Росатом строи АЕЦ в Унгария: Енергийна сигурност или политическа зависимост за Будапеща?

Александър ПИЩА

Официалното строителство на руската атомна електроцентрала Пакш II започна в Унгария с началото на изливането на бетона за основата.

Проектът с два реактора се финансира от руската държава с милиарди евро заеми за Унгария, за които е доказано, че нарушават законодателството на Европейския съюз. Технологията на атомната електроцентрала се доставя от руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и е с реактор ВВЕР 1200. Спорният проект, разположен на река Дунав и на 100 километра южно от Будапеща, е замислен преди близо две десетилетия, като през това време „Грийнпийс“ и гражданското общество в Унгария оспориха плановете като опасни и неикономични.

На старта на строителството присъстваха генералният директор Алексей Лихачов заедно с Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия. Генералният директор на МААЕ Гроси определи началото на строителството на Пакш като „велик ден за Русия“ и поздрави Росатом за ядреното сътрудничество „ръка за ръка с МААЕ“ и отговорността като лидери в областта на енергетиката да се осъществява с безопасност и сигурност в основата си, и „ядрената енергия да бъде посланик на мира“.

В изявление на Greenpeace Hungary, публикувано в Будапеща, се казва, че проектът представлява сериозен политически риск и морална безотговорност от страна на унгарското правителство да започне да излива първия бетон в руската атомна електроцентрала Пакш II.

„Този ход не е просто технически етап, а открито политическо изявление: Унгария застава на страната на войната, непрозрачността и руската държавна ядрена индустрия. Правителството гордо рекламира, че проектът е „без санкции“ и следователно може да бъде ускорен. В действителност това означава, че Унгария е започнала изграждането на атомна електроцентрала с „Росатом“, която независими международни разследвания показват, че е съучастник във военни престъпления, ядрено изнудване и застрашаване на цивилното население в Украйна.

„Росатом“ не е неутрален енергиен играч, а престъпно ядрено предприятие на руската държава. Документиран факт е, че е активен участник в окупацията на Украйна, играе ключова роля във въоръженото превземане на Запорожката атомна електроцентрала и допринася за милитаризацията на действаща атомна електроцентрала: безпрецедентен ход в историята на ядрената енергетика.

Според доклади на украински неправителствени организации и международни защитници на правата на човека, „Росатом“ е интегрирал насилствено работниците на централата в окупационната система, като същевременно е документирал незаконно задържане, сплашване и изтезания. Всичко това сериозно нарушава принципите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и създава ядрен риск, заплашващ цяла Европа. С изливането на бетон в Пакш II, Будапеща не само полага основите на електроцентрала, но и създава дългосрочна политическа зависимост от Русия, която започна пълномащабна война срещу Украйна.

Росатом досега е избягвал тежки санкции от ЕС, защото е защитен от ключови европейски икономически интереси. Френските и германските големи компании, включително Framatome и Siemens, продължават да предоставят стратегически технологии и експертиза на проектите на Росатом, включително системите за контрол и управление, които действат като „мозъците“ на атомните електроцентрали. Това технологично сътрудничество не е неутрален бизнес, а косвен принос към геополитическото влияние и военните възможности на Русия. И Унгария не е жертва в тази система, а активен участник, когато последователно блокира санкциите на ЕС срещу Росатом и ускорява инвестициите в Пакш II. Освобождаването на Росатом от санкции също не е безпрецедентно за политиката на Съединените щати. Американската администрация през последната година отмени финансовите санкции срещу руски банки, за да позволи финансирането на проекта Пакш II. Тази практика ясно показва: „неприкосновеността“ около Росатом не е случайно, а е резултат от съзнателни геополитически съображения, в които унгарското правителство също е включено чрез ускоряване на проекта Пакш II.

Всичко това се случва в ядрен проект, обременен от сериозни правни и демократични недостатъци. Съдът на Европейския съюз отмени решението на Комисията за одобряване на държавната помощ за Пакш II, тъй като договорът, възложен на руска компания без конкурентна тръжна процедура, не е бил разгледан и е в нарушение на законодателството на ЕС. Унгарското правителство получи и рядко официално предупреждение, основано на Орхуската конвенция, тъй като правителството е възпрепятствало обществеността от анализите, които са в основата на Пакш II в продължение на години, и е направило невъзможно смисленото социално участие. Многотрилионен руски ядрен проект, който има последици за десетилетия, се решава при закрити врати.

Според Greenpeace началото на изливането на бетон не е бъдещето на Унгария, а фундаментално погрешно решение: Paks II се основава на скъпа, остаряла и рискована технология, която отклонява ресурси от енергийна ефективност и развитие на възобновяема енергия, като същевременно увеличава политическата и икономическа уязвимост на страната от Русия. Това не е енергийна сигурност, а зависимост. Това не е защита на климата, а риск. Това не е напредък, а решение, заседнало в миналото. Грийнпийс Унгария призовава правителството незабавно да спре проекта Пакш II, да направи публични всички предварителни изчисления и договори и да започне истински социален дебат за енергийното бъдеще на Унгария, преди да се налеят повече бетон, пари и политическа достоверност в един опорочен проект.

Източник: www.greenpeace.org