Явор Дачков: Мисля, че кметът на София ще загуби битката за боклука на София

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мисля, че кметът на София ще загуби битката за боклука на София, но си заслужава да се кажат няколко думи за нея.

Мутренски фирми от години получават стотици милиони, за да държат София мръсна. Това е бизнесът на мафията в домодерните общества от глобалния юг на Европа.

Това коментира във "Фейсбук" Явор Дачков.

С две думи – вземат ни парите за нищо. Ние плащаме на някакви примати да отидат и да осерат курорта Courchevel с антропологията си и шампанско за 5 000 евра̀ бутилката, както казват. Това е малоумие и от двете страни – и на онези, които ги дават, и на онези, които нямат никакво въображение да ги харчат.

Български пат. Тайната на българската игра.

Българското малоумие среща българското бездарие и обратното.

Ако България беше истинска държава, Росен Желязков и цялото българско правителство щяха да подкрепят веднага кмета на София срещу рекета на Таки, който запали турските камиони, за да няма конкуренция.

Ако Пеевски беше истински лидер на ДПС, щеше да потърси сметка за запалените турски камиони, да напише пет изявления във ФБ и да даде осем такива пред репортерките в кулоарите на парламента.

Пеевски не обели дума, защото е депутат на Таки, а не е лидер на ДПС.

Ако България беше държава щеше да смаже Таки за два часа. Но България не е държава. Чудя се как Росен Желязков се съгласява да стане нелеп фигурант на примати, които се борят за боклука на София. Това е дъно. И няма по-дълбоко от него.

Боклукът е образ на мафията. Това е образа на инферналния манталитет, който винаги е пошъл и безвкусен, колкото и да е привлекателен и романтичен същевременно.

"Кръстникът" и Франк Синатра са неговите идаеализации. Бруталността на Солоцо и пълните кофи за смет са неговото истинско лице.

Бруталисти, които искат повече от нашите пари. Не виждам нито една причина да им ги дадем и затова подкрепям Васил Терзиев без никакво съмнение.

Браво, че им се опъна. Друг не се осмели.

Това, което става с боклука и "Елените", е тотален скандал, който може да промени поведението на маймуните, но не и на българите, които се движат на двеста години след Дарвин и на 2000 години встрани от Христос.

Васил Терзиев е абсолютно и безусловно прав в тази война, която ще загуби. Не защото е неподготвен и слаб кмет, което е безспорно, а защото преобладаващата част от хората в София са малоумни кретени, които се кефят повече на неговия неуспех и предстоящ провал, отколкото да го подкрепят в борбата да плащат по-малко пари за извозването на боклука.

Добре ме чухте. Става дума за такива олигофрени, които злорадстват, защото някой е решил да защити собствения им интерес и да им спести пари.

Това излиза извън моята представа за рационално общество, която отдавна е с минимални изисквания, но тук оставам без думи.

Виждам постовете на разумни хора тук, които злорадстват срещу Терзиев и не могат да смелят, че злорадстват срещу себе си, защото те ще плащат на Таки.

И всичко това, само защото Васил Терзиев е от ПП–ДБ, които са идиоти и срещу Русия.

Ако бяха само идиоти, но за Русия, нямаше да има проблем. И за тях, и за противниците им проблемът е Путин.

Това е бездна от малоумие, която дори и аз не мога да разбера.

И затова започвам да разбирам Таки, Пеевски и всички, които се възползват от това стадо, закъсняло племе, което не знае живо ли е, умряло ли е – както казва Вазов – и го стрижат буквално като овце отпреди двеста години. Там е спряло развитието ни и, честна дума, не съм сигурен дали изборът да правим самостоятелна държава е бил много правилен.

Не случайно нашите предци са потърсили някакви изпаднали западни благородници по европейските кръчми ("Шуми Марица" е кръчмарска западна мелодия, която става български химн), за да ошетат това племе, чиито народни представители – по свидетелството на Симеон Радев – се блъскали челно в огледалата на конака-дворец на първите приеми след Освобождението, защото не са виждали огледала. Това е около 30 години след откриването на лондонското метро.

Ние днес се борим като свиня с тиква (да ме прощават Пеевски и Борисов, не си падам по тези аналогии) с първобитни хора, които са запушили всичко с широките си гъзове и не искат да извадят малките си пишки от гъза на Отечеството – последното е гениален образ на Румен Леонидов, който той използва за управлението на Костов преди години в най-популярното предаване тогава „Неделя 150“ с водещ Лили Маринкова. Помня го и до днес. Един поет може за 15 секунди да каже много повече от цял мозъчен тръст за 15 години работа.

Помня много такива пропадания на България в последните 40 години.

Било е зле, но ако хората знаеха какви примати я управляват сега, или щяха да се гръмнат, или да се вдигнат на революция.

Днес България се управлява от наркотрафиканти – Таки и Брендо, от един социопат – Делян Пеевски, и от Бойчето Борисов, лицето пред пенсия на това долнопробно риалити, който е Калоянчев, Парцалев и всички джуки от „Ергенът“ и прочие на тази сюрреалистична трупа, долетяла като от „Майстора и Маргарита“ на Булгаков – любим роман на социалистическата интелигенция, който всъщност е апология на дявола.