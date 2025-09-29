Колко струва един и същ вносен шоколад в България и Нидерландия? Александър Бубиа пред ФАКТИ

Колко сме “по-богати“ от Нидерландия? Иска ни се, нали. По данни на НСИ, средният доход на българина е в размер на 1300 евро, а според нидерландската статистика тамошният е - 3900 евро. Кой не иска 3900 евро… Гражданската инициатива за цените “Антиспекула”, дело на „Изправи се.БГ“, сравни 27 основни продукта в една и съща търговска верига в България и Нидерландия. И какво се оказа… Пред ФАКТИ говори Александър Бубиа, модератор на платформата “Антиспекула”.
- Г-н Бубиа, сравнихте цените на едни и същи продукти в една и съща търговска верига, която оперира в България и Нидерландия. И какво се оказа…
- Оказа се, че като студент в Нидерландия за редица основни продукти ми излиза по-изгодно да си напазарувам в една от най-богатите държави в ЕС, отколкото в най-бедната членка България.
Записах си цените на 27 продукта от малката потребителска кошница в една голяма търговска верига и ги сравних с аналогични или идентични такива в българския ѝ клон на база седмичните измервания на цените, които „Антиспекула“ правим от началото на юни.
Резултатът беше, че 16 от тези артикули са значително по-евтини в Нидерландия, а още 3 са малко по-скъпи от тези в България. Българският потребител плаща повече за яйца, ориз, брашно, захар, масло, олио, плодове, зеленчуци, кафе. Разбира се, в Нидерландия, една от държавите с най-висок стандарт на живот в света, редица стоки са далеч по-скъпи за джоба на потребителя – например месото и продуктите за лична грижа. Числовите измерения на това измерване можете да откриете на уебсайта Antispekula.bg.
- И така излиза, че българските потребители плащат средно с 66,5% по-високи цени от нидерландските такива, след като се отчете средният доход в двете държави...
- Освен просто номинално сравнение на цените в България и Ниската земя реших да задълбая и да прибавя тежестта на доходите на гражданите. На първо място – какъв процент от средната работна заплата в двете държави е стойността на всеки един от тези 27 продукта. Например 1 хляб от 800 гр. в България, макар и с 19 евроцента по-евтин, възлиза на 0,1% от средната заплата (1300 евро), докато в Нидерландия – с 60 на сто по-малко или 0,4% от 3900 евро.
Съответно данните, които от „Антиспекула“ оповестихме, показват, че средно този набор от основни храни и стоки от първа необходимост тежи на българския потребител с 66,5% повече отколкото на нидерландския.
- Значи сме по-богати от нидерландците. Така ли излиза…
- Това е парадоксалното – разликата в средните заплати на двете страни е тройна, а в минималните – близо 4,5 пъти. Допълнително нидерландската държава, въпреки частната си осигурителна система, подкрепя гражданите си и тези на ЕС чрез значителни социални помощи:
Ако си студент и работиш по 32 часа на месец, получаваш допълнително 315 евро от държавата; ако следваш висше образование и произлизаш от нискодоходно семейство – още над 400 евро; ако си под 29-годишна възраст, живееш под наем и жилището ти изпълнява определени критерии – можеш да се възползваш от няколкостотин евро помощ; подобна е и ситуацията със здравните осигуровки – въпреки че възлизат на 150 евро на месец, държавата ти връща 130 от тях.
Контрастът с България е немислим по мащаби. Зимата спиш на студено, за да не плащаш на „Топлофикация“ стотици левове, и накрая получаваш 1200 лв. изравнителна сметка – прекарах целия август месец да помагам на граждани да ги обжалват заради незаконната формула за сградна инсталация. Или живееш в условията на безводие и междувременно парламентът е на път да приеме нов закон за ВиК, с който дори да нямаш вода, ще плащаш 3 такси за водомер. И междувременно чета как правителството ни щяло да връща българи от чужбина с 400 лв. ваучер. Абсурд.
- Едно от обясненията е, че в двете страни има различно ДДС на продуктите. Как е в Нидерландия?
- Да, ДДС на храните в Нидерландия е 9%, но не смятам, че в България подобна мярка би довела до по-ниски цени. В държави като Нидерландия тя работи, защото там има истинска конкуренция и ако един търговец намали цената си в размер на разликата от понижената данъчна ставка, той би спечелил повече клиенти за сметка на тези, които са увеличили надценката си. Съответно всички търговци в подобна конкурентна среда биха имали стимула да не променят маржа на печалбата си за продуктите с намалено ДДС и така цените за крайния потребител да спаднат.
