Превалутиране и централизация: Кой ще преброи авоарите на народа

Предстои превалутиране от лева в евро - процес, който трябва да бъде чисто технически и икономически, но в българските условия рискува да се превърне в нова сцена за задкулисни операции.
Докато обществото очаква официалните стъпки към еврото, най-алчните в държавата вече точат калкулаторите си. Те няма просто да „изперат“ откраднатото през годините, а ще използват момента, за да преброят и пренаредят авоарите на гражданите.
Именно сега е важно да се наблюдава как внезапно при някои „неслучайни“ субекти оборотите в лева скачат необяснимо. Това често е индикатор за пране на пари и фиктивни трансакции, с които се прикриват източвания и незаконни печалби.
Относно Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - тя няма да бъде закрита буквално. Политическите циркове около „реформата“ ѝ са само фасада. Истинската цел е институцията да се префасонира и да бъде вкарана под друга „шапка“ - например като дирекция в ДАНС. Така властта ще бъде окрупнена и централизирана, а контролът върху разследванията поставен в ръцете на едни и същи хора.
Властта в България се концентрира. Централизацията, обаче, няма да носи прозрачност, а удобство за онези, които не искат светлина.
И когато дойде денят, в който левът стане евро, може би ще видим не просто нова валута, а и ново ниво на контрол върху обществото. Не случайно от сега се опитват да приемат закон, с който да запушат устата на някои журналисти и коментатори в социалните мрежи - заплашвайки ги със затвор за разгласяване на лична информация.
2 Грую
Коментиран от #4
10:04 11.10.2025
3 Последния Софиянец
10:04 11.10.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Грую":Тези пари са в долари.Ама Тръмп ги спря
Коментиран от #5, #6
10:05 11.10.2025
5 Грую
До коментар #4 от "Последния Софиянец":За една част е така,но повечето са давани от нашите на нашите джурналя да бълват заплахи и простотии
10:06 11.10.2025
6 Няма проблеми
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Прехвърлиха ги в бюджета, за социални услуги, 6 милиарда за защита на животните от бомбички.
10:10 11.10.2025
7 Кой ще преброи
обеднилите и лишаващи се отчаяни хора
като заплатите и пенциите намалеят два пъти
кли от 2 хилки кинти на 1 хилка евро
и цените подобно на сегашните в лева
Коментиран от #9
10:14 11.10.2025
8 Дам
10:14 11.10.2025
9 Абе те
До коментар #7 от "Кой ще преброи":Абе те номинално ще ги вдигнат доходите, накрая дори милионери ще ви направят, само дето един хляб ще е един милион евро.
10:17 11.10.2025
10 Сатана Z
10:18 11.10.2025
11 факуса
10:19 11.10.2025
12 Костадинов
Коментиран от #14
10:21 11.10.2025
13 малко разум
10:35 11.10.2025
14 Бизнесмен
До коментар #12 от "Костадинов":Аз избрах рублата пред еврото
Коментиран от #18
10:36 11.10.2025
15 Отвратен
10:40 11.10.2025
16 Ъхъ
10:42 11.10.2025
17 Тити
10:44 11.10.2025
18 Копейко
До коментар #14 от "Бизнесмен":А ти виждал ли си някога рубла?
10:45 11.10.2025