Саркози влиза в затвора!

Без доказателства, само въз основа на подозрения, изложени върху 400 страници, без никакво материално доказателство, бившият президент Никола Саркози е зад решетките. Осъден веднага на 5 години затвор, 70 годишният бивш президент, магистратите осъдиха въз основа на разговори с приятели, които могат да бъдат тълкувани в съмнителни посоки посоки.
Това коментира във "Фейсбук" Божидар Чеков.
Навремето Митеран предупреди - Съдиите събориха Монархията. Внимавайте, защото могат да съборят и Републиката!
Настоящата потеря започна преди 15 години, следствие на публикации на левичарското издание "Медияпарт", за пари на Кадафи пренесени в куфари във Франция в полза на кандидат президентската кампания на Саркози. След десетина процеси, журналистите бяха осъдени за фалшиви твърдения. Въпреки това, бившият президент продължи да търка многократно подсъдимата скамейка.
Френската "левица" откъсната от реалността, пропила Съдебната система, днес 25/09/2025г. - задейства Гилотината.
За целия свят трябва да стане ясно, че Марксизма-Комунизма е пуснал метастази във Франция със жизненоважни последици. Виновните са винаги от десницата!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3, #21
17:03 25.09.2025
2 хъхъ
Коментиран от #11
17:03 25.09.2025
3 реалистъ
До коментар #1 от "честен ционист":Костов каза - Ами ако са виновни? И все пак Костов беше прав. Това, че са българки, не значи, че са безгрешни и светици.
Коментиран от #7
17:04 25.09.2025
4 Хахаха
17:04 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдааа
17:07 25.09.2025
7 честен ционист
До коментар #3 от "реалистъ":Бг сестрите умориха 40000 пенсионера само преди 3 год по родните болници, за едни камиларчета ли ще ги е еня.
Коментиран от #13
17:07 25.09.2025
8 Нима
Коментиран от #9
17:08 25.09.2025
9 честен ционист
До коментар #8 от "Нима":Плъзнали? Те не са си тръгвали бре..
17:09 25.09.2025
10 Плевньо
17:10 25.09.2025
11 Лост
До коментар #2 от "хъхъ":И не само.Кадафи спаси УниКредит банк и Фиат в Италия,но и Берлускони го предаде.
17:11 25.09.2025
12 В нормалните държави е така
17:13 25.09.2025
13 Жалко за хората
До коментар #7 от "честен ционист":Много се надявам скоро тебе да уморят.
17:14 25.09.2025
14 Никой
Коментиран от #19
17:15 25.09.2025
15 Коста
17:16 25.09.2025
16 дядото
17:17 25.09.2025
17 Политкоректен
Коментиран от #20
17:27 25.09.2025
18 Има некои нюанси
17:29 25.09.2025
19 В статията пише
До коментар #14 от "Никой":Когато ги осъдят. Не по-рано.
17:30 25.09.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Политкоректен":Още приживе Кадафи каза , че е дал много пари на нАРКОЗИ за изборите ❗ Сетете се и кой подкрепи САЩинските удари по Либия‼️
17:34 25.09.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "честен ционист":франсетата знаеха, че вината е тяхна❗
Франция пробута заразената кръв, ако ти не знаеш❗
Коментиран от #22
17:37 25.09.2025
22 Оказва се, че ти не знаеш.
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":В Либия си имаше сериозно ХИВ огнище години по-рано. Системата за контрол на кръвните продукти беше архаична. Има доклад на Световната здравна организация по този повод.
17:47 25.09.2025
23 Фен
18:04 25.09.2025
24 Левичар
18:05 25.09.2025