Превалутиране и централизация: Кой ще преброи авоарите на народа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предстои превалутиране от лева в евро - процес, който трябва да бъде чисто технически и икономически, но в българските условия рискува да се превърне в нова сцена за задкулисни операции.

Докато обществото очаква официалните стъпки към еврото, най-алчните в държавата вече точат калкулаторите си. Те няма просто да „изперат“ откраднатото през годините, а ще използват момента, за да преброят и пренаредят авоарите на гражданите.

Именно сега е важно да се наблюдава как внезапно при някои „неслучайни“ субекти оборотите в лева скачат необяснимо. Това често е индикатор за пране на пари и фиктивни трансакции, с които се прикриват източвания и незаконни печалби.

Относно Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - тя няма да бъде закрита буквално. Политическите циркове около „реформата“ ѝ са само фасада. Истинската цел е институцията да се префасонира и да бъде вкарана под друга „шапка“ - например като дирекция в ДАНС. Така властта ще бъде окрупнена и централизирана, а контролът върху разследванията поставен в ръцете на едни и същи хора.

Властта в България се концентрира. Централизацията, обаче, няма да носи прозрачност, а удобство за онези, които не искат светлина.

И когато дойде денят, в който левът стане евро, може би ще видим не просто нова валута, а и ново ниво на контрол върху обществото. Не случайно от сега се опитват да приемат закон, с който да запушат устата на някои журналисти и коментатори в социалните мрежи - заплашвайки ги със затвор за разгласяване на лична информация.