Диана Русинова: На 1 януари ще се събудим в модерната реалност! Това не е 100% увеличение, а е четирикратно поскъпване
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: На 1 януари ще се събудим в модерната реалност! Това не е 100% увеличение, а е четирикратно поскъпване

21 Ноември, 2025 10:06 2 395 18

Разширяването на зоните не решава нито проблема с паркирането, нито този със замърсяването на въздуха

Диана Русинова: На 1 януари ще се събудим в модерната реалност! Това не е 100% увеличение, а е четирикратно поскъпване - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Увеличаването на цената и обхвата на "синята" и "зелената" зона в София е поредното доказателство какво се случва, когато управлението попадне в ръцете на хора, които знаят как се „управлява столица“ само от телевизора. Резултатът вече го виждаме – хаос, некомпетентност и напълно отсъстващо разбиране за реалните нужди на града.

В цели райони, които досега бяха зелена зона, таксата скача от 1 лв. на 4 лв. на час. Това не е 100% увеличение – това е четирикратно поскъпване. И е напълно несправедливо за хората, които живеят там. Явно властта управляваща СО не са разбрали, че 2 Евро не са 2 лв., а 4 лв.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Разширяването на зоните не решава нито проблема с паркирането, нито този със замърсяването на въздуха.

Истината е обратната: при всяко подобно решение автомобилите просто се пренесат в съседните квартали, където паркирането е безплатно. Резултатът от тази транспортна политика – още по-големи „кални петна“, повече прах, повече мръсотия. А калта, разнасяна от колите, е един от най-сериозните замърсители на въздуха в София. Но явно в СОС няма човек, който да е прочел поне два реда анализ по темата или поне да се е поинтересувал от този проблем. На приказки, обаче, всички се борят за по-добър начин на живот.

Общинският съвет така и не разбра, че тяхната роля не е просто да вдигат цената.

Те имат това право едва след като са свършили трудната част – планиране, анализ, стратегия и истинска транспортна политика за управление на паркирането. Такава политика обаче няма. Няма и визия. Има само едно механично „вдигаме цената“, сякаш София е Excel таблица, а не милионен град с реални хора, реални нужди и реални проблеми.

На първи януари ще се събудим в „модерната реалност“, която ни приготвят: ще плащаме двойно, а на някои места и четири пъти повече, за да паркираме.

Но за сметка на това ще продължаваме да газим в боклук до коленете.

Защото проблемът с отпадъците не просто не е решен – той тепърва ще показва истинските последици от политиката на кмета и общинския съвет в тази сфера.

Това ли е обещаното „модерно управление“? Или просто поредната схема, маскирана като реформа?


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 военно временно оскъпяване

    10 0 Отговор
    4 пъти повече пари ще взима работодател и държавен дивидентлия и бонусен милионер . а който няма да прибира толкова . Ще гледа . Така който е взел заем може да му се заклати столчето . може банките да крият техните увеличавания . Ще видим . По скъпото не означава по добро и по качествено .

    10:12 21.11.2025

  • 2 А така !

    16 2 Отговор
    Кажи им го маце , на кухите паветни ДС кратуни!

    10:13 21.11.2025

  • 3 гост

    26 0 Отговор
    Така или иначе и преди и сега за номенклатурата тези паркоместа са безплатни,а народа както преди така и сега да си знае мястото. Това че комунистите станаха капиталисти не значи че народа се е освободил от комунистическото робство , просто ви сложиха по лъскава каишка

    Коментиран от #4

    10:19 21.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Както се пееше в една песен:
    "Пустите Клисурци, станали Московци,"

    А върлите Комунисти-
    Едри Капиталисти❗

    Коментиран от #9

    10:30 21.11.2025

  • 5 Софиянец

    4 8 Отговор
    Не я слушайте тази. Тя е на хранилка при политиците.
    Когато бяха протестите за Опълченска, тя най-безсрамно се скри и не помогна с нищо.

    10:31 21.11.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    19 2 Отговор
    Честито ви евро!

    Добре дошли в "клубът на богатите"!

    Като ви казвах, че след 01.01.2026г. цените ще станат автоматично от лева в евро, а само пенсии и заплати ще се приезчисляват от лева в евро много тук не вярваха!
    🤣🤣🤣🤣

    10:33 21.11.2025

  • 7 русин диан

    2 5 Отговор
    Тази детска даскалица от всичко разбира! Нейната наглост стигна дотам,че да погребе жива жена!

    10:39 21.11.2025

  • 8 Кривонаредено паве

    10 3 Отговор
    Решението е много просто и ефикасно, всички в общината го знаят, но се правят на ударени с мокър парцал. Централната част се затваря за всички автомобили, освен трамваи и автобуси. Обаче няма да падат кинти от ЦГМ и депутатите ще трябва да ходят малко пеш.

    10:39 21.11.2025

  • 9 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Имате безспорни попадения!

    10:42 21.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В бюджета за следващата година са заложени 100 процента инфлация.

    10:43 21.11.2025

  • 11 малийй

    5 4 Отговор
    на тая сигурно гъделичника й е като на пуяк сопола

    10:50 21.11.2025

  • 12 Боян Ставрев

    11 2 Отговор
    Повишаването на цените в „синя“ и „зелена“ зона не е модернизация, а признание за липсата на реална транспортна политика в София. Четирикратното поскъпване в някои квартали е тежък удар върху жителите, без да им дава нищо насреща. Властта се държи така, сякаш градът може да бъде управляван като Екселска таблица: увеличаваш таксата – и уж проблемът с паркирането се решава. Но реалността е различна. Автомобилите просто се изтласкват към съседните райони, което води до още по-големи „кални петна“, прах, мръсотия и хаос.
    Този кмет, макар и червен ДС милионер, и този общински съвет са негодни да управляват.

    10:52 21.11.2025

  • 13 Асен

    8 1 Отговор
    Българина е свикнал да е роб историята го доказва 500 години!

    10:58 21.11.2025

  • 14 Приказките са

    4 1 Отговор
    Излишни! Време е за тоягите!

    11:02 21.11.2025

  • 15 Любопитен

    4 2 Отговор
    Когато имотите в центъра поскъпваха протестиращи нямаше, а когато паркирането в същия район тръгна да поскъпва тогава олеле коло недоволни се навъдиха?! Това лицемерие докога??

    11:04 21.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Радвам се е в клоаката СФ.Скоро и при нас.

    Концентрирахте цялата държава там ,какво да се очаква ?!?!?!?!

    11:14 21.11.2025

  • 17 Някой

    5 0 Отговор
    За храните не знам но бирата поскъпва много яко, след толкова опити да откажа бирата и алкохола тези ще ме накарат да я откажа най-накрая ! 🍺👍

    12:08 21.11.2025

  • 18 1488

    1 1 Отговор
    с бащата на сияна да си направят гражданско движение и дь ни опраят

    14:14 21.11.2025