Омбудсманът Велислава Делчева пред ФАКТИ: Ако човек иска да помогне и да реши даден казус, намира начин

Какво е да си омбудсман, какви проблеми имат хората, каква помощ търсят... Пред ФАКТИ говори новият омбудсман на България Велислава Делчева.

- Г-жо Делчева, как си представяхте работата на обмудсмана преди да бъдете избрана на поста и как гледате на поста сега, когато вече от вас се очаква да помагате на хората?

- Когато се кандидатирах за този пост аз не се заблуждавах, че работата ще бъде много отговорна и че от мен ще се очаква експертиза, диалогичност, настойчивост, да бъда добър правозащитник. Но, разбира се, когато започнах реално работа, а това стана буквално от втория ден, си дадох сметка колко значима всъщност е институцията на омбудсмана за гражданите. За всеки човек неговият казус е най-важен и не търпи отлагане, той иска помощ и съдействие веднага, ако може на момента.

Вече два месеца откакто съм национален обществен защитник се сблъсках с различни проблеми. Гражданите ме сезират с казуси по целия спектър за нарушени права. Те определят дневния ред на институцията, както и моята работа. Освен единични жалби за забавено ТЕЛК/НЕЛК решение или за проверка на завишена сметка, или недоволство от некачествено предоставена услуга за вода или ток, често съм сезирана от големи групи хора – в подписки или петиции.

Знаете през лятото – юли, август, а и досега, в много населени места на страната има водна криза, хората са на режим, получих и продължавам да получавам много жалби и различни петиции по проблема, който се дължи и на засушаването, но и на десетилетия неправилно управление - на остаряла ВиК мрежа, на липса на инвестиции в сектора, на загуби на вода, достигащи някъде до 70-80%. Виждаме, че държавата впрегна целия си ресурс, за да намери решение на проблем, дълго замитан и неглижиран. Правят се сондажи, търсят се алтернативни източници на вода, създаде се Национален борд по водите, след решение на НС от 3 септември. Идеята е да има координация със сдружението на общините и да се набележат мерки за преодоляване на водната криза в дългосрочен план.

Това, което аз направих през август, в разгара на проблема, е да поискам от регионалния министър Иван Иванов да даде писмени указания на всички общини и ВиК оператори да прилагат стриктно наредбата, която задължава всички кметове и ВиК дружества съвместно да осигуряват алтернативно питейна вода на хората – водоноски, цистерни, бутилки с минерална вода. Може на някого да изглежда не кой знае какво, но на базисно ниво и към онзи момент, когато температурите гонеха 40 градуса, това беше, ако перифразирам израза, „глътка въздух“ – глътка вода. Големите инфраструктурни решения, визията за водната стратегия е работа на държавата. Аз като омбудсман се опитвам да помагам с идеи и препоръки в краткосрочен план.

По отношение на община Брезник, знаете там водата все още е забранена от РЗИ и за пиене, и за миене. Настоях, докато са факт ограничителните мерки - да не се начислява цена за услугата „доставяне на вода“ или да се намали цената, както и да се осигурят достатъчно водоноски на засегнатото население, защото само 6 не бяха достатъчни.

- Колко е голяма крачката от поста омбудсман до служебен премиер, защото вие сте част от възможния избор на президента Румен Радев?

- За мен крачка в тази посока няма, няма промяна в позицията ми, че институцията на омбудсмана не трябва да бъде политизирана. Общественият защитник на гражданите е човек с друг профил, който е неподходящ да бъде част от т. нар. „домова книга“, от която президентът би могъл да избере бъдещ служебен премиер.



- Вече имате и свой заместник в лицето на Мария Филипова. Административно институцията омбудсман вече окомплектована ли е?

-Да, от 10 септември т.г., институцията вече има и заместник-омбудсман, знаете повече от година колегите са работили без ръководство, но благодарение на експертния потенциал заварих добре подредена администрация. Организирам и конкурси, обявени са на сайта на институцията, иска ми се да се влее свежа кръв от млади хора с емпатия, нова енергия, ще надграждам постигнатото от омбудсманите преди мен.

- От какъв характер са най-вече жалбите, които гражданите изпращат до вас?

- Традиционно най-много са жалбите на потребителите на обществени услуги. 2/3 от всички, постъпили в институцията през годината, оплакванията са срещу ВиК дружествата, срещу електроенергийните дружества, мобилните оператори, банките, включително бързи кредити, колектори и т.н.

