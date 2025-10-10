Миролюба Бенатова: Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят

За два дни - две димки около ГЕРБ. Първо Румен Христов от сдс предложи президентът да не може да прави нищо 2 години след излизане от институцията.
Това обобщи във "Фейсбук" Миролюба Бенатова.
ГЕРБ скочиха и казаха, че няма да приемат такова нещо и излязоха спасители от глупостта на собствения им коалиционен партньор.
Днес отново от ГЕРБ скочиха срещу предложението за затвор за изнасяне на лична информация в медиите, внесено от ИТН и гласувано вчера в правна комисия от герб, ИТН, възраждане и кой ли не. Днес Борисов лично обяснява, че било недопустимо и нямало да мине.
Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят. Но пък пълнят медийно време и разсейват от други неща.
Браво.
