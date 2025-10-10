Явор Дачков с Татяна Дончева – За разпада и цикличността в българската политика ВИДЕО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В един задълбочен разговор, Явор Дачков и Татяна Дончева правят безпощаден анализ на текущото състояние на българската политика и общество. Дискусията започва с констатация за повтарящите се цикли на "общ разпад" в страната – от водните кризи в Перник и Плевен, до непрофесионализма в държавната администрация и липсата на отговорност. Татяна Дончева остро критикува управленския модел на последните години, ръководен от "дилетанти" и "недоучени" хора, което води до катастрофални последици.

Разговорът се фокусира и върху феномена "Пеевски" и неговото влияние върху политическата система, като се разглеждат въпросите за корупцията, зависимостта и деградацията на държавните институции. Специално внимание е отделено на скандала с "Уолстрийт Джърнъл" и срещата на Борисов с Тръмп-младши, която разкрива дълбоки зависимости и опити за "откупване" с национални интереси.

Дончева не спестява критики и към гражданското общество, което е "загубило" способността си да пита и да търси отговорност, докато Дачков обобщава, че "глупостта" и "нерочността" са основни двигатели на проблемите. Двамата разсъждават върху липсата на истинска алтернатива и невъзможността за "нормални хора" да стигнат до властта. Обсъжда се и парадоксалната ситуация в съдебната система с казуса "Сарафов", където политически интереси подменят конституционния ред.

В заключение, разговорът оставя отворени въпроси за бъдещето на България и призовава за осъзнаване и промяна, за да не завещаем на идните поколения едно "малоумно" наследство.

Явор Дачков: Здравейте, вие сте с подкаста на Гласове. Аз съм Явор Дачков, а гост днес е Татяна Дончева. Здравейте и благодаря, че приехте поканата.

Татяна Дончева: Добър ден.

Явор Дачков: Ние се виждаме от време на време да разговаряме за политиката в България, но аз си давам сметка и това често го казвам, че го правим, за да се лекуваме, а не толкова да анализираме това, което а анализираме от 25 години. Вие бяхте и в активната политика, по-голямата част от тях, защото то общо взето хем е предвидимо, хем е абсолютно лишен от някакъв смисъл и логика. Но аз ще очертая това, което се случва в момента у нас с няколко приказки, които са очевидни за всички. А България е под вода, една част от нея, друга част от нея нямаше вода. Политическата система изглежда абсолютно стабилна, въпреки всички сътресения, които се очертават в управлението. Главен прокурор, който не е главен прокурор, съдът казва, че той не е главен прокурор, но премиерът отива и казва, че той е главен прокурор с присъствието си на някаква международна среща. Има усещане за общ разпад, но понеже си спомням много добре началото на прехода досега, такива цикли е имало, мисля, че и ще има. Има ли някаква цикличност в българския живот?

Татяна Дончева: Някаква цикличност сигурно има, но от последните години има едно... От последните 20 има едно... Айде да... Ами 20... Хм...

Явор Дачков: 15.

Татяна Дончева: Има едно много тотално пропадане, което аз съзирам не само и толкова като проява на политическата класа. А политическата класа, ако не ви харесва, значи не харесвате себе си. Парламентът представлява това, което представлява обществото едно към едно, в умален размер.

Явор Дачков: Това го казвате от доста години, но никой не иска да ви чуе. Това антипопулистско говорене. Аз го харесвам.

Татяна Дончева: Така е. Така е. Но има неща, за които няма логично обяснение, без да... без да сложим всички в кюпа. Ето например с водата. ГЕРБ от 20 години управлява а голямата част от общините, най-големите общини, а ключовите министерства, които имат отношение към водата, МРРБ и екологията и агенциите, които по някакъв начин са свързани със стопанисването, изграждането а и експлоатацията на тези водни ресурси. Георги Харизанов по едни времена... Георги Харизанов, който е известен като анализатор...

Явор Дачков: Политически анализатор. Да.

Татяна Дончева: Като политически анализатор. Просто му сложиха една табела, на която пише политически анализатор, но той преди това управляваше водните... аа напоителните системи и по негово време те бяха нарязани.

Явор Дачков: А и откраднати.

Татяна Дончева: Така. Добре. Изградени от социализма, между другото, да напояват цяла Северозападна България, въобще цяла България. Имаше много добра изградена система за напояване.

Явор Дачков: Как? На никой ли не му дойде на ум, нито на едрите бизнесмени, които притежават земя и които се нуждаят от напоителни съоръжения? Нито на местните управи, нито на местните хора? На никой не му дойде на ум, че това нещо не може да има... да няма последици. Говори ми един приятел миналата седмица, че ходил на Копринка за русофилските чествания и язовирът бил чисто празен. Как е възможно Копринка да е чисто празен? То сигурно не е само Копринка. А преди две-три години имаше голям проблем в Перник.

Татяна Дончева: Да. И покрай този проблем Бойко Борисов ходи там да помага на пернишкия кмет, при което го приобщи към ГЕРБ. Слагаха...

Явор Дачков: Да, слагаха някакви тръби. Не, той не беше от БСП. Той е потомствена БКП фигура. Хм.

Татяна Дончева: На Темелко Ненков от рода. Хм. А а значи те сложиха едни тръби. Казваме един приятел от ВИК сектора: "О, не се притеснявай, тя никаква вода не е текла в тези тръби, а просто трябваше да се извърши ремонт на язовир Студена, обаче без да изпускат язовира." И така и бяха обявили обществената поръчка водолази да извършат ремонтните работи. Обаче казва, не знам защо, не знам защо те изпуснаха язовира и извършиха ремонтните работи, но всъщност нямаше вода... напълни язовира. Поради което те сложиха едни тръби, обясняваха на широката общественост какво станало.

Явор Дачков: Нено Димов отиде в затвора, между другото.

Татяна Дончева: Така. Да, и той полежа там. Защо полежа и аз не знам. И накрая... А и накрая какво? Сложили едни тръби, ама по тях не била текла вода. Чуди се на гражданите на Плевен от колко години е тоя проблем и всяка година се задълбочава. Вие... Вие на всеки четири години, уважаеми плевенчани, ходите на избори. Аз не съм чула досега някой в Плевен да попита всички тия кандидати за кметове, някои от които изкараха по няколко мандата. А като имаме проблем с водата, вие какво предлагате? Не, никой никого не пита. Изведнъж сега отишли да протестират и да затварят републиканската пътна мрежа. Държавата била длъжна. Чакайте бе, хора, вие 20 години не се ли сетихте? Не, вие от миналата година до тази година не се ли сетихте? Защото се оказва, че те дори през зимата, когато е било редно да си подготвят проекти за а за ремонт на вътрешната водопреносна мрежа, те не са направили нищо. Добре, ГЕРБ 20 години управлява. То вече може...

Явор Дачков: Дали избори.

