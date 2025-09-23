Новини
Мнения »
Росен Желязков – премиерът на корупционната държава, който превръща доверието в празна дума

Росен Желязков – премиерът на корупционната държава, който превръща доверието в празна дума

23 Септември, 2025 10:01 1 474 48

  • росен желязков-
  • корупция-
  • премиер-
  • българия

Искане за временна парламентарна комисия за разследване на случая с хотел „Хаяши“ и участието на семейството на министър-председателя Росен Желязков, от ПГ на ПП „Величие“

Росен Желязков – премиерът на корупционната държава, който превръща доверието в празна дума - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Николай Панков

Докато министър-председателят Росен Желязков говори за доверие и „изсветляване на икономиката“, неговото семейство е в центъра на строителството на луксозен хотел на бул. „Симеоновско шосе“ в София. По документи проектът е на стойност около 9 милиона лева, обезпечен чрез банкови кредити за почти 8 милиона лева. Основната фирма инвеститор е увеличила капитала си до 1 984 000 лева, чрез парични вноски и апорти на недвижими имоти.

Централното дружество „Пи енд Оу Риъл Естейт“ ООД е майка на цяла група компании, които оформят схемата на собственост и управление. В него участва Ралица Терзиева, съпруга на премиера, със значителен дял, придобит за символични суми. От дружеството произлизат „Резиденс 503“ ЕООД с капитал от 5 лева, регистрирано за управление на имоти; „Шима“ ЕООД с капитал 5000 лева за СПА и туристически услуги; „Ар енд Джей 502“ ЕООД с капитал 405 000 лева, изграден чрез апорт на апартамент в хотела; и „Ем енд Джей Мениджмънт“ ЕООД с капитал 50 000 лева, оператор на хотела, управлявано от Елица Росен Желязкова – дъщерята на премиера. Тази структура показва директната връзка на съпругата със собствеността и на дъщерята – с управлението.

В декларацията си пред антикорупционната комисия премиерът е заявил, че нито той, нито съпругата му имат имоти, дялове или участия. Това противоречи на реалното състояние – съпругата държи дял в основното дружество, а дъщерята управлява фирмата оператор.

Хотелът е с разгъната застроена площ над 4000 кв. м, пет етажа и подземен паркинг. Основната му атракция – външен водопад, изисква специални разрешителни за използване на значителни водни ресурси, издавани от държавни институции под контрола на изпълнителната власт. Това поражда съмнения за влияние върху административните процедури.

Несъответствието между декларациите на премиера и реалните факти, измерими в милиони левове, поставя въпроса за конфликт на интереси и прикриване на имущество. Ако стойността на проекта е по-голяма от декларираната и ако дяловото участие на съпругата и управлението на дъщерята са били укрити, обществото е длъжно да постави въпроса: трябва ли премиерът да отговаря за недоказаните инвестиции на своето семейство?

По документи инвестицията в хотел „Хаяши“ е посочена като 9 млн. лв., обезпечени с банков кредит от 7,95 млн. лв. и около 1 млн. лв. собствен капитал. Това е официалната версия, която премиерът нарича „прозрачна“.

Реалната картина обаче е различна: земята (3,5 дка) е придобита за около 3 млн. евро; строителството на над 4000 кв. м достига 10 млн. евро; СПА центърът – 1,5 млн. евро; подземните паркинги – 2,5 млн. евро; мебелировката – 5 млн. евро; фасадният водопад – 1 млн. евро; проектирането и разрешителните – 6 млн. евро. Общата сума надхвърля 29 млн. евро, или повече от 55 млн. лв. – шест пъти повече от декларираното.

При този мащаб, ако приемем, че Ралица Терзиева държи 30% от участието в проекта, нейният дял възлиза на приблизително 16,5 млн. лв. – несъпоставим с профила ѝ на собственик на малка фирма за почистване с годишен оборот от 81 хил. лв. и печалба от 2000 лв. Възниква въпросът как е възможно лице с такива ограничени приходи да осигури участие, измеримо в десетки милиони.

Елица Росен Желязкова, дъщерята на премиера, е управител на една от ключовите фирми. Ако тя управлява самия хотел, то 4000-те кв. м разгърната площ, оценени по пазарни цени в района (2200–2500 евро/кв. м), означават актив на стойност между 8,8 и 10 млн. евро, или 17–20 млн. лв.

„Прозрачността“, за която премиерът говори, се оказва илюзия: декларирани са 9 млн. лв., а реалните разходи надхвърлят 55 млн. лв. Декларирано е участие на съпругата с минимален бизнес капацитет, но реалният ѝ дял би бил над 16 млн. лв. Дъщерята е поставена начело на обект, чиято стойност достига 20 млн. лв. Всичко това очертава несъответствие между доходи, декларации и реални активи, което е сърцевината на въпроса: длъжен ли е премиерът да отговаря за недоказаните инвестиции на своето семейство?

