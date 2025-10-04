Новини
Илиян Василев: Наводненията в повечето случаи не идват от "климатични промени", а от несвършена работа и безотговорност

Илиян Василев: Наводненията в повечето случаи не идват от "климатични промени", а от несвършена работа и безотговорност

4 Октомври, 2025 13:00 976 20

  • илиян василев-
  • наводнения-
  • климатични промени-
  • безотговорност-
  • несвършена работа

Стана комично как тези теории за глобалното затопляне бяха бързо заменени с версията за "климатичните промени" – универсално обяснение за всяка жега и всяко застудяване, но най-вече за управленски провали в решението на критично въпроси като тези за водата, за чистотата, за сигурността, за здравето и т.н.

Илиян Василев: Наводненията в повечето случаи не идват от "климатични промени", а от несвършена работа и безотговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за насърчава конструктивни дебати.

По повод на потопите. Изглежда, че от катастрофичните сценарии за "глобално затопляне" не остана почти нищо. Природата се балансира сама, а влиянието на човека, слава Богу, не е решаващо. Стана комично как тези теории за глобалното затопляне бяха бързо заменени с версията за "климатичните промени" – универсално обяснение за всяка жега и всяко застудяване, но най-вече за управленски провали в решението на критично въпроси като тези за водата, за чистотата, за сигурността, за здравето и т.н.

Защо забравихме за простия факт, че Елин Пелин ни го написа прекрасно "Като заваля дъжд, та цяла неделя, Тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали"? Ама това не е абстрактна поезия, а живия живот. А тук два дни валеж и ..... библейски потоп. Значи нещо сме сбъркали сами? Иначе след седмица дъжд по Елин Пелин Софийско поле трябваше да бъде море.

Наводненията, в огромния брой случаи, не са следствие от "климатични промени", а от несвършена работа и чиста безотговорност. Деретата не са почистени, шахтите и каналите са задръстени, градоустройствените планове не са съобразени с подобни екстремни случаи. Пък има и доза "Господ" - което никакво планиране на може да компенсира.

Сега ви внушават отговорност за емисиите на хиляди километри, но ви спестяват отговорността да си почистите около дома, деретата и шахтите. И така идват и наводнението като наказание свише за несвършената работа. А вие знаете поименно адресатите на тази безотговорност, но в този момент политиците прехвърлят вината върху универсалното обяснение - климатичните промени, както видяхме и с водния режим в Плевен.

Господ-Бог просто балансира топло със студено в пропорции, които да ни напомнят, че и лятото, и зимата не са окончателни, а преходни.

Дами и господа, оставете настрана високата политика за климатичните промени, която обслужва конкретни бизнес цели и интереси на глобално равнище - просто едни хора правят огромни пари от това. Вместо това, фокусирайте се върху това, което можем да направим заедно за средата около нас.

Господ винаги ще ни даде дъжд и жега в пропорции, които балансират. Важното е ние да имаме възможност да реагираме. Вместо да се юркаме предсрочно към панацеята ВЕИ, трябва да държим ТЕЦ-овете в запас, докато не намерим жизнеспособна и сигурна алтернатива, която можем да използваме в дни като днешния, вчерашния и утрешния. Защото само базовата електроенергетиката може да реагира на такива събития и да осигури топлина и енергия извън "сезон".

Да се върнем към автентичното опазване на околната среда, което започва от нашия дом и нашето дере.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Презастрояване.Строят върху коритата на реките.

    13:03 04.10.2025

  • 2 ЖАЛКА ДЪРЖАВА

    16 0 Отговор
    Мафията която ни управлява уби държавата , народа и природата!!

    13:06 04.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор
    По вода ходи, жаден седи!

    13:08 04.10.2025

  • 4 Сила

    7 2 Отговор
    От промените е , същества , които в реалния си живот трябваше да са текезесари , бачкатори или физкултурници станаха" бизнесмени " !!!

    13:08 04.10.2025

  • 5 Свети Влас е руска губерния

    0 13 Отговор
    Наташките не искат да се евакуират към великата си матушка.

