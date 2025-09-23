Елена Гунчева-Гривова: Потребителската кошница

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Направих си труда да разгледам в сайта на НСИ така наречената потребителска кошница, която управляващите следят. Тоест гледат и ни уведомяват дали цените са нагоре или надолу. Сега например потребителската кошница е поскъпнала с един лев за няколко дена. Правителството наблюдава като зевзек и ни уведомява.

Какво обаче съдържа тази кошница? Освен хранителни продукти – основни, съдържа алкохол и цигари. Ракия – всички видове. Съдържа и мъжки и дамски костюми, все едно всички носят костюми и си купуват всеки месец такива. Има и химическо чистене в кошницата. Има и обувки, все едно всеки месец се купуват такива. Има и мебели и обзавеждане на дома. Нали, то всеки месец семействата си сменят мебелите. Килими, пътеки, пердета. Хладилници. Перални, сушилни, има и нови автомобили. То аз например всеки месец си сменям пералнята и автомобила, голям зор си е това всеки месец да правиш тези разходи. Има и електрически уреди за разкрасяване /тук се опитах да се сетя за такива, ама се сетих само за преса за коса и епилатор/. А, бижута и часовници. То ядем злато и диаманти, да знаете!

Така, сега да разгледаме списъка подробно и да си обясним откъде идва тази умопомрачителна инфлация от 3 %. Колко са се увеличили цените на диамантите и пералните? Или на автомобилите? Колко пъти се купуват хладилници и перални? Едно време в потребителската кошница бяха сложили и роял.

Разбирате ли как ни работят по план? Потребителската кошница трябва да включва необходимият минимум за живот: храна, вода, лекарства, здравни услуги, образование, облекло за ежедневието, ток, вода, парно, административни такси, данъци и такса „битови отпадъци“. Тогава инфлацията ще е три ПЪТИ, а не 3 %.

Честно, омръзна ми да ни правят на камилчета. А мармот да завива шоколадчета в станиол.

Който не вярва, да провери с личните си очи на сайта на НСИ:

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/CPIBasket_2025-BG_pr.pdf