Парламентарната група на ПП „Величие“ внесе предложение за създаване на временна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства около изграждането на луксозния хотел „Хаяши“ на бул. „Симеоновско шосе“ в София, както и за ролята на съпругата и дъщерята на министър-председателя Росен Желязков. Именно „Величие“ първа повдигна въпроса публично, като акцентира върху несъответствието между декларираните от премиера обстоятелства и реалното имуществено състояние на неговото семейство.

Особеност на хотела е външният фасаден водопад, който изисква разрешителни за значителни водни ресурси. Тези документи се издават от институции под контрола на изпълнителната власт, което поражда подозрения за оказано влияние чрез служебното положение на премиера.

Мотивите за искането на временна парламентарна комисия произтичат от дълбокото несъответствие между официално декларираните данни от министър-председателя Росен Желязков и реалната фактическа ситуация, свързана с изграждането на хотел „Хаяши“ в София. Докато премиерът твърди, че всичко около този проект е прозрачно и достъпно, наличните документи, фактури и финансови отчети показват картина, която не само не съвпада с неговите твърдения, но и поставя под въпрос почтеността на декларациите му пред антикорупционните институции.

По документи стойността на строежа е около 9 милиона лева, обезпечени с банков кредит и увеличен капитал на дружеството инвеститор. Тази версия обаче рязко контрастира с реалните разходи, които според строителните разбивки и пазарните оценки възлизат на над 29 милиона евро – повече от 55 милиона лева. Това несъответствие е от такъв мащаб, че не може да бъде пренебрегнато или обяснено с технически подробности.

Сериозен проблем възниква и от факта, че в дружествата, свързани със строителството и управлението на хотела, участие имат пряко съпругата на премиера Ралица Терзиева и неговата дъщеря Елица Росен Желязкова. Съпругата, чрез символична първоначална вноска, се оказва със съществен дял, който при реална оценка на проекта възлиза на около 16,5 милиона лева – несъизмерим с нейните доходи и бизнес история, ограничена до малка фирма за почистване с годишен оборот от едва десетки хиляди левове. Дъщерята пък е поставена като управител на фирмата оператор на хотела, което означава, че на практика ѝ е поверен актив със стойност от 17 до 20 милиона лева. Тези обстоятелства не са намерили отражение в задължителните декларации на премиера, което поставя въпроса за прикриване на имущество и конфликт на интереси.

Друг важен аспект е самият характер на строежа. Хотелът е разположен в парковата зона на София и включва уникален архитектурен елемент – фасаден водопад, чието изграждане и поддържане изискват разрешителни за значителни водни ресурси. Тези разрешителни се издават от институции, които попадат в обхвата на изпълнителната власт, оглавявана именно от премиера. Това поражда съмнения за възможно използване на служебното положение за улесняване на административните процедури.

В този контекст възникват ключови въпроси от обществен интерес: дали министър-председателят е спазил задълженията си за пълна и коректна имуществена декларация, какъв е произходът на средствата за този строеж, какво е реалното участие на неговото семейство и какви административни услуги или разрешителни са били издадени в негова полза. Отговорите на тези въпроси са от фундаментално значение за доверието в институциите, за принципа на равенство пред закона и за утвърждаването на реална, а не фасадна прозрачност.

Затова създаването на временна парламентарна комисия е необходимо като инструмент за изясняване на фактите, за обективно изследване на несъответствията и за формулиране на препоръки, включително евентуално сезиране на прокуратурата или антикорупционните органи. Това е и единственият начин парламентът да изпълни своята функция на върховен контролен орган и да покаже, че е готов да защитава обществения интерес срещу възможни злоупотреби с власт.

Правното основание за създаването на комисията е чл. 86, ал. 1 от Конституцията и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията се предлага да бъде съставена от 18 народни представители, по двама от всяка парламентарна група, за да се гарантира паритетен принцип. Решението може да бъде прието с обикновено мнозинство при наличие на кворум от поне 121 народни представители.

Мотивите за предложението стъпват върху необходимостта от пълно изясняване на произхода на средствата, съпоставянето на официално декларираните данни и реалните инвестиции, оценката на участието на съпругата и дъщерята на премиера и проверка на административните процедури, свързани с разрешителните. Комисията ще има срок от три до четири месеца за работа и ще представи доклад с констатации и препоръки, включително възможност за сезиране на компетентни органи и предложения за законодателни промени.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слаб премиер

    48 5 Отговор
    За нищо не става този оразнодумец.

