Калоян Методиев: Наталия Киселова се очертава като първата жертва на разместванията по оста Борисов - Пеевски

Калоян Методиев: Наталия Киселова се очертава като първата жертва на разместванията по оста Борисов - Пеевски

15 Октомври, 2025 10:01 638 10

  • калоян методиев-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • криза-
  • парламент

Подразнило го е ходенето по изложби, панаири и мачове без да го пита. Че виси нон-стоп в ложата МУ на Националния стадион

Калоян Методиев политолог
Калоян Методиев:

Наталия Киселова се очертава като първата жертва на разместванията по оста Борисов - Пеевски. Озлобилият се към опомиярчената БСП Борисов избълва водопад от критики срещу самозабравилата се председателка на Народното събрание. Той я избра! Цяла България бра срам заради поведението ѝ на хваната от гората, която иска да я разхожда НСО, да е във ВИП ложи, да ѝ брандират тениски с името, да седи до Гонзо (това пък една чест) и т.н. Сега ѝ е паднало. Това става като даваш власт на някой без да e работил за нея, да е готов, да е извървял път, да има ценности, житейски опит. Но! Борисов доказа, че е безпринципен и гледа на политиката през призмата на келепира, а не на принципа и закона. Това е ключово при смяната на натресената ни Киселова. Подразнило го е ходенето по изложби, панаири и мачове без да го пита. Че виси нон-стоп в ложата МУ на Националния стадион.

# Не го подразни, че заличи група в нарушение на Конституцията!

# Че използва с Кирил Добрев 120 местен правителствен самолет до Баку ( за 4 човека) и зарязаха бягащите от войната български дипломати от Иран!

# Че прикрива изслушвания за корупция и пази имунитети!

# Че ограничава достъпа на граждани до парламенента

# Че одобри покупката на 70 нови автомобила за парламента (4х4) на фона на бюджета на държавата.

# Че се държи просташки и нарушава правилника всекидневно.

Борисов, безпринципно, я маха сега заради това, че групата, която хрантутеше в БСП го би на изборите в Пазарджик и смени скута. Минаха към Пеевски.

Много късно, Борисов! Всичките грехове на Киселова, безобразия, закононарушения трябва да се пишат на ГЕРБ. Борисов я избра с депутатите си. Той я търпя. Той я използва като панаирджийска мечка, за да ѝ гледа сеира. Профилира я и я пусна да се излага. Сега иска пак той да е в бяло. И да продължи напред, както досега като ни продуцира поредния сламен човек, някоя карикатура, която да обира калая. Киселова остава най-позорния, срамен, несъстоятелен председател на българския парламент! Но отговорността е само и единствено на Бойко Борисов."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Киселова и БСП си заминават.Ще ги сменят ПП и ДБ.Ген Атанасов си мечтае за председател на парламента.

    10:02 15.10.2025

  • 2 киселкова

    5 1 Отговор
    и аз като дуловската принцеса ще забременея от джаба и се пенсионирам

    10:05 15.10.2025

  • 3 Фен

    4 0 Отговор
    Методиев е чук! Винаги точен. Отдавна написа всичко

    10:09 15.10.2025

  • 4 НРБ

    5 1 Отговор
    Тя и без това не си беше на мястото, ходеше по партийни клубове по села и махали , нямаше тежестта на шеф на НС, не й беше мястото по панаири и измислени празници на плодове и зеленчуци !!! Най-слабия шеф на НС....нито визия, нито държание, нито поведение... правеше се на народна, а предизвикване смях и подигравки !!

    Коментиран от #7

    10:09 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Опомиярчена БСП, това казва много. Но опомиярчени са ГЕРБ и НН, за итн да не говорим.

    10:11 15.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "НРБ":

    Киселова беше стръв за БСП да влезе в коалицията.

    10:13 15.10.2025

  • 8 Амии

    1 0 Отговор
    Ами, Киселова.... Те двете пра.сета си я избраха... Но, сега когато се задават нови парламентарни избори, тя може да бъде неудобен служебен премиер... Може да не се подчини на всичките нареждания на Шиши и Боко... Та затова ще я махнат, за да останат само абсолютно послушни и зависими от домовата книга....4592

    10:15 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тома реални

    0 0 Отговор
    Естествено, нали Райчето трябва да отиде в Рая, както юристката на психодиспансера в Русе!

    10:27 15.10.2025