Загинали и ранени. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!

Загинали и ранени. Заминаха имотите, колите и бизнеса на много хора по Черноморието. Правителството дава неадекватна пресконференция. Сламените министри, изпратени от премиерите, говорят нелепици. Времето било виновно. Лъжа!
Цяло лято ви предупреждавахме за непочистени дерета и реки, задръстени с боклуци шахти. Лично снимах сигнален клип.
От дни се знае за идващия циклон от Италия. Фирмите, които работят на открито, си пуснаха работниците. Само правителството неразбрало.
"Хемус", "Тракия" и Кресна задръстени от лоша организация. Вчера в 22.00 се сетиха да обръщат движението към Пловдив и задръстиха и двете посоки на магистралата.
Едни язовири празни до тиня - други преливат.
Вицепремиерът Зафиров, отговорник за водната криза, си замина в разгара на кризата на кръгла маса за ромската интеграция в Брюксел!!!
Когато и да си тръгне този управляващ туристически цирк ще е късно.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
10:12 04.10.2025
2 Фен
10:14 04.10.2025
3 запасняк
10:15 04.10.2025
4 Пич
10:15 04.10.2025
5 Сталин
10:18 04.10.2025
6 ГЕРБ
10:21 04.10.2025
7 име
Коментиран от #11, #15
10:22 04.10.2025
8 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите .
Корупцията УБИВА, но от както ДС домъкнаха руския актив Симеончо-комарджията от Мадрид, положението отива на масово затриване на българите. От това pycко мekepe, царчето симеончо, тръгна възхода на бойко, шиши и куп др. неграмотни мyтpи !
10:23 04.10.2025
9 Град Симитли
Един път отиде до Плевен и пак хукна в Брюксел да урежда ромите!
... Вицепремиер по римлянските въпроси Наско Г.!
10:26 04.10.2025
10 Левски
10:27 04.10.2025
11 Кво каза?
До коментар #7 от "име":Ми те тези дето ще разследват, те са строили в дерето. Бедняка ако отиде да строи, милиционерите го прибират, пращат багера да разчисти.
10:28 04.10.2025
12 Фейк на часа
10:28 04.10.2025
13 Георгиев
10:29 04.10.2025
14 Мърфи
10:38 04.10.2025
15 На алчната
До коментар #7 от "име":необразована мутра, "отговорност" му потърси природата, която разруши, за да се обогати. Прокуратурата да търси отговорност от институциите, позволили това строителство.
10:38 04.10.2025
16 Гост
Природата винаги е по-силна от човешката алчност и си го връща с лихвите! Щом природата е решила, че това е корито на река, значи е точно такова, а който няма нищо в главата си, да строи и купува апартаменти в коритото на река...
10:42 04.10.2025
17 Гражданин
10:45 04.10.2025
18 факуса
10:45 04.10.2025
19 Кой прибра кеша,а
10:47 04.10.2025
20 Йовчев
Бokлyk нееден, и в Испания и в Италия ли не са им почистени деретата, та се издавиха толкова хора?
10:49 04.10.2025