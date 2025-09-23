Новини
Мнения »
Елена Гунчева-Гривова: Потребителската кошница

Елена Гунчева-Гривова: Потребителската кошница

23 Септември, 2025 13:56 837 22

  • елена гунчева-гривова-
  • нси-
  • цени-
  • поскъпване-
  • спекула

Какво обаче съдържа тази кошница? Освен хранителни продукти – основни, съдържа алкохол и цигари. Ракия – всички видове. Съдържа и мъжки и дамски костюми

Елена Гунчева-Гривова: Потребителската кошница - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Направих си труда да разгледам в сайта на НСИ така наречената потребителска кошница, която управляващите следят. Тоест гледат и ни уведомяват дали цените са нагоре или надолу. Сега например потребителската кошница е поскъпнала с един лев за няколко дена. Правителството наблюдава като зевзек и ни уведомява.

Какво обаче съдържа тази кошница? Освен хранителни продукти – основни, съдържа алкохол и цигари. Ракия – всички видове. Съдържа и мъжки и дамски костюми, все едно всички носят костюми и си купуват всеки месец такива. Има и химическо чистене в кошницата. Има и обувки, все едно всеки месец се купуват такива. Има и мебели и обзавеждане на дома. Нали, то всеки месец семействата си сменят мебелите. Килими, пътеки, пердета. Хладилници. Перални, сушилни, има и нови автомобили. То аз например всеки месец си сменям пералнята и автомобила, голям зор си е това всеки месец да правиш тези разходи. Има и електрически уреди за разкрасяване /тук се опитах да се сетя за такива, ама се сетих само за преса за коса и епилатор/. А, бижута и часовници. То ядем злато и диаманти, да знаете!

Така, сега да разгледаме списъка подробно и да си обясним откъде идва тази умопомрачителна инфлация от 3 %. Колко са се увеличили цените на диамантите и пералните? Или на автомобилите? Колко пъти се купуват хладилници и перални? Едно време в потребителската кошница бяха сложили и роял.

Разбирате ли как ни работят по план? Потребителската кошница трябва да включва необходимият минимум за живот: храна, вода, лекарства, здравни услуги, образование, облекло за ежедневието, ток, вода, парно, административни такси, данъци и такса „битови отпадъци“. Тогава инфлацията ще е три ПЪТИ, а не 3 %.

Честно, омръзна ми да ни правят на камилчета. А мармот да завива шоколадчета в станиол.

Който не вярва, да провери с личните си очи на сайта на НСИ:

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/CPIBasket_2025-BG_pr.pdf


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Кошницата става все по малка.

    Коментиран от #21

    13:58 23.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Във Фантастико едно момиче имаше само 70 лв в картата а сметката 100 лв.Връща, връща а сметката все повече.Направо ми стана жал.

    13:59 23.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 15 Отговор
    Ако зависеше от Гунчева в потребителската кошница (мешка) на всеки Ганчо би имало манерка, каска, лопата, чифт кубинки и по един сникърс за изпът.

    Коментиран от #5, #10

    13:59 23.09.2025

  • 4 !!!?

    3 11 Отговор
    Всички цени се вдигат...само цената на Копейките пада !

    13:59 23.09.2025

  • 5 Сандо

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Това е което запрянката подготвя за правоверните козячета.Така че стягайте се умнокрасавци,а ние ще ви подкрепяме от клавиатурите!

    14:04 23.09.2025

  • 6 Тома

    7 0 Отговор
    То на всеки българин му е известно че инфлацията е в пъти нагоре но при избори сега герб и бати Бойко тиквата отново печелят защото ние обичаме да ни доят стрижат и е......

    14:04 23.09.2025

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Щом има роял в потребителската кошница, значи сме достатъчно забогатели, за да можем да си позволим да го купим.

    14:04 23.09.2025

  • 8 Тц,тц

    2 15 Отговор
    Ей,тази не млъкна! Сън не я лови,докато не публикува нещо катаден! С тези сърбежи отвътре в главата,така ще е...

    Коментиран от #20

    14:07 23.09.2025

  • 9 жалка държава

    3 0 Отговор
    Българската кошница е бездънна !!