    10:03 23.09.2025

  • 2 Истината е една

    47 4 Отговор
    Крадат защото друго не умеят.

    Коментиран от #10

    10:03 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТИ

    15 2 Отговор
    ПРОСТО ПРОФИПОДЛОГА.

    10:06 23.09.2025

  • 5 1488

    8 1 Отговор
    туй негови думи ли са

    10:06 23.09.2025

  • 6 Червената шапчица

    4 2 Отговор
    Дембеле взе Златната топка за 2025. Този е потомък на Антоан дьо Сент-Екзюпери

    10:06 23.09.2025

  • 7 Абе я да си го наааачукате

    23 3 Отговор
    и тва четем вече: Българин инвалид е бил отвлечен за мобилизация в Украйна.....Майката и дипломат изгонени от военни с обиди

    10:07 23.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пешо

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "Истината е една":

    крадат защото знаят че никой няма да им търси отговорност

    10:10 23.09.2025

  • 11 За 1500 лв

    21 1 Отговор
    Ще ми купува жена му нещо дето струва 1,5 милиона евро....за ония 30% говоря

    10:12 23.09.2025

  • 12 Абе я да си го наааачукате

    30 2 Отговор
    България настоя Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени на ред

    10:13 23.09.2025

  • 13 Левски

    20 2 Отговор
    Това се знае отдавна. И сега какво правим. Нали презумпцията за "демокрация" е законност. Да ви пик.....я на капитализма. Защото специално в България е див капитализъм с нюанси на феодализъм.

    10:14 23.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    3 14 Отговор
    Направиха изключително добра реклама на този хотел преди още да е завършен. Аз лично ще го посетя, въпреки, че имам две жилища в София. Любопитството ми е много голямо.

    Коментиран от #21, #27

    10:15 23.09.2025

  • 15 икоио

    29 2 Отговор
    Отиде този ГЕРБ крадец, на разходка до америка, за сметка на българите и взе със себе си още 5 екскурзиянти. Всички на издръжка от българите. Този калпавия ГЕРБ боклук, преди години като министър на БДЖ го бяха осветили че са продали хубавите вагони на БДЖ за без пари, но тогава потулиха случая, както за Костинброд, и сега вече глупака си показа награбените пари. Не издържа и показа колко е успял да ограби. И докато с ГЕРБ циганина от банкя, докато бяха в кметството са взели с далавери Борисовата градина и сега хотел с водопад. Трябваше вече да е в ареста този ГЕРБ боклук, и да казва от къде са милионите. Сега глупака от Банкя да казва от къде министрите му са откраднали милиони, от къде са ги взели. ГЕРБ крадци от къде са парите??? Слава Богу толкова са глупави че повече е трудно.

    10:17 23.09.2025

  • 16 Хмм

    17 2 Отговор
    екскурзиант, къде що има международна среща той там

    10:19 23.09.2025

  • 17 Оплетени, че приплетени

    20 1 Отговор
    И желязото ръждясва. Да се поогледаме, на кого се отпускат заеми в такива размери? Нима няма други бизнесмени предприемачи у нас и на колко от тях са отпуснати такива? Кои са банките и въртят ли пари на държавни структури. Също ББР, на кои точно бизнесмени отпуска огромни кредити и защо не се отпускат на други.

    10:21 23.09.2025

  • 18 Повръща ми се

    20 1 Отговор
    Като го видя тоя боклук и другото пишлеме ГЕЙргиев. Ама не се шегувам толкова ме е гнус. ..

    10:21 23.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Слава на братята руснаци

    15 1 Отговор
    Желязков само на мен ли ми прилича на мекотело

    10:24 23.09.2025

  • 21 Никой не го е еня

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    За любопитството ти смотаняче ! Нито пък за панелките ти и комплексите ти

    10:26 23.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град Симитли

    13 1 Отговор
    "Елица Росен Желязкова" - маниащина, нещо като
    Султана Рачо Петрова! :))

    10:27 23.09.2025

  • 24 Гнусотия

    13 1 Отговор
    До шия - заради тези милиони и израел му станаха приятели, и Русия - враг! За пари и майка си ще продаде!

    10:30 23.09.2025

  • 25 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    БРАВО!ЗАПОЧВАТЕ ДА СТАВАТЕ СМЕЛИ! ДАНО ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА АЙДУЦИТЕ!

    10:31 23.09.2025

  • 26 Абе я да си го наааачукате

    10 1 Отговор
    И кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    10:32 23.09.2025

  • 27 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    ИМАШ НА ДЕДО КАЙСИИИТЕ!

