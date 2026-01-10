Новини
Димитър Радев: Членството в еврозоната не е награда за минали резултати, а механизъм, който засилва отговорността

Димитър Радев: Членството в еврозоната не е награда за минали резултати, а механизъм, който засилва отговорността

10 Януари, 2026

Управителят на БНБ определи влизането в еврозоната не като церемониален акт, а като процес на институционална консолидация, който укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Присъединяването на България към еврозоната е не просто формална институционална стъпка, а кулминация на дълъг и често труден процес на икономическа интеграция и съгласуване на политики. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на организирана от Представителството на ЕК в София среща с посланиците на страните от ЕС и на страните кандидати за ЕС в България, цитиран от bTV.

По думите му, през последните години страната е преминала през сериозна вътрешнополитическа нестабилност, белязана от фрагментирано управление и поредица от избори. Въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност са били запазени.

Радев призна, че фискалната дисциплина, традиционна опора на икономическата рамка на страната, е била поставена под натиск, но подчерта, че членството в еврозоната не бива да се възприема като „награда за минали резултати“, а като механизъм, който засилва отговорността и стимулира предпазлива и ориентирана към бъдещето политика.

„Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството“, посочи Радев.

В изказването си той обърна внимание и на сложната международна среда – геополитическо напрежение, икономическа фрагментация и финансова волатилност. В този контекст еврозоната, по думите му, играе ролята на ключова котва на стабилност, основана на правила, институционална дълбочина и координирани действия. Разширяването ѝ, когато е базирано на реална подготвеност, укрепва целостта на общата европейска рамка

Радев подчерта, че България подхожда към членството си с ясно осъзнаване на отговорността, която то носи. Участието в Европейска централна банка и Евросистемата не се разглежда като защита от необходимостта от реформи, а като ангажимент към дисциплина, последователност и активно участие, особено в периоди на кризи.

Управителят на БНБ определи влизането в еврозоната не като церемониален акт, а като процес на институционална консолидация, който укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. „Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент“, заяви Димитър Радев.


  • 1 Генерал Аугусто Пиночет

    23 2 Отговор
    За теб другарю има специално запазено място в урановата мина Бухово

    Коментиран от #3

    15:41 10.01.2026

  • 2 Хайде

    20 0 Отговор
    скрийте го тоя, защото гушата му е пълна !

    15:41 10.01.2026

  • 3 Пешо

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Генерал Аугусто Пиночет":

    Абе нали.щяхме да дме по-богати... така вървеше пропаганта по ТВ

    15:43 10.01.2026

  • 4 Коня Солтуклиева

    11 0 Отговор
    Ако пуснеш тая реч на ChatGPT,
    дали няма той да предяви претенции за авторство, както за новогодишната?! :))

    15:44 10.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    А ТАЗИ МУЦУНА НЯМА ЛИ ДА ИМА ЕВРОБАНКНОТИ С ЛИКА МУ?

    Коментиран от #10

    15:46 10.01.2026

  • 6 предадени

    12 0 Отговор
    в робство

    15:47 10.01.2026

  • 7 Гост

    13 0 Отговор
    Чичеее, бегай с тия лакърдии. Бля бля бля. Ти вече какво работиш, чичеееее

    Коментиран от #19

    15:47 10.01.2026

  • 8 604

    8 0 Отговор
    на сила хубост не става-справка 1989!!!!!!!!

    15:48 10.01.2026

  • 9 Затова ли

    8 0 Отговор
    БАНКИТЕ Малтретират обикновения българин , все едно е престъпен офшорник , а служителките им открито ни заявяват , че сме в лагер за психясване....

    15:48 10.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сандо

    10 0 Отговор
    Е,за Димитър Радев вече знаем,че е богато награден.А за останалите наградите са различни според мястото на стълбичката съгласно оня стар и актуален виц.

    15:51 10.01.2026

  • 12 !!!?

    6 1 Отговор
    Главният банкер на републиката да обясни как българите изкупиха за няколко дни Еврото с Кеш пари, а има още чували за обмяна...!?
    И проверяват ли се обменените български Левове за фалшиви или направо се пращат за изгаряне...!!!?

    15:53 10.01.2026

  • 13 Транспондер

    6 1 Отговор
    Въвеждането на ецрото, обратно, е признак на безотговорност на правителството по следните причини:
    Помислете за състоянието на България и зависмостта й към изискванията на еврозоната:

    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван на цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години. ЕЦБ е на минус миналата година.

    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно постепеннно разбира се.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне. Ще зависим от ЕЦБ.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната. Тоест доходите ще паднат.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер. Спомни си Гърция, Канада.

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега. Ако купуваш 10 неща плащаш повече 8-10 лева.

    15:53 10.01.2026

  • 14 БНБ реформа

    7 0 Отговор
    БНБ да се закрива! Тоя в дранголника!

