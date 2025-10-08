Новини
Явор Дачков: Мисля, че кметът на София ще загуби битката за боклука на София

8 Октомври, 2025 16:01

Ако Пеевски беше истински лидер на ДПС, щеше да потърси сметка за запалените турски камиони

Явор Дачков: Мисля, че кметът на София ще загуби битката за боклука на София - 1
Снимка: БГНЕС
Явор Дачков Явор Дачков журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мисля, че кметът на София ще загуби битката за боклука на София, но си заслужава да се кажат няколко думи за нея.

Мутренски фирми от години получават стотици милиони, за да държат София мръсна. Това е бизнесът на мафията в домодерните общества от глобалния юг на Европа.

Това коментира във "Фейсбук" Явор Дачков.

С две думи – вземат ни парите за нищо. Ние плащаме на някакви примати да отидат и да осерат курорта Courchevel с антропологията си и шампанско за 5 000 евра̀ бутилката, както казват. Това е малоумие и от двете страни – и на онези, които ги дават, и на онези, които нямат никакво въображение да ги харчат.

Български пат. Тайната на българската игра.

Българското малоумие среща българското бездарие и обратното.

Ако България беше истинска държава, Росен Желязков и цялото българско правителство щяха да подкрепят веднага кмета на София срещу рекета на Таки, който запали турските камиони, за да няма конкуренция.

Ако Пеевски беше истински лидер на ДПС, щеше да потърси сметка за запалените турски камиони, да напише пет изявления във ФБ и да даде осем такива пред репортерките в кулоарите на парламента.

Пеевски не обели дума, защото е депутат на Таки, а не е лидер на ДПС.

Ако България беше държава щеше да смаже Таки за два часа. Но България не е държава. Чудя се как Росен Желязков се съгласява да стане нелеп фигурант на примати, които се борят за боклука на София. Това е дъно. И няма по-дълбоко от него.

Боклукът е образ на мафията. Това е образа на инферналния манталитет, който винаги е пошъл и безвкусен, колкото и да е привлекателен и романтичен същевременно.

"Кръстникът" и Франк Синатра са неговите идаеализации. Бруталността на Солоцо и пълните кофи за смет са неговото истинско лице.

Бруталисти, които искат повече от нашите пари. Не виждам нито една причина да им ги дадем и затова подкрепям Васил Терзиев без никакво съмнение.

Браво, че им се опъна. Друг не се осмели.

Това, което става с боклука и "Елените", е тотален скандал, който може да промени поведението на маймуните, но не и на българите, които се движат на двеста години след Дарвин и на 2000 години встрани от Христос.

Васил Терзиев е абсолютно и безусловно прав в тази война, която ще загуби. Не защото е неподготвен и слаб кмет, което е безспорно, а защото преобладаващата част от хората в София са малоумни кретени, които се кефят повече на неговия неуспех и предстоящ провал, отколкото да го подкрепят в борбата да плащат по-малко пари за извозването на боклука.

Добре ме чухте. Става дума за такива олигофрени, които злорадстват, защото някой е решил да защити собствения им интерес и да им спести пари.

Това излиза извън моята представа за рационално общество, която отдавна е с минимални изисквания, но тук оставам без думи.

Виждам постовете на разумни хора тук, които злорадстват срещу Терзиев и не могат да смелят, че злорадстват срещу себе си, защото те ще плащат на Таки.

И всичко това, само защото Васил Терзиев е от ПП–ДБ, които са идиоти и срещу Русия.

Ако бяха само идиоти, но за Русия, нямаше да има проблем. И за тях, и за противниците им проблемът е Путин.

Това е бездна от малоумие, която дори и аз не мога да разбера.

И затова започвам да разбирам Таки, Пеевски и всички, които се възползват от това стадо, закъсняло племе, което не знае живо ли е, умряло ли е – както казва Вазов – и го стрижат буквално като овце отпреди двеста години. Там е спряло развитието ни и, честна дума, не съм сигурен дали изборът да правим самостоятелна държава е бил много правилен.

Не случайно нашите предци са потърсили някакви изпаднали западни благородници по европейските кръчми ("Шуми Марица" е кръчмарска западна мелодия, която става български химн), за да ошетат това племе, чиито народни представители – по свидетелството на Симеон Радев – се блъскали челно в огледалата на конака-дворец на първите приеми след Освобождението, защото не са виждали огледала. Това е около 30 години след откриването на лондонското метро.

Ние днес се борим като свиня с тиква (да ме прощават Пеевски и Борисов, не си падам по тези аналогии) с първобитни хора, които са запушили всичко с широките си гъзове и не искат да извадят малките си пишки от гъза на Отечеството – последното е гениален образ на Румен Леонидов, който той използва за управлението на Костов преди години в най-популярното предаване тогава „Неделя 150“ с водещ Лили Маринкова. Помня го и до днес. Един поет може за 15 секунди да каже много повече от цял мозъчен тръст за 15 години работа.