    10:33 23.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ама съвсем скоро

    7 1 Отговор
    Ще видите един ционизъм, ще видите един атлантизъм... ...

    10:36 23.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А дали НСО

    6 0 Отговор
    Ще ви опази?

    10:38 23.09.2025

  • 32 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Абе я да си го наааачукате":

    Корупцията не те интересува, а кой бил против вapвapите от московия, които са ни обявили за враг ?!!!!!!
    Да, разбрахме, че си за руслямия и против България и Израел.
    Разбрахме, че си национален предател, лиZaч на московски Д-та.

    Коментиран от #35, #37, #45

    10:41 23.09.2025

  • 33 с. Говнягово

    5 1 Отговор
    Сопата сопатааа

    10:43 23.09.2025

  • 34 Хаяши

    6 0 Отговор
    Да се разследва.крадци

    10:46 23.09.2025

  • 35 Естествено

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Че изграждането на хотел „Хаяши“ в София е корупция. На 100 % Както и че е направен с пари от комисиони от обществени поръчки на Фирма "Балкан Стар Аутомотив" ЕООД гр. София който е генерален дистрибутор на продуктите на Мерцедес - Бенц за България. Само тази година са за над 12 милиона ...НСО само обществена поръчка за 2.5 млн. лв. за две нови коли

    Коментиран от #48

    10:46 23.09.2025

  • 36 Дерфон

    3 0 Отговор
    Хаяшенко ще се бори за ценностите си.Даже и нас ни кара да се борим за неговите,

    10:50 23.09.2025

  • 37 Естествено

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Че 30-те % на жена му са комисион. Естествено че няма как 1500 лв да струват 30% от „Пи енд оу риъл естейт” фирмата - собственик на парцела от 3,5 декара на бул. „Симеоновско шосе“ 4 ..... И? ....И?

    10:52 23.09.2025

  • 38 ГЕРБАДЖИЯ = КРАДЕЦ

    4 0 Отговор
    Росенчо си е старо корумпе. Ученик на Баце. След Костинбродската афера му бяха прибрали парата за 3-4 месеца, ама после му върнаха с лихвите.

    10:52 23.09.2025

  • 39 Време е за истината хора

    2 0 Отговор
    Този хотел е капка в морето ...Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    10:54 23.09.2025

  • 40 Хипотетично

    0 1 Отговор
    Къде да намерим безимотен премиер? За да няма завист и съмнения, то някой бъркащ в кофите за да предава вторичи суровини или вносен от противоположния край на Земята.

    10:55 23.09.2025

  • 41 Тези хора не са само крадци

    1 0 Отговор
    Те са и серийни убийци! Но трябва Цветанов да бъде дрогиран и да го разкаже пред камера ...

    10:56 23.09.2025

  • 42 ЮРО ФОРЕВЪР

    3 0 Отговор
    Не го настъпвайте силно, че ще ни прати всички на фронта в окраина.

    10:57 23.09.2025

  • 43 Странно как все престъпниците

    1 0 Отговор
    Са ционисти и атлантици нали? И все безнаказано 35 години

    10:58 23.09.2025

  • 44 МВР служител

    4 0 Отговор
    Сламен Желязков е пътник. За втори път ще си има работа с Прокуратурата.

    11:00 23.09.2025

  • 45 А да си чувал или да познаваш

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Някоя "Жалка продажна копейка" да е крала и убивала? И да е била под чадър? Щото за атлантенцата всички знаем

    11:01 23.09.2025

  • 46 Тъп Глупънсбъркър

    2 0 Отговор
    Ама моля ви се какво пък чак толкоз? Некакви си единадесет милиончета и то на кредит и то с миноритарно участие около 30%. Жив да го оплачеш и него и цялото му семейство бедняци само с няколко милиончета и то миноритарни. Турете го в някоя комисия да си вигне малко дохода човекът, че вижте как е изпосталял.

    11:05 23.09.2025

  • 47 Както виждате другари

    2 0 Отговор
    Тези хора отидоха във САЩ не заради ООН а индулгенция да търсят от републиканци, радикални евангелисти, мормони, ционисти и цялата най гнусна американска сган. Не го ли виждате? Това са те. Това са хората които за съжаление с измама нелегитимно България и живота ви управляват ...

    11:08 23.09.2025

  • 48 Ама хубави коли нали ?

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Естествено":

    Тея с обществената поръчка за 2.5 млн. лв. за двете нови коли. Едната видяхме че Пеевски вози, другата не знам ...2.5 млн. лв. ама без ДДС ...

    11:12 23.09.2025