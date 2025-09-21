От силата на успеха към силата на реалността!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този човек, за когото трябва да напиша няколко реда или няколко последователни изречения в случая, е твърде сложен, за да се опише накратко!

Става въпрос за Ивелин Михайлов! Този Ивелин Михайлов е носител на другия образ на българския преход, на силата на търсения перфектен успех, а той наистина е силата на реалността! Този Ивелин Михайлов може да бъде описан като уникален и противоречив образ! Но той е събирателен в себе си, който никой не познава досега в детайл и като такъв впечатлява рязко! Не заради неговата сила в изявата и психонагласата му- Ивелин предизвиква друга сериозна нагласа- към възприемането му!

Навремето водачите са били партийно обвързани и някога без своята директна и посредствена прямота. Този Ивелин притежава именно този първичен, друг завладяващ и силен личностен имунитет за изказа му! Но „азът“ му винаги е като на държавник! Това впечатлява твърде много, завладява масите, най-вече заради различността! От други той се приема от първостепенният си идеал като неговото забогатяване. Но неговото искане е всички да са еднородно богати и равноправни! Ивелин Михайлов е рядкост в българската политика, чрез подхода си той промени силата на утопиите за натрапващата се фалшива надежда!

Чрез политическата партия „Величие“ Михайлов успя да ситуира коренна разлика във всички мечтатели, които заради глада и празнословието се бяха увлекли в празнодумието. Той рязко се прие в старта на негатива, но за кратко време стила на противниците го активира и подцени на вторичен план!

Особено силен и прям, бе категорично по места на изява по села и градове, когато зададе въпроса: Ало, кои сте вие като избиратели? Вие участвате в потребяването, ласкатели сте на вождове, а накрая сте прекършени и загубени във времето! Ало, кои сте вие?

Тук лидерът на „Величие“ влезе в друг моделаж на политик от европейска класа! Той задава въпроси днес, но никой от управляващите не иска да го чуе! Но утре тези въпроси- за боклука на България, за голямата водна криза, за грубата лъжа, за загубените инвестиционни пари ще бъдат тежката явност и тази голяма истина като последователност не би се разкрила от шмекерите на промяната, а от новото време и от новите водачи!

Разликата в лидеровата база за днес е, че този водач на „Величие“ е с огромен бизнес-опит за тези млади предприемачески години! Ако се направи елементарна проследяемост на жизнеността на този човек, ще установите, че тя е много сложна, специфична и трудна за опознаване!

Така че тия, които искат да разберат днес кой е Ивелин Михайлов не трябва да търсят елементарния индивид! А трябва да разчоплят до детайл заработения, сложен и силен политически водач днес в растеж!

Силата на индивида може да докаже себе си в онзи възлов момент на България, който наближава! А това ще бъде приноса за младите политически лидери, които чрез своето утвърждаване, а не чрез своето венцехвалене трябва да управляват новата ни държава!

Написах тази статия не, за да се покланям на г-н Ивелин Михайлов, за да го привличам и хваля, а искам да отворя прозореца към неговата личност! Той е водач на „Величие“ и трябва да успее с мерака и перфектността!