Обаче историята показва, че случаят в България не е такъв. Нека си припомним, че през 2022 г. правителството реши да премахне ДДС на хляба, но ефект за потребителите нямаше – цената остана същата, а търговците увеличиха приходите си за всеки продаден хляб с 20 процентни пункта. Това наистина беше показателно за начина, по който работи търговията на дребно в България.
Вместо пазарът да работи в условията на истинска конкуренция и съответно пазарното равнище на цените да бъде максимално ниско, наблюдаваме как то е обусловено от 100-процентови надценки.
Тоест, това е една червена лампа, която трябва да светва в главите на потребителите. Впрочем, преди няколко седмици един от синдикатите заговори за възможни картелни споразумения между големите вериги.
За нас решението е да се приеме Законът „Антиспекула“, който още през юли беше внесен в Народното събрание от 3 парламентарни групи. С него предлагаме таван на цените на основните хранителни продукти и стоките от първа необходимост, пределни надценки в големите вериги, връщане на цените на лекарствата и мобилните услуги към нивата им от 1 януари 2025 г., намаляване на банковите такси до средните им нива според БНБ за миналата година за срок до края на 2026 г. Разбира се, това не са някакви наши приумици, а мерки, базирани на опита на европейските държави, на всички, присъединили се към еврозоната, и най-вече на Хърватия, която последна прие единната европейска валута. Ако парламентът прояви воля да го приеме, законът би осигурил максимално плавен преход към еврото, като не позволи на икономически силните да раздуват цените, възползвайки се от страховете на хората.
Тук въпросът ми е и към БСП, които са сред вносителите на Закона „Антиспекула“.
Защо, при положение че са част от парламентарното мнозинство и имат председател на Народното събрание, законопроектът все още не е разгледан?
Все пак припомням, че те оправдаха участието си във властта с това как щели да бъдат социалният гарант на това управление. Нима има по-належаща социална тема от цените?
- Друго обяснение е, че все пак трябва да се транспортират до България продуктите, което също е разход…
- Отговорът ми има две измерения. На първо място, България е производител на голяма част от въпросните 27 продукта. Не вярвам, че производствените ни разходи са по-високи от тези в Нидерландия. Един производител трябва да плаща далеч по-ниски заплати; разликата в цените на стоковата борса са минимални (цената на електроенергията на свободния пазар и за двете държави през последния месец се движи около 80 евро за МВтч); цената на бензина е с около 40% по-ниска, а на дизела – с 30%. Следователно не виждам друга възможна причина за това ниво на цените освен търговската надценка.
На второ място, цената на някои вносни продукти е почти идентична. Давам пример – едно и също разтворимо кафе в една и съща търговска верига. Още повече, че преди 2 седмици от „Антиспекула“ получихме доставна фактура от доставчик за една от големите вериги, отнасяща се до опаковка шоколад от 100 гр., от която се вижда, че цената на едро е 2,10 лв. Накрая, като влезем в обект на въпросния търговец, крайната цена е 4,79 лв. Затова и умишлено сравних цената на същия шоколад - в Нидерландия струва 1,49 евро или с 40% по-малко от България, въпреки че и за тях това е вносен продукт.
- Можем ли да направим паралел колко е поскъпнал животът в Нидерландия и България за последната година?
- През последната година наблюдаваме как всякакви институции - от НСИ до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, ни убеждават, че инфлация няма, че потребителската кошница поевтинява и пр. Дори за един от предходните месеци месечната инфлация по данни на НСИ беше отрицателна. Разбира се, всеки потребител вижда с очите си как това не е вярно. На уебсайта Antispekula.bg ежедневно сме буквално заливани от сигнали за поскъпване на различни стоки и услуги, голяма част към от които са приложени касови бележки от два различни периода. Това допълнително се потвърждава от седмичните измервания на цените, с които следим поскъпването в 4 от големите търговски вериги.
Надявам се скоро веригите да спрат да нарушават чл. 55б от Закона за въвеждане на еврото, който ги задължава всеки ден да публикуват ценовите си листи за над 100 вида продукти от голямата потребителска кошница. Разбира се, това нямаше да се случва, ако КЗП изпълняваше правомощията си и ги санкционираше.
Доколкото Нидерландия – там поне статистиката се среща с изключително високо доверие от гражданите. По данни на статистическия им институт, средната годишна инфлация за храните и безалкохолните напитки от началото на тази година възлиза на 4,15%.