Татяна Дончева: То да, то вече може да се избере всякакви хора, от всякакви сектори. Кога ще започнете да слагате в управлението едни що-годе грамотни и подготвени хора?

Явор Дачков: Не ви ли... не ви ли прави впечатление дори това в държавната администрация масово да използват фигурата на мениджър, която е а черешка на една торта филология, история, каквато искате, педагогика, психология. Само ние инженери. Аз знам, че а не искат много хора да учат инженерство, ама това пречи ли на ключовите места в държавната администрация да има изрично искане за инженерно образование, а не да се чудим, анализирайки то ли е Елените, то ли е водата в Плевен, то ли е водата в Брезник, то ли е някъде другаде? А защо не се случва това? И затова с аз смятам, че това, което ни се случи, което ние намираме за малоумно, за нещо, което ни причинява дори битов дискомфорт, за нещо, в което ние имаме пряка вина, пряка отговорност, било защото сме проявили абсолютна незаинтересованост а под табелата, а държавата е длъжна да се погрижи. Ние крайно време е да приемем, че никой не е длъжен да се погрижи за нас. Никой освен нас самите и че докато ние постъпваме малоумно спрямо собствения си живот, не бива да се сърдим на никого за това, което ни се случва.

Явор Дачков: Много хубаво това, което казахте ми напомни за средата на 80-те по социализма в Габрово. Имаше режим на водата от 9 до 5 дълго дълго време. Вие сте от тоя край, помните тогава едни западногерманци бяха на гости на наши приятели и като спряха водата, те питаха: "Ама как така спират? Нали сте Балкански град. Тука подпочвени води, всякакви работи." И ние му обяснихме, че така има проблем. Те казва: "Защо не си смените кмета тогава?"

Татяна Дончева: И ние умряхме от смях, защото тогава това беше невъзможно. Но първото... първото нещо, което идва на ума на някакъв нормален човек в демократични условия, беше да попита това. Ама аз ще ви дам и пример. А в далечната 95-99 година, когато започнаха програмите за водни цикли и за подмяна на вътрешната водопреносна мрежа, тогава кмет на Трявна, а моя роден град, беше един стар първи секретар на партията, Тодор Шарланджиев. Хм. Който а беше изтъркал не знам колко обувки, за да строи язовир. А и първото... първите, в които се хванаха, бяха да вкара... а първите програми бяха да вкарат Трявна във воден цикъл и в смяна на вътрешната водопреносна мрежа. Сега Габрово няма режим на вода, но още по по онова време '95-та, а не '99-та, 2001-ва...

Явор Дачков: Тогавашният кмет Богомил Белчев заедно със Сливен... Той е от БСП, но иначе той е независим човек и уважаван строителен инженер...

Татяна Дончева: Аа и проектант и до ден днешен... а Богомил Белчев... Сливен, община Сливен. И още една община бяха... са били първите три общини, които са започнали планиране, проектиране. Говорих миналата седмица с него. Той каза, че имат вариант дори във връзка с проблема на Севлиево...

Явор Дачков: Да, в Севлиево в момента няма. Това щях да кажа.

Татяна Дончева: Да направят връзка. Така че пролетта, когато язовир Йовковци е много по-напълняем, да може да прехвърлят вода към Габрово, а пък в по-късната есен, когато язовир Йовковци се изпразни, габровци да върнат водата. Имат такава техническа готовност, защото те са работили преди 20 и повече години по този въпрос. Добре, ама не може този сектор да бъде ръководен от дилетанти. Той... Той се нуждае на практика от последните трима-четирима мохикани, строителни инженери, специалисти по язовири и каскади.

Явор Дачков: Да не говорим за инженер Иван Иванов, кмета на София, който без европейски проекти е успял да осигури водата на този град.

Татяна Дончева: Ама нали знаете как е станал кмет?

Явор Дачков: Ако не е бил Кимон Георгиев да го назначи за кмет, той никога нямаше да бъде избран за кмет. И и това нещо е валидно до ден днешен.

Явор Дачков: Ето тука става вече по-философски спора, защото отговорът на на вашата теза е: който и да изберат, ще бъде все същото. И българите се умориха от това, че каквато и промяна да направят, промяна кой знае каква няма.

Татяна Дончева: Ама защо? Кой им набута мутрите във властта? Те самите.

Явор Дачков: Да, да.

Татяна Дончева: Те самите. 20 години по-късно, 30 години по-късно ние се занимаваме как събирането на боклука в София, зависело от Таке, от Пеевски, от Вълка. Много ви моля. Значи, а а как така ще зависи? Значи най-големият ни проблем днес е да отстраним тези хора от боклука, от водата, от тока, от онова, от което зависи живота ни. И аз не съм гласувала за Васил Терзиев, обаче аз съм готова да му помогна с всичко в името на това да бъдат изчистени мутрите от тази работа. Какво значи да дойде най-голямата боклукчийска фирма от Турция, която чисти боклука на Истанбул и те да ѝ запалят камионите? Ама в каква държава живеем ние?

Явор Дачков: Аз съм напълно съгласен с вас и тук подкрепям кмета Терзиев, въпреки цялата му политическа несъстоятелност и управленска дотук. Но знаете ли какви отдолу са коментарите? Изглежда, че хората мразят повече ППДБ от мутрите и казват:

Татяна Дончева: "Стига с тия работи, ти си там кмет, защото си избран. Ако това соли... общество беше солидарно, разбираше, че щеше да излезе и да каже как ще искат двойно по-голяма цена за този боклук... ние ще го платим." Да. Да. И това е вече не е обикновена глупост. Това за мен е метафизическа глупост, защото злорадстват хора, които а им бъркат директно в джоба, за да отидат парите в Таки. На всичкото отгоре София е абсолютно зле поддържана като чистота от край и време, независимо от милионите, които се дават...

Явор Дачков: От софийското време.

Татяна Дончева: Защото тя не поиска завод за боклук.

Явор Дачков: Да, да. Затова се говори... Ние ще разширяваме зоните до безкрайност.

Татяна Дончева: Добре, що не направим няколко големи паркинга на етажи, да можем да вдигнем колите от улицата, да може да се чисти нормално. Това все пак е първият кмет, който почна да мие улици. Аз от времето на Стефан Нинов не помня някой да е мил улици с вода. Аа а слушах сутринта един съветник на БСП. Направо ми стана жал. А ама те го питат какво евентуално те могат да направят в сегашната ситуация. Дали биха подкрепили, какво биха подкрепили.

Явор Дачков: Той непрекъснато говори срещу кмета Терзиев. Добре бе, кметът Терзиев ни е крайно несимпатичен. Ние имаме общ проблем...

