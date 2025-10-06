Петър Москов: За кризата с боклука в София

Както вече казах, позицията на кмета по въпроса е правилна.
Тази правилна позиция, обаче, трябва да бъде последвана от конкретни действия. За това призова във "Фейсбук" Петър Москов.
Тези действия трябва да са в две направления:
1. Незабавно овладяване на настъпилата криза.
2. Намиране на трайно решение на проблема.
1. Управленски действия и целеполагане по първото направление:
-Осъзнаване, че неизпълнението на тази задача в рамките на следващите дни, ще направи невъзможно трайното решение на проблема. (След една седмица с преливащи кофи, въпросът вече няма да бъде кой е прав, а кой може да реши проблема и кметът ще загуби сравнителното предимство, което има сега в очите на гражданите)
-Ясна оценка, че общината няма необходимия собствен ресурс за справяне със задачата.( Това е факт и всеки, който го отрича е или глупав или злонамерен)
-Незабавно формиране на група от администрацията и общински съветници от всички групи, ръководена от кмета, която спешно да се срещне с министър-председателя, да декларира криза и да поиска временна помощ от държавата за справяне с проблема. ( Да, кметът ще бъде посочен за пореден път, като човек, който не се справя и друг трябва да му свърши работата, но истинският измерител за дейността му ще бъде не управленското му его, а възможността да го загърби и да намери решение. Отказът на държавата да се намеси незабавно, ако има такъв, в публичен план ще даде кратка отсрочка за намиране на други кризисни решения)
-Прекратяване на говоренето от типа, “аз няма да дам на четирибуквените да чистят”. ( Сигурно на някакви активисти това им звучи възбуждащо, но всъщност е неработещ лозунг. Навсякъде по света това го правят местните “четирибуквени”, а не професори по история на изкуството. Играно е много пъти и навсякъде и предизвикването на кризи и възможните решения и резултатът винаги е този. Кметът трябва да разбере, че управленската му задача е да вкара тези “четирибуквени” в приемливи за обществото параметри, а не да им забранява да чистят, защото няма кой друг да го направи. Не да бъде герой, а да гарантира почистването.)
-Незабавно да се използват всички законови възможности за да възстанови почистването, те са следните, подредени по ефективност:
-Да се сключи временен анекс към договора на предишен изпълнител
-Да се извърши процедура по пряко договаряне в съкратени срокове
-При несработване на първите две, да се направи свободно от ЗОП възлагане в условията на форсмажор.
До момента не виждам такова целеполагане и такива действия. Вместо това виждам нелепо изглеждащи администратори да призовават за доброволчески активизъм и за разбиране. Апропо, типичната за тази политическа линия симулация на дейност. Лошите са много лоши, бият ни, дайте да дадем…
2. Управленски действия по второто направление:
-Незабавно обявяване на нова обществена поръчка за засегнатите райони, с поука от случилото се.
-Формиране на професионален екип, който да извърви компетентно този процес.
-Уволнение на заместник кмета по екология, по политически, експертни и естетически причини.
Това бих направил аз, какво ще направи г-н Терзиев, предстои да видим.
1 шопо с търнокопо
16:37 06.10.2025
2 Кирил
Коментиран от #3
16:49 06.10.2025
4 Сиганин
17:31 06.10.2025
5 Перо
17:31 06.10.2025
6 Ганя Путинофила
17:32 06.10.2025
7 Селянията съсипа Софето
17:34 06.10.2025