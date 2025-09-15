Проф. Георги Касчиев пред ФАКТИ: Съдът на ЕС забрани държавна помощ за ядрени реактори без търг за изпълнител!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", който се води за най-големия не само в България, а и в целия регион, има пълна подкрепа на институционално равнище. Както е известно, Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън ще е строителят, а реакторите ще са на Уестингхаус Електрик Къмпани - двете компании заедно ще предоставят интегрирана услуга по инженеринг, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация на новите мощности. Но… Ще се случи ли? Пред ФАКТИ говори енергийният експерт проф. Георги Касчиев.



- Проф. Касчиев, България има опит в ядрената енергетика, защото АЕЦ „Козлодуй“ работи от години. Темата за 7-и и 8-и блок в Козлодуй много се коментира от политиците, а вие оставате скептичен не за първи път? Какво ви кара да бъдете такъв?

- Аз искам да имаме ядрена енергетика при спазване на правилата, определени в европейското и националното законодателство. Нека да обясним каква е връзката между решението на Съда на ЕС за държавната помощ за АЕЦ „Пакш 2“ и проекта за 7-и и 8-и блок в АЕЦ Козлодуй. През 2013 г. унгарското правителство решава да възложи без търг изграждане на два нови реактора в АЕЦ „Пакш“ на „Росатом“. През 2014-а се сключва междудържавно споразумение с Русия и се договаря финансирането на проекта да стане чрез заем и средства от бюджета. Последното представлява държавна помощ за сектора, за което е стартирана процедура за одобрение от Европейската комисия (ЕК). Правителството на Австрия смята, че даването на държавна помощ за ядрени проекти е неправомернот и оспорва това пред ЕК.



- Какво се случва, може ли да обясните. Австрия обжалва даването на държавна помощ за строеж на атомна централа в Унгария?

- Точно така, но трябва да се знае, че е нормална практика държавите членки да не са съгласни с решенията на ЕК и да ги оспорват. През март 2017 г. ЕК одобрява отпускането на държавна помощ за изграждане на АЕЦ „Пакш 2“ в Унгария. Австрия и Люксембург обжалват това решение пред Общия съд на ЕС, който през 2022 г. отхвърля жалбите им. Последват жалби на двете държави пред Съда на ЕС в Люксембург, който се явява последна инстанция по правни въпроси.



- И сега има решение ли…

- Да, то е от 11 септември 2025 г. Съдът на ЕС отменя както решението на ЕК, така и това на Общия съд за даване на държавна помощ за АЕЦ „Пакш 2“. Основният довод на съда е, че прякото възлагане (без търг) на поръчката, е в нарушение на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки! Съдът казва, че правилата в областта на държавните помощи и тези в областта на обществените поръчки имат една и съща цел - да осигурят ненарушена конкуренция във вътрешния пазар и трябва да се разглеждат съвместно, което не е направено. Възлагане с участието на конкуренти би могло да доведе до напълно различна помощ, по-специално с оглед на нейния размер и структура. И още – провеждането на публична процедура за обществена поръчка би могла да доведе до това, че други оференти биха могли да доставят двата реактора със съответната технология „при по-добри условия или на по-ниска цена“.



Смятам, че това решение има ключово значение за развитие на ядрените проекти в ЕС,



тъй като според мен то всъщност казва, че ядрени реактори възложени без провеждане на публична процедура (търг) са в нарушение на законодателството на ЕС за провеждане на обществени поръчки и следователно не могат да бъдат одобрени от ЕК.



- И какво следва от всичко това. 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" – мит или реалност ще са?

- Историята у нас е подобна. В началото на 2023 г. Народното Събрания (НС) взема решение за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори АР1000 на Уестингхаус Електрик Къмпани. Не се предвижда провеждане на търг, не са представени никакви анализи, не са проведени никакви консултации и обществени обсъждания. Да напомня, че става дума за решение за десетки милиарди, което може да срине бюджета. Избранните реактори са най-скъпите в света, много по-скъпи от тези на другите доставчици, поне това показват данните за завършените реактори в света през последните години.



