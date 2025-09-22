Елена Гунчева-Гривова: Лека ѝ пръст на Независимостта

Днес не е празник. А спомен. Че някога сме били независими и сме били достатъчно смели да се противопоставим на света и да кажем: „Ние сме свободни!“. Разбира се, тези времена отдавна минаха и сега правим помен на отдавна погребаната преди 37 години независимост.
Какво да празнуваме? Чуждите американски военни бази, окупирали България? Или марионетното правителство, което се чуди накъде да се завърти в позиция партер, та да обслужи господарите си в Брюксел и Вашингтон. Или медиите, които са купени и малко са останали тези, на които им стиска да са обективни?
Огледайте се. Вие, който четете тези редове, смятате ли се за свободен и живеещ в независима държава? Помните ли как Брюксел ни накара да затворим блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и от енергиен център на Балканите се превърнахме в изоставащи? Помните ли как ЕС нареди да си избием животните? Помните ли как ни определиха квоти за селското стопанство и на практика го ликвидирахме? Помните ли как искаха да приемем Истанбулската конвенция и като не успяха, се опитват да я пробутват чрез други текстове? Знаете ли, че сега ни задължават да признаваме еднополови бракове и да разрешаваме осиновявания на деца от еднополови?
Нима смятаме, че сме независими? Каквото кажат в Брюксел, Вашингтон и Тел Авив, това се случва в България. България сега се разпродава на парче. Вместо плодородна земя – пустиня, покрита с фотоволтаици. Вчера бях на язовир Батак – на острова може да се стигне пеша, а там – изсъхнали зловещи дървета. Язовир Пясъчник се е свил до размерите на средна локва. Сушата унищожава всичко, гората се изсича. А ние не можем да направим нищо!
Истината е, че без външна помощ няма да можем да се съпротивляваме и да направим нещо. Но също така е истина, че ако не започнем да се съпротивляваме, помощ няма да имаме и получим. И то не чрез партии и партийни котерии, които гледат само собствените си интереси и да се намърдат на тлъста заплата в парламента и властта.
Лека ѝ пръст на независимостта! Почетете в мълчание днешния ден. И си спомнете, че някога бяхме свободни….
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Ти не си за протестите?!
Мрънкачка..
Кво става, нещо Мамин май те изхвърли..?
Или си мислиш, че си му много ценна
Преситените всеки ги презира.
13:04 22.09.2025
2 Майна
До коментар #1 от "Майна":Предателите всеки ги презира
Продаде се за пари на ПП, когато се гласуваше вота на недоверие преди
Да ти се и ..евтината!
13:06 22.09.2025
3 Възpожденец 🇧🇬
Жалка pycopoбcka дyшичка е еленка !
13:08 22.09.2025
4 Майна
Мамин май ти би шута, въпреки , че никога не си написала думичка против него..
Ха ха ха
Густо, майна
13:08 22.09.2025
5 Така ли?
До коментар #2 от "Майна":А не беђе ли човек ка Костя Копейката
13:09 22.09.2025
6 Tётя Мyтpaфановна
Спаси поне него от европейско иго. Не му трябва нищо, ние ще го облечем, настаним и обучим на традиционни руски ценности.
Очаквам го утре в посоль.
13:11 22.09.2025
7 Ганя Путинофила
Причината е много проста! Ганя беше предимно много беден селски човечец! СССР го изкара от селото и го прати в заводи като Кремиковци. Вкара го в панелна клетка в София. Ганя вече не рине оборите на кравите. Ганя стана гражданин. Ето затова Ганя пак мечтае, руснака да го направи гражданин! Четете Ботев, Левски, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Чудомир и всичко ще ви стане ясно, ако не сте функционално неграмотни, за да имате способност да обработвате тяхната информация! Те са истинските наши историци.
13:14 22.09.2025
10 Иво
13:16 22.09.2025
11 Кукунчева
Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Фалит! Банкова криза! Мутри! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
13:16 22.09.2025
12 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
И на двамата егото им е до небесата, самочувствие без никакво покритие .
И двамата нямат топки.
И двамата обичат повече московията, от колкото България
И двамата призовават за ликвидиране на сънародници, само защото не харесват Путлер и московското блато.
И двамата са ми еднакво грозни .
И двамата не пращат нежните си синчета да учат и живеят в РФ.
....
