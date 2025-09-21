Новини
Да ни е честито!

Да ни е честито!

21 Септември, 2025

Иначе, тази година за последен път отбелязваме дните, които ни свързват с България. Скокът в тъмните води на еврозоната, ще сложи край на нашето мъчение

Да ни е честито! - 1
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След преврата през 1989 год. ние отбелязваме празници без значение. Срещаме ги по навик, без емоция. И ако поне червените дати в календара напомняха колко жалки са наследниците на героите, изграждали държавата… Но не бѝ. Това бодване общо - взето не дразни никого... Студени са сърцата, кънтят на кухо главите. Нищо не е в състояние да смути мършата, доброволно станала роб.

Падението беше закономерно и устремно.

Изрязахме големи късове от тъканта на историята.

Намразихме своето наследство.

Отказахме се от родители и деца.

Плюхме на личната отговорност пред обществото.

Как при толкова безобразия да не се превърнеш в морален инвалид?! И милата ни красива родина стана европейски бардак, където банкери и бандити се ширят.

И все пак защо? Струваше ли си?

Мина 6 септември - Денят на профуканото Съединение. В тукашния чуждопоклоннически маймунарник всеки се дуе - с огрооомно самочувствие и безкрайни претенции към другите… Ала дѐ ги талантът и честта?.

Сега предстои почивката на двайсет и втори - с излишното напомняне за непонятната независимост. Е, и за това ще пийнем.

Иначе, тази година за последен път отбелязваме дните, които ни свързват с България. Скокът в тъмните води на еврозоната, ще сложи край на нашето мъчение. Просто ще пуснем отломките, с които се удържахме на повърхността: БНБ - единствената действаща държавна институция, и лева – сетния символ на самостойността. И скоро на картата ще се появи дупка – географско понятие без национално съдържание.

Честит празник, космополити, дащници и нехранимайковци! И прости ни, Отечество, че бяхме недостойни… Макар че няма значение!


  • 1 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    39 9 Отговор
    Добре ми дошли в зоната на еврото и богатствата. НИЕ ще бъдем още по богати ,от данъците ,лихвите които ВИЕ плащате и саможертвата ,която правите. Господа за един ден. Благодаря.

    13:07 21.09.2025

  • 2 ИМПЕРИАЛИСТ

    13 27 Отговор
    На тази дата, 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година, КНЯЖЕСТВО БЪЛГAРИЯ cтaвa ЦAРCТВO НA БЪЛГAРИТE!
    Сега мнозина се страхуват от този акт и искат да го забравим, като го подменят с безличното клише "независимост". Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.
    „Чиста и свята република” на Левски е отдавна доказан фалшификат, съчинен от комунистическия гуру Тодор Павлов за да се мaнипулирa рeфeрeндумът през 1946 г. и се въвeдe престъпно наложения на БЪЛГАРИЯ съвеЦки модел.
    Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa нeзaвиcимocттa.
    E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.

    Коментиран от #13, #17, #18, #20

    13:09 21.09.2025

  • 3 Локо Сф

    26 2 Отговор
    Дадох оценка 5 както първият гласувал.Как от две оценки оо5 се получава резултат 3,7 ?Коя математика ползвате?

    13:10 21.09.2025

  • 4 Никой

    17 0 Отговор
    Монархията трябва да стане само - бутафорна - да се образец за подражание - като етикет, като поведение - но да те управлява 1 човек - ето видяхме какво стана с ГЕРБ - големите яйца - 1 човек решава вместо другите.

    13:13 21.09.2025

  • 5 За всичко

    33 5 Отговор
    писано в кратката статия вина имат и продажните добре платени медии, които ще се опитват да откупят вината си чрез колебливо допускане на подобни писания.

    13:19 21.09.2025

  • 6 Сатана Z

    27 10 Отговор
    Прав е Човека!

    13:23 21.09.2025

  • 7 Попето

    16 7 Отговор
    Всички празници трябва да бъдат отменени, с изключение на 3 март и 24 май! Не знам друга европейска държава с толкова много почивни дни,които се използват главно за екскурзии. Ако попитате някой, който тия дни отива в Гърция /ех, тази Гърция/, какво знае за Деня на Независимостта, дали ще ви даде приличен отговор?

