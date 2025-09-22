Новини
Мнения »
Елена Гунчева-Гривова: Лека ѝ пръст на Независимостта

Елена Гунчева-Гривова: Лека ѝ пръст на Независимостта

22 Септември, 2025 13:01 1 065 37

  • независимостта на българия-
  • независимост-
  • българия-
  • българския манталитет

Днес не е празник. А спомен

Елена Гунчева-Гривова: Лека ѝ пръст на Независимостта - 1
Снимка: Архив
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес не е празник. А спомен. Че някога сме били независими и сме били достатъчно смели да се противопоставим на света и да кажем: „Ние сме свободни!“. Разбира се, тези времена отдавна минаха и сега правим помен на отдавна погребаната преди 37 години независимост.

Какво да празнуваме? Чуждите американски военни бази, окупирали България? Или марионетното правителство, което се чуди накъде да се завърти в позиция партер, та да обслужи господарите си в Брюксел и Вашингтон. Или медиите, които са купени и малко са останали тези, на които им стиска да са обективни?

Огледайте се. Вие, който четете тези редове, смятате ли се за свободен и живеещ в независима държава? Помните ли как Брюксел ни накара да затворим блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и от енергиен център на Балканите се превърнахме в изоставащи? Помните ли как ЕС нареди да си избием животните? Помните ли как ни определиха квоти за селското стопанство и на практика го ликвидирахме? Помните ли как искаха да приемем Истанбулската конвенция и като не успяха, се опитват да я пробутват чрез други текстове? Знаете ли, че сега ни задължават да признаваме еднополови бракове и да разрешаваме осиновявания на деца от еднополови?

Нима смятаме, че сме независими? Каквото кажат в Брюксел, Вашингтон и Тел Авив, това се случва в България. България сега се разпродава на парче. Вместо плодородна земя – пустиня, покрита с фотоволтаици. Вчера бях на язовир Батак – на острова може да се стигне пеша, а там – изсъхнали зловещи дървета. Язовир Пясъчник се е свил до размерите на средна локва. Сушата унищожава всичко, гората се изсича. А ние не можем да направим нищо!

Истината е, че без външна помощ няма да можем да се съпротивляваме и да направим нещо. Но също така е истина, че ако не започнем да се съпротивляваме, помощ няма да имаме и получим. И то не чрез партии и партийни котерии, които гледат само собствените си интереси и да се намърдат на тлъста заплата в парламента и властта.

Лека ѝ пръст на независимостта! Почетете в мълчание днешния ден. И си спомнете, че някога бяхме свободни….


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    9 35 Отговор
    Разкарай се!
    Ти не си за протестите?!
    Мрънкачка..
    Кво става, нещо Мамин май те изхвърли..?
    Или си мислиш, че си му много ценна
    Преситените всеки ги презира.

    Коментиран от #2, #24

    13:04 22.09.2025

  • 2 Майна

    7 26 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Предателите всеки ги презира
    Продаде се за пари на ПП, когато се гласуваше вота на недоверие преди
    Да ти се и ..евтината!

    Коментиран от #5

    13:06 22.09.2025

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    14 38 Отговор
    Баба гуна много иска само от москва да ни казват какво може и какво не може. 🤣
    Жалка pycopoбcka дyшичка е еленка !

    13:08 22.09.2025

  • 4 Майна

    8 22 Отговор
    Кво става?
    Мамин май ти би шута, въпреки , че никога не си написала думичка против него..
    Ха ха ха
    Густо, майна

    13:08 22.09.2025

  • 5 Така ли?

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    А не беђе ли човек ка Костя Копейката

    13:09 22.09.2025

  • 6 Tётя Мyтpaфановна

    12 26 Отговор
    Леночка, изпращай бързо сина си в родината на душата и сърцето ти !
    Спаси поне него от европейско иго. Не му трябва нищо, ние ще го облечем, настаним и обучим на традиционни руски ценности.
    Очаквам го утре в посоль.

