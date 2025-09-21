Да ни е честито!

След преврата през 1989 год. ние отбелязваме празници без значение. Срещаме ги по навик, без емоция. И ако поне червените дати в календара напомняха колко жалки са наследниците на героите, изграждали държавата… Но не бѝ. Това бодване общо - взето не дразни никого... Студени са сърцата, кънтят на кухо главите. Нищо не е в състояние да смути мършата, доброволно станала роб.
Падението беше закономерно и устремно.
Изрязахме големи късове от тъканта на историята.
Намразихме своето наследство.
Отказахме се от родители и деца.
Плюхме на личната отговорност пред обществото.
Как при толкова безобразия да не се превърнеш в морален инвалид?! И милата ни красива родина стана европейски бардак, където банкери и бандити се ширят.
И все пак защо? Струваше ли си?
Мина 6 септември - Денят на профуканото Съединение. В тукашния чуждопоклоннически маймунарник всеки се дуе - с огрооомно самочувствие и безкрайни претенции към другите… Ала дѐ ги талантът и честта?.
Сега предстои почивката на двайсет и втори - с излишното напомняне за непонятната независимост. Е, и за това ще пийнем.
Иначе, тази година за последен път отбелязваме дните, които ни свързват с България. Скокът в тъмните води на еврозоната, ще сложи край на нашето мъчение. Просто ще пуснем отломките, с които се удържахме на повърхността: БНБ - единствената действаща държавна институция, и лева – сетния символ на самостойността. И скоро на картата ще се появи дупка – географско понятие без национално съдържание.
Честит празник, космополити, дащници и нехранимайковци! И прости ни, Отечество, че бяхме недостойни… Макар че няма значение!
ИМПЕРИАЛИСТ
Сега мнозина се страхуват от този акт и искат да го забравим, като го подменят с безличното клише "независимост". Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.
„Чиста и свята република” на Левски е отдавна доказан фалшификат, съчинен от комунистическия гуру Тодор Павлов за да се мaнипулирa рeфeрeндумът през 1946 г. и се въвeдe престъпно наложения на БЪЛГАРИЯ съвеЦки модел.
Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa нeзaвиcимocттa.
E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.
До коментар #7 от "Попето":Знае само какво е менюто в таверната ,до там
До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Да бе да с недоразумение наречено княгиня Калина начело ще има да ни гони с кучето 😁🐕🦺
До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":На 22-ри Кобурга се само-провъзгласява за цар и следват войни и жертви по негова заповед. Дядо ми е участвал във войните 1912-1918 г. връщат се от фронта прокъсани и въшлясали.
13:34 21.09.2025
До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":царството е на царя за обикновените хорица нищо добро
Да, човекът е очевидно болен. И трябва да му съчувстваме, като на всеки болен сънародник.
Големият въпрос е "Защо "Факти" публикува диагнозата на този човек като закарфичено "мнение", баш по празниците?"...
Жалка история....
До коментар #26 от "Тодкамов":Ти си семпъл съединител
До коментар #21 от "Кит":Да минеш до офиса да си вземеш евроцентовете . По 3 цента на дума ,без предлозите. Нали! Ако продадеш и майка си ,ще получиш ваучер за храна. Да си папкаш там авокадото и банана.
До коментар #21 от "Кит":Ти си цаца но и тя е риба
До коментар #32 от "Митко":Айде идвай довечера има представление. Много си забавен. По забавен от стендъп комика. Класен клоун.
Все още се помни това, другарю, плачещ за деветосептемврииските манифестации.
Горкия инж. автор.
До коментар #21 от "Кит":Очаквате от тежак русофил безродник ,на който му е мъчно за 9 ти септември
До коментар #22 от "Сталин":Тебе ,колхоза
До коментар #37 от ",55 от Козлодуй":Този е от нашите ,не му обръщайте внимание омаян е от миризмата под полата на тьотя
До коментар #21 от "Кит":Заради такива инжинери България е този хал ,по точно каквито са ни инжинерите ,такива са и политиците ни ,а и народа
Залупен евроатлантически цървул
Днес няма Независима България,след като евроатлантиците солидарно сдадоха Независимостта и станахме територия- 27 република в Европейски съюз.
Независимостта, когато България чрез т. нар. "Лисабонски Договор" е вече зависима от брюкселските бюрократи?
През 2009 с ратификацията на Лисабонския договор се отне държавната ни независимост. България остана без държавен суверенитет..., и с чужди военни бази. Жалко, позорно и ФАКТ!
Днес, тази дата не е редно да я честваме, защото сме отново зависима държава.
14:42 21.09.2025
Едва ли не загиналите във войните българи, са били комунисти, по времето когато "вожда и учителя" е бил заченат...
ПП. Да те питам. С какво се различава .одератора от ЗКПЧто? Ако знаеш какво е ЗКПЧ де.