Помня много такива пропадания на България в последните 40 години.

Било е зле, но ако хората знаеха какви примати я управляват сега, или щяха да се гръмнат, или да се вдигнат на революция.

Днес България се управлява от наркотрафиканти – Таки и Брендо, от един социопат – Делян Пеевски, и от Бойчето Борисов, лицето пред пенсия на това долнопробно риалити, който е Калоянчев, Парцалев и всички джуки от „Ергенът“ и прочие на тази сюрреалистична трупа, долетяла като от „Майстора и Маргарита“ на Булгаков – любим роман на социалистическата интелигенция, който всъщност е апология на дявола.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    Никой няма да се опълчи на Вълка.

    Коментиран от #22

    16:02 08.10.2025

  • 2 Доста неща е написал правилно

    30 2 Отговор
    Дали ни харесва или не такава е суровата действителност

    16:04 08.10.2025

  • 3 Брей,

    9 24 Отговор
    много злобен тоя Дачков бе, не се трае.

    Коментиран от #20

    16:05 08.10.2025

  • 4 Сила

    36 3 Отговор
    Доживях да съм напълно съгласен с Дачков !!!???!!! Какви времена , какви нрави ....Дачков да говори истината , в прав текст !!!???!!!🙀🙀🙀

    16:06 08.10.2025

  • 5 Пламен

    7 18 Отговор
    Дачков ти си най големия б.клук

    16:08 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добре, Дачков,

    18 3 Отговор
    Хубав анализ!

    16:10 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    5 10 Отговор
    Да те прощават ли пеефски и борисоф продажно мекере. Много обичаш паричките дачкоф

    16:13 08.10.2025

  • 10 Трол

    12 1 Отговор
    Г-н Терзиев ще спечели тази битка, защото борците срещу мафията са вече на терен и събират боклука.

    16:18 08.10.2025

  • 11 Джугашвили

    7 0 Отговор
    За някои от споменатите, не се препоръчва съд и затвор, а незабавна ликвидация.

    16:27 08.10.2025

  • 12 Дачков

    4 8 Отговор
    Аз пък мисля, че Терзиев иска да я загуби тази битка, но се опитва да се преструва....а иначе вече се е договорил с "хората" да ни оберат...Само гледайте

    Коментиран от #18

    16:27 08.10.2025

  • 13 МхтоМхто

    8 1 Отговор
    Смел. Много смел коментар. За съжаление и много верен. Адмирации г-н Дачков

    16:40 08.10.2025

  • 14 Тъпа ушанка

    3 5 Отговор
    Дачков, защо не си отишъл да живееш в обетованата земя Русия. Остави ни да си живеем в разпадащата се България.

    16:40 08.10.2025

  • 15 кочо

    5 0 Отговор
    Дачков ,ти си един гений на реалността ,на действителността ,и истината която казваш и доказваш на това българско стадо .Дано господ и онеразумните люде е стадото те чеу е прегърне посланието ти за изход от бракобесието надвиснало над българския народ от мафията и наркотрафикантите

    16:43 08.10.2025

  • 16 среднощен

    2 0 Отговор
    "..Ако Пеевски беше истински лидер на ДПС, щеше да потърси сметка за запалените турски камиони..";

    "Совите не са това, което са"..
    Дачков не е съвсем прав.. "Дълбоката държава" също е вид държава..

    16:47 08.10.2025

  • 17 тиго

    4 0 Отговор
    Дачков не го дишам но е прав за съжаление ! И ако софиянците не се задействаме накрая ще ни управляват таки,вълка,боце ,шиши !Едно трябва да направим но и него не го правим !

    16:48 08.10.2025

  • 18 Риболовеца

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дачков":

    Ако питаш мен, въобще не не му се занимава да я води, но лакомниците за кокала са ужасно много и буквално от всички политически сили.

    16:50 08.10.2025

  • 19 Чудя се

    0 1 Отговор
    Кой определя условията на обществената поръчка? Какъв е проблемът за пределна цена? В прякото договаряне е много по-лесно да вдигнат цената повече от прогнозата,особено след мизерията тези дни.И като ни кажат,че са смъкнали цената от 400 на 300,даже някой ще им ръкопляска.ИГРА ГОЛЯМА СТАВА И ВСИЧКИ СА В НЕЯ(без нас,обикновените хора,които Дачков нарича олигофрени)

    16:54 08.10.2025

  • 20 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брей,":

    Не е злобен ,ама ти отиди и направи една лапанка на правилните хора

    17:12 08.10.2025

  • 21 Този

    1 0 Отговор
    Не съм му фен ,но говори истината

    17:16 08.10.2025

  • 22 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си протестиращ събирайте се и на площада ,и аз идвам

    17:17 08.10.2025