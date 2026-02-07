Новини
Росатом строи АЕЦ в Унгария: Енергийна сигурност или политическа зависимост за Будапеща?

7 Февруари, 2026 16:39

Генералният директор на МААЕ Гроси определи началото на строителството на Пакш II като „велик ден за Русия“

Росатом строи АЕЦ в Унгария: Енергийна сигурност или политическа зависимост за Будапеща? - 1
Снимка: greenpeace.org
Александър ПИЩА

Официалното строителство на руската атомна електроцентрала Пакш II започна в Унгария с началото на изливането на бетона за основата.

Проектът с два реактора се финансира от руската държава с милиарди евро заеми за Унгария, за които е доказано, че нарушават законодателството на Европейския съюз. Технологията на атомната електроцентрала се доставя от руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и е с реактор ВВЕР 1200. Спорният проект, разположен на река Дунав и на 100 километра южно от Будапеща, е замислен преди близо две десетилетия, като през това време „Грийнпийс“ и гражданското общество в Унгария оспориха плановете като опасни и неикономични.

На старта на строителството присъстваха генералният директор Алексей Лихачов заедно с Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия. Генералният директор на МААЕ Гроси определи началото на строителството на Пакш като „велик ден за Русия“ и поздрави Росатом за ядреното сътрудничество „ръка за ръка с МААЕ“ и отговорността като лидери в областта на енергетиката да се осъществява с безопасност и сигурност в основата си, и „ядрената енергия да бъде посланик на мира“.

В изявление на Greenpeace Hungary, публикувано в Будапеща, се казва, че проектът представлява сериозен политически риск и морална безотговорност от страна на унгарското правителство да започне да излива първия бетон в руската атомна електроцентрала Пакш II.

„Този ход не е просто технически етап, а открито политическо изявление: Унгария застава на страната на войната, непрозрачността и руската държавна ядрена индустрия. Правителството гордо рекламира, че проектът е „без санкции“ и следователно може да бъде ускорен. В действителност това означава, че Унгария е започнала изграждането на атомна електроцентрала с „Росатом“, която независими международни разследвания показват, че е съучастник във военни престъпления, ядрено изнудване и застрашаване на цивилното население в Украйна.

„Росатом“ не е неутрален енергиен играч, а престъпно ядрено предприятие на руската държава. Документиран факт е, че е активен участник в окупацията на Украйна, играе ключова роля във въоръженото превземане на Запорожката атомна електроцентрала и допринася за милитаризацията на действаща атомна електроцентрала: безпрецедентен ход в историята на ядрената енергетика.

Според доклади на украински неправителствени организации и международни защитници на правата на човека, „Росатом“ е интегрирал насилствено работниците на централата в окупационната система, като същевременно е документирал незаконно задържане, сплашване и изтезания. Всичко това сериозно нарушава принципите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и създава ядрен риск, заплашващ цяла Европа. С изливането на бетон в Пакш II, Будапеща не само полага основите на електроцентрала, но и създава дългосрочна политическа зависимост от Русия, която започна пълномащабна война срещу Украйна.

Росатом досега е избягвал тежки санкции от ЕС, защото е защитен от ключови европейски икономически интереси. Френските и германските големи компании, включително Framatome и Siemens, продължават да предоставят стратегически технологии и експертиза на проектите на Росатом, включително системите за контрол и управление, които действат като „мозъците“ на атомните електроцентрали. Това технологично сътрудничество не е неутрален бизнес, а косвен принос към геополитическото влияние и военните възможности на Русия. И Унгария не е жертва в тази система, а активен участник, когато последователно блокира санкциите на ЕС срещу Росатом и ускорява инвестициите в Пакш II. Освобождаването на Росатом от санкции също не е безпрецедентно за политиката на Съединените щати. Американската администрация през последната година отмени финансовите санкции срещу руски банки, за да позволи финансирането на проекта Пакш II. Тази практика ясно показва: „неприкосновеността“ около Росатом не е случайно, а е резултат от съзнателни геополитически съображения, в които унгарското правителство също е включено чрез ускоряване на проекта Пакш II.

Всичко това се случва в ядрен проект, обременен от сериозни правни и демократични недостатъци. Съдът на Европейския съюз отмени решението на Комисията за одобряване на държавната помощ за Пакш II, тъй като договорът, възложен на руска компания без конкурентна тръжна процедура, не е бил разгледан и е в нарушение на законодателството на ЕС. Унгарското правителство получи и рядко официално предупреждение, основано на Орхуската конвенция, тъй като правителството е възпрепятствало обществеността от анализите, които са в основата на Пакш II в продължение на години, и е направило невъзможно смисленото социално участие. Многотрилионен руски ядрен проект, който има последици за десетилетия, се решава при закрити врати.