    Коментиран от #13

    13:11 22.09.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    10 26 Отговор
    Причината за русофилията, която я няма никъде другаде по света, дори в Сърбия, Гърция, Черна гора и др.
    Причината е много проста! Ганя беше предимно много беден селски човечец! СССР го изкара от селото и го прати в заводи като Кремиковци. Вкара го в панелна клетка в София. Ганя вече не рине оборите на кравите. Ганя стана гражданин. Ето затова Ганя пак мечтае, руснака да го направи гражданин! Четете Ботев, Левски, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир и всичко ще ви стане ясно, ако не сте функционално неграмотни, за да имате способност да обработвате тяхната информация! Те са истинските наши историци.

    Коментиран от #14

    13:14 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иво

    8 24 Отговор
    Авторката би трябвало да се среамува от себе си менталните си изхвърлпния.

    13:16 22.09.2025

  • 11 Кукунчева

    22 7 Отговор
    1989г. маскалите ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет, оправяйте се както можете"!
    Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Фалит! Банкова криза! Мутри! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
    Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    13:16 22.09.2025

  • 12 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    8 23 Отговор
    Между гуна и Късопейкин няма никаква разлика .
    И на двамата егото им е до небесата, самочувствие без никакво покритие .
    И двамата нямат топки.
    И двамата обичат повече московията, от колкото България
    И двамата призовават за ликвидиране на сънародници, само защото не харесват Путлер и московското блато.
    И двамата са ми еднакво грозни .
    И двамата не пращат нежните си синчета да учат и живеят в РФ.
    ....

    Коментиран от #17

    13:16 22.09.2025

  • 13 д-р Гълъбова

    22 6 Отговор

    До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Да, ти си от ония, които работят с пpимитивните клишета и елeментарните опорки. Хората, които мислят, че България не е готова да влезе в Еврозоната по твоята пpимитивна логика искали рублата. Според вашите елементарни разсъждения рубладжии са поляците, датчаните и англичаните, които докато бяха в ЕС не си помисляха да приемат еврото. А Великобритания напусна ЕС по нареждане на Путин. Сигурно си бил двойкаджия от някой нискоразряден техникум.

    13:16 22.09.2025

  • 14 Много добро описание на семейството ти

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ако не правиш граматични грешки, можеше да станеш писател-фантаст.

    13:18 22.09.2025

  • 15 Д-р Гълъбова от Карлуково

    6 12 Отговор
    Гунчева, много българи не се лекуват!

    13:19 22.09.2025

  • 16 Бялджип

    33 6 Отговор
    Занимавал съм се професионално с шахмат, една от книгите с които разполагам е на Светозар Глигорич. Знаменитият югославски гросмайстор я е кръстил "Играя срещу фигурите". Обяснява, че какъвто неприязън да изпитваш към съперника, това само ще ти попречи да водиш рационално борбата. В този смисъл бих призовал колегите да не се втренчват в автора, а в онова което казва или пише. Права ли е Гунчева? За мен 100% е така. Ни най-малко не ме интересува личността, важно е какво показва и предлага.

    Коментиран от #19

    13:20 22.09.2025

  • 17 Бойко хариза Камчия на руснаците

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    понеже е много независим!

    13:21 22.09.2025

  • 18 Гривов Гунчо

    2 8 Отговор
    Това е истинския Национален празник

    13:21 22.09.2025

  • 19 Много искаш от тях Джип

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    Огромна част от тях са деградирали хайлази и алкохолици, които нямат капацитета да осъзнаят какво си написал. Клишета, опорки, еднотипни примитивни обиди, неясно откъде идващо самочуствие на пpоcтaка. Оставяй ги и си гледай рахатлъка. На тях не им липсват първите 7, а първите 70 години.

    Коментиран от #21, #22

    13:24 22.09.2025

  • 20 оня с коня

    9 1 Отговор
    Елена Г.Г. е написала каквото й е "на Сърце",но пропуска най-важната подробност - че НЕ Независимостта е важна за Народа,а КОЛКО МУ Е ПЪЛЕН ДЖОБА!А иначе "Независими" дето бъркат по Контейнерите по Света - Бол- да са живи издрави,но не е препоръчително да сме като тях!

