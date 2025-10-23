Новини
Калоян Методиев: Правителството мести престъпността, а не я бори

23 Октомври, 2025 11:37 576 5

Политическото и професионално ръководство на МВР са неадекватни

Калоян Методиев: Правителството мести престъпността, а не я бори - 1
Снимка: бТВ
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството мести престъпността, а не я бори. Моловете не са екстериториални части от държавата България. И да се превърнат в крепости без насилие, оръжие и младежки банди, това няма да реши генералния проблем с младежката престъпност.

Това коментира във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Политическото и професионално ръководство на МВР са неадекватни.

Шести месец не могат да открият един прокурорски син. Управляващите също. Депутатите не коментирам. Вървят след събитията. Боядисват последствия, а не провеждат политика.

Бандите, изгонени от моловете, ще си останат в градската среда - транспорт, паркове и градинки, ще събират по входове и дворове, ще продължават да стоят в мърлявите подлези и ще търсят да пребият някой за забавление...

Мерките срещу безредието и хаоса, описани в теорията за счупения прозорец, са други. Нанася се удар по проблема. Локализиране още от училище, отделяне, профилактиране на уличните хулигани, детска педагогическа стая с два пъти по-чести срещи от досегашните, без присъствие на родители на разпитите, тройни глоби за семействата на малолетни и непълнолетни, превъзпитателни мерки, включително труд, профилактика на силови спортни клубове, униформи в училищата (не са ги въвели без социален смисъл в елитните световни училища) и т.н.

Смяна на фокуса в училищата към възпитание, обноски (сингапурски модел) и гражданско образование.

Животът и здравето са най-важни. Те са преди всичко. Нито пари, нито имоти, нито кариери са по-ценни от близките ни, от децата, от това да са сигурни и ние спокойни за тях, да е запазено достойнството им, детството и физическата им сигурност.

Местенето на хулиганите чрез МВР и армиите частни охрани от едно градско място на друго не е политика, а лъжа и имитация, която ще коства нови унижения и престъпления на обществото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бандитите са хитри и изобретателни

    1 0 Отговор
    пускат слухове как са с богати родители , влиятелни връзки във дансетата и управляват улицата . и затова правителството реши да мести 4 000 охранители в друг град . да стават спречквания . модерната престъпност краде и обижда . затова се стига до инциденти . подхода в някои страни е доста приемлив и за нашата . с някои дребни поправки в закона малките тежки престъпници ще бъдат тежко санкционирани .

    11:48 23.10.2025

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    Много правилно

    12:06 23.10.2025

  • 3 Сулю Пулев

    2 1 Отговор
    Сулю и Пулю взе да разбира от МВР! Книжни лъвове и тигри! Проблема е , че трябва повече ТВУ-та и съда да работи, а не да пуска малолетни престъпници при мама и тати!

    Коментиран от #4

    12:06 23.10.2025

  • 4 Сулю и Пулю не разбират от МВР

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сулю Пулев":

    Не трябва и да разбират.
    Не е тяхна работа.
    Сулю и Пулю обаче виждат резултатите от невършене на работа на ония, на които им вдигнаха заплатите с много.

    12:19 23.10.2025

  • 5 Даниел

    1 0 Отговор
    Както каза пловдивската русокоса дама:не пипайте организираната престъпност,ще настане хаос!

    12:29 23.10.2025