    Коментиран от #6, #8, #9

    13:09 04.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":

    На Златни пясъци украинци изсичат горите и правят незаконни селища.

    13:11 04.10.2025

  • 7 Българин

    3 4 Отговор
    И ти ли илиане стана професионален метеоролог също като оня ръководен кадър от величие с когото сте адаши?Като си спомня кухата глава която имаше обяснения и знаеше всичко ,доцент,академик,проф. Николай Витанов и ти май си от същата порода непризнати умници.

    13:12 04.10.2025

  • 8 Ахах

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":

    Ти си ссссиганин, върви си в Индия

    13:14 04.10.2025

  • 9 Путин

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":

    Спри се бе тролски пубер спри се и.д.и.о.т.

    13:14 04.10.2025

  • 10 От субекти

    3 0 Отговор
    без човешки и християнски ценности , престъпници и случайници , каква съвест , отговорност и достойнство може да се очаква изобщо ? При това с милиони и милиарди в ръцете , дошли им от въздуха !

    13:16 04.10.2025

  • 11 Василев,

    2 4 Отговор
    Ти в тоя живот камък върху камък сложил ли си, че чак акъли даваш??? Тунеядец, цял живот на хранилка срещу продадена съвест!

    Коментиран от #15

    13:20 04.10.2025

  • 12 Мнение

    5 0 Отговор
    Трябва да се повдигнат обвинения на органите дали разрешение за строеж на тези места. Ако има извършено гола сеч и там да се разследва. Очаквам подобни инциденти и в София след даването на разрешения за строежи върху реки в близост до метрото и тн.

    Коментиран от #16

    13:21 04.10.2025

  • 13 име

    1 0 Отговор
    Най-жалко е да ни обясняват за вредните емисии и мръсния въздух в градовете, да измислят разни ограничения за движение на определени автомобили и в същото време да секат дърветата в градовете и цели гори по балканите.

    13:47 04.10.2025

  • 14 Честито на Илян Василев!

    2 0 Отговор
    Вече е климатолог. С увлечение към българската литература от миналия век.

    Като заваля дъжд, та цяла неделя, Тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали". Това означава 30-40 литра на кв.м за денонощие. Реките вдигат нивото си с метър-два, разливат се настрани и поемат водния поток. При 256 литра/кв.м измерено в Бургас и 400 литра/кв.м по оценки в засегнатите райони картината на водния отток не е толкова тиха и кротка. Метеорологичната статистика ясно показва - такива явления зачестяват. Някой ден новоизлюпеният климатолог ще научи и това.

    На 01 срещу 02.07.2006 бурята, заляла Емона и Иракли, заля и Елените. Водата беше същата, но нямаше сгради на пътя ѝ. Затова имаше отнесени само пътища, мостове и палатки.

    Какво се случва в Странджа? Новите язовирни диги издържаха, ремонтираните мостове издържаха, жертви няма. Това е резултата от разумната подготовка срещу стихиите.

    13:50 04.10.2025

  • 15 Бялджип

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Василев,":

    Относно Василев, авторът на този коментар е прав. Мисля по същия начин.

    13:50 04.10.2025

  • 16 Участъков адвокат

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Вината е индивидуална. Обвинения се повдигат на конкретни лица, а не на органи, институции и други колективни органи на управление.

    13:52 04.10.2025

  • 17 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Я доживяхме този да напише нещо вярно.

    14:14 04.10.2025

  • 18 един

    0 1 Отговор
    "Русия таз дива сила".от там идват всичките ни беди,мафия и т.н.,казват виновни са архитекти и всички които са издавали стр.разрешения,а какво би направил който и да е на тяхно място,ако не се съгласи следва уволнение или нещо по-лошо,така че ако не той,друг ще свърши мръсната работа!Така става,когато правото е на по-силния,в пряк и в преносен смисъл!

    Коментиран от #20

    14:18 04.10.2025

  • 19 Луд

    0 0 Отговор
    Този кмет на Царево е за ТУРМЕТО,, Колко пари охарчи точно тои и нищото се видя.

    14:22 04.10.2025

  • 20 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "един":

    Голям боклук си. Само това стана ясно.

    14:25 04.10.2025