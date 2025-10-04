Загинали и ранени. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Загинали и ранени. Заминаха имотите, колите и бизнеса на много хора по Черноморието. Правителството дава неадекватна пресконференция. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

Цяло лято ви предупреждавахме за непочистени дерета и реки, задръстени с боклуци шахти. Лично снимах сигнален клип.

От дни се знае за идващия циклон от Италия. Фирмите, които работят на открито, си пуснаха работниците. Само правителството неразбрало.

"Хемус", "Тракия" и Кресна задръстени от лоша организация. Вчера в 22.00 се сетиха да обръщат движението към Пловдив и задръстиха и двете посоки на магистралата.

Едни язовири празни до тиня - други преливат.

Вицепремиерът Зафиров, отговорник за водната криза, си замина в разгара на кризата на кръгла маса за ромската интеграция в Брюксел!!!

Когато и да си тръгне този управляващ туристически цирк ще е късно.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница