Диана Русинова: На 1 януари ще се събудим в модерната реалност! Това не е 100% увеличение, а е четирикратно поскъпване

Увеличаването на цената и обхвата на "синята" и "зелената" зона в София е поредното доказателство какво се случва, когато управлението попадне в ръцете на хора, които знаят как се „управлява столица“ само от телевизора. Резултатът вече го виждаме – хаос, некомпетентност и напълно отсъстващо разбиране за реалните нужди на града.
В цели райони, които досега бяха зелена зона, таксата скача от 1 лв. на 4 лв. на час. Това не е 100% увеличение – това е четирикратно поскъпване. И е напълно несправедливо за хората, които живеят там. Явно властта управляваща СО не са разбрали, че 2 Евро не са 2 лв., а 4 лв.
За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Разширяването на зоните не решава нито проблема с паркирането, нито този със замърсяването на въздуха.
Истината е обратната: при всяко подобно решение автомобилите просто се пренесат в съседните квартали, където паркирането е безплатно. Резултатът от тази транспортна политика – още по-големи „кални петна“, повече прах, повече мръсотия. А калта, разнасяна от колите, е един от най-сериозните замърсители на въздуха в София. Но явно в СОС няма човек, който да е прочел поне два реда анализ по темата или поне да се е поинтересувал от този проблем. На приказки, обаче, всички се борят за по-добър начин на живот.
Общинският съвет така и не разбра, че тяхната роля не е просто да вдигат цената.
Те имат това право едва след като са свършили трудната част – планиране, анализ, стратегия и истинска транспортна политика за управление на паркирането. Такава политика обаче няма. Няма и визия. Има само едно механично „вдигаме цената“, сякаш София е Excel таблица, а не милионен град с реални хора, реални нужди и реални проблеми.
На първи януари ще се събудим в „модерната реалност“, която ни приготвят: ще плащаме двойно, а на някои места и четири пъти повече, за да паркираме.
Но за сметка на това ще продължаваме да газим в боклук до коленете.
Защото проблемът с отпадъците не просто не е решен – той тепърва ще показва истинските последици от политиката на кмета и общинския съвет в тази сфера.
Това ли е обещаното „модерно управление“? Или просто поредната схема, маскирана като реформа?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 военно временно оскъпяване
10:12 21.11.2025
2 А така !
10:13 21.11.2025
3 гост
Коментиран от #4
10:19 21.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "гост":Както се пееше в една песен:
"Пустите Клисурци, станали Московци,"
А върлите Комунисти-
Едри Капиталисти❗
Коментиран от #9
10:30 21.11.2025
5 Софиянец
Когато бяха протестите за Опълченска, тя най-безсрамно се скри и не помогна с нищо.
10:31 21.11.2025
6 az СВО Победа 80
Добре дошли в "клубът на богатите"!
Като ви казвах, че след 01.01.2026г. цените ще станат автоматично от лева в евро, а само пенсии и заплати ще се приезчисляват от лева в евро много тук не вярваха!
🤣🤣🤣🤣
10:33 21.11.2025
7 русин диан
10:39 21.11.2025
8 Кривонаредено паве
10:39 21.11.2025
9 Хахаха
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Имате безспорни попадения!
10:42 21.11.2025
10 Последния Софиянец
10:43 21.11.2025
11 малийй
10:50 21.11.2025
12 Боян Ставрев
Този кмет, макар и червен ДС милионер, и този общински съвет са негодни да управляват.
10:52 21.11.2025
13 Асен
10:58 21.11.2025
14 Приказките са
11:02 21.11.2025
15 Любопитен
11:04 21.11.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Концентрирахте цялата държава там ,какво да се очаква ?!?!?!?!
11:14 21.11.2025
17 Някой
12:08 21.11.2025
18 1488
14:14 21.11.2025