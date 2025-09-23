Росен Желязков – премиерът на корупционната държава, който превръща доверието в празна дума

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Николай Панков

Докато министър-председателят Росен Желязков говори за доверие и „изсветляване на икономиката“, неговото семейство е в центъра на строителството на луксозен хотел на бул. „Симеоновско шосе“ в София. По документи проектът е на стойност около 9 милиона лева, обезпечен чрез банкови кредити за почти 8 милиона лева. Основната фирма инвеститор е увеличила капитала си до 1 984 000 лева, чрез парични вноски и апорти на недвижими имоти.

Централното дружество „Пи енд Оу Риъл Естейт“ ООД е майка на цяла група компании, които оформят схемата на собственост и управление. В него участва Ралица Терзиева, съпруга на премиера, със значителен дял, придобит за символични суми. От дружеството произлизат „Резиденс 503“ ЕООД с капитал от 5 лева, регистрирано за управление на имоти; „Шима“ ЕООД с капитал 5000 лева за СПА и туристически услуги; „Ар енд Джей 502“ ЕООД с капитал 405 000 лева, изграден чрез апорт на апартамент в хотела; и „Ем енд Джей Мениджмънт“ ЕООД с капитал 50 000 лева, оператор на хотела, управлявано от Елица Росен Желязкова – дъщерята на премиера. Тази структура показва директната връзка на съпругата със собствеността и на дъщерята – с управлението.

В декларацията си пред антикорупционната комисия премиерът е заявил, че нито той, нито съпругата му имат имоти, дялове или участия. Това противоречи на реалното състояние – съпругата държи дял в основното дружество, а дъщерята управлява фирмата оператор.

Хотелът е с разгъната застроена площ над 4000 кв. м, пет етажа и подземен паркинг. Основната му атракция – външен водопад, изисква специални разрешителни за използване на значителни водни ресурси, издавани от държавни институции под контрола на изпълнителната власт. Това поражда съмнения за влияние върху административните процедури.

Несъответствието между декларациите на премиера и реалните факти, измерими в милиони левове, поставя въпроса за конфликт на интереси и прикриване на имущество. Ако стойността на проекта е по-голяма от декларираната и ако дяловото участие на съпругата и управлението на дъщерята са били укрити, обществото е длъжно да постави въпроса: трябва ли премиерът да отговаря за недоказаните инвестиции на своето семейство?

По документи инвестицията в хотел „Хаяши“ е посочена като 9 млн. лв., обезпечени с банков кредит от 7,95 млн. лв. и около 1 млн. лв. собствен капитал. Това е официалната версия, която премиерът нарича „прозрачна“.

Реалната картина обаче е различна: земята (3,5 дка) е придобита за около 3 млн. евро; строителството на над 4000 кв. м достига 10 млн. евро; СПА центърът – 1,5 млн. евро; подземните паркинги – 2,5 млн. евро; мебелировката – 5 млн. евро; фасадният водопад – 1 млн. евро; проектирането и разрешителните – 6 млн. евро. Общата сума надхвърля 29 млн. евро, или повече от 55 млн. лв. – шест пъти повече от декларираното.

При този мащаб, ако приемем, че Ралица Терзиева държи 30% от участието в проекта, нейният дял възлиза на приблизително 16,5 млн. лв. – несъпоставим с профила ѝ на собственик на малка фирма за почистване с годишен оборот от 81 хил. лв. и печалба от 2000 лв. Възниква въпросът как е възможно лице с такива ограничени приходи да осигури участие, измеримо в десетки милиони.

Елица Росен Желязкова, дъщерята на премиера, е управител на една от ключовите фирми. Ако тя управлява самия хотел, то 4000-те кв. м разгърната площ, оценени по пазарни цени в района (2200–2500 евро/кв. м), означават актив на стойност между 8,8 и 10 млн. евро, или 17–20 млн. лв.

„Прозрачността“, за която премиерът говори, се оказва илюзия: декларирани са 9 млн. лв., а реалните разходи надхвърлят 55 млн. лв. Декларирано е участие на съпругата с минимален бизнес капацитет, но реалният ѝ дял би бил над 16 млн. лв. Дъщерята е поставена начело на обект, чиято стойност достига 20 млн. лв. Всичко това очертава несъответствие между доходи, декларации и реални активи, което е сърцевината на въпроса: длъжен ли е премиерът да отговаря за недоказаните инвестиции на своето семейство?

