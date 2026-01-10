Карим Бензема с хеттрик за Ал-Итихад

Френската звезда на Ал-Итихад - Карим Бензема изригна с впечатляващ хеттрик при категоричната победа с 4:0 срещу Ал-Холуд в поредния кръг на саудитската Про лига. Нападателят реализира попаденията за едно полувреме.

Срещата започна драматично – още в 8-ата минута капитанът на гостите Уилям Троост-Еконг бе изгонен с директен червен картон, което даде сериозно предимство на домакините. Само пет минути по-късно Бензема хладнокръвно реализира дузпа и откри резултата. Футболистът, който дълги години бе емблема на Реал Мадрид, не спря дотук. В 28-ата минута той удвои аванса на Ал-Итихад, а малко преди почивката оформи своя втори хеттрик за сезона, възползвайки се от прецизно подаване по земя на Муса Диаби. В заключителните минути на двубоя резервата Салех Ал-Шехри също се разписа, слагайки точка на убедителното представяне на тима, воден от Серхио Консейсао.

След този успех Ал-Итихад записва пета поредна победа и се изкачва на пето място в класирането с актив от 26 точки, изоставайки на девет от лидера Ал-Хилал. Ал-Холуд остава на 12-а позиция с 12 точки.