Миролюба Бенатова: Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят

За два дни - две димки около ГЕРБ. Първо Румен Христов от сдс предложи президентът да не може да прави нищо 2 години след излизане от институцията.

Това обобщи във "Фейсбук" Миролюба Бенатова.

ГЕРБ скочиха и казаха, че няма да приемат такова нещо и излязоха спасители от глупостта на собствения им коалиционен партньор.

Днес отново от ГЕРБ скочиха срещу предложението за затвор за изнасяне на лична информация в медиите, внесено от ИТН и гласувано вчера в правна комисия от герб, ИТН, възраждане и кой ли не. Днес Борисов лично обяснява, че било недопустимо и нямало да мине.

Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят. Но пък пълнят медийно време и разсейват от други неща.

Браво.