Татяна Дончева: Ама Таки ни е още по-несимпатичен и той иска да му плащаме двойно и тройно. Така че моля ви се, вземете се в ръце. А има кога обясните колко не става кметът Терзиев. Ама ама самият факт, че е готов да се опълчи, не е без риск, за мен е позитив. На мен... за мен. Сега той, когато аз съм го преценявала дали да гласувам за него, не съм го преценила като а човек с качества, че да ми вземе гласа. Обаче в днешната ситуация... това е друго.

Явор Дачков: Знаете ли първия път, когато гласувах за БСП, знаете, помните, че аз съм бях страхотен синяк, костовист...

Татяна Дончева: За вас на кметските избори, когато Бойко Борисов стана кмет, между другото.

Явор Дачков: Ама те не искаха... Десницата не искаха. Аз имах плановете на Виенския завод за боклук в себе си и бях си направила вече срещата със заместник-кмета на Виена, който е много опечен и реалния мениджър на Виена.

Татяна Дончева: Ми те не искаха това. Те искаха някой да им дава европари и...

Явор Дачков: И и между другото тогава за първи път някой постави въпроса, че корупцията е наш генерален проблем, защото тя е в основата на погрешните решения. А Таня Буруджиева, един куп говорещи глави казаха: "Какви неща говори тая, бе? Я погледни бе, къде няма корупция бе? Тя що се занимава с това?" Ами добре, вие така пожелахте. Вие пожелахте да не се работи целенасочено върху това как ще се събира боклукът в София и защо не е от общинска фирма. Защо не... Аз имах като депутат такъв проблем? А кметовете на Свищов и на Трявна бяха решили да си направят общински фирми за събирането на снега и за и за и за събирането на боклука. Бяха ги глобили по 5-10 000 лв. И аз като се ядосах, защото тогава още бях на позиция, където можех да вдигна телефона на един министър и заместник-министър. Казвам: "Какви са тия глупости? Какво кой заместник-министър отговаря за боклука? Как може да глобите кметове за това че направили общински фирми вместо някой да им извива ръцете?" То така в закона виж как е написан... Обществени поръчки. Какви обществени поръчки бе? Тука както е изгодно за общината, така си го направи. И оттогава вече сме дотам, че в София трябва да има един сериозен общински капацитет. Но бихте ли ми обяснили вие как общинското дружество отказало да събира боклука на Младост, на Люлин и на Красно село?

Татяна Дончева: Какви са тия общински фирми? Какво значи това, че ГЕРБ, както са тръгнали да правят метеж с през транспорта...

Явор Дачков: Да, това беше пък миналата година. Точно така.

Татяна Дончева: Нали. Така че сега ще ми правят през боклука. Аз затова мисля, че битката на Васил Терзиев е обречена, защото виждам настроенията долу, но също мисля, че добре, че той заговори открито за това, както и заговори за концесията на на парното, което е другия...

Явор Дачков: Не ми се вярва да е обречена, защото има много хора, които разсъждават, че това е обречено. Бе много са хората, които мислят обратното. Ама те защо мислят обратното? Защото смятат, че няма шанс, че няма да мине. Обаче, а да видим пък дали няма да мине. Защо трябва да им плащаме двойно и тройно?

Татяна Дончева: Това е абсолютно безобразие, но изглежда, че те и не могат да го обяснят добре. Гледам сега някакви декларации на ПП пак, борбата с мафията и прочие. А те са верни, но по-добре е да говорят без прилагателни. Освен това, когато имаха възможност, не разкараха мафията, а седнаха да променят конституцията с нея.

Явор Дачков: А да да обяснят фактически какво става, как се дават половин милиард за чистене. И как тези пари се вземат директно от всеки един от нас. Звучат хората от общината, които могат на базата на разчети, на базата на сметки да кажат и и...

Татяна Дончева: Но тук наистина опира въпросът до единение в гласуването и в една опозиция, не дори политическа, а на този манталитет. Когато аз гласувах за вас, моите хора казаха: "Ти си предател, как може такова нещо? Синята идея е така." Аз им казвам, хора, един син кмет ни остави без вода, Янчулев в хазната на на 90-те. Софиянски ни остави боклуци и вие искате да продължаваме да гласуваме за тази идея. Това ми се вижда абсолютно глупаво, но не. Както и да е. Това сега обаче виждам другия разлом. Не може да ги подкрепяме, защото те са ППДБ, а те са пък срещу Путин. Те пък не могат да подкрепят Радев, защото той е бил Путин. И се води един малоумен разговор.

Явор Дачков: Точно така. С това, че ти трябва да даваш повече пари за по-лоша работа на практика, защото пак казвам, София е много мръсна, въпреки парите, които даваме.

Татяна Дончева: То е обяснимо, защото този екип, който застъпи, той беше крайно неопитен. Крайно неопитен, но но те той няма да става по-опитен, ако в продължение на 30, на 40 години ние правим негативен подбор, а не сме си сложили на ключовите места хора, които разбират от това и могат да да бъдат полезни. Значи без разбирачи това не може да стане. А...

Явор Дачков: Вие казахте, че това е започнало особено силно с ГЕРБ. Не е ли това малко фиксация върху върху ГЕРБ, защото моето впечатление, че общо взето отрицателната селекция върви в във всички партии, когато се докопат до власт.

Татяна Дончева: Аз а имам лични наблюдения, че до 2009 година не можеше нито сините, нито червените да сложат на ключов държавен пост човек, който няма връзка със сферата, за която ще отговаря, или поне да го направят екип. Може да кажат, а СДС нямат енергетик от калибъра на Румен Овчаров, но а но те са извадили енергетик, който в техните среди е възможно най-доброто ниво. Но да сложиш някакъв икономист от детска градина да отговаря за енергетика, това беше абсолютно невъзможно нито в БСП, нито в СДС. А в а в в а външната политика... сега Надка... тя беше секретарка, обаче а там около нея имаше достатъчно много хора дипломатически подковани и нямаше случайности. Сега тука комсомола...

Явор Дачков: Да.

Татяна Дончева: Нали олицетворява външно министерство и упражнява външната политика. Финансите при при Костов, Муравей Радев, но всъщност истинският финансов министър беше Димитър Радев и и Пламен Орешарски, много сериозни, които са сериозни хора. Да. Така че самото Министерство на финансите беше много подбирано още от преди това и и и то си даваше резултатите, докато а докато сега в продължение на много години те просто преформатираха а държавната структура, така че да можеш с един широк спектър а тъпканици а с всякакви следипломни квалификацийки да те сложат на съответното място, а пък че аа от тази работа ще последват щети. Ами добре, сега вие когото да обесите за Елените...

Явор Дачков: Значи обесете когото искате.

Татяна Дончева: А бас държа, че по веригата всички ще се извинят защо са дали разрешения.

Явор Дачков: Че това отговаря други институции за това.