- Какво може да направи омбудсманът, за да реши даден проблем. Вие препращате сигналите на хората по компетентност, но откликват ли институциите адекватно на вашите писма?

- Ако човек иска да помогне и да реши даден казус, той намира начин. Използвам всичките си правомощия и инструменти за въздействие, залагам на убеждението, активността, публичното говорене, огласяването на проблемите. Това е важен лост в моя арсенал, но прекият контакт е изключително важен било то с депутати или с органи на местната или държавната власт, подхождам уважително, аргументирано и с необходимата настоятелност. От 2018 г. с промяна в Закона за омбудсмана институцията има правомощия да разглежда сигнали и жалби и срещу частноправни субекти. А препоръките, които изпраща по компетентност омбудсманът, дори да нямат задължителен характер, карат много институции и органи да се съобразяват и да ги изпълняват. Освен това имам право като омбудсман и на косвена законодателна инициатива, както и да сезирам Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, когато се нарушават правата и свободите на граждани.

- Защо темата „парно и Топлофикация“ е „любима“ за всеки омбудсман и получават ли гражданите адекватна защита срещу Топлофикация…

-Темата определено не е сред „любимите“ ми, както се изразихте, макар и образно, защото тя е една от най-натоварените с проблеми.

Знаете, лятото е сезонът на изравнителните сметки за топлинната енергия, а те до голяма степен са неразбираеми за хората. Проверяваме всяка жалба и когато тя е основателна – например, при грешка в отчетените показания на уреди на радиатори, на водомери за гореща вода, изравнителната сметка се коригира. Срокът за рекламации по изравнителните сметки обаче изтече на 31 август. Ето и сега много хора от квартал „Дружба“ в София, където ще се прави ремонт на мрежата, се обърнаха към мен. Получих само за едно денонощие над 200 оплаквания. По този повод отправих официално искане до Комисията по енергетика в парламента, до КЕВР. Изпратих писмо и на столичния кмет, в което го призовах да осъществи контрол върху графиците за изпълнение на ремонтните дейности и готовността на ръководствата на ясли, детски градини, училища, лечебни заведения за работа при спряно отопление и топла вода. Подчертах и че е необходима подкрепа на засегнатите социално слаби хора за алтернативно отопление, например под формата на финансова помощ и/или предоставяне на отоплителни уреди.

При проверките обръщаме специално внимание и на „малкия шрифт“ в изравнителните сметки, който понякога остава незабелязан от потребителите. Например, когато топлинният счетоводител е дал указание в едномесечен срок да се смени водомер с изтекъл срок на метрологичната проверка или за смяна на уред с изтощена батерия.

За да защитят правата си, гражданите преди всичко трябва да имат информация. Често разясняваме на потребителите изискванията на нормативната уредба в топлоснабдяването, така че да предприемат подходящи действия срещу високите сметки.

- Един наистина наболял проблем са фалшиво положителните резултати от полевите тестове за наркотици, които се правят от пътна полиция. Чухме премиери да се заричат, че ще има повече лаборатории, които да ги правят, за да не се чака с месеци, но нищо на ниво държава не се случва. Защо е така и какво ще направите вие…

- Сезирах двамата министри - на вътрешните работи Даниел Митов и на здравеопазването д-р Силви Кирилов заради значителното увеличение през последните два месеца на жалбите от водачи на моторни превозни средства, които се оплакват от фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици.

Практиката на МВР с цел превантивен ефект е да използва полевите тестове DrugTest5000, а те често дават фалшиво положителни резултати. Това разбирате, че създава доста неудобства за хората, особено за тези от тях, за които това е професия – таксиметрови шофьори, доставчици на различни видове стоки и пр. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотици, а резултатът се дължи на прием на легални, популярни и много често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица, за настинка и др.



Така тези водачи се оказват в ситуация на реален нарушител и им се образуват досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за 24-часа. Най-парадоксалното е, че хората се оплакват от факта, че сами са се подложили на тези тестове.



Големият проблем към момента е, че няма официален списък на лекарствата, които могат да дадат фалшиво положителен резултат при тест за наркотици на пътя.

Затова поисках здравното министерство, съвместно с медицински експерти и Националния съвет по наркотични вещества, да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете за наркотици, като списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран.



Но най-неотложната мярка според мен е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове.



Забавянето при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права.

Разбирате, че това положение е несъразмерно и непропорционално спрямо целите на контрола и нарушава презумпцията за невиновност, залегнала в основата на правовия ред. И единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред по реда на ЗОДОВ за претърпените имуществени и морални вреди.