Парламентарната група на ПП „Величие“ внесе предложение за създаване на временна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства около изграждането на луксозния хотел „Хаяши“ на бул. „Симеоновско шосе“ в София, както и за ролята на съпругата и дъщерята на министър-председателя Росен Желязков. Именно „Величие“ първа повдигна въпроса публично, като акцентира върху несъответствието между декларираните от премиера обстоятелства и реалното имуществено състояние на неговото семейство.

Особеност на хотела е външният фасаден водопад, който изисква разрешителни за значителни водни ресурси. Тези документи се издават от институции под контрола на изпълнителната власт, което поражда подозрения за оказано влияние чрез служебното положение на премиера.

Мотивите за искането на временна парламентарна комисия произтичат от дълбокото несъответствие между официално декларираните данни от министър-председателя Росен Желязков и реалната фактическа ситуация, свързана с изграждането на хотел „Хаяши“ в София. Докато премиерът твърди, че всичко около този проект е прозрачно и достъпно, наличните документи, фактури и финансови отчети показват картина, която не само не съвпада с неговите твърдения, но и поставя под въпрос почтеността на декларациите му пред антикорупционните институции.

По документи стойността на строежа е около 9 милиона лева, обезпечени с банков кредит и увеличен капитал на дружеството инвеститор. Тази версия обаче рязко контрастира с реалните разходи, които според строителните разбивки и пазарните оценки възлизат на над 29 милиона евро – повече от 55 милиона лева. Това несъответствие е от такъв мащаб, че не може да бъде пренебрегнато или обяснено с технически подробности.

Сериозен проблем възниква и от факта, че в дружествата, свързани със строителството и управлението на хотела, участие имат пряко съпругата на премиера Ралица Терзиева и неговата дъщеря Елица Росен Желязкова. Съпругата, чрез символична първоначална вноска, се оказва със съществен дял, който при реална оценка на проекта възлиза на около 16,5 милиона лева – несъизмерим с нейните доходи и бизнес история, ограничена до малка фирма за почистване с годишен оборот от едва десетки хиляди левове. Дъщерята пък е поставена като управител на фирмата оператор на хотела, което означава, че на практика ѝ е поверен актив със стойност от 17 до 20 милиона лева. Тези обстоятелства не са намерили отражение в задължителните декларации на премиера, което поставя въпроса за прикриване на имущество и конфликт на интереси.

Друг важен аспект е самият характер на строежа. Хотелът е разположен в парковата зона на София и включва уникален архитектурен елемент – фасаден водопад, чието изграждане и поддържане изискват разрешителни за значителни водни ресурси. Тези разрешителни се издават от институции, които попадат в обхвата на изпълнителната власт, оглавявана именно от премиера. Това поражда съмнения за възможно използване на служебното положение за улесняване на административните процедури.

В този контекст възникват ключови въпроси от обществен интерес: дали министър-председателят е спазил задълженията си за пълна и коректна имуществена декларация, какъв е произходът на средствата за този строеж, какво е реалното участие на неговото семейство и какви административни услуги или разрешителни са били издадени в негова полза. Отговорите на тези въпроси са от фундаментално значение за доверието в институциите, за принципа на равенство пред закона и за утвърждаването на реална, а не фасадна прозрачност.

Затова създаването на временна парламентарна комисия е необходимо като инструмент за изясняване на фактите, за обективно изследване на несъответствията и за формулиране на препоръки, включително евентуално сезиране на прокуратурата или антикорупционните органи. Това е и единственият начин парламентът да изпълни своята функция на върховен контролен орган и да покаже, че е готов да защитава обществения интерес срещу възможни злоупотреби с власт.

Правното основание за създаването на комисията е чл. 86, ал. 1 от Конституцията и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията се предлага да бъде съставена от 18 народни представители, по двама от всяка парламентарна група, за да се гарантира паритетен принцип. Решението може да бъде прието с обикновено мнозинство при наличие на кворум от поне 121 народни представители.

Мотивите за предложението стъпват върху необходимостта от пълно изясняване на произхода на средствата, съпоставянето на официално декларираните данни и реалните инвестиции, оценката на участието на съпругата и дъщерята на премиера и проверка на административните процедури, свързани с разрешителните. Комисията ще има срок от три до четири месеца за работа и ще представи доклад с констатации и препоръки, включително възможност за сезиране на компетентни органи и предложения за законодателни промени.