Например, крайните разходи за завършените два реактора АР1000 в САЩ са около 36,5 млрд. долара.



По мое мнение в случая НС действа като конвент и иззема функциите на правителството, тъй като според нашето законодателство решение за изграждане на нова ядрена мощност се взема от Министерския съвет и то след представене на редица анализи и провеждане на обществени обсъждания. Смятам, че група лобисти, които защитават свои лични и чужди интереси, успяха някак си да убедят достатъчно народни представители да се вземе това порочно решение. Досега то ни струваше 1,5 милиарда лева, а в бюджета за тази година са отделени още милиарди. При положение, че се казва, че няма пари за младите лекари, нито за майките, които през втората година от майчинството получават малко над прага на бедността.



- И излиза, че имаме нарушени правила на ЕС, ако разбирам правилно?

- Да, и аз стигнах до извода, че са нарушени изискванията за обществени поръчки в ЕС, което прави целия подход порочен и едва ли ще остане незабелязано при представяне на проекта за одобрение пред ЕК. През октомври 2023 г. последва решение на правителството за изграждане на 7-и и 8-и блок с реактори АР1000, което, според мен, е в грубо нарушение на закона. То е оспорено пред Върховния административен съд с искане за отмяната му, заседанията са приключили и се чака решение.



Поради тези и други факти винаги съм твърдял, че цялата конструкция на местните лобисти за 7-и и 8-и блок ще се срути.



За съжаление, след като се изхарчат и усвоят милиарди. Основно поради възлагането на поръчка за десетки милиарди без търг и нелигитимно решение на правителството. Според мен, след решението на Съда на ЕС по аналогичния случай в Унгария, и двете решения ще се окажат и в нарушение на европейските изисквания.



- И какво да очакваме…

- За да бъде одобрен проекта за 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ от ЕК, той трябва да получи нейното одобрение след провеждане на две отделни процедури. Първата е за одобряване на държавната помощ за него, следващата е за одобряване на инвестиционния проект. Според мен, ЕК на 100 % ще се съобрази с решението на съда на ЕС и няма да одобри нито даването на държавна помощ за 7-и и 8-и блок, нито ще одобри инвестиционния проект, поради липсата на публична процедура за избор на изпълнител. Да не забравяме, че решенията на ЕК се следят от много държави и неправителствени организации. Не е изключно да се намеси и Франция, чиито интереси като производител на ядрени реактори бяха грубо нарушени от решенията с пряк избор. По мое мнение рухването на проекта е неизбежно.



- Какво трябва да направим. Какъв е изходът от тази сетуация?

- В следващите месеци ще следим действията на ЕК относно проекта АЕЦ „Пакш 2“ и как тя ще се съобрази с решението на Съда на ЕС. Също трябва да се види как ЕК ще реагира на искането на Полша за държавна помощ за изграждане на три реактора АР1000 на Уестингхаус. Решението на полското правителство също е взето без търг, сключени са договори с Уестингхаус и Бехтел на стойност 51 млрд. долара. Процедурата за одобряване на държавна помощ от 15 млрд. долара от ЕК е стартирана през 2023 г., чака се решение.

Според мен управляващите трябва да осмислят ситуацията след решението на Съда на Европа за АЕЦ „Пакш 2“ и развитието на двата ядрени проекта в Унгария и Полша и като първа мярка – да не отпускат повече финанси за проекта. Ако има останал капчица здрав разум, следва парламентът и правителството да отменят своите решения за 7-и и 8-и блок и да се започне отначало с обявяване на търг за избор на изпълнител. Не виждам обаче как това ще стане, тъй като лобистите са поели обещания и ангажименти към благодетелите си, от които зависи политическото им бъдеще, вероятно са получили и много облаги. Във всеки случай апелирам към гражданите и бизнеса, които ще се почувстват огорчени и измамени от рухването на проекта, да насочат огорчението и гнева си към тези, които създадоха тази ситуация и по чиято вина се изхарчиха вече около 1,5 млрд лв, за които никой няма да носи отговорност.