13:16 22.09.2025
13 д-р Гълъбова
До коментар #6 от "Tётя Мyтpaфановна":Да, ти си от ония, които работят с пpимитивните клишета и елeментарните опорки. Хората, които мислят, че България не е готова да влезе в Еврозоната по твоята пpимитивна логика искали рублата. Според вашите елементарни разсъждения рубладжии са поляците, датчаните и англичаните, които докато бяха в ЕС не си помисляха да приемат еврото. А Великобритания напусна ЕС по нареждане на Путин. Сигурно си бил двойкаджия от някой нискоразряден техникум.
13:16 22.09.2025
14 Много добро описание на семейството ти
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Ако не правиш граматични грешки, можеше да станеш писател-фантаст.
13:18 22.09.2025
15 Д-р Гълъбова от Карлуково
13:19 22.09.2025
16 Бялджип
13:20 22.09.2025
17 Бойко хариза Камчия на руснаците
До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":понеже е много независим!
13:21 22.09.2025
18 Гривов Гунчо
13:21 22.09.2025
19 Много искаш от тях Джип
До коментар #16 от "Бялджип":Огромна част от тях са деградирали хайлази и алкохолици, които нямат капацитета да осъзнаят какво си написал. Клишета, опорки, еднотипни примитивни обиди, неясно откъде идващо самочуствие на пpоcтaка. Оставяй ги и си гледай рахатлъка. На тях не им липсват първите 7, а първите 70 години.
13:24 22.09.2025
20 оня с коня
13:26 22.09.2025
21 Майна
До коментар #19 от "Много искаш от тях Джип":Джипа е Деса Радева
Да те светна
13:27 22.09.2025
22 Майна
До коментар #19 от "Много искаш от тях Джип":Деса Радева затова е за максимата- слушай какво говорят , а не какво правят..
Десо ,и сега без новия Мерцедес ли остана- струваше само над 300 000 или още си джиткаш с него?
13:30 22.09.2025
23 Лека и Пръст на
13:31 22.09.2025
24 елена
До коментар #1 от "Майна":Майна, възхищавам ти се, не се подигравам! По 24 часа висиш и дебнеш къде ще публикуват мой текст, за да отидеш и да се из...еш по него. Явно добре ти плаща Копейкин за това. Впрочем може и Баце да ти плаща, нали са си д..пе и гащи с Копейкин. Плюенето няма да ти помогне. Партията ти ще продължи да затъва, защото е пълна с олигофрени.
13:31 22.09.2025
26 искаш пълен джоб
13:32 22.09.2025
27 нннн
- Няма да е по моето време - каза Бог.
/Перифразиран стар виц/
13:32 22.09.2025
28 Бялджип
13:36 22.09.2025
29 Търновец
13:37 22.09.2025
30 Аз съм
13:39 22.09.2025
31 Знаем, че си
До коментар #30 от "Аз съм":ДУПЧЕН БИЛЕТ
13:42 22.09.2025
32 И Киев е Руски
13:46 22.09.2025
33 Лудото Ленче с лигниновата панделка
С командването от Кремъл, с откритите листове, жителството, затворените граници, Белене и др., и др.
13:47 22.09.2025
34 Кит
Толкова от мен.
13:50 22.09.2025
35 Майна
До коментар #28 от "Бялджип":Десо, елементарна си ти.., но такива са работещите за Световния Икономически форум в Давос.., за който си работила , а и служителите на Трифонов. Съжалявам те..,жалка си
13:50 22.09.2025
36 Майна
До коментар #28 от "Бялджип":И понеже си елементарна, Десо, явно така и не си разбрала, че вируса на Ковид никъде и никога не е бил изолиран. Оф, забравих, че си работила към Давос , Гейтс и Шваб, които стоят зад тази измама и геноцид, а и мъжо ти , Радев включи и полицията да ни преследва за зелени сертификати. Нищо не сме забравили, всеки ще получи заслуженото си..
13:56 22.09.2025
37 Марио
Коя държава в света е абсолютно независима?!
Просто няма и не е имало! Икономически и политически държавите в една или в друга степен, по време на война или през мирно време, зависят една от друга.
В съюзи, без официални съюзи, само търговски- зависят...жено дебелог..а!
Не се мъчи повече тук...през Истанбул и ...Москва!
13:57 22.09.2025