От силата на успеха към силата на реалността!

21 Септември, 2025 18:07 1 207 25

  • ивелин михайлов-
  • кольо парамов

Така че тия, които искат да разберат днес кой е Ивелин Михайлов не трябва да търсят елементарния индивид! А трябва да разчоплят до детайл заработения, сложен и силен политически водач днес в растеж!

Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този човек, за когото трябва да напиша няколко реда или няколко последователни изречения в случая, е твърде сложен, за да се опише накратко!

Става въпрос за Ивелин Михайлов! Този Ивелин Михайлов е носител на другия образ на българския преход, на силата на търсения перфектен успех, а той наистина е силата на реалността! Този Ивелин Михайлов може да бъде описан като уникален и противоречив образ! Но той е събирателен в себе си, който никой не познава досега в детайл и като такъв впечатлява рязко! Не заради неговата сила в изявата и психонагласата му- Ивелин предизвиква друга сериозна нагласа- към възприемането му!

Навремето водачите са били партийно обвързани и някога без своята директна и посредствена прямота. Този Ивелин притежава именно този първичен, друг завладяващ и силен личностен имунитет за изказа му! Но „азът“ му винаги е като на държавник! Това впечатлява твърде много, завладява масите, най-вече заради различността! От други той се приема от първостепенният си идеал като неговото забогатяване. Но неговото искане е всички да са еднородно богати и равноправни! Ивелин Михайлов е рядкост в българската политика, чрез подхода си той промени силата на утопиите за натрапващата се фалшива надежда!

Чрез политическата партия „Величие“ Михайлов успя да ситуира коренна разлика във всички мечтатели, които заради глада и празнословието се бяха увлекли в празнодумието. Той рязко се прие в старта на негатива, но за кратко време стила на противниците го активира и подцени на вторичен план!

Особено силен и прям, бе категорично по места на изява по села и градове, когато зададе въпроса: Ало, кои сте вие като избиратели? Вие участвате в потребяването, ласкатели сте на вождове, а накрая сте прекършени и загубени във времето! Ало, кои сте вие?

Тук лидерът на „Величие“ влезе в друг моделаж на политик от европейска класа! Той задава въпроси днес, но никой от управляващите не иска да го чуе! Но утре тези въпроси- за боклука на България, за голямата водна криза, за грубата лъжа, за загубените инвестиционни пари ще бъдат тежката явност и тази голяма истина като последователност не би се разкрила от шмекерите на промяната, а от новото време и от новите водачи!

Разликата в лидеровата база за днес е, че този водач на „Величие“ е с огромен бизнес-опит за тези млади предприемачески години! Ако се направи елементарна проследяемост на жизнеността на този човек, ще установите, че тя е много сложна, специфична и трудна за опознаване!

Така че тия, които искат да разберат днес кой е Ивелин Михайлов не трябва да търсят елементарния индивид! А трябва да разчоплят до детайл заработения, сложен и силен политически водач днес в растеж!

Силата на индивида може да докаже себе си в онзи възлов момент на България, който наближава! А това ще бъде приноса за младите политически лидери, които чрез своето утвърждаване, а не чрез своето венцехвалене трябва да управляват новата ни държава!

Написах тази статия не, за да се покланям на г-н Ивелин Михайлов, за да го привличам и хваля, а искам да отворя прозореца към неговата личност! Той е водач на „Величие“ и трябва да успее с мерака и перфектността!


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роко Сифреди

    21 1 Отговор
    Кольо, кажи, че не взе пет лева.

    Коментиран от #9

    18:11 21.09.2025

  • 2 Промяна

    13 11 Отговор
    ДО КОЛЬО ПАРАМОВ Ивелин Михайлов е мошеник А ако не беше политическото КС да го настанят в парламента да руши държавата и при нови изборни правила този и още някои няма да видят парламент да лежат вътре да лъжат да саботират държавата ни 10 %праг за влизане и гласуване за личности

    Коментиран от #22, #23

    18:12 21.09.2025

  • 5 Моля?

