Илиян Василев: Наводненията в повечето случаи не идват от "климатични промени", а от несвършена работа и безотговорност

По повод на потопите. Изглежда, че от катастрофичните сценарии за "глобално затопляне" не остана почти нищо. Природата се балансира сама, а влиянието на човека, слава Богу, не е решаващо. Стана комично как тези теории за глобалното затопляне бяха бързо заменени с версията за "климатичните промени" – универсално обяснение за всяка жега и всяко застудяване, но най-вече за управленски провали в решението на критично въпроси като тези за водата, за чистотата, за сигурността, за здравето и т.н.
Защо забравихме за простия факт, че Елин Пелин ни го написа прекрасно "Като заваля дъжд, та цяла неделя, Тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали"? Ама това не е абстрактна поезия, а живия живот. А тук два дни валеж и ..... библейски потоп. Значи нещо сме сбъркали сами? Иначе след седмица дъжд по Елин Пелин Софийско поле трябваше да бъде море.
Наводненията, в огромния брой случаи, не са следствие от "климатични промени", а от несвършена работа и чиста безотговорност. Деретата не са почистени, шахтите и каналите са задръстени, градоустройствените планове не са съобразени с подобни екстремни случаи. Пък има и доза "Господ" - което никакво планиране на може да компенсира.
Сега ви внушават отговорност за емисиите на хиляди километри, но ви спестяват отговорността да си почистите около дома, деретата и шахтите. И така идват и наводнението като наказание свише за несвършената работа. А вие знаете поименно адресатите на тази безотговорност, но в този момент политиците прехвърлят вината върху универсалното обяснение - климатичните промени, както видяхме и с водния режим в Плевен.
Господ-Бог просто балансира топло със студено в пропорции, които да ни напомнят, че и лятото, и зимата не са окончателни, а преходни.
Дами и господа, оставете настрана високата политика за климатичните промени, която обслужва конкретни бизнес цели и интереси на глобално равнище - просто едни хора правят огромни пари от това. Вместо това, фокусирайте се върху това, което можем да направим заедно за средата около нас.
Господ винаги ще ни даде дъжд и жега в пропорции, които балансират. Важното е ние да имаме възможност да реагираме. Вместо да се юркаме предсрочно към панацеята ВЕИ, трябва да държим ТЕЦ-овете в запас, докато не намерим жизнеспособна и сигурна алтернатива, която можем да използваме в дни като днешния, вчерашния и утрешния. Защото само базовата електроенергетиката може да реагира на такива събития и да осигури топлина и енергия извън "сезон".
Да се върнем към автентичното опазване на околната среда, което започва от нашия дом и нашето дере.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 Последния Софиянец
13:03 04.10.2025
2 ЖАЛКА ДЪРЖАВА
13:06 04.10.2025
3 Ганя Путинофила
13:08 04.10.2025
4 Сила
13:08 04.10.2025
5 Свети Влас е руска губерния
Коментиран от #6, #8, #9
13:09 04.10.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":На Златни пясъци украинци изсичат горите и правят незаконни селища.
13:11 04.10.2025
7 Българин
13:12 04.10.2025
8 Ахах
До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":Ти си ссссиганин, върви си в Индия
13:14 04.10.2025
9 Путин
До коментар #5 от "Свети Влас е руска губерния":Спри се бе тролски пубер спри се и.д.и.о.т.
13:14 04.10.2025
10 От субекти
13:16 04.10.2025
11 Василев,
Коментиран от #15
13:20 04.10.2025
12 Мнение
Коментиран от #16
13:21 04.10.2025
13 име
13:47 04.10.2025
14 Честито на Илян Василев!
Като заваля дъжд, та цяла неделя, Тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали". Това означава 30-40 литра на кв.м за денонощие. Реките вдигат нивото си с метър-два, разливат се настрани и поемат водния поток. При 256 литра/кв.м измерено в Бургас и 400 литра/кв.м по оценки в засегнатите райони картината на водния отток не е толкова тиха и кротка. Метеорологичната статистика ясно показва - такива явления зачестяват. Някой ден новоизлюпеният климатолог ще научи и това.
На 01 срещу 02.07.2006 бурята, заляла Емона и Иракли, заля и Елените. Водата беше същата, но нямаше сгради на пътя ѝ. Затова имаше отнесени само пътища, мостове и палатки.
Какво се случва в Странджа? Новите язовирни диги издържаха, ремонтираните мостове издържаха, жертви няма. Това е резултата от разумната подготовка срещу стихиите.
13:50 04.10.2025
15 Бялджип
До коментар #11 от "Василев,":Относно Василев, авторът на този коментар е прав. Мисля по същия начин.
13:50 04.10.2025
16 Участъков адвокат
До коментар #12 от "Мнение":Вината е индивидуална. Обвинения се повдигат на конкретни лица, а не на органи, институции и други колективни органи на управление.
13:52 04.10.2025
17 Макробиолог
14:14 04.10.2025
18 един
Коментиран от #20
14:18 04.10.2025
19 Луд
14:22 04.10.2025
20 Баце ЕООД
До коментар #18 от "един":Голям боклук си. Само това стана ясно.
14:25 04.10.2025