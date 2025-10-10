Новини
Мнения »
Миролюба Бенатова: Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят

Миролюба Бенатова: Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят

10 Октомври, 2025 16:02 1 465 28

  • миролюба бенатова-
  • итн-
  • законопроект-
  • герб

Но пък пълнят медийно време и разсейват от други неща

Миролюба Бенатова: Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят - 1
Снимка: БГНЕС
Миролюба Бенатова Миролюба Бенатова журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За два дни - две димки около ГЕРБ. Първо Румен Христов от сдс предложи президентът да не може да прави нищо 2 години след излизане от институцията.

Това обобщи във "Фейсбук" Миролюба Бенатова.

ГЕРБ скочиха и казаха, че няма да приемат такова нещо и излязоха спасители от глупостта на собствения им коалиционен партньор.

Днес отново от ГЕРБ скочиха срещу предложението за затвор за изнасяне на лична информация в медиите, внесено от ИТН и гласувано вчера в правна комисия от герб, ИТН, възраждане и кой ли не. Днес Борисов лично обяснява, че било недопустимо и нямало да мине.

Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят. Но пък пълнят медийно време и разсейват от други неща.

Браво.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    22 0 Отговор
    Браво

    16:07 10.10.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    27 0 Отговор
    Къде е "геният" Хаджи Кодошко, да обясни защо така дебело се ос.а?!

    Коментиран от #21

    16:09 10.10.2025

  • 3 тиго

    23 1 Отговор
    Сладурана ,браво !

    16:10 10.10.2025

  • 4 Сталин

    38 2 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    Коментиран от #11

    16:16 10.10.2025

  • 5 Анонимен

    13 3 Отговор
    Ма те всичките партии го направиха този номер 1000 пъти вече. В последните 3 години всички се пънат да са спасители на положението, а пък то те самите са го създали.

    16:16 10.10.2025

  • 6 Сталин

    20 2 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #14

    16:17 10.10.2025

  • 7 колтуклиева

    11 1 Отговор
    руменчо е ку-рв-ата на бойче ,тоя му го уапка по 3 пъти на ден преди храна

    16:19 10.10.2025

  • 8 българка

    20 1 Отговор
    Съдават на Борисов "ореол" на добрия бащица. Кои ли им се връзват?

    16:25 10.10.2025

  • 9 дядото

    13 1 Отговор
    така е у нас.като онзи дето твърдеше че тръмп му бил приятел и децата му също.

    16:32 10.10.2025

  • 10 Питане

    8 0 Отговор
    Че те нещо УМНО до сега ???

    16:36 10.10.2025

  • 11 Че ти

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Нали живееше някъде в матушката си /ПО ТВОЙ ПИСАНИЯ / ???
    Ко ривеш на чужди гробища ???

    16:41 10.10.2025

  • 12 БеГемот

    9 0 Отговор
    Пускат димки за да отклоняват вниманието на аборигените....

    16:41 10.10.2025

  • 13 Роза

    5 2 Отговор
    Миролюбке,ти си спорна личност и като журналист,и като човек,но този път съм съгласна с теб!Но каква е ползата ,че казваш верни неща?!Тези ,които са гласували за ГЕРБ и за Бойко,на следващите избори пак ще гласуват за тях,и ти го знаеш!Но....нали и журналистите трябва да пишат статии и да получават заплата!

    Коментиран от #15, #19

    16:42 10.10.2025

  • 14 Гну Сен

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Блат Ник !

    16:42 10.10.2025

  • 15 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Роза":

    Пре цъвтяла роза на която явно ококорената мис и е на сърце....
    Ха, ха, ха....

    16:46 10.10.2025

  • 16 Важно е

    1 3 Отговор
    че те натириха от БТВ, че се не траеше! Злобна и комплексирана залъгалка на криминални типове!

    16:49 10.10.2025

  • 17 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Престъпникът тиквоч ги върти тия игри. Само и само да си спаси дебелия лъжлив и крадлив за.д.ник. Между другото, той и затова стана национален предател и обществен враг номер едно. За което пък (в нормалните, за разлика от Територията, държави) се полага СМЪРТНА присъда.

    16:49 10.10.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Борисов подхвърля на на словоохотливите си слуги слуги от ИТН разни идиотски идеи и когато те се изцепят в парламента, ги охлажда. Така той става герой спасител, а ИТН - балъци. Че си е подъл Борисов няма съмнение, но пък и ИТН лъсват яко такива каквито са - и майка си ще продадат!

    Коментиран от #22

    16:50 10.10.2025

  • 19 центаджия..

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Роза":

    Двата плондера дето командорат бг-тата.ще спечелят и последващите избори..вдигаш на ченгета,даскали,чиновници и прочее на бюджетни заплати и всичко се втурва да гласува за шишковците,а другите са мишоци,те само пълнат касичката-даже ги излъгаха че според конституцята нямат право на рефеендум,,ЗА,,левчето и они плескат и викат бис бис

    16:50 10.10.2025

  • 20 ИСТИНА Е ТОВА

    5 0 Отговор
    Което казваш. Но тук и на други места ние това го пишем постоянно но никой не ни вярва дори понякога ни трият когато напишем истината.

    16:51 10.10.2025

  • 21 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коня Солтуклиева":

    Той толкова си може.

    16:51 10.10.2025

  • 22 Мисли малко с тая глава!

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Идеята със сигурност не идва от Борисов. Отдругаде са се обезпокоили заради хвърчащи компромати и падащи рейтинги.

    Коментиран от #23

    16:57 10.10.2025

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мисли малко с тая глава!":

    Съветвам те да четеш цял ден коментара ми, докато поумнееш!

    Коментиран от #25, #26

    17:06 10.10.2025

  • 24 А бе

    0 1 Отговор
    Можеше и без този пост! От него най-важното е индикацията ,че има такава ..Бенатова !

    17:09 10.10.2025

  • 25 Така ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    А аз те съветвам да не даваш съвети!

    17:12 10.10.2025

  • 26 между другото

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    ИТН няма да минат бариерата на следващите избори!

    17:13 10.10.2025

  • 27 Пепи

    1 0 Отговор
    Правилно, Бенатова! Точен анализ! Сега чакаме другите от БКП, какво ще сътворят?

    17:15 10.10.2025

  • 28 К.К

    0 0 Отговор
    20 год. ГЕРБ правят само това- тъпотии, но тъпия народ ги търпи и продължава да търпи.

    17:18 10.10.2025