    Коментиран от #12

    13:24 21.09.2025

  • 8 вик ендженера гейюпалитик

    4 2 Отговор
    пак неман дръсана

    13:24 21.09.2025

  • 9 Видях знамето

    19 1 Отговор
    И се сетих ,какво стана с Рожен ,има ли знаме на пилона или стърчи само пилона

    13:25 21.09.2025

  • 10 Симо

    38 1 Отговор
    Жалката истина! Жалка и истина! Вциганяването и оскотяването са повсеместни. Даже не мисля, че имаше някакъв пъклен план за това. Обществото само така пожела. Някакси по-тъпичко, се живее по-безгрижно. Няма цели, няма мечти, просто ден за ден. Днес да хапнем, пийнем, ... Тези три неща. И така до края на света. Неграмотни, безгрижни еднодневки.

    13:25 21.09.2025

  • 11 Добър поздрав

    19 2 Отговор
    до политиците по случай 22 септември. Независими?

    13:26 21.09.2025

  • 12 Ганчо

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Попето":

    Знае само какво е менюто в таверната ,до там

    Коментиран от #14

    13:27 21.09.2025

  • 13 Стенли

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Да бе да с недоразумение наречено княгиня Калина начело ще има да ни гони с кучето 😁🐕‍🦺

    Коментиран от #15

    13:29 21.09.2025

  • 14 ганчо

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ганчо":

    те ползва за жена

    13:30 21.09.2025

  • 15 менли

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    тебе и ще те стига

    13:31 21.09.2025

  • 16 УдоМача

    25 4 Отговор
    Браво! Много силно четиво, въпреки, че е и много тъжно защото е вярно!

    13:33 21.09.2025

  • 17 Отец Чапаев

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    На 22-ри Кобурга се само-провъзгласява за цар и следват войни и жертви по негова заповед. Дядо ми е участвал във войните 1912-1918 г. връщат се от фронта прокъсани и въшлясали.

    13:34 21.09.2025

  • 19 Така Така

    14 2 Отговор
    царството е на царя за обикновените хорица нищо добро

    13:38 21.09.2025

  • 20 Така Така

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    царството е на царя за обикновените хорица нищо добро

    13:39 21.09.2025

  • 21 Кит

    9 24 Отговор
    Да наречеш Деня на Съединението и Деня на Независимостта "празници без значение" точно покрай празнуването им е тежък инженерно-психиатрически симптом.
    Да, човекът е очевидно болен. И трябва да му съчувстваме, като на всеки болен сънародник.
    Големият въпрос е "Защо "Факти" публикува диагнозата на този човек като закарфичено "мнение", баш по празниците?"...
    Жалка история....

    Коментиран от #30, #31, #36, #43

    13:40 21.09.2025

  • 22 Сталин

    13 5 Отговор
    Да ви е честита колонията

    Коментиран от #38

    13:46 21.09.2025

  • 24 Реквием за една Несретница

    12 2 Отговор
    Под грухащия акомпанимент на Боко и Шиши, и пискливия фалцет на пепейцидебейци. Гротеска. Хубава държава беше това България, ама така и не случи на народ

    13:48 21.09.2025

  • 25 Стенли

    8 0 Отговор
    И по лошото е че Фердинанд заради грандомания и некомпетентност е пропилял всичко постигнато от българските войници които са пролели кръвта си за България

    13:50 21.09.2025

  • 26 Тодкамов

    2 7 Отговор
    Ако ти си такъв, не обобщавай за всички..

    Коментиран от #29

    13:51 21.09.2025

  • 29 И Киев е Руски

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тодкамов":

    Ти си семпъл съединител

    13:56 21.09.2025

  • 30 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Кит":

    Да минеш до офиса да си вземеш евроцентовете . По 3 цента на дума ,без предлозите. Нали! Ако продадеш и майка си ,ще получиш ваучер за храна. Да си папкаш там авокадото и банана.