Колко струва един и същ вносен шоколад в България и Нидерландия? Александър Бубиа пред ФАКТИ
29 Септември, 2025 12:59 4 618 75
Нидерландската държава, въпреки частната си осигурителна система, подкрепя гражданите си и тези на ЕС чрез значителни социални помощи, казва той
Колко сме “по-богати“ от Нидерландия? Иска ни се, нали. По данни на НСИ, средният доход на българина е в размер на 1300 евро, а според нидерландската статистика тамошният е - 3900 евро. Кой не иска 3900 евро… Гражданската инициатива за цените “Антиспекула”, дело на „Изправи се.БГ“, сравни 27 основни продукта в една и съща търговска верига в България и Нидерландия. И какво се оказа… Пред ФАКТИ говори Александър Бубиа, модератор на платформата “Антиспекула”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАЙ ИВАН
Коментиран от #17
13:07 29.09.2025
2 Момченце,
Прибави към това неистовото желание на българина да стане милионер за един ден?
Картелът на големите хранителни вериги и ще получиш крайният резултат.😁❤️🇧🇬
Коментиран от #32, #65
13:07 29.09.2025
3 обективен
13:08 29.09.2025
4 Новичок
13:08 29.09.2025
5 Въй
13:08 29.09.2025
6 Въй
13:08 29.09.2025
7 696
13:11 29.09.2025
8 Данко Харсъзина
13:11 29.09.2025
9 сравнихте цените на едни и същи продукти
13:16 29.09.2025
10 Кофти
Коментиран от #42
13:16 29.09.2025
11 Буби?!
Коментиран от #14
13:16 29.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Макробиолог
Коментиран от #35
13:17 29.09.2025
14 Поправка
До коментар #11 от "Буби?!":Къде са... ,,бубите"...?!
13:17 29.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Eлементарно е
Коментиран от #22
13:19 29.09.2025
17 шопо
До коментар #1 от "БАЙ ИВАН":Я сакам да знам, що мисли Последнио совиянец от село по вэпросо ?
13:19 29.09.2025
18 Браво бе
Обсъждате само неща кои-то са на повъхноста,
Ако можете да си представите колко други сравнения Има за обсъждане......
Яремът му Беше и Роден и мил....
13:20 29.09.2025
19 Асен
13:21 29.09.2025
20 Да обяснят и за марихуаната
13:22 29.09.2025
21 Много се страхувам
В.В. Путин.....
13:23 29.09.2025
22 Макробиолог
До коментар #16 от "Eлементарно е":Тия търговци и в Нидерландия биха взимали повече ,но там има държава.
13:23 29.09.2025
23 Иноземец
13:24 29.09.2025
24 Разберете - цените
13:24 29.09.2025
25 Да не говорим, към всичко това
Още плащания към Украйна за Заплати и Пенсии, Украйна не е в състояние да плаща самостоятелно за каквото и да е?
Още Украйна все още не е Държава от ЕС?
13:25 29.09.2025
26 И не само в Нидерландия
13:27 29.09.2025
27 стрина
13:29 29.09.2025
28 селяк
13:29 29.09.2025
29 Пламен
Нидерландия е три пъти по голям пазар от бг
Нидерландия е морски отворена страна за евтин транспорт.
Нидерландия е с традиции в търговията още от 15ти век
Къде се слага Ганьо.....
13:30 29.09.2025
30 В България печелят Прекупвачите,
Коментиран от #34, #48
13:31 29.09.2025
31 Някой
Да де е, ама както пише автора в Нидерландия на бедните осоцено младите държаната им 300 евро помощ за плащане наема. А у нас държаната не само, че на повага на бедните, ами им взима сато ги облага с осигуровки и 10% р.осък данък.
Ало бг политиците в България не сомо цените са по-високи, в Бъргария няма необлагаем минимум, няма по-ниско ДДС за основни храни ... За това сте виновни вие бг политиците, а не са виновни бг търговците.
Според мен за спекулативни у нас някаква вина има осигупително-данъчната система и за нея са виновни бг депутатите, а не бг търговците.
13:31 29.09.2025
32 Умник
До коментар #2 от "Момченце,":Абе момченце, къде тръгна къде отиде, говорим за внесен продукт не произведен. Но че българина си е алчно парче, това е световноизвестен факт.
Коментиран от #50
13:31 29.09.2025
33 икономист
13:31 29.09.2025
34 Весело
До коментар #30 от "В България печелят Прекупвачите,":Защо купуваш?
