Саркози влиза в затвора!

Без доказателства, само въз основа на подозрения, изложени върху 400 страници, без никакво материално доказателство, бившият президент Никола Саркози е зад решетките. Осъден веднага на 5 години затвор, 70 годишният бивш президент, магистратите осъдиха въз основа на разговори с приятели, които могат да бъдат тълкувани в съмнителни посоки посоки.

Това коментира във "Фейсбук" Божидар Чеков.

Навремето Митеран предупреди - Съдиите събориха Монархията. Внимавайте, защото могат да съборят и Републиката!

Настоящата потеря започна преди 15 години, следствие на публикации на левичарското издание "Медияпарт", за пари на Кадафи пренесени в куфари във Франция в полза на кандидат президентската кампания на Саркози. След десетина процеси, журналистите бяха осъдени за фалшиви твърдения. Въпреки това, бившият президент продължи да търка многократно подсъдимата скамейка.

Френската "левица" откъсната от реалността, пропила Съдебната система, днес 25/09/2025г. - задейства Гилотината.

За целия свят трябва да стане ясно, че Марксизма-Комунизма е пуснал метастази във Франция със жизненоважни последици. Виновните са винаги от десницата!