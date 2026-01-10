Димитър Радев: Членството в еврозоната не е награда за минали резултати, а механизъм, който засилва отговорността

Присъединяването на България към еврозоната е не просто формална институционална стъпка, а кулминация на дълъг и често труден процес на икономическа интеграция и съгласуване на политики. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на организирана от Представителството на ЕК в София среща с посланиците на страните от ЕС и на страните кандидати за ЕС в България, цитиран от bTV.

По думите му, през последните години страната е преминала през сериозна вътрешнополитическа нестабилност, белязана от фрагментирано управление и поредица от избори. Въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност са били запазени.

Радев призна, че фискалната дисциплина, традиционна опора на икономическата рамка на страната, е била поставена под натиск, но подчерта, че членството в еврозоната не бива да се възприема като „награда за минали резултати“, а като механизъм, който засилва отговорността и стимулира предпазлива и ориентирана към бъдещето политика.

„Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството“, посочи Радев.

В изказването си той обърна внимание и на сложната международна среда – геополитическо напрежение, икономическа фрагментация и финансова волатилност. В този контекст еврозоната, по думите му, играе ролята на ключова котва на стабилност, основана на правила, институционална дълбочина и координирани действия. Разширяването ѝ, когато е базирано на реална подготвеност, укрепва целостта на общата европейска рамка

Радев подчерта, че България подхожда към членството си с ясно осъзнаване на отговорността, която то носи. Участието в Европейска централна банка и Евросистемата не се разглежда като защита от необходимостта от реформи, а като ангажимент към дисциплина, последователност и активно участие, особено в периоди на кризи.

Управителят на БНБ определи влизането в еврозоната не като церемониален акт, а като процес на институционална консолидация, който укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. „Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент“, заяви Димитър Радев.