Според Greenpeace началото на изливането на бетон не е бъдещето на Унгария, а фундаментално погрешно решение: Paks II се основава на скъпа, остаряла и рискована технология, която отклонява ресурси от енергийна ефективност и развитие на възобновяема енергия, като същевременно увеличава политическата и икономическа уязвимост на страната от Русия. Това не е енергийна сигурност, а зависимост. Това не е защита на климата, а риск. Това не е напредък, а решение, заседнало в миналото. Грийнпийс Унгария призовава правителството незабавно да спре проекта Пакш II, да направи публични всички предварителни изчисления и договори и да започне истински социален дебат за енергийното бъдеще на Унгария, преди да се налеят повече бетон, пари и политическа достоверност в един опорочен проект.

Източник: www.greenpeace.org


  • 1 Последния Софиянец

    36 3 Отговор
    Заводите от Германия се местят в Унгария заради евтиният газ и петрол и суровини.

    17:07 07.02.2026

  • 2 След 3 месеца Орбан е АУТ

    3 29 Отговор
    От политиката
    Рос нефт е Аут от унгария
    И Унгария тръгва Напред и нагоре както си беше преди

    17:19 07.02.2026

  • 3 Тоз Тюфлек ще забатачи Унгария

    3 28 Отговор
    Със тези Руски тъпотийй

    Коментиран от #13

    17:20 07.02.2026

  • 4 Госта..

    34 0 Отговор
    Дълга ,"напоителна" БЕЗСМИЛЕНА статия кояо не си заслужава да се прочете.Постулатите на Грийнпийс доведоха Европа до упадък ,Факъи дават трибуна на тези зелени-терористи

    17:21 07.02.2026

  • 5 АЙДЕ ГЪЧ

    30 2 Отговор
    ВИДЕХМЕ ГЕРМАНЦИТЕ КАТО СТАНАХА "НЕЗАВИСИМИ" КОЛКО БрЪЖЕ ФАЛИРАХА .....НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ЧЕ ПОЛЕГНАХА ПРЕД АМЕРИКА

    17:26 07.02.2026

  • 6 000

    26 1 Отговор
    Манипулират ви, а няма смисъл - никой не се съобразя вече с ес. С ес е свършено.

    Коментиран от #9

    17:27 07.02.2026

  • 7 Сатана Z

    20 0 Отговор
    Зелените фашисти от Грийнпийс газ пикаят завалиите.Пак ги пребаха

    17:34 07.02.2026

  • 8 Госあ

    23 1 Отговор
    Добре че Орбан не плаща такса дойче веле. Съвсем скоро ЕС ще има огромни проблеми със швабите ! Отново. Не че сега ги няма, но ще станат много големи. Не трябваше да бутат Берлинската стена.

    17:36 07.02.2026

  • 9 Пожелание

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "000":

    Ромите от е с в Русия.

    17:36 07.02.2026

  • 10 Цензура

    18 0 Отговор
    Ако бях на мястото на Орбан, щях да заповядам всички зелени талибaни от Грийнпийс да бъдат арестувани, две седмици да стоят затворени някъде на киевски режим - без ток и отопление, а за да не замръзнат съвсем, два пъти на ден да ги сгряват с помощта на здрави тoяги. След това в някоя въглищна мина, да работят на 12-часови смени, докато им дойде акъла.
    Защо западът не построи АЕЦ на Унгария? Дали не е защото не може?

    17:40 07.02.2026

  • 11 Да,бе

    19 0 Отговор
    Много са "глупави" унгарците да строят втора АЕЦ,а ни щото сме "умни"ще купуваме ток от тях докато нашите реактори ръждясват в Белене...За цените да не говорим,а и въобще дали ще има предлагане.

    17:47 07.02.2026

  • 12 Зависим или роб

    14 0 Отговор
    Ако да живееш охолно е зависимост, значи има нещо съвсем сбъркано в логиката на западната пропаганда!

    17:47 07.02.2026

  • 13 Звездоброец

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоз Тюфлек ще забатачи Унгария":

    Да голяма тъпотия е да ти строят ядрена централа , която ще ти крепи икономиката . Дано и ние да изтъпеем скоро.

    17:47 07.02.2026

  • 14 ?????

