Война ли бе да я опишеш?

Война ли бе да я опишеш?

16 Септември, 2025 16:01 1 099 14

Войната по пътищата не е война, защото войната има цел. Обикновено икономическа изгода. Гладиаторското меле, което ние снизходително наричаме „война по пътищата“, е на ниво инстинкт за доминиране

Емил Йотовски Емил Йотовски
Войната по пътищата не е война, защото войната има цел. Обикновено икономическа изгода. Гладиаторското меле, което ние снизходително наричаме „война по пътищата“, е на ниво инстинкт за доминиране. По-големият убива по-малкия. По-бързият изяжда по-бавния. После набива спирачки пред него, за да го побърква. Не го вижда на пешеходната пътека, защото през скъпите затъмнени стъкла се вижда избирателно. Не знаехте ли? Защото нямате такива. Не се дава мигач, защото е под достойнството на голямата дебела акула, караща голямата дебела кола.

Това се случва всеки ден, но за това не се говори. Говори се, когато няколко коли станат на компот благодарение на някой хомо хибрид с нарушен инстинкт за самосъхранение.

Как да дисциплинираш тези, които не подлежат на дисциплиниране? С пари не става. Вече се очертава устойчива тенденция идиотите не да се притесняват, а да се хвалят с глобите си. Вече се носят легенди за най-личните идиоти и, ще ме прощавате, бъдещи убийци. Десет бона от глоби направил за седмица. Пилил гуми на околовръстното с 250… Бе, направо с триста. Ченгетата го гледат глупаво. С други думи – богаташ. Богат и брутален. Не му се изпречвай на пътя. Има пари – над закона е.

Полицаите подлизурстват около него. Пазят правата му. И неправата му също пазят. Като го хванат пиян, го ескортират до тях. Срещу пари, разбира се. Защото сме пазарно общество и услугите струват пари. Дори и незаконните.

Когато стане сакатлък, името му не се споменава. Говори се за жълтата луксозна кола или черна луксозна кола. Въобще, луксът и нещастията вървят ръка за ръка по пътищата. Имена и марки не се споменават. Какво по-хубаво доказателство за божествения произход на идиота, щом името му не бива да се споменава напразно.

За цялата най-нова история на организацията на пътното движение има един силно положителен пример и това са колчетата на Кресненското дефиле. Те намалиха катастрофите до нула. От най-опасния път до нула. Това дава отговор на въпроса на какво реагира идиотът, наречен участник в автомобилното движение. Той реагира на колчета, на бетон и на желязо. На удар в стена. На спукани гуми. На счупена ръка, ама неговата. Но не реагира на напомняне, на предупреждения и на знаци. На боядисан асфалт също.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЗАЩО

    17 1 Отговор
    Каквото е управлението на държавата.... такова е и на водачите на ППС!!!

    Коментиран от #8

    16:05 16.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КАТ ДА ВЛЯЗАТ В 21 ВЕК

    6 0 Отговор
    ДА ВЗЕМАТ ХЕЛИКОПТЕРИ И ДРОНОВЕ.ВСИЧКО В РЕАЛНО ВРЕМЕ И РЕАКЦИЯ НА МОМЕНТА.ТРЯБВА САМО МАЛКО АКЪЛ

    16:08 16.09.2025

  • 4 Миризлив пор

    20 0 Отговор
    Ако контрола беше на места където има концентрация на ПТП а не по "хранилки" и то епизодично, то на никой нямаше да му е приятно да си плаща редовно "такса спокойствие". Сега всеки знае, че се контролира на определени места, така че извън тях кара как му е кеф няма значение дали кара кола за 3 хиляди или за 3 милиона. Така, че опишете и неадекватния контрол от страна на КАТ.

    16:10 16.09.2025

  • 5 Политико

    21 0 Отговор
    Паднала маса! Всичко и всеки…
    Не може “маса” водена от тиква и прасе да е нормална. Но такива си заслужаваме. Той Жорж Ганчев го е казал: България е малка страна с изключително пр…т народ!

    16:11 16.09.2025

  • 6 да ти кажа

    17 0 Отговор
    много добре написана статия, браво на автора!

    16:15 16.09.2025

  • 7 Трол

    1 9 Отговор
    Руска поръчка е статията.

    16:17 16.09.2025

  • 8 дедо..

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО":

    Ама те политиците-защо постоянно изменят зздп-като им свършат парите в хазната и намалете тия милиционери-от дузина години сме все на първо място в юръпо по ченге на глава от населението в старио континент-а пък за катаджий да не говорим-в швабско таково нещо нема-а тука по цел ден се крият и дебнат из под кьошетията за глоби-та да си изкарат високите заплати от бюджето

    16:21 16.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    1 0 Отговор
    само ако го бяха глобили поне веднъж за "средна скорост"...

    16:34 16.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жоро

    0 0 Отговор
    Мутренско фашоския режим иска да събира пари от глоби.

    16:40 16.09.2025

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Войната с дърветата.... много драма, слаба статия

    16:42 16.09.2025

  • 14 Макак така

    0 0 Отговор
    да няма икономическа изгода. Един куп агенции по безопасност и инфраструктура пълни с калинки заплатаджии, глобички и рушвети за КАТ. БПЦ и погребалните агенции също са на далавера. Болници, застрахователи, адвокати и кой ли още не.

    16:45 16.09.2025