    14:07 23.09.2025

  • 10 кокорчо

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    а без водка накъде?

    14:09 23.09.2025

  • 11 няма държава

    9 0 Отговор
    Живея до Магазин на Т-маркет , и нарочно влизам по 4-5 пъти на ден , и персонала по няколко пъти променя цените нагоре с по 10-20 ст. !!

    Коментиран от #22

    14:10 23.09.2025

  • 12 мунчо в затвора!

    1 10 Отговор
    Докога ще давате трибуна на тая путиноидка?!

    Коментиран от #14

    14:15 23.09.2025

  • 13 Права е

    7 2 Отговор
    Една нагла гулия с интелект на морско свинче и арогантност на африкански язовец всяка седмица се изтипосва в някоя от мисирските твта и обеснява как нямало поскъпване даже поевтиняване имало
    Такива са за бай ставри директно мижитаци

    14:17 23.09.2025

  • 14 провинциалист

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо в затвора!":

    Кое? "Към 2017 г. заема открито проамерикански позиции като в социалните мрежи се пазят нейни коментари срещу Русия като, „В Русия винаги е имало само терор! А Путин е най-лошото след Сталин!" - от Уикипедия.

    14:18 23.09.2025

  • 15 Урсулиците:

    5 0 Отговор
    Колкото и да ви скача Инфлацията, дори и 50% да стане,
    Пак ще ви приема в Еврозоната.
    Трябвате ми!
    Имаме необходимост от много пари!
    На Франция, Германия и Украйна им трябват Много пари!

    14:20 23.09.2025

  • 16 Истината:

    2 0 Отговор
    Потребителската кошница нараства с един лев за седмица и от 96 лева вече струва 97 лева каза
    председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.
    Щом председателят на (ДКСБТ) Владимир Иванов е казал, че
    Потребителската кошница е поскъпнала с един лев за седмица,
    Разбирайте, че е Поскъпнала с Десет лева за седмица!

    14:23 23.09.2025

  • 17 Пак ли тази!

    0 3 Отговор
    Загрижила се една д...та червена кошница за потребителската кошница!

    14:30 23.09.2025

  • 18 Като не ставаш

    0 1 Отговор
    Ни по нощница, ни без нощница ти остава само да се бъркаш в потребителската кошница!

    14:32 23.09.2025

  • 19 456

    3 0 Отговор
    Евала Елена ! За съжаление в България много малко има мислещи глави ,и затова смятам ,че е обречена. Няма кой да те чуе ,а камо ли да те подкрепи. Девизът в България " знаш ли кой съм аз а" , дамите отодавна не са дами. Изобщо върви на зле. Кой да мислиш? Тези с хотела с водопад ли? Или този със 7 апартамента, или тази с хотела на морето за птички? Да не изброявам, но българинът си спи и си гледа как да покаже поредната екскурзиика за един ден в нета. Деца се бият в училище, газят се закони ,избиват се, вода няма.Всеки ден черна хроника и въпреки това си трайкат. Значи им е добре. На кого ще отваряш очите? " Една птичка пролет не прави"

    14:37 23.09.2025

  • 20 456

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тц,тц":

    Ама ти плащаш повече за храна,режийни/вода,ток,парно и т.н./,гориво и всичко необходимо за ежедневния живот на човек. Първо научи какво означава така наречената"потребителска кошницата тогава храни срещу истината. Да поясня не съм и фен на тази,но от седмица и е дошъл проблясък.

    14:41 23.09.2025

  • 21 Тъп Глупънсбъркър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Напротив, кошницата става все по-голяма, по-празна и по-скъпа, като в скоро време се очаква в нея да останат само барут и снаряди, понеже това се каним да произвеждаме, а повечето друг бизнес покрай забогатяването по повод приемането на еврото фалира и вече от другите работи, които стават за ядене все пак почти нищо не се произвежда. В крайна сметка, когато изпратят и снарядите и барута за Украйна ще остане само една изключително голяма и изключително скъпа празна кошница!

    14:43 23.09.2025

  • 22 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "няма държава":

    И като вдигат така цените, колко струва едно мляко в тоя магазин> А един хляб? Едно кило свинско? Едно яйце? А преди една година колко са били?

    14:49 23.09.2025