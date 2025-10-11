Новини
Превалутиране и централизация: Кой ще преброи авоарите на народа

Превалутиране и централизация: Кой ще преброи авоарите на народа

11 Октомври, 2025

Властта в България се концентрира

Превалутиране и централизация: Кой ще преброи авоарите на народа - 1
Снимка: Shutterstock
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предстои превалутиране от лева в евро - процес, който трябва да бъде чисто технически и икономически, но в българските условия рискува да се превърне в нова сцена за задкулисни операции.

Докато обществото очаква официалните стъпки към еврото, най-алчните в държавата вече точат калкулаторите си. Те няма просто да „изперат“ откраднатото през годините, а ще използват момента, за да преброят и пренаредят авоарите на гражданите.

Именно сега е важно да се наблюдава как внезапно при някои „неслучайни“ субекти оборотите в лева скачат необяснимо. Това често е индикатор за пране на пари и фиктивни трансакции, с които се прикриват източвания и незаконни печалби.

Относно Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - тя няма да бъде закрита буквално. Политическите циркове около „реформата“ ѝ са само фасада. Истинската цел е институцията да се префасонира и да бъде вкарана под друга „шапка“ - например като дирекция в ДАНС. Така властