Брус Уилис на 71 г.: животът, легендата и днешната реалност

Днес, 19 март, холивудската икона Брус Уилис празнува своя рожден ден. Роден през 1955 г. в Идар-Оберщайн, Западна Германия, той се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на екшън киното и оставя трайна следа в историята на филмовата индустрия.

Биография и път към славата

Брус Уилис (пълно име Уолтър Брус Уилис) израства в САЩ, след като семейството му се премества в Ню Джърси. Като дете страда от заекване, което успява да преодолее чрез участие в училищния театър – първата му крачка към актьорството.

Големият му пробив идва през 80-те години със сериала Moonlighting, но истинската световна слава идва с ролята на Джон Маклейн в Die Hard – персонаж, който променя представата за екшън герой.

Сред най-знаковите му филми са:

Pulp Fiction (1994)

The Fifth Element (1997)

Armageddon (1998)

The Sixth Sense (1999)

Кариерата му включва над 100 филма, а приходите от тях надхвърлят милиарди долари, което го прави един от най-успешните актьори в Холивуд.

Награди и признание

Уилис е носител на:

„Златен глобус“

две награди „Еми“

звезда на Алеята на славата в Холивуд (2006)

Той остава символ на харизматичния „обикновен герой“ – човек с недостатъци, но с огромна смелост.

Здравословни проблеми и оттегляне от киното

През 2022 г. актьорът се оттегля от кариерата си след диагноза афазия – заболяване, което засяга речта и комуникацията.

Година по-късно състоянието му е уточнено като фронтотемпорална деменция (FTD) – прогресивно мозъчно заболяване, което влияе на поведението, езика и паметта.

През последните месеци семейството му продължава открито да говори за състоянието му и да подкрепя каузи, свързани със заболяването:

Съпругата му, Ема Хеминг Уилис, стартира благотворителен фонд за изследване на деменцията и подкрепа на близките на болни.

Тя активно участва в кампании за повишаване на информираността за фронтотемпоралната деменция.

Семейството е организирало специализирана грижа за актьора, като той получава постоянна подкрепа и живее в среда, съобразена със състоянието му.

Въпреки трудностите, близките му подчертават, че той е „заобиколен от любов“ и продължава да бъде центърът на сплотено семейство.

Също така периодично се появяват фалшиви слухове за смъртта му, които официално се опровергават – актьорът е жив, макар и далеч от публичния живот.

Днес Брус Уилис вече не е пред камерите, но влиянието му остава огромно. Той е актьорът, който превърна екшън киното в по-човешко и реалистично, а героите му – в близки до публиката.