Татяна Дончева: А моят приятел от водния сектор казва: "Ама ние в УАСГ а учехме за 100-годишната вълна и нашите преподаватели имаха такава фраза, че когато правим изчисления във връзка с водните цикли, във връзка с капацитета на водните съоръжения, трябва винаги да предвидим 100-годишната вълна."

Явор Дачков: Тоест един път на 100 години нещо, което ще бъде екстремно и...

Татяна Дончева: Да, да, ама не знаеш кога ще е тая... кога ще е тая година. Може да е първата, може да е стотната, а може да е всяка друга. И и и аз смятам, че и в Елените и в Царево, и в другите места, където имаме проблеми, това е а неграмотност а и а в много голяма степен и алчност, разбира се, е добре. Направил си "Ведро" а Елените по свой образ и подобие. Ами айде сега отидете си продайте имотите. Кажете на тия новите купувачи колко те ще струват. А сега си продайте хотела за следващия сезон. Продай си курорта. А да видим колко ще ти струва да вложиш а да го оправиш на външен вид. Но, но виж колко ще струва, защото тази работа тя са джебчии хора не става.

Явор Дачков: Но тук се сблъскваме с глупост преди всичко, нерочност.

Татяна Дончева: И за тази национална глупост аз говоря, която аз не знам как се преодолява.

Явор Дачков: Ами добре. Аа как се преодолява? Значи, а очевидно ще трябва някой да даде тон и да води. А тази работа обикновено започва от върха. А когато видиш един министерски съвет, който има капацитет, има професионален капацитет, обикновено за този професионален капацитет се нареждат едни хора от съответната професия, които казват: "Имам доверие на министъра Хикс. Имам доверие. Той не е чуждо тяло. Той ние го познаваме от университета. Той беше един добър студент. После го познаваме, защото беше проектант, защото можеше, защото..." А значи беше без инженери не става. Да знам, че ни трябват години да наваксаме тоя прием, а на който е пропуснат в предишни години, но последните мохикани трябва да бъдат така призовани под знамената, под някаква форма като консултанти, като съвети по по нещо да бъдат привлечени, включително в общините, където живеят, защото едната част от тях са вече пенсионери. Значи Дунавската част, а рисковете за наводнения, възможностите за напояване. А...

Явор Дачков: Мисля, че България е една от уникалните страни, покрай която тече най-голямата река в Европа и и районът е най-беден. Това са две взаимно изключващи се неща, между другото.

Татяна Дончева: Еми сега по същия начин морето. А трябва ли нещо да събарят, трябва ли нещо да оставят? А трябва ли някакви други съоръжения да се правят? Но за това нещо иска а и академичният потенциал да бъде привлечен. А това просто упражняване на на хора, които са решили, че трябва да освоят едни пари, едни пари, трябва да спре.

Явор Дачков: Добре, така преминаваме към политическата част. Да идва и да ви каже...

Татяна Дончева: А там трябва да отидете да стоите в Плевен и след 10 дена да решите въпроса. Ама кой воден въпрос решава за 10 дена? Ама това са сериозни неща. Какво може ли така дилетанщина? И на всичко това се вика ура. Ама ама тези хора много си личи, че не са били ни в пионерската организация, ни в Комсомола. Ама там имаше такива изхвърления. Тука все пак е управлението е място със сериозни хора, задълбочени, а не да се надпреварват в остроумия, в простотии едни спрямо други.

Явор Дачков: Е, то става комиксово цялото управление, защото се води през медиите с такива реплики, които нямат никакво значение, но хората а не реагират. Поне не се усеща никакво сериозно недоволство. И когато казвате да гласуват за друг, аз ще ви кажа ето Пеевски и Борисов напълно са овладяли властта през всички партии в парламента, с изключение на Възраждане може би донякъде при това. И каква каква е алтернативата на гласуване в това?

Татяна Дончева: Ама а на тука сме като яйцето и кокошката. Алтернативата не може да се появи, а без да я създадеш и отгледаш. Ако ти чакаш алтернатива да се появи от само себе си, а и да избуи от само себе си, има да чакаш. Същевременно тия ще ти направят катастрофи тежки, а защото те са неграмотни, както се установява.

Явор Дачков: Това не е... А това не е отсега.

Татяна Дончева: Да, в смисъл това си го знаем от доста време насам. Но има и друго, че Пеевски и Борисов всъщност не се интересуват от управлението ефективно. Всъщност никога не са се интересували, а въпросът е да оцелеят и да запазят позицията, която имат.

Явор Дачков: Да. И да продължат да вземат пари.

Татяна Дончева: И да продължат да да печелят. А Румен Радев каза, че Борисов е станал ужасно зависим от Пеевски и то не само политически. Това е първият политик, който го изгласява от такова ниво. Казват, че Пеевски публично...

Явор Дачков: Му оперира с парите.

Татяна Дончева: И затова Борисов е толкова зависим от него.

Явор Дачков: Да. Въпросът е, че повечето хора не ги знаят тия неща. Те казват: "Вие преувеличавате силата на един човек. Това са измишльотини. Хората не се интересуват от политика и когато се опиташ да им нарисуваш картината, за да могат да правят информиран избор, а казват, че това е или демонизация, или някакви прекаления."

Татяна Дончева: Ама това говорят преди всичко тъй наречените политически анализатори, които са едни и същи.

Явор Дачков: Които са на хранилка и могат да твърдят всичко. Гледам, че като се откачат някои хора от хранилката, почват по-нормални разсъждения да звучат от тяхната уста.

Татяна Дончева: Не знам. А, но как е възможно а политически егоцентрик като Борисов да се докара до до това унизително положение? А тук статията в "Уолстрийт Джърнъл" беше доста показателна. Той на практика я потвърди с с отрицанията си. Всъщност каза, че е говорил и за "Балкански поток", и за "Магнитски", но не е било в в контекста да поставя сделка да изважда Пеевски от...

Татяна Дончева: А сутринта гледах един материал, тъй като не съм чела материала на "Уолстрийт Джърнъл", в който Явор Гуев, мисля, че се казва...

Явор Дачков: Ясен Гуев.

Татяна Дончева: Ясен Гуев. Той беше много добър журналист икономически на времето. А, значи, който казва, че всъщност материалът в "Уолстрийт Джърнъл" е посветен на един бивш, близък приятел на Тръмп Младши, който си е позволил да си служи с името на фамилията Тръмп, обикаляйки над 20 държави, в които иска да получи големи контракти, възможности, икономически предприятия и така нататък. И в тази връзка някъде е сложена срещата на Бойко Борисов с Тръмп Младши като един вид илюстрация, а че не е срещата на Бойко Борисов и Тръмп Младши е основната тема на на материала.

Явор Дачков: Така е. А сега, а ако се опитаме да направим анализ на самия факт на срещата и на темите, които са потвърдени, първо а Тръмп Младши идва на частно посещение.

Татяна Дончева: Идва на посещение на а на покана на частна...