    13:57 21.09.2025

  • 31 404

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кит":

    Ти си цаца но и тя е риба

    13:57 21.09.2025

  • 32 Митко

    4 5 Отговор
    Комуняго,преврат имаше на 09.09.1944 г.Сега трябва декомунизация и лустрация!За съжаление сме под руско робство...Сега сме свободни,тогава хората са живеели в един затвор,има свобода на словото.

    Коментиран от #33, #45

    13:58 21.09.2025

  • 33 Клоун

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Митко":

    Айде идвай довечера има представление. Много си забавен. По забавен от стендъп комика. Класен клоун.

    14:00 21.09.2025

  • 34 АГАТ а Кристи

    4 6 Отговор
    Най-голямото изтриване на българската история, бе по времето когато ахааа да станем 16-република. Отказахме се и от Македония, и от костите на един ВЕЛИК българин и ги дарихме на Тито.
    Все още се помни това, другарю, плачещ за деветосептемврииските манифестации.

    14:01 21.09.2025

  • 35 От несвързаните брътвежи

    3 7 Отговор
    се разбра само, че е против Еврозоната.
    Горкия инж. автор.

    14:04 21.09.2025

  • 36 Какво

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Кит":

    Очаквате от тежак русофил безродник ,на който му е мъчно за 9 ти септември

    14:06 21.09.2025

  • 37 ,55 от Козлодуй

    4 4 Отговор
    Този, който е писал този текст е платен не българин

    Коментиран от #40

    14:06 21.09.2025

  • 38 И на

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Тебе ,колхоза

    14:07 21.09.2025

  • 40 К.Костадинов

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от ",55 от Козлодуй":

    Този е от нашите ,не му обръщайте внимание омаян е от миризмата под полата на тьотя

    14:11 21.09.2025

  • 41 Още един

    4 5 Отговор
    Руски несретник ,петоколонник

    14:12 21.09.2025

  • 42 000

    6 4 Отговор
    Не се връзвайте на подобни провокации. Те тестват общественото мнение. България си остава същата и ще ни грабят, обаче в евро. Нужен ни е нашия фицо, орбан, путин. До тогава нищо няма да се промени.

    14:13 21.09.2025

  • 43 Даа

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Кит":

    Заради такива инжинери България е този хал ,по точно каквито са ни инжинерите ,такива са и политиците ни ,а и народа

    14:13 21.09.2025

  • 44 1-20

    3 9 Отговор
    Авторът изглежда го е обхванала носталгия към преводните рубли. Тогава всичко беше наред. За чудо и приказ.

    14:21 21.09.2025

  • 46 Залупен евроатлантически цървул

    2 2 Отговор
    Абсолютно точно!
    Днес няма Независима България,след като евроатлантиците солидарно сдадоха Независимостта и станахме територия- 27 република в Европейски съюз.
    Независимостта, когато България чрез т. нар. "Лисабонски Договор" е вече зависима от брюкселските бюрократи?

    През 2009 с ратификацията на Лисабонския договор се отне държавната ни независимост. България остана без държавен суверенитет..., и с чужди военни бази. Жалко, позорно и ФАКТ!
    Днес, тази дата не е редно да я честваме, защото сме отново зависима държава.

    14:42 21.09.2025

  • 49 007 /агент/

    0 0 Отговор
    По-голямо изтриване на историята ни, от това, върху ВОЙНИШКИТЕ ПАМЕТНИЦИ от началото на миналия век да монтираш петолъчки -е върха на комунистическата наглост...
    Едва ли не загиналите във войните българи, са били комунисти, по времето когато "вожда и учителя" е бил заченат...

    14:45 21.09.2025

  • 50 защо

    0 0 Отговор
    ".одератор" забранена дума ли е във факти?

    14:45 21.09.2025

  • 51 защо

    0 0 Отговор
    Давай Мите! Плюй в нета. Покажи си свободата /ако не настъпиш .одератора да те изтрие де/.
    ПП. Да те питам. С какво се различава .одератора от ЗКПЧто? Ако знаеш какво е ЗКПЧ де.

    14:46 21.09.2025