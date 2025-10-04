Новини
Загинали и ранени. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

Загинали и ранени. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

4 Октомври, 2025

Вицепремиерът Зафиров, отговорник за водната криза, си замина в разгара на кризата на кръгла маса за ромската интеграция в Брюксел!!!

Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Загинали и ранени. Заминаха имотите, колите и бизнеса на много хора по Черноморието. Правителството дава неадекватна пресконференция. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

Цяло лято ви предупреждавахме за непочистени дерета и реки, задръстени с боклуци шахти. Лично снимах сигнален клип.

От дни се знае за идващия циклон от Италия. Фирмите, които работят на открито, си пуснаха работниците. Само правителството неразбрало.

"Хемус", "Тракия" и Кресна задръстени от лоша организация. Вчера в 22.00 се сетиха да обръщат движението към Пловдив и задръстиха и двете посоки на магистралата.

Едни язовири празни до тиня - други преливат.

Вицепремиерът Зафиров, отговорник за водната криза, си замина в разгара на кризата на кръгла маса за ромската интеграция в Брюксел!!!

Когато и да си тръгне този управляващ туристически цирк ще е късно.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


  • 1 няма държава

    43 5 Отговор
    Пожари , безводие , наводнения , и за всичко това е виновна управляващата герберистка шайка вече 17 год. .Копаеме вече под тинята във блатото !!

    10:12 04.10.2025

  • 2 Фен

    5 31 Отговор
    Еха. Тоя явно ще да е говорител на партията на неудачника от президентството. Лошото е, че заблудените, дето направиха Кики и Коки управляващи, сега пак ще се заблудят.

    10:14 04.10.2025

  • 3 запасняк

    35 3 Отговор
    НЕ САМО ДА СИ ОТИВАТ, А ДА ИМ СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ! ПИТАЛИ ЧУКЧА: КАК ДА СЕ ОПРАВИМ....ОТГОВОРИЛ: НАРОДЕН СЪД ТРЯБВА!

    10:15 04.10.2025

  • 4 Пич

    30 3 Отговор
    Аз докога да ви разправям , че ако някой не е ярък некадърнк , и поради това послушен и корумпиран , никога няма да го направят министър !!!

    10:15 04.10.2025

  • 5 Сталин

    31 1 Отговор
    Къде са ония корумпирани кvрви дето ги сложиха за съдии и прокурори да започнат арести на всички тия корумпета и бандити които раздаваха разрешителни за строежи в забранени зони,корупцията на тези негодници уби хиляди хора в България

    10:18 04.10.2025

  • 6 ГЕРБ

    26 1 Отговор
    Ох сега какво крадене ще падне от почистването и въстановяването

    10:21 04.10.2025

  • 7 име

    21 1 Отговор
    Освен Царево преди 2г, преди това в един варненски квартал беше станало подобно нещо, в някво хасковско село пак бяха строили в коритото на река преди 5-6г. Нито са първи случаи, нито са отделни случаи, значи човекоподобните в Елените са доволно прости и алчни че да строят в реките. Хак да им е, а ние ако сме общество, трябва да не позволяваме нашите данъци да се харчат за разчистване на мизериите, възникнали от тяхната алчност. И стига обвиненията към държавните институции. Не че не са виновни, ама корумпирания архитект не строи незаконния строеж върху реката, а няква мутра. На мутра първо трябва да се търси отговорност.

    Коментиран от #11, #15

    10:22 04.10.2025

  • 8 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    23 1 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите .
    Корупцията УБИВА, но от както ДС домъкнаха руския актив Симеончо-комарджията от Мадрид, положението отива на масово затриване на българите. От това pycко мekepe, царчето симеончо, тръгна възхода на бойко, шиши и куп др. неграмотни мyтpи !

    10:23 04.10.2025

  • 9 Град Симитли

    16 0 Отговор
    Фред Зафиров наистина обикаля като гламав!
    Един път отиде до Плевен и пак хукна в Брюксел да урежда ромите!
    ... Вицепремиер по римлянските въпроси Наско Г.!