    14 0 Отговор
    Който може строи, който гледа началниците в устата лапа мухите и харчи луди пари за недоказани технологии.

    17:49 07.02.2026

  • 15 Този

    11 0 Отговор
    ... спИциалист да се изходи по въпроса, кжгато почнем да внасяме ток точно от тази АЕЦ на братята унгарци... От такива майцепродавци си разглобихме реакторите и от износител сега се натараляскахме като бедни роднини с най-скъпия ток! Такива що въобще ги пуссате да дразнят с тъпотията си?!?!?!?

    17:51 07.02.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Започвам да си правя филтър за вражески електрони в мрежата, дошли от Унгария. Няма да е далеч във времето, когато ще внасяме ток от тази вражеска унгарска АЕЦ, построена от лошите руснаци и аз, за да бъда послушен на Урсула, ще се самобичувам на тъмно и студено!

    Коментиран от #17

    17:54 07.02.2026

  • 17 000

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    За твое сведение - от 01.01 България вече е нетен вносител на ток, основно от гърция.

    18:04 07.02.2026

  • 18 Големи тъпаци са западняците!

    1 2 Отговор
    Инвестираха години наред в Унгария, сега ще духат супата!

    18:04 07.02.2026

  • 19 Григор

    13 0 Отговор
    "Paks II се основава на скъпа, остаряла и рискована технология".
    Това е първата голяма лъжа в тази помия. Реакторите ВВЕР-1200 са от поколение 3+ и са на високо технологично ниво.
    „Росатом“ не е неутрален енергиен играч, а престъпно ядрено предприятие на руската държава."
    Още една лъжа от помията! "Росатом" е №1 в света в сферата на ядрената енергетика и има обекти по целия свят. Тук политиката няма място! Обектите на "Росатом" реално съществуват, а не са само на хартия.

    18:09 07.02.2026

  • 20 Нищо ново по света

    4 3 Отговор
    "Ядрен проект обременен с ДЕМОКРАТИЧНИ НЕДОСТАТЪЦИ"??????
    На времето колега от катедра"Технология на металите" идва при мен с въпроса" Ще преподавам темата "Стомана" Партийния секретар на ВУЗ-а ще идва на посещение и иска в темата да има комунистическа идеология и партийност. Какво да правя?
    - Ами започваш: Благодарение на КПСС и БКП социалистическата стомана е по добра от капиталистическата на САЩ, Германия и другите ! Завърти го 2-3 пъти и готово! След това той черпи, че му дали отлична оценка за партийност в обучението!

    Коментиран от #24

    18:15 07.02.2026

  • 21 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    И на нас ни построиха ,та да има после какво да крадем ,,,,!!!!и всичко това за банани и да се радваме на синове които да ни водят зетьове за снахи

    18:36 07.02.2026

  • 22 От чужбина

    1 0 Отговор
    Кой и как можа да измисли тези глупости? Проекта бил обременен от правни и ДЕМОКРАТИЧНИ недостатъци. Абе спрете с това словоблудство! Това като руския газ - бил оръжие и недемократичен. Бившия СССР е строил атомни централи и без помощ от западни фирми, включително и в България. Сега Русия няма съществена нужда от подобна помощ. За тези дето не знаят, но Росатом в момента строи повече от 60% от атомните централи в света. Останалата, по-малка част от този бизнес се разделя между всички останали държави. Може да четете много "новини" за Малки Модули Реактори /SMR/ които се разработват от разни западни и най-вече от американски фирми. ДА, ама такъв готов реактор още НЯМА. Единствено Росатом го имат и работи.

    18:58 07.02.2026

  • 23 Сандо

    1 0 Отговор
    Ние като не построихме Белене прокопсахме ли?Западът ни разката фамилиите с тоя негов колониализъм.

    19:08 07.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От чужбина

    1 0 Отговор
    За тези. които не знаят: Унгария продължава да експлоатира съветски реактори, такива като нашите затворени вече реактори в Козлодуй. С решение и разрешение на главния конструкрор от Русия на тези реактори даже им е повишена мощноста и им е удължен експлоатационния срок. Това практически означава, че тези реактори са си добри въпреки, че в България ги затворихме преди да им изтече първоначално предвидения срок на служба. Сега сещате ли се колко много, огромно много е загубила България.

    19:17 07.02.2026

  • 26 Крякане

    1 0 Отговор
    Турция построи и вече пусна в действие руска АЕЦ. Ама либерастиите нека си крякат. На турците хич не им дреме.

    19:18 07.02.2026