Решението на Съда на ЕС



Съдът отменя решението, с което Комисията одобрява помощта от Унгария за атомната електроцентрала Paks II



Комисията е трябвало да провери дали прякото възлагане на поръчката за изграждане на двата нови реактора на руско предприятие отговаря на правилата на Съюза за обществените поръчки







В производство по подадената от Австрия жалба Съдът отменя решението, постановено от Общия съд на Европейския съюз по това дело, както и решението, с което Европейската комисия одобрява помощта от Унгария за изграждането на два нови ядрени реактора на площадката на атомната електроцентрала Paks. Тъй като изграждането на двата реактора е част от предмета на помощта, а прякото възлагане на поръчката за строителство на руско предприятие е неразривно свързано с този предмет, Комисията е трябвало да провери това пряко възлагане без публична про

цедура за обществена поръчка е в съответствие с правилата на Съюза за обществените поръчки.



С решение от 6 март 2017 г. Комисията одобрява инвестиционната помощ, която Унгария възнамерява да отпусне на държавното предприятие MVM Paks II2 за изграждането на два нови ядрени реактора на площадката на атомната електроцентрала Paks. Тези нови реактори е трябвало постепенно да заменят четирите съществуващи реактора. MVM Paks II е трябвало да стане безвъзмездно собственик и оператор на двата нови реактора. Изграждането им е трябвало да бъде изцяло финансирано от унгарската държава.



Изграждането на новите реактори е поверено чрез пряко възлагане3 на руското дружество „Нижегородская инжиниринговая компания“ съгласно споразумение между Русия и Унгария за сътрудничество при използването на ядрената енергия за мирни цели. В същото споразумение Русия се ангажира да предостави на Унгария държавен заем за финансиране на по-голямата част от изграждането на новите реактори.



Австрия обжалва решението на Комисията за одобряване на помощта7 пред Общия съд. С решение от 30 ноември 2022 г. Общият съд отхвърля жалбата. Тогава Австрия обжалва пред Съда решението на Общия съд.



Съдът отменя както решението на Общия съд, така и решението на Комисията за одобряване на помощта.



Той счита по-конкретно, че противно на постановеното от Общия съд, Комисията не е можела да провери само дали разглежданата помощ е в съответствие с правната уредба на Съюза в областта на държавните помощи, а е трябвало да провери и дали прякото възлагане на поръчката за изграждане на двата нови ядрени реактора е в съответствие с правната уредба на Съюза в областта на обществените поръчки.



Всъщност, изграждането на двата реактора е неразделна част от съответната нотифицирана от Унгария мярка, чиято цел е безвъзмездното им предоставяне в полза на MVM Paks II.



Нещо повече, прякото възлагане на поръчката за строителство е било абсолютно необходимо, за да се постигане целта на тази помощ, и следователно представлява условие, което е неразривно свързано с нея.



Съдът подчертава, че организирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждането на инфраструктура може да се отрази по-специално на необходимите за това изграждане инвестиционни разходи и на характеристиките на тази инфраструктура.



Следователно, такава процедура може да окаже влияние върху обхвата на евентуално предоставеното по този начин предимство на предприятие или група от предприятия.



Освен това, доколкото в решението си за одобряване на помощта Комисията е приела, че така или иначе прякото възлагане на поръчката за строителство съответства на правилата относно обществените поръчки, това решение не е достатъчно мотивирано. Всъщност, само позоваването на производството за установяване на неизпълнение на задължения, което Комисията образува срещу Унгария през 2015 г. във връзка с прякото възлагане на поръчката за строителство, което производство тя прекратява, считайки, че възлагането отговаря на правилата за обществени

те поръчки, не е достатъчно, тъй като не дава възможност да се разберат причините, довели до тази извод.