    14 6 Отговор
    Е не, хахахахаха хахахаха хахахаха хахаха хахаха ахахахахахайхахаха Ивелин царят имотния барон с милиона алах фирми роз. Хахахахаха. Той е събирателния образ на българския бизнесмен от селяндурска класа и нищо подобно от написаното. Хахахаха. Кой ще излъжете бе с тази пародия от блудкави възхвали подобни за чалгарск-селяндурск манталитет. Хахахаха.

    18:21 21.09.2025

  • 7 Запали

    0 1 Отговор
    Той е аз, а аз съм ти..

    18:22 21.09.2025

  • 8 Майна

    12 2 Отговор
    Егати и майтапа, ха ха ха..
    Пък и триете за това ве,личие, ха ха ха..

    18:22 21.09.2025

  • 9 Не мисля

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Роко Сифреди":

    По-скоро е инвестирал "5 леа". И си пази инвестицията, че възвръщаемост през кривия.

    18:23 21.09.2025

  • 11 Алоо

    3 3 Отговор
    Я викнете Веселинко Маринко да му излее една песенкя за нашето герберско момче.

    18:24 21.09.2025

  • 13 Ха ХаХа

    10 4 Отговор
    Само пълен комплексар и нещастник може да кръсти партията си Величие

    Коментиран от #25

    18:33 21.09.2025

  • 14 Хи Хи

    5 3 Отговор
    Ха хаааааааа ,е кой да е , просто е новата копейка , та като се провали старата , да я заместят с новата копейчица .

    Коментиран от #16

    18:34 21.09.2025

  • 15 Изплюй

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бат Петьо Парчето":

    Ги че се удави
    Простак Сър Джон

    18:34 21.09.2025

  • 16 Марш на фронта

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хи Хи":

    бе пробит цент

    Коментиран от #17

    18:35 21.09.2025

  • 17 альоха

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Марш на фронта":

    Е не е толкова лошо че си копейка , не се нерви , че инфаркта ти е близо на таз преклонна възраст .

    18:38 21.09.2025

  • 19 Този

    7 2 Отговор
    Е този номер вече ни го играха с Марешки,с онзи Я.Янев,Сидеров и др.Просто онези от изток поръчват на техни български социолози да проучат нивото на акъл на народа,от какво е недоволен тростия човек като преобладаващ.Намират един по-добре изглеждащ,дават пари за бизнес чрез българи с руски пари и се плаща по медиите които си техни но под прикритие-централните.За по- малките без пари.И така всеки ден на екрана и в интернет.Билбордове също.Дерат се срещу властта но никога не я бутат.Но по важното е да пеят срещу Европа и ЕС и САЩ.Това е отличителното.Какво ни ги описвате като много смели и велики в платени статии.

    18:44 21.09.2025

  • 20 НЛО

    5 1 Отговор
    Тази статия да не е някой позабравен виц от Шоуто на Слави?

    18:45 21.09.2025

  • 21 Професор

    7 0 Отговор
    Парамов, аз, както самият ти пишеш, заради празнодумие се увличам в празнословие, така че ще ти кажа -- писна ни от възторжени и целеустремени утописти-идеалисти, които хал хабер си нямат от капитализъм. Могат да ти довлекат само едно -- беднотия до шия...

    18:55 21.09.2025

  • 22 Аааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Чета и не вярвам на очите си.......
    Незнам на Парамов дали са му платили, но тук прозират платени списвачи, безочници!
    Величие са много неудобни. Доказаха, че изборите у нас са недействителни в последните години.
    И това е нищо!? Та това казва всичко.
    Но Ивелин трудно може да се мери с ,,вашите" кумири - разрушителната групировка ГРОБ, или БКП (ново), или Анадолските агенти, или атлантите-фалшификатори (чуждопоклонници и одобрени чужди агенти). Е ясно. Ти и подобните ти сте някъде там, да сучите, на готово, което одобрявате!

    19:07 21.09.2025

  • 23 Аааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    19:07 21.09.2025

  • 25 Пантагрюел

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    Без да ставам адвокат на Ивелин Михайлов, ,,Величие" се отнася за величие на България,а не величие са самия себе си.
    Може би не си чувал за братята Евлоги и Христо Георгиеви,които първи заговарят за ,,Величие на България" още в тъмните векове преди Освобождението.
    А кои са братята?Попитай с чии пари е построен Софийския Университет ,,Свети Климент Охридски.

    19:47 21.09.2025