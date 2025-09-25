Новини
Саркози влиза в затвора!

Саркози влиза в затвора!

25 Септември, 2025 17:01

Навремето Митеран предупреди - Съдиите събориха Монархията. Внимавайте, защото могат да съборят и Републиката!

Саркози влиза в затвора! - 1
Снимка: БГНЕС
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Без доказателства, само въз основа на подозрения, изложени върху 400 страници, без никакво материално доказателство, бившият президент Никола Саркози е зад решетките. Осъден веднага на 5 години затвор, 70 годишният бивш президент, магистратите осъдиха въз основа на разговори с приятели, които могат да бъдат тълкувани в съмнителни посоки посоки.

Това коментира във "Фейсбук" Божидар Чеков.

Навремето Митеран предупреди - Съдиите събориха Монархията. Внимавайте, защото могат да съборят и Републиката!

Настоящата потеря започна преди 15 години, следствие на публикации на левичарското издание "Медияпарт", за пари на Кадафи пренесени в куфари във Франция в полза на кандидат президентската кампания на Саркози. След десетина процеси, журналистите бяха осъдени за фалшиви твърдения. Въпреки това, бившият президент продължи да търка многократно подсъдимата скамейка.

Френската "левица" откъсната от реалността, пропила Съдебната система, днес 25/09/2025г. - задейства Гилотината.

За целия свят трябва да стане ясно, че Марксизма-Комунизма е пуснал метастази във Франция със жизненоважни последици. Виновните са винаги от десницата!


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 14 Отговор
    Карма, че измъкна БГ сестрите от зандана в Триполи.

    Коментиран от #3, #21

    17:03 25.09.2025

  • 2 хъхъ

    15 4 Отговор
    Кадафи е финансирал президентската кампания на Саркози. А като президент Саркози тръгна да сваля Кадафи. Аз бих му дал не 5, а 55 години затвор.

    Коментиран от #11

    17:03 25.09.2025

  • 3 реалистъ

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Костов каза - Ами ако са виновни? И все пак Костов беше прав. Това, че са българки, не значи, че са безгрешни и светици.

    Коментиран от #7

    17:04 25.09.2025

  • 4 Хахаха

    7 4 Отговор
    Саркози влиза в затвора , друг ще влиза в манекенката...

    17:04 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааа

    18 0 Отговор
    Тоя е направо "светец" в сравнение с Урсула, но Урсула не я съдят тя ни се хили нагло, като тьпа зелка и си прибира милиардите, а смс-те на корупцията изчезват мистериозно?

    17:07 25.09.2025

  • 7 честен ционист

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    Бг сестрите умориха 40000 пенсионера само преди 3 год по родните болници, за едни камиларчета ли ще ги е еня.

    Коментиран от #13

    17:07 25.09.2025

  • 8 Нима

    10 0 Отговор
    Ако си мислете че в България държавата на хотелиерите и кръчмарите било то политици или генерали с пагони да не мислите че е по различно? Плъзнали са навсякъде по администратиции, прокуратурата, съдийства, адвокатски и други кантори, служби за национална сигурност и са много здраво обвързани. И вместо да пазят правото и държавата. Пазят корупцията и себе си.

    Коментиран от #9

    17:08 25.09.2025

  • 9 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нима":

    Плъзнали? Те не са си тръгвали бре..

    17:09 25.09.2025

  • 10 Плевньо

    5 0 Отговор
    какво се потрива още ?

    17:10 25.09.2025

  • 11 Лост

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    И не само.Кадафи спаси УниКредит банк и Фиат в Италия,но и Берлускони го предаде.

    17:11 25.09.2025

  • 12 В нормалните държави е така

    12 1 Отговор
    А в България кога въз основа на разговори с приятели, които могат да бъдат тълкувани в съмнителни посоки Борисов и Пеевски ще получат доживотни

    17:13 25.09.2025

  • 13 Жалко за хората

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Много се надявам скоро тебе да уморят.

    17:14 25.09.2025

  • 14 Никой

    7 0 Отговор
    Бойко и Делян, кога ?

    Коментиран от #19

    17:15 25.09.2025

  • 15 Коста

    5 1 Отговор
    Саркози е политически затворник

    17:16 25.09.2025

  • 16 дядото

    4 0 Отговор
    пък след него и макрончо

    17:17 25.09.2025

  • 17 Политкоректен

    6 1 Отговор
    Същото беше и с Марин Льопен: обвинения без никакви доказателства и после хоп - осъден. После отидете да вярвате на лафовете за демокрация, правова държава и т.н.

    Коментиран от #20

    17:27 25.09.2025

  • 18 Има некои нюанси

    1 1 Отговор
    Френските полицаи още отдават чест на Саркози. Българските - на Борисов.

    17:29 25.09.2025

  • 19 В статията пише

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никой":

    Когато ги осъдят. Не по-рано.

    17:30 25.09.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Политкоректен":

    Още приживе Кадафи каза , че е дал много пари на нАРКОЗИ за изборите ❗ Сетете се и кой подкрепи САЩинските удари по Либия‼️

    17:34 25.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    франсетата знаеха, че вината е тяхна❗
    Франция пробута заразената кръв, ако ти не знаеш❗

    Коментиран от #22

    17:37 25.09.2025

  • 22 Оказва се, че ти не знаеш.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    В Либия си имаше сериозно ХИВ огнище години по-рано. Системата за контрол на кръвните продукти беше архаична. Има доклад на Световната здравна организация по този повод.

    17:47 25.09.2025

  • 23 Фен

    0 0 Отговор
    Отпадък. Като кметът на Варна.

    18:04 25.09.2025

  • 24 Левичар

    0 0 Отговор
    стига с тези обиди, "левичарско" го видяхте, и започнахте да го използвате навред. Обиждам се, левичар съм, дискриминация има!

    18:05 25.09.2025