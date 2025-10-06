Новини
Мнения
Петър Москов: За кризата с боклука в София

6 Октомври, 2025 16:01 956 7

Незабавно обявяване на нова обществена поръчка за засегнатите райони, с поука от случилото се

Петър Москов: За кризата с боклука в София - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както вече казах, позицията на кмета по въпроса е правилна.

Тази правилна позиция, обаче, трябва да бъде последвана от конкретни действия. За това призова във "Фейсбук" Петър Москов.

Тези действия трябва да са в две направления:

1. Незабавно овладяване на настъпилата криза.

2. Намиране на трайно решение на проблема.

1. Управленски действия и целеполагане по първото направление:

-Осъзнаване, че неизпълнението на тази задача в рамките на следващите дни, ще направи невъзможно трайното решение на проблема. (След една седмица с преливащи кофи, въпросът вече няма да бъде кой е прав, а кой може да реши проблема и кметът ще загуби сравнителното предимство, което има сега в очите на гражданите)

-Ясна оценка, че общината няма необходимия собствен ресурс за справяне със задачата.( Това е факт и всеки, който го отрича е или глупав или злонамерен)

-Незабавно формиране на група от администрацията и общински съветници от всички групи, ръководена от кмета, която спешно да се срещне с министър-председателя, да декларира криза и да поиска временна помощ от държавата за справяне с проблема. ( Да, кметът ще бъде посочен за пореден път, като човек, който не се справя и друг трябва да му свърши работата, но истинският измерител за дейността му ще бъде не управленското му его, а възможността да го загърби и да намери решение. Отказът на държавата да се намеси незабавно, ако има такъв, в публичен план ще даде кратка отсрочка за намиране на други кризисни решения)

-Прекратяване на говоренето от типа, “аз няма да дам на четирибуквените да чистят”. ( Сигурно на някакви активисти това им звучи възбуждащо, но всъщност е неработещ лозунг. Навсякъде по света това го правят местните “четирибуквени”, а не професори по история на изкуството. Играно е много пъти и навсякъде и предизвикването на кризи и възможните решения и резултатът винаги е този. Кметът трябва да разбере, че управленската му задача е да вкара тези “четирибуквени” в приемливи за обществото параметри, а не да им забранява да чистят, защото няма кой друг да го направи. Не да бъде герой, а да гарантира почистването.)

-Незабавно да се използват всички законови възможности за да възстанови почистването, те са следните, подредени по ефективност:

-Да се сключи временен анекс към договора на предишен изпълнител

-Да се извърши процедура по пряко договаряне в съкратени срокове

-При несработване на първите две, да се направи свободно от ЗОП възлагане в условията на форсмажор.

До момента не виждам такова целеполагане и такива действия. Вместо това виждам нелепо изглеждащи администратори да призовават за доброволчески активизъм и за разбиране. Апропо, типичната за тази политическа линия симулация на дейност. Лошите са много лоши, бият ни, дайте да дадем…

2. Управленски действия по второто направление:

-Незабавно обявяване на нова обществена поръчка за засегнатите райони, с поука от случилото се.

-Формиране на професионален екип, който да извърви компетентно този процес.

-Уволнение на заместник кмета по екология, по политически, експертни и естетически причини.

Това бих направил аз, какво ще направи г-н Терзиев, предстои да видим.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шопо с търнокопо

    6 0 Отговор
    Решението е лесно, държавно дружество с фиксирани нормални заплати за нормален работен ден, ама така няма да може да крадете, нали.

    16:37 06.10.2025

  • 2 Кирил

    2 2 Отговор
    Скъпи гости на столицата, регистрирайте си личните карти и коли по местоживеене а не в долно-нанагорнище за да може да си плащате данъците, където цапата и @к@те. Никой не е длъжен да ви чисти фасовете и спринциовките.

    Коментиран от #3

    16:49 06.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сиганин

    0 0 Отговор
    нема да им чистим повече на б ъ л х а р и т е

    17:31 06.10.2025

  • 5 Перо

    2 0 Отговор
    Истината е, че е нужно общинско предприятие по сметосъбирането, както има общинско предприятие градска мобилност или паркинги и гаражи! Не може да има само общински предприятия за прибиране на глоби и да няма предприятия където има и се вижда отговорност и отговорни лица! Маркираха улиците и ги направиха касички, без 1 лв. инвестиция и улеснение на жителите!

    17:31 06.10.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Ганя прави ремонти и хвърля цимента в кофите!

    17:32 06.10.2025

  • 7 Селянията съсипа Софето

    0 0 Отговор
    Софето стана гето.

    17:34 06.10.2025