Явор Дачков: На частна компания и той си има програма. Да поискаш среща, нали, защото той се опита да извърта, че...

Татяна Дончева: Че те са го поканили. Тръмп казал: "Върви да се видиш с чичо ти Бойчето."

Явор Дачков: Значи... Беше много добър в това. Аз много се смях на...

Татяна Дончева: Значи в тази работа е ясно, че Тръмп той е забравил, че има такъв...

Явор Дачков: Точно такъв Бойко Борисов, който някога някъде е минал през Белия дом. А колко пъти е седял да се снима на камината, сега няма нужда да се правиш на шут. Когато става дума за сериозни неща, когато си поискал една среща, ако твърдиш, че Тръмп Младши е поискал срещата, що не ни кажеш той за какво поиска срещата?

Татяна Дончева: Защото ако ти е поискал среща, той ще ти постави въпроси, заради които иска срещата. А то всичките теми, които са дискутирани, са всъщност теми, които теб те интересуват, а не него. Освен това той не може и да ти ги реши. А в каква връзка му поставиш въпроса за Магнитски? Той не е държавната институция, която движи "Магнитски", финансовото Министерство на Щатите.

Явор Дачков: Да. Ако имаш нещо да пишеш на Тръмп и смяташ, че си толкова близък, ми напиши му един имейл, напиши му едно писмо...

Татяна Дончева: Даже SMS той ще отговори с... Фръчи му го, нали, и там подреди какво и защо искаш. А като какъв му говориш? За "Турски поток" или за "Лукойл"?

Явор Дачков: Като най-влиятелния политик в България, както пише "Уолстрийт Джърнъл".

Татяна Дончева: А като какъв ти казваш на Тръмп Младши? Той какъв е? Това е негов бизнес ли? Той се интересува ли? Аа ти не говориш с всеки. А освен това вярно е, че "Лукойл" е руско. Вярно е, че руснаците дали да продават или да не продават, ще имат още много съображения, включително геополитически, дали да продават, защото са си осигурили една стъпка на едно много атрактивно място в Черно море. Те не... За мене трябва да си луд, да отстъпиш отстъпката, дето се вика. Който и да е шеф на "Лукойл" и който и да е управляващ руската държава, ще държи Атия и и околност като зеницата на очите си. А от колко време се говори, че всъщност Пеевски и Бойко искат "Лукойл" и че като искат "Лукойл", създават всякакви притеснения на "Лукойл", всякакви видове проверки, всякакви видове изисквания, които не е много ясно за като какви се искат.

Явор Дачков: Да. Между другото, Митрофанова го каза в прав текст. Еми, сега ти би трябвало преди да ми казваш днес, че аа "Лукойл" е руска собственост и е работа на руснаците какво ще си го правят. Преди това ти говореше още много неща и правеше много неща. Та...

Татяна Дончева: България мисля, че има акция там "Златна Елита". Каква има...

Явор Дачков: Така че не е съвсем да сме независими от... от тях, но да продължим със срещата. Какво друго може да каже?

Татяна Дончева: А това е... значи да се върнем на времето, когато Бойко се добра до посещение в Белия дом. Той имаше едно посещение при Тръмп, когато а договори самолетите и ги платихме авансово. И както виждате, ние ги получаваме не само с огромно закъснение, ние ги по... То няма един дотук самолет, който да е без технически проблеми. А се пита в задачата те какви самолети ни дават, нови, стари, в какво състояние? Защо въобще? А нямаме ли ние приемка там, която още на място на определени неща да установи? Или може би нас не ни интересува, нас ни интересува да се откупим, а за да останем на власт още малко.

Явор Дачков: Знаете ли, че много тъжно е, че същото беше по времето на Иван Костов. В последните му дни той се добра до среща с Буш Младши през април 2001 г., след като продаде тец "Марица" на американците, от което токът стана двойно по-скъп, между другото, за всички българи. И това е факт. Помня тогава, че евроатлантическата общност много го натискаше да го направи. Той в края на краища го направи, но това не го спаси. Американците си инсталираха царя и го махнаха от управлението. Но а това изглежда устойчив манталитет в българските политици – да се откупват с неща, които не са техни.

Татяна Дончева: Ами те кой се откупува със свои? Разбира се, че с държавни. Разбира се, че са държавни. Той преди това си откупи пък Иван Костов, като даде "Лукойл" на руснаците.

Явор Дачков: Да, това беше.

Татяна Дончева: Като си евроатлантик, защо продаваш рафинерията?

Явор Дачков: Така беше.

Татяна Дончева: Той я ползваше дотогава "Маркрич". Сега изведнъж да я дадем на руснаците. И и защо да я дадем на руснаците, като сме ще сме евроатлантици и сме набелязали бъдещето, което да бъде трайно да ни свърже с европейския...

Явор Дачков: То пък "Шел" искаше да я купи и щеше да я купи без никакъв проблем. Между другото, за "Лукойл" говоря, но да, явно е, че това е устойчив въпрос. А това, което мен ме така впечатли в тази история, е, че Борисов е толкова зависим от Пеевски, че лобира не за себе си, а за а за Пеевски. Тоест, той а по някакъв начин не може да се откопче от него.

Татяна Дончева: Ами аа защото са свързани парите и възможността с за опериране с парите от това. Как ще ми кажеш? Ама аз съм казал за Влади Горанов, че той е човекът, който ни вкара тук и там.

Явор Дачков: Що смяташ, че децата на Тръмп много се интересуват от това кой къде ни е вкарал и откъде ни е изкарал? Какви са тия глупости? Те той знае човекът кой е тоя.

Татяна Дончева: Да, това беше кризисен PR. А и то даден пред Бареков на улицата. Беше така самата сценка доста доста смешна, но...

Явор Дачков: И не влизай вътре, защото децата учат.

Татяна Дончева: Да, да. Но според мене в някаква степен може би успешен за някакви хора, чието ниво е това, разбираш ли? Ама добре.

Явор Дачков: Разбирате ли?

Татяна Дончева: Добре. Ама добре. И какво? Аа какво като го е направил така? Значи хората харесват нещо, което прилича на тях.

Явор Дачков: Мхм. Вие помните ли някой да е осъдил в смисъл така отрицателно определил Цецо Цветанов, че си купил шест апартамента или че си направил асансьор до не знам.

Татяна Дончева: Не. Значи те казват: "Аз ако съм на негово място..."

Явор Дачков: Ще направя същото.

Татяна Дончева: Да. Така че... Така че това е проблемът.

Явор Дачков: Мхм. Устойчив манталитет, както казваше един наблюдател. То идва отдолу, а не отляво или отдясно.

Татяна Дончева: Да. Да.

Явор Дачков: Това означава ли, че Пеевски е фактическият управник на България?