    Коментиран от #25

    13:26 22.09.2025

  • 21 Майна

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Много искаш от тях Джип":

    Джипа е Деса Радева
    Да те светна

    13:27 22.09.2025

  • 22 Майна

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Много искаш от тях Джип":

    Деса Радева затова е за максимата- слушай какво говорят , а не какво правят..
    Десо ,и сега без новия Мерцедес ли остана- струваше само над 300 000 или още си джиткаш с него?

    13:30 22.09.2025

  • 23 Лека и Пръст на

    5 3 Отговор
    Независимоста!!

    13:31 22.09.2025

  • 24 елена

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Майна, възхищавам ти се, не се подигравам! По 24 часа висиш и дебнеш къде ще публикуват мой текст, за да отидеш и да се из...еш по него. Явно добре ти плаща Копейкин за това. Впрочем може и Баце да ти плаща, нали са си д..пе и гащи с Копейкин. Плюенето няма да ти помогне. Партията ти ще продължи да затъва, защото е пълна с олигофрени.

    13:31 22.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 искаш пълен джоб

    0 6 Отговор
    Нямаш грижи, ще те чу кам на повикване и ще ти пълня джоба! Дийл?!?

    13:32 22.09.2025

  • 27 нннн

    3 0 Отговор
    - Боже, кога ще бъдем независими?
    - Няма да е по моето време - каза Бог.
    /Перифразиран стар виц/

    13:32 22.09.2025

  • 28 Бялджип

    6 1 Отговор
    Благодаря на № 19. Другият с №21 очевидно е твърде повърхностен човек, непрекъснато, навсякъде в масов мащаб изписва някаква тъпня, сравнявайки ме с жената на президента. При това коментарите му се отличават с безумна логорея, трудно му е да изрази "дълбоката си мисъл" в няколко реда?! Не знам, по рождение ли е такъв, или последствия от Ковида? Някакво каскадно разрушаване на мозъчните му неврони и бели ганглии?

    Коментиран от #35, #36

    13:36 22.09.2025

  • 29 Търновец

    8 5 Отговор
    Някой виждал ли е въпросната Гуньовица на снимки, които не са обработени с филтрите на телефона или на фотошоп? Това е Гуньо, не жена!

    13:37 22.09.2025

  • 30 Аз съм

    4 8 Отговор
    Факти, днес явно ще дадете думата на всички копейки, нека попеят за последно.

    Коментиран от #31

    13:39 22.09.2025

  • 31 Знаем, че си

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Аз съм":

    ДУПЧЕН БИЛЕТ

    13:42 22.09.2025

  • 32 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Не е спомен а помен

    13:46 22.09.2025

  • 33 Лудото Ленче с лигниновата панделка

    7 5 Отговор
    Надраскала, че преди 37 г. сме били независими.
    С командването от Кремъл, с откритите листове, жителството, затворените граници, Белене и др., и др.

    13:47 22.09.2025

  • 34 Кит

    2 0 Отговор
    Само за протокола: всеки празник е спомен.
    Толкова от мен.

    13:50 22.09.2025

  • 35 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Десо, елементарна си ти.., но такива са работещите за Световния Икономически форум в Давос.., за който си работила , а и служителите на Трифонов. Съжалявам те..,жалка си

    13:50 22.09.2025

  • 36 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    И понеже си елементарна, Десо, явно така и не си разбрала, че вируса на Ковид никъде и никога не е бил изолиран. Оф, забравих, че си работила към Давос , Гейтс и Шваб, които стоят зад тази измама и геноцид, а и мъжо ти , Радев включи и полицията да ни преследва за зелени сертификати. Нищо не сме забравили, всеки ще получи заслуженото си..

    13:56 22.09.2025

  • 37 Марио

    0 1 Отговор
    Когато за задните ти части са необходими три стола, то и мисълта ти забива!
    Коя държава в света е абсолютно независима?!
    Просто няма и не е имало! Икономически и политически държавите в една или в друга степен, по време на война или през мирно време, зависят една от друга.
    В съюзи, без официални съюзи, само търговски- зависят...жено дебелог..а!
    Не се мъчи повече тук...през Истанбул и ...Москва!

    13:57 22.09.2025