Прадядо ти, всичкото сам си произвиждаше, класенец, храна, вълна, дрехи ... Не купувайте, произвеждай си храната сам.
13:35 29.09.2025
35 Аз пък ям и двете-
До коментар #13 от "Макробиолог":И шоколад и пасти...!
И ода ем пеш,ем с тролея...!
И съм здрав...!
13:36 29.09.2025
36 коко
13:36 29.09.2025
37 глупости на таркалета
Правото да управляваш средностатиустически автомобил в Нидерландия (пътен данък) е окол 170-180 Евро на три месечие. В България колко е данъка за три месеца?
13:38 29.09.2025
38 Гогоо
13:38 29.09.2025
39 На 10 милиарда лева бизнес
Коментиран от #45
13:39 29.09.2025
40 Радев Чорапа
Аз съм с най висок рейтинг !
13:41 29.09.2025
41 коко
Коментиран от #62
13:42 29.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тото
13:42 29.09.2025
44 Абсурдистан
13:43 29.09.2025
45 коко
До коментар #39 от "На 10 милиарда лева бизнес":Искаш да те крадат нашите мошеници??? В Гърция плашат работниците че ще им назначат българин за началник...
13:44 29.09.2025
46 България е Картел на две/три Дузини
Коментиран от #58
13:44 29.09.2025
47 " БЪЛГАРИ, ЮНАЦИ"!
13:47 29.09.2025
48 Някой
До коментар #30 от "В България печелят Прекупвачите,":Вярно е, че прекурвачите у нас не са стока. Но истината е, че за всичко лошо у нас най-виновните са бг депутатите, респективно бг избирателите гласуващи за точно тези партии и точно тези депутати.
Истината, която 60% от българите не искат да видят е, че българите сами сме си виновни за всичко, което ни се случва. Истината е, че едни около 15% от българите основно политици или на държавна заплата, живеят в потресаващо охолство и цените не са им никакъв проблем. Докото за други 60% от българи гласуващи за горните 15% ... цените, разбирай мизерията са огромен проблем.
Иститата е, че в България цените са около нивата в Западна Европа и са поносими. Истината е, че заплатите, максималния осигурителен праг, осигуровките ... са непоносимо много по-лоши.
13:53 29.09.2025
49 Опааа
13:53 29.09.2025
50 Момченце, върни се в училище и
До коментар #32 от "Умник":се научи да разсъждаваш логически?
В моят текст по горе се говори за Внос на продукти, Затова са по скъпи, И се дава пример че местните не произвеждат нищо и затова са принудени да купуват внесени продукти?
Защо си губя времето да обяснявам елементарна логика и мислене на несой си?🤣🤣
13:55 29.09.2025
51 Да му имам на Българина не Вторият
Ма, който не може да мисли бързо и логически издържано повтаря училище?🤣
13:57 29.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Руши
Пътувам почти постоянно из Западна Европа и наистина някой храни и дрехи са много по-евтини.
Специално в Нидерландия още 2014г 0.500 кисело мляко беше по евтино от България и се продаваше с търговската марка "Турско кисело мляко"..
Купувал съм бебешки и детски дрехи на 5 пъти по ниски цени от там..
Най-странната случка имах в магазин в Германия на голяма марка за дрехи,които бяха обявили промоция на детски дрехи.В момента в който чуха,че не говоря немски отказаха да ме обслужат с мотива,че промоцията била само немски граждани...
14:02 29.09.2025
56 ХохохОООо
14:03 29.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Някой
До коментар #46 от "България е Картел на две/три Дузини":Хайде пак помислете, няма германска верига, която да плаща заплати под 2500 - 3 000 лева. Проблема са бг чорбаджиите, които плащат 1000 лева заплати. Проблема са бг депутатите, които плащат 650 лева пенсии и които харчат значително повече пари за депутатски автомоцили, полицаи, чиновници, ремонти ... отколкото може да си позволи държавата.
Може бюджета на държавата да е без дефицит и да има пари за най-бедните. У нас умишлено политици лъжат бедните, че видиш ли, ако държавата не взима заеми нямало да има пари за пенсии. Не а вярно, всичко е въпрос на приоритети и сметки.
Просто на бг политиците балансиран държавен бюджет и помощ за бедните не са им приоритет. Приоритет са им взимане на заеми и прибиране на пачки в чекмеджета.