Татяна Дончева: Той в момента е управник, но Пеевски е а персонаж, който а отвращава прекалено широка аудитория. А даже бизнесмените в случая, вместо да водят битката за отстраняването, а те са изключително а склонни да сервилничат, а да да правят компромиси, да се държат унизително. Аа обаче аз не съм забелязала някой да е бил избран, ако хората го считат за противен.

Явор Дачков: Мхм. Мхм. А колко колко пък хора ще купиш?

Татяна Дончева: Той не може да ги купи, но през ГЕРБ това е все още устойчива система, защото той през ГЕРБ взема властта електорално. Тоест ГЕРБ печели изборите, той се закача за тях и има мнозинство и така управлява. И това изглежда според социологическите проучвания до следващите избори няма...

Явор Дачков: Какви социологически проучвания? Значи аз просто им се чудя. А те фабрикуват едни анкети върху състезатели, които не се знае ще се явяват ли на следващото първенство. Те въобще не знаят кой ще се явява на следващо първенство и пускат едни сондажи. Това не са стабилни партии, както да речем, а в във Франция, във Великобритания, в Германия има три-четири партии, които са отхер, нали, от 100 години.

Татяна Дончева: Това са някакви еднодневки, които днеска са така, утре другояче.

Явор Дачков: ГЕРБ вече е системна партия, не едно...

Явор Дачков: ГЕРБ вече е системна партия, не едно...

Татяна Дончева: ...масово гласуване. Това трябва да се разбере. Може да се да се победят с масово гласуване и може да се направи аа нещо, което а което да закрепи политическата система в някакъв нормален вид, но аз моите опасения са, че няма да бъдат допуснати нормални хора до тая работа,

Явор Дачков: Защото ако пак са някакви а екстремални олигофрени, това...

Татяна Дончева: А как си обяснявате, че Пеевски, който е в Магнитски, управлява страната? Тоест това са санкции на Съединените американски щати и Великобритания, което също са му наложили санкции, както и Таки, който е известен нарко-а такъв разпространител, но живее необезпокоявано в Дубай.

Явор Дачков: Ами те казват, че не живее необезпокояван и са го обезпокоили и са му обяснили, че някои неща трябва да спрат и той се е съгласил заради това да продължи да живее в Дубай. Но начинът, по който процедираха с боклука на Люлин да палят камиони, а за да могат да изгонят конкуренцията, а ми се струва доста нагъл и доста глупав. А самия самия Пеевски аа той има една голяма логистика от цяла банда ченгета аа и други присъдружни а елементи аламирински и и и компании. Но, но, но, но хората да харесат това, аз не вярвам. Той на последните избори на практика се простираше върху ДПС електората.

Явор Дачков: Мхм.

Татяна Дончева: Аа и все още беше аз ще съм истинският водач и аз в името на хората. Сега, след като мине мине мине тоя тоя период до следващите избори, аз мисля, че много хора а ще търсят други възможности.

Явор Дачков: Но това са чак след две-три години. Не, няма да е скоро.

Татяна Дончева: Не е ясно. Не е ясно, защото а сега американското посолство е доста пасивно от идването на Тръмп на власт, а и фактът, че те нямат посланик, а и че общо взето не се чува някаква команда никъде по гарнизона. Галя отдавна не сме я чували.

Явор Дачков: От посолството нещо да е казала. А в в Затова смятам, че те ще работят на дубайско равнище и на балканско равнище. Те следят Сърбия. Очевидно там Вучич ги притеснява и те ще искат да го елиминират, защото Сърбия е траен партньор на Путин, а те горе-долу стоят прилично в Сърбия, стоят прилично в България. А стоят прилично в Румъния, в Македония,

Татяна Дончева: Които американците и евроатлантиците,

Явор Дачков: Америка американците.

Татяна Дончева: Но Сърбия ги бърка и те според мен са хвърлили там усилия. Нямам. Мхм.

Явор Дачков: Мисълта ми беше, че тази а м възможност на Пеевски да управлява е невъзможна без външна санкция, а защото никой от другите, които са по Магнитски, не е действащ политик. Нямаше да позволят на на този човек да да се разгръща по този начин, ако беше срещу техни те имат имат в момента го използват в свой интерес и и общо взето той работи така, работи за тях. А поне вербално, ама руснаците до кога ще го търпят, също не знам.

Татяна Дончева: Дотолкова, доколкото те и все още имат някакъв голям интерес тука. Аз не вярвам за това да има. Имат...

Явор Дачков: Аз смятам, че в към географския център на Балканите великите сили винаги са имали голям интерес, независимо какво са твърдяли и ще имат.

Татяна Дончева: Хмх. Да поговорим малко за феномена Пеевски, защото наистина черно-бялото, черно-белият поглед не върши работа, а да го обвиняваме само него за всички беди, също не върши работа, защото той много добре използва слабостите на системата, която го направи възможен и той изгради система от зависими, корумпирани и всякакви хора, които когато се обадят, той им казва: "Ама вие сте същите." Така направи например с цяла цялото ППДБ, които вкара в себе си. Те нямаха нищо против корупцията, когато бяха с него и след това в момента, в който сега се опитат да кажат нещо, просто ги връщат там, откъдето са тръгнали.

Татяна Дончева: Добре, това нас какво ни топли?

Явор Дачков: Значи ние сме наясно,

Татяна Дончева: Ние сме наясно, че а Пеевски е изключително рисков за българската държава. Изключително рисков.

Явор Дачков: Защо?

Татяна Дончева: Защото това е човек, който няма граници. Тука е въпросът а защо е нужна държава? Защо са нужни правила? Защо се приемат закони? Защо има държавен механизъм за функциониране и за общуване на хората? Защото без тия правила животът става много труден. Иначе ние може да се върнем към султаната, да си калесаме един за султан и той да прави каквото си иска, включително да ни отреже главите, ако му е кеф, ако му е кеф да ни възнагради със земи или със служби или с каквото си иска. А значи човечеството, за да мине от тая система в днешната, има някаква причина за тази еволюция. А Пеевски е психопат човек. Той няма задръжки и няма граница, от която да каже аз съм влиятелен човек, успявам да си прокарам интереса, понякога и кефа, но еди кои си черти не бих прескочил. А този човек няма черти, които не би прескочил. А това нещо начело на държавата, отгоре на държавата, е изключително рисково, защото това означава, че всеки човек е застрашен. Дори оня, който а ще откаже да се отмести, защото кортежите на Пеевски излизат от партийния дом и той си минава, обаче те му викат я марш оттука. И той се е подразнил и казвам: "Как ще ми казвате вие марш? Аз съм гражданин. Вие не можете така да се държите." А погледнете сайтовете му, погледнете съдържанието, погледнете онова, което той налага. Аз съм била адвокат на определени хора, където знам той какво беше измислил, за да твърди, че те трябва да бъдат подслушвани, следени, тормозени с образувани дела, с всичко. Значи, а този човек може да вземе бизнеса на всеки и бизнесмените го знаят и всеки си наляга парцалите, ако го чакате да дойде да ви спасява. Поначало вкарването на мутрите във властта още в 2003 година беше малоумно от страна на нашия народ, защото това означава овцете да пуснат вълка не просто в кошарата, а да му дадат аа доверие, очакване той да ги пази, а да има осигури прехрана. Какви сте? Къде сте го видяли това в живия живот, че не се сещам? Но те го направиха. А Пеевски е е по-бруталната еволюция.