    15:55 10.01.2026

  • 15 Няма ли да

    3 0 Отговор
    Спрете да дразните хора все от мишка до плъхове мнение ….,,,,.,,,,

    15:56 10.01.2026

  • 16 Къде ли

    6 0 Отговор
    не е бил тоя ? И при Жан Виденов , и при джуревеца Костов , и по банки в управителния съвет , и в колко правителства заврян по постове , и сега на 70 години в БНБ ! И както винаги си джвака клишета другаря с пеликанска гуша !

    15:56 10.01.2026

  • 17 Безотговорност на правителството и банка

    1 0 Отговор
    Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие на високи техниологии. (Напомнете ми за такива през последните 30 г). Отношението ни Debt/GDP ще расте неограничено 60-80-100%. Процентът на ипотеките ще бъде двойна.

    15:58 10.01.2026

  • 18 Спецназ

    6 0 Отговор
    ТОЯ с какво си изработва 50 хиляди на месец ЗАПЛАТА!

    Може би с това че в момента прехвърля НАЦИОНАЛНИЯ ни Резерв.

    който е около 35 милиарда евро в АКТИВИТЕ на Европейската Централна Банка!


    ТЕЗИ пари НИЕ, повтарям НИЕ ВСИЧКИТЕ сме ги СПЕСТИЛИ в БНБ,

    за сметка на икономии в социални плащания и проекти за инфраструктура!

    СПЕСТИЛИ! за 25 години!

    СЕГА всичко- АЙДЕ в ЕЦБ и те ще ни дават от тия пари,

    ако са на кеф. Ако не са- те са в техните ръце и могат и да ги похарчат!

    НЕКА да има поне 1 журналист да го попита така ли е ТОЯ!

    15:59 10.01.2026

  • 19 Дрън

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    дрън ярина, чичето си е подсигурил и правнуците

    16:01 10.01.2026

  • 20 Не бойте се

    1 1 Отговор
    Деца....щом и професор Петър Стоянович е станал заклет евронатювец бегайте за евро ,той е точен сеизмограф ......

    16:01 10.01.2026

  • 21 Спецназ

    3 0 Отговор
    Другото, което няма да го каже ТОЯ е че

    РАЗХОДИТЕ за печатенето на евро банкноти и монети е

    ПАК за сметка на БНБ, отделно разходите за унищожаването на левовите банкноти.


    Днеска обиколих 2 хипермаркета.

    Всичи пеят К.Р на еврото и
    даже да им платиш в евро ти връщат левове. :))

    16:05 10.01.2026

  • 22 тттт

    1 0 Отговор
    Освен да измислите още някои други такси, за други отговорности не ставате мили лепкави като октоподи банкерчета.

    16:06 10.01.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КОГАТО ДВАМА ПОД УПРАВИТЕЛЯ
    НА БНБ ХЪРСЕВ И УЗУНОВ
    СА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
    .......
    ДОВЕРИЕТО В БНБ Е МНОГО НИСКО ,
    ЗАЩОТО НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ СИК ВЕЧЕ НЕ Е ПОЛУЧИЛ
    ФАЙЛА СЪС ВСИЧКИ ЗАЩИТИ НА ЕВРОТО :)

    16:09 10.01.2026

  • 24 логика

    2 1 Отговор
    За следващите избори нека се появи партия, която ще обяви излизане от еврозоната. Гаранция, че ще спечели изборите.

    16:09 10.01.2026

  • 25 Защо такситата

    1 0 Отговор
    В лева , вземат в Смолян двойно......

    16:12 10.01.2026

  • 26 Съвест?

    2 0 Отговор
    От висотата на безсрамието с клишета се заглавикват безпаметните.
    1 долар за 3 хиляди лева, помните ли, знаете ли, че този е виновен за тогавашния погром над лева?
    Днешният му високо платен пост е награда за предателството тогава. Предател рецидивист е господинът! Един от българоубийците.

    16:12 10.01.2026

  • 27 Емигрант

    0 0 Отговор
    Защо толкова нагло продължават в България политици и банкери да убеждават колко е добра ЕВРОЗОНАТА ? А какво ли пък говорят в Дания, Чехия, Полша, Унгария които са извън тази зона ? Аз съм свидетел как през 2001 срещу 2002 песетата беше сменена с евро и нямаше такива постоянни изкази на политици или банкери в защита на Еврозоната, а две години, че и повече / не си спомням вече / на всеки касов бон се изписваше цената в евро и в ПЕСЕТИ за да могат хората постоянно да бъдат осведомени за реалността и в магазините се плащаше ЕДНА година с евро и с ПЕСЕТИ, повтарям ЕДНА ГОДИНА, а не един месец както е при вас в България ! Испанците и до сега не са доволни от еврото, те изгубиха почти 80 % от спестяванията си по данни на статистиката !

    16:19 10.01.2026