14:05 29.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Грую
14:08 29.09.2025
61 вили
Четенето на тази статия ме накара да се зачудя колко добре информиран е този Александър Бубия. Преди всичко, мярката „среден доход“ е малко подвеждаща: средният доход силно зависи от образованието. За по-ниско образование средният доход в Холандия е 2260 евро на месец.
Освен това г-н Бубия говори за социалните помощи, които хората получават от държавата. Вярно е, но кой мислите, че плаща тези помощи? Разбира се, работникът. Данъчният натиск в Холандия е висок, средно 38% (в сравнение с 10% в България), което означава, че работникът с ниско образование плаща 860 евро данък на месец. А данъкът върху доходите е прогресивен: колкото по-висок е доходът, толкова по-висок е данъкът (до тарифа от 52%). Освен това здравното осигуряване е скъпо. Минималните разходи за здравно осигуряване (което е задължително) за едно лице са около 110 евро на месец!
Социалните помощи, които държавата предоставя, винаги се предоставят въз основа на дохода на получателя. В примера за помощите за наем (наречени "huurtoeslag") той забравя да спомене, че получателят трябва да има нисък доход, за да се класира за тази помощ.
Като цяло се уморих от тези грубо опростени сравнения. Те са подвеждащи и не разказват истината. От друга страна, не ме чувате да се оплаквам: да, добре съм като холандски гражданин. А за българите: започнете да плащате данъци: по-богатите стран
14:12 29.09.2025
62 Гогата Чаушев
До коментар #41 от "коко":Отишъл си някъде веднъж през живота, седнал си в първото заведение и готово - всичко в тоя живот ти се изясни...
14:15 29.09.2025
63 Калине , върни се в пети клас да си доуч
прочети си пак написаното или си седни на чина да доучиш
Как ще стигнете до пенсия.
Та вие плащате в магазин колкот ви поискат
14:16 29.09.2025
64 Еми, ние сме най- богати
14:18 29.09.2025
65 Съгласен
До коментар #2 от "Момченце,":Да, така е. Неистовото желане на българина да стане милионер за един ден. Смо че тази нагласа има корен. Тя произтича от биографиите на онези, които са били сочени като светъл пример на нашите родители - крили се в шумата, обрали две мандри, а когато чужда армия окупирала България, слезли "от Балкана с пушка във ръкаааа", макар че във всяка пратизанска група е имало средно по 1 пушка на 5 човека. И само заедин ден станали шефове и експроприатори, настанили се в хубавите къщи и апартаменти на прогонените оттам собственици,облекли хубавите им дрехи, качили се на автомобилите им, а чедата партизански и яташки се оказали с привилегии, каквито са имали преди 600-700 години децата на феодалите. 45 години по-късно чичо Луканов направил една шепа хора милионери не в рамките на 1 ден, а само с 1 изречение "Другари, назначавам ви за милионери!" Е, защо и редовият Ганчо да не се опита да стане милионер за 1 ден?
Коментиран от #70
14:18 29.09.2025
66 Сделка
14:19 29.09.2025
67 а за цените на имотите
За съизмерими имоти
и цена на М2
14:19 29.09.2025
68 Тома
14:21 29.09.2025
69 дядото
14:32 29.09.2025
70 Абсолютно точно.
До коментар #65 от "Съгласен":Българинът няма базова основа, Комунистите иззеха, експроприираха, с други думи Откраднаха, "кражба" е най точната дума, Частна Собственост, Земеделска Земя, натираха българина в Заводи и Предприятия които предприятия и заводи спряха да съществуват след 1989 г. и бяха разпродадени за Скрап от приближените на Държавна Сигурност, прибави към това дивото отпускане от на ДС Кредит Милионери на Заеми през 90те които никога не бяха върнати а собствеността срещу която бяха отпуснати Заемите нямаше стойност?
На Запад всичко това беше обяснено на нашите Полит Комисари, Кредит Милионери така наречената "Теория на Creative Destruction" но в крайна сметка Колективният Запад искаше да усвои едни Територии и Пазари и това беше целта на Занятието!
14:36 29.09.2025
71 Ще ви припомня
Коментиран от #75
14:36 29.09.2025
72 сМЕШНИЦИ
14:37 29.09.2025
73 Да бе
Сестра ми работеше там
Щом кажеш че си българин, всеки те гледа като втора употреба
Ако се родиш там си със златна лъжичка в устата
Всичко ти е предварително осигурено,и образование и работа
14:40 29.09.2025
74 СЛОНА
14:42 29.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.