    10:26 04.10.2025

  • 10 Левски

    14 0 Отговор
    Важното е да се снимаш до восъчни фигури.

    10:27 04.10.2025

  • 11 Кво каза?

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Ми те тези дето ще разследват, те са строили в дерето. Бедняка ако отиде да строи, милиционерите го прибират, пращат багера да разчисти.

    10:28 04.10.2025

  • 12 Фейк на часа

    11 1 Отговор
    "Заминаха имотите, колите и бизнеса на много хора по Черноморието." --- --- --- Истина е за сламените министри. Но това е прекалено повърхностно мислене. Не тези сламени министри разрешиха строителство на цели комплекси и мутрохотелите в дерета и опасни райони. Методиев, това са твоите ОДС-ри, които разрушиха селското стопанство, разрушиха индустрията на България и мутрите с откраднатите пари от нарязаните заводи построиха хотелите по деретата. Въпрос на време беше да се случи това, не всяка мутра може да си строи където й е кеф защото си има природни закони. Бъди малко по-мълчалив защото разрухата започна от вас.

    10:28 04.10.2025

  • 13 Георгиев

    11 2 Отговор
    Не харесвам използвачът Методиев, но този път е прав. Това правителство на задкулисието трябва да си ходи. Но ще остане. Ако от 01.01. минем към еврото, валутният борд си отива, освобождава се валутен резерв от десетки милиарди. И има подготовка как да се разпредели онова, което остане, след като ЕЦБ си прибере своето. Затова бяха купени началниците на ИТН и най вече на БСП. Нищо ново за народа и за измъчената България.

    10:29 04.10.2025

  • 14 Мърфи

    6 0 Отговор
    ГРОБ и сателитните им патерици и бастуни се държат като невменяеми и е много вероятно да са такива ..... !

    10:38 04.10.2025

  • 15 На алчната

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    необразована мутра, "отговорност" му потърси природата, която разруши, за да се обогати. Прокуратурата да търси отговорност от институциите, позволили това строителство.

    10:38 04.10.2025

  • 16 Гост

    5 1 Отговор
    Не само министрите на 🐷-расето са виновни, а и прословутата човешка алчност, застроила коритата на реките!
    Природата винаги е по-силна от човешката алчност и си го връща с лихвите! Щом природата е решила, че това е корито на река, значи е точно такова, а който няма нищо в главата си, да строи и купува апартаменти в коритото на река...

    10:42 04.10.2025

  • 17 Гражданин

    0 1 Отговор
    И мен да направят министър, и теб да направят, пак ще си крадем! Матряла ни е такъв!

    10:45 04.10.2025

  • 18 факуса

    1 0 Отговор
    и кво с гърди ли да спира потопа правителството,а бизнесмените що не се бръкнаха да си изчистят дерето дет са застроили,кво очакват да стане кат завали обилно,нали знаят,че държавата е лош стопанин,те кат са кадърни какво направиха освен само пари да прибират

    10:45 04.10.2025

  • 19 Кой прибра кеша,а

    0 0 Отговор
    Да, времето и сламените министри не са виновни, обаче истинските виновни са в службите дето на червените мафиоти им издадоха навремето разрешение да строят в дерето на реката! И понеже са "честни"частници, вместо да строят като невидели най различни мастодонти а не са се погрижили да си почистват редовно каналите от където би трябвало да мине водата! Сега кой ми ....в гащите!😂

    10:47 04.10.2025

  • 20 Йовчев

    0 0 Отговор
    Смешник! Цинизмът няма да те върне в кабинета на вицепремиерката от Крушовица, нито в парламента! Брой си стотинките /евроцентчетата/ и не злобей залудо!


    Бokлyk нееден, и в Испания и в Италия ли не са им почистени деретата, та се издавиха толкова хора?

    10:49 04.10.2025