Елена Гунчева-Гривова: Потребителската кошница

Направих си труда да разгледам в сайта на НСИ така наречената потребителска кошница, която управляващите следят. Тоест гледат и ни уведомяват дали цените са нагоре или надолу. Сега например потребителската кошница е поскъпнала с един лев за няколко дена. Правителството наблюдава като зевзек и ни уведомява.
Какво обаче съдържа тази кошница? Освен хранителни продукти – основни, съдържа алкохол и цигари. Ракия – всички видове. Съдържа и мъжки и дамски костюми, все едно всички носят костюми и си купуват всеки месец такива. Има и химическо чистене в кошницата. Има и обувки, все едно всеки месец се купуват такива. Има и мебели и обзавеждане на дома. Нали, то всеки месец семействата си сменят мебелите. Килими, пътеки, пердета. Хладилници. Перални, сушилни, има и нови автомобили. То аз например всеки месец си сменям пералнята и автомобила, голям зор си е това всеки месец да правиш тези разходи. Има и електрически уреди за разкрасяване /тук се опитах да се сетя за такива, ама се сетих само за преса за коса и епилатор/. А, бижута и часовници. То ядем злато и диаманти, да знаете!
Така, сега да разгледаме списъка подробно и да си обясним откъде идва тази умопомрачителна инфлация от 3 %. Колко са се увеличили цените на диамантите и пералните? Или на автомобилите? Колко пъти се купуват хладилници и перални? Едно време в потребителската кошница бяха сложили и роял.
Разбирате ли как ни работят по план? Потребителската кошница трябва да включва необходимият минимум за живот: храна, вода, лекарства, здравни услуги, образование, облекло за ежедневието, ток, вода, парно, административни такси, данъци и такса „битови отпадъци“. Тогава инфлацията ще е три ПЪТИ, а не 3 %.
Честно, омръзна ми да ни правят на камилчета. А мармот да завива шоколадчета в станиол.
Който не вярва, да провери с личните си очи на сайта на НСИ:
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/CPIBasket_2025-BG_pr.pdf
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
13:58 23.09.2025
2 Последния Софиянец
13:59 23.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #5, #10
13:59 23.09.2025
4 !!!?
13:59 23.09.2025
5 Сандо
До коментар #3 от "честен ционист":Това е което запрянката подготвя за правоверните козячета.Така че стягайте се умнокрасавци,а ние ще ви подкрепяме от клавиатурите!
14:04 23.09.2025
6 Тома
14:04 23.09.2025
7 Трол
14:04 23.09.2025
8 Тц,тц
Коментиран от #20
14:07 23.09.2025
9 жалка държава
14:07 23.09.2025
10 кокорчо
До коментар #3 от "честен ционист":а без водка накъде?
14:09 23.09.2025
11 няма държава
Коментиран от #22
14:10 23.09.2025
12 мунчо в затвора!
Коментиран от #14
14:15 23.09.2025
13 Права е
Такива са за бай ставри директно мижитаци
14:17 23.09.2025
14 провинциалист
До коментар #12 от "мунчо в затвора!":Кое? "Към 2017 г. заема открито проамерикански позиции като в социалните мрежи се пазят нейни коментари срещу Русия като, „В Русия винаги е имало само терор! А Путин е най-лошото след Сталин!" - от Уикипедия.
14:18 23.09.2025
15 Урсулиците:
Пак ще ви приема в Еврозоната.
Трябвате ми!
Имаме необходимост от много пари!
На Франция, Германия и Украйна им трябват Много пари!
14:20 23.09.2025
16 Истината:
председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.
Щом председателят на (ДКСБТ) Владимир Иванов е казал, че
Потребителската кошница е поскъпнала с един лев за седмица,
Разбирайте, че е Поскъпнала с Десет лева за седмица!
14:23 23.09.2025
17 Пак ли тази!
14:30 23.09.2025
18 Като не ставаш
14:32 23.09.2025
19 456
14:37 23.09.2025
20 456
До коментар #8 от "Тц,тц":Ама ти плащаш повече за храна,режийни/вода,ток,парно и т.н./,гориво и всичко необходимо за ежедневния живот на човек. Първо научи какво означава така наречената"потребителска кошницата тогава храни срещу истината. Да поясня не съм и фен на тази,но от седмица и е дошъл проблясък.
14:41 23.09.2025
21 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Напротив, кошницата става все по-голяма, по-празна и по-скъпа, като в скоро време се очаква в нея да останат само барут и снаряди, понеже това се каним да произвеждаме, а повечето друг бизнес покрай забогатяването по повод приемането на еврото фалира и вече от другите работи, които стават за ядене все пак почти нищо не се произвежда. В крайна сметка, когато изпратят и снарядите и барута за Украйна ще остане само една изключително голяма и изключително скъпа празна кошница!
14:43 23.09.2025
22 койдазнай
До коментар #11 от "няма държава":И като вдигат така цените, колко струва едно мляко в тоя магазин> А един хляб? Едно кило свинско? Едно яйце? А преди една година колко са били?
14:49 23.09.2025