Явор Дачков: Да.

Татяна Дончева: Значи Пеевски има изключително а лошо въздействие върху самата политическа система. Значи погледнете говорене, погледнете искане, погледнете натиск върху кметове, че вие трябва да станете от много начало.

Явор Дачков: Той не е първопроходец. Не, той не е първопроходец.

Татяна Дончева: Вие си спомнете на първите местни избори на ГЕРБ, как Цецо Цветанов обиколи всички кметове. Те му казват: "Ама аз съм от ВМРО, ама баща ми беше, дядо ми беше." Ама няма такива работи, бе. Ти ако искаш да си кмет, ти ще си от ГЕРБ. Така че тази работа я въведе Цветан Цветанов. А и и само че той беше някак си по-недодяван и това по не беше публично известно. Сега тука всичко е известно, включително поведението му. А, значи има много президенти, министър-председатели, вътрешни министри, които са искали да имат влияние върху специалните служби, но такова използване на специални служби като за домашен пилот не е било. Не е било. Както сега, а да не пропуснем да кажем две думи за Сарафова, защото ни наближава часа. Да.

Явор Дачков: Какво следва от това, което е казал Върховният съд и въобще да какво как може да се излезе от ситуацията?

Татяна Дончева: А, значи Върховният съд в един свой състав е казал, че трябва да се спази закона. И след като законът пише, че в рамките на шест месеца Сарафов престава да има такъв статут, това е законът. Той не е отменен, като иска някой да го отмени, а не да разсъждават дали законът бил приет преди, дали бил с обратна сила, дали не бил с обратна сила, което са едни глупости. Добре, ако приемем гледната точка на на а ГЕРБ, на тия, които сега се мъчат по някакъв начин да ни обяснят, че не се отнася ни за Чолаков, ни за Сарафов. Колко мислите, че трябва да продължат техните мандати?

Явор Дачков: Да.

Татяна Дончева: Въпреки конституцията. А колко мислите, че трябва да продължат мандатите на всичките тия, които вече диплим списъците? Колко са си изтекли мандати?

Явор Дачков: Два мандата, три мандата, пет мандата, 55 мандата. Пожизнено да ги направим.

Татяна Дончева: Това е абсурд. А оня ден слушах един млад дихател от ППДБ, който го питаха: "Ами вие защо като бяхте на власт не а не избрахте новия съдебен съд?" Ми ние вика нямахме 2/3.

Явор Дачков: Хм.

Татяна Дончева: Значи да се разберем, двете трети са измислени, за да се търси по-широка подкрепа и начинът на нейното постигане като се привлече и опозицията или поне част от опозицията, която също ще ви каже и ние искаме квота и ние искаме представител или представители и така ще допълните мнозинството.

Явор Дачков: Само че те тогава казаха Путин ще ни превземе и затова не гласуваха с хората, които припознаваха за Путин. Това е...

Татяна Дончева: Не, не, те са...

Явор Дачков: Умопомрачителна глупост.

Татяна Дончева: Така. Малкото мнозинство е лесно за постигане или поне по-лесно в сегашния момент, само че крие риска. А при тази крехка политическа конюнктура, която е у нас в последните години и може би ще бъде и така в следващите, а всякаква промяна на политическото статукво да събаря Висшия съдебен съвет, да се измислят как ще направим нови избори за нов Висш съдебен съвет и ние да имаме мнозинство. Тези неща, а те са мислени във времето и е направена накрая варианта с 2-те/3-ти. Трябва сегашното мнозинство час по-скоро да избере Висш съдебен съвет и да започне да отпушва коритото на реката по теления...

Явор Дачков: Хм.

Татяна Дончева: Иначе това, което ще стане в съдебната система е това, което е селените. Какво ще го предизвика? Как ще го предизвика? Значи вие не можете непрекъснато да се питате докога ще държи Конституционния съд решението, че няма неприкъсваемост, няма прикъсваемост на работата на държавната администрация до избора на нов човек старият продължава да работи.

Явор Дачков: Вие напълно обезсмисляте конституционните разпоредби за мандат.

Татяна Дончева: Вие правите всички държавни постове пожизнени. Какви са тия глупости? Ми добре. Ми ако вземе да умре някой от тия, дето заема тия постове, какво ще правите тогава? Как ще съберете двете, трети? Какво лобиране ще направите? А това е общо взето много малоумна работа и а тя трябва да бъде решена и и начинът на нейното решаване е с избор на нов Висш съдебен съвет, с привличане на опозицията или на част от нея, а с приемане, че новият Висш съдебен съвет и в неговата политическа част, избрана от Народното събрание, не е задължително се подценява на вас.

Явор Дачков: Да, да, да, да. А, но прави впечатление, че имаше динамика. Първо те избраха този закон, го направиха, за да не бъде Сарафов, а да продължи след шест месеца да бъде изпълняващ длъжността главен прокурор. След това нещо се смени в динамика и решиха, че Сарафов им е удобен и си промениха мнението, защото тези промени ами станаха и с ГЕРБ и с ново начало тези промени всичките в закона. Сарафов е човек, който е приемлив за ГЕРБ и за ППДБ и винаги е бил и винаги е бил и винаги е бил.

Татяна Дончева: Пепейците проявиха архиглупост, но те, но те я проявиха, щото са глупави. Не искам да кажа, че приеха този закон, за да го махнат, но след това решиха да не го махат. Това Това не мога да разбера тука логиката. Тепийците натискаха за тоя закон.

Явор Дачков: Е, да, да, но...

Татяна Дончева: А другите А другите приеха, че ще свърши работа,

Явор Дачков: Ще ги метнат както както и...

Татяна Дончева: Да, както обикновено.

Явор Дачков: А наистина все пак трябва да кажем няколко думи за наглостта на това да си магистрат, да да нарушаваш по този начин Конституцията и да оставаш да да стоиш там. Това означава, че ти всъщност не си никакъв магистрат, че нямаш никакво правосъзнание и че това не може да цялата обща глупост не може да да извини личната отговорност на Сарафов, който продължава да да играе тази игра от окръга.

Татяна Дончева: Значи, когато говорихме, вас не прави ли ви впечатление пък, че една мацка от вчера гастролира по а по някои сайтове аа представяйки се заместник-председател на гражданския съвет, на Висшия съдебен съвет.

