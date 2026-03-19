Инсиние блести в Серия Б - гол и две асистенции върнаха надеждите за спасение

Лоренцо Инсиние е в страхотна форма и поведе Пескара към жизненоважна победа в битката за оцеляване в италианската Серия “Б”. С гол и две асистенции той бе в основата на убедителния успех с 3:0 срещу Ентела.

Откакто се завърна в клуба след 14 години, Пескара изглежда преобразен. Тимът на Джорджо Горгоне започна да печели точки и вече реално може да мисли за спасение, нещо, което допреди няколко седмици изглеждаше почти невъзможно.

Инсиние е в центъра на този подем. Европейският шампион с Италия вече има три гола за последните 18 дни, а освен попаденията добавя и ключови асистенции и лидерство на терена. След головете срещу Палермо и Бари, този път той отново блесна, оформяйки крайното 3:0.

Победата значително скъсява дистанцията в класирането, Пескара вече е само на три точки от зоната на спасението и на две от плейаута, което прави финала на сезона изключително интригуващ.