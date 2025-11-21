Диана Русинова: На 1 януари ще се събудим в модерната реалност! Това не е 100% увеличение, а е четирикратно поскъпване

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Увеличаването на цената и обхвата на "синята" и "зелената" зона в София е поредното доказателство какво се случва, когато управлението попадне в ръцете на хора, които знаят как се „управлява столица“ само от телевизора. Резултатът вече го виждаме – хаос, некомпетентност и напълно отсъстващо разбиране за реалните нужди на града.

В цели райони, които досега бяха зелена зона, таксата скача от 1 лв. на 4 лв. на час. Това не е 100% увеличение – това е четирикратно поскъпване. И е напълно несправедливо за хората, които живеят там. Явно властта управляваща СО не са разбрали, че 2 Евро не са 2 лв., а 4 лв.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Разширяването на зоните не решава нито проблема с паркирането, нито този със замърсяването на въздуха.

Истината е обратната: при всяко подобно решение автомобилите просто се пренесат в съседните квартали, където паркирането е безплатно. Резултатът от тази транспортна политика – още по-големи „кални петна“, повече прах, повече мръсотия. А калта, разнасяна от колите, е един от най-сериозните замърсители на въздуха в София. Но явно в СОС няма човек, който да е прочел поне два реда анализ по темата или поне да се е поинтересувал от този проблем. На приказки, обаче, всички се борят за по-добър начин на живот.

Общинският съвет така и не разбра, че тяхната роля не е просто да вдигат цената.

Те имат това право едва след като са свършили трудната част – планиране, анализ, стратегия и истинска транспортна политика за управление на паркирането. Такава политика обаче няма. Няма и визия. Има само едно механично „вдигаме цената“, сякаш София е Excel таблица, а не милионен град с реални хора, реални нужди и реални проблеми.

На първи януари ще се събудим в „модерната реалност“, която ни приготвят: ще плащаме двойно, а на някои места и четири пъти повече, за да паркираме.

Но за сметка на това ще продължаваме да газим в боклук до коленете.

Защото проблемът с отпадъците не просто не е решен – той тепърва ще показва истинските последици от политиката на кмета и общинския съвет в тази сфера.

Това ли е обещаното „модерно управление“? Или просто поредната схема, маскирана като реформа?