Явор Дачков: Това съм го пропуснал.

Татяна Дончева: Така. Тя промотира Гешев да бъде върнат на поста с указ на президента Радев. Не се задълбочих да видя от по какъв начин точно юридически смята да го направи. Значи това какво се оказа? Аз в в понеже не знаех, че има и такъв орган. Попитах светилата. Кой е създал този орган? Кой е определил кой в него да членува? А и от кой им е дал възможност да говорят от името на някакъв такъв орган. Значи оказа се, че 12-13-та година към Висшия съдебен съвет обявили, че може да има такъв а съвет към в който кандидатствате. Ако вие имате NGO с подходящ предмет на дейност, вие може да кандидатствате и останалите там да ви приемат и като ви приемат ви да си говорите каквото си искате, от чието име искате. А тази мацка специалност се оказа, че била мандатоносителка на партията на Гешев и водач на листата във Велико Търново в изборите, в които Гешев участвал. Да. И сега дава от името на висши съдеба в каква държава живеем ние. Значи това нещо е то е бетер психиатрия.

Явор Дачков: Тодор Живков казваше България е страната на художествената самодейност, с които не искам да обвиня художествените самодейци, но те се оказаха...

Татяна Дончева: Не, това според мен е психиатрия. Това е художествената самодейност е хората имат творчески заложби. А пак ще задам въпроса по друг начин. Как, как може хора, които се уважават себе си, да издържат всичко това? Не мога да си го обясня, разбирате ли?

Явор Дачков: Не гледат радио и телевизия.

Татяна Дончева: Аз не знам вие колко гледате. Аз също сериозно телевизия не тази мацка съм я пропуснал както съм Не, тя по сайтовете. А всичкото това нещо също съм го редуцирала това. Нормалната психика човешка не мога да издържа такова нещо. Но погледнете какво става във Франция. Значи, щом във Франция това може да става така,

Явор Дачков: Що пък да не става е тук на дали ние сме ги заразили или те нас са заразили, само това е открит въпрос.

Татяна Дончева: И накрая няколко думи за президента Радев, който усили риториката срещу а управляващите. Засега развоят във Франция на рива вода в мелницата на антиеврото въобще движение, което а се формира около него, ще успее ли той на дълга позиция, защото очевидно те няма да му позволят да участва в избори предсрочни, тоест няма да ги направят, защото се очаква той да спечели и да обере протестния вот. Аз смятам, че президентът Радев има един базисен проблем, който трябва да реши от това, което е на политическия ландшафт Радев и на мен ми се струва най така най-състоятелното нещо, около което може около което може да се направи такова нещо. Но за да има шансове за успех, не казвам успех, за да има шансове за успех, Копринки, Озуновци и всякакви очаквания в тази насока на Бойко, на Пеевски трябва да бъде пресечено. За тази цел той трябва да си избере кои да са хората, които да правят организацията на цялото начинание. А кога да бъде това? Колко време преди президентските избори? На кого той ще окаже подкрепа за президентски избори? Защото тази работа с подкрепа от БСП, подкрепа Кирил Добрев, на който щял да става шеф на щаб, значи тази работа просто там БСП-то, Насковците, Драговците, Кирчовците, те са всичките в една кола. Движат се във влака. Смятам, че като скочи влакът в пропастта, те ще си скочат с него. Там също няма какво да се няма какво да се търси, но трябва Но трябва да се очевидно създава организация върху други хора при бясно прене Бойко и от страна на Пеевски, които имат сериозен контрол върху държавната администрация и върху местната власт, което прави задачата трудна. И затова смятам, че не може много дълго време да се отлага тази работа. А вижда се какво Пеевски и Бойко считат за слабост. Значи биенето в а Копринков и Узунов.

Явор Дачков: Узунов и Бош.

Татяна Дончева: А и Бош. Добре, но Бош също е а нещо, което е обяснимо.

Явор Дачков: Да. Защото...

Татяна Дончева: Разбира се, разбира се, защото то е една международна конюнктура, която а хората без специална подготовка аа биха се подвели в една конюнктура, в която казваш: "Ами ние ще останем без газ тай да намерим отнякъде." Ама какво ще стане след шест месеца? Просто е трябвало първо Румен Радев да не тика толкова яростно Деничка Златева, а която е една женска активистка, а не е специалист по енергетика, да става изпълнителен директор и второ да се посъветва с хора, които биха му нарисували близката и по-далечна перспектива, защото един по-кратък договор с Боташ, да речем, за три години би изглеждал много по-смислен.

Явор Дачков: Да, може да има и месеци, в които България да плати аа бъдаве, но все пак за един по-кратък период от време.

Татяна Дончева: Но това е големият урок за него с какви хора се обгражда и как ще управлява. Това е голямата тема на Ра.

Явор Дачков: Така е. Така е. Голямата тема е, че той не разбира от хора.

Татяна Дончева: Ама няма от това, което се вижда на на на мазата...

Явор Дачков: Няма много големи.

Татяна Дончева: Това си говорихме за Иван Костов преди 25 години и ми е абсолютно дежавю вече всичко в българската политика. Не знам на вас как е.

Явор Дачков: Ами аз се притеснявам, че когато беше Костов и се обсъждаш и се обсъжда в стил кой, ако не той бе, те въобще не мога не са му равностойни. И така се обсъждаше за Станишев, нали той губи поредните избори. О, много бил напреднал той, нали. Да ви кажа колко е напреднал. А винаги преди то даже за Корнелия Нинова, нали? Кой ако не тя? Ама няма никой, който да я доближи.

Татяна Дончева: А не е така. Така. Не е едно и също. Значи, а имаше тогава достатъчно много хора на стопански ръководители в една прилична възраст около 50-те, 60-те години. Имаше а още възпитаници на старата образователна система. Сега тука ще има години наред, когато ние ще берем плодовете на едни недоучени и недонаправени хора. Но така или иначе сега това е жребия. Аа ще трябва и те да се стегнат, да наваксат колкото могат, а да направят каквото могат. А ние да си избием от главата разбирането, че щом сме се закачили за Европейския съюз, той ще ни каже какво да правим. То ще е непременно правилно. Значи очевидно и това не е така. Аа така че всички има в годините, които ни остават. Какво малко да допринесем, за да можем да минем през този исторически период, който може би не беше най-щастлив, обаче пък беше интересен.

Явор Дачков: Единственото, което им идва на ум и с това завършваме, с което вие започнахте, са думите на Вазов: "Стресни се, племе закъсняло. Живееш ли, мреш ли? Ти не знаеш, след теб потомство иде цяло. Какво ще за ще да му завещаеш?"

Татяна Дончева: Еми, значи всичките са имали нашия проблем и нашата дилема. Да се надяваме, че ще ни помогне историята и обстоятелствата да изгази. Благодаря ви за този разговор.

Източник: yambolnews.net