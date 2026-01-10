Димитър Радев: Членството в еврозоната не е награда за минали резултати, а механизъм, който засилва отговорността

Присъединяването на България към еврозоната е не просто формална институционална стъпка, а кулминация на дълъг и често труден процес на икономическа интеграция и съгласуване на политики. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на организирана от Представителството на ЕК в София среща с посланиците на страните от ЕС и на страните кандидати за ЕС в България, цитиран от bTV.
По думите му, през последните години страната е преминала през сериозна вътрешнополитическа нестабилност, белязана от фрагментирано управление и поредица от избори. Въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност са били запазени.
Радев призна, че фискалната дисциплина, традиционна опора на икономическата рамка на страната, е била поставена под натиск, но подчерта, че членството в еврозоната не бива да се възприема като „награда за минали резултати“, а като механизъм, който засилва отговорността и стимулира предпазлива и ориентирана към бъдещето политика.
„Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството“, посочи Радев.
В изказването си той обърна внимание и на сложната международна среда – геополитическо напрежение, икономическа фрагментация и финансова волатилност. В този контекст еврозоната, по думите му, играе ролята на ключова котва на стабилност, основана на правила, институционална дълбочина и координирани действия. Разширяването ѝ, когато е базирано на реална подготвеност, укрепва целостта на общата европейска рамка
Радев подчерта, че България подхожда към членството си с ясно осъзнаване на отговорността, която то носи. Участието в Европейска централна банка и Евросистемата не се разглежда като защита от необходимостта от реформи, а като ангажимент към дисциплина, последователност и активно участие, особено в периоди на кризи.
Управителят на БНБ определи влизането в еврозоната не като церемониален акт, а като процес на институционална консолидация, който укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. „Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент“, заяви Димитър Радев.
1 Генерал Аугусто Пиночет
Коментиран от #3
15:41 10.01.2026
2 Хайде
15:41 10.01.2026
3 Пешо
До коментар #1 от "Генерал Аугусто Пиночет":Абе нали.щяхме да дме по-богати... така вървеше пропаганта по ТВ
15:43 10.01.2026
4 Коня Солтуклиева
дали няма той да предяви претенции за авторство, както за новогодишната?! :))
15:44 10.01.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #10
15:46 10.01.2026
6 предадени
15:47 10.01.2026
7 Гост
Коментиран от #19
15:47 10.01.2026
8 604
15:48 10.01.2026
9 Затова ли
15:48 10.01.2026
11 Сандо
15:51 10.01.2026
12 !!!?
И проверяват ли се обменените български Левове за фалшиви или направо се пращат за изгаряне...!!!?
15:53 10.01.2026
13 Транспондер
Помислете за състоянието на България и зависмостта й към изискванията на еврозоната:
Първо: Спомни си защо в Харватия има таван на цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години. ЕЦБ е на минус миналата година.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно постепеннно разбира се.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне. Ще зависим от ЕЦБ.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната. Тоест доходите ще паднат.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер. Спомни си Гърция, Канада.
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при ЗАКРЪГЛЯНЕТО при цени сега. Ако купуваш 10 неща плащаш повече 8-10 лева.
15:53 10.01.2026
14 БНБ реформа
15:55 10.01.2026
15 Няма ли да
15:56 10.01.2026
16 Къде ли
15:56 10.01.2026
17 Безотговорност на правителството и банка
15:58 10.01.2026
18 Спецназ
Може би с това че в момента прехвърля НАЦИОНАЛНИЯ ни Резерв.
който е около 35 милиарда евро в АКТИВИТЕ на Европейската Централна Банка!
ТЕЗИ пари НИЕ, повтарям НИЕ ВСИЧКИТЕ сме ги СПЕСТИЛИ в БНБ,
за сметка на икономии в социални плащания и проекти за инфраструктура!
СПЕСТИЛИ! за 25 години!
СЕГА всичко- АЙДЕ в ЕЦБ и те ще ни дават от тия пари,
ако са на кеф. Ако не са- те са в техните ръце и могат и да ги похарчат!
НЕКА да има поне 1 журналист да го попита така ли е ТОЯ!
15:59 10.01.2026
19 Дрън
До коментар #7 от "Гост":дрън ярина, чичето си е подсигурил и правнуците
16:01 10.01.2026
20 Не бойте се
16:01 10.01.2026
21 Спецназ
РАЗХОДИТЕ за печатенето на евро банкноти и монети е
ПАК за сметка на БНБ, отделно разходите за унищожаването на левовите банкноти.
Днеска обиколих 2 хипермаркета.
Всичи пеят К.Р на еврото и
даже да им платиш в евро ти връщат левове. :))
16:05 10.01.2026
22 тттт
16:06 10.01.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА БНБ ХЪРСЕВ И УЗУНОВ
СА ЧЛЕНОВЕ НА СИК
.......
ДОВЕРИЕТО В БНБ Е МНОГО НИСКО ,
ЗАЩОТО НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ СИК ВЕЧЕ НЕ Е ПОЛУЧИЛ
ФАЙЛА СЪС ВСИЧКИ ЗАЩИТИ НА ЕВРОТО :)
16:09 10.01.2026
24 логика
16:09 10.01.2026
25 Защо такситата
16:12 10.01.2026
26 Съвест?
1 долар за 3 хиляди лева, помните ли, знаете ли, че този е виновен за тогавашния погром над лева?
Днешният му високо платен пост е награда за предателството тогава. Предател рецидивист е господинът! Един от българоубийците.
16:12 10.01.2026
27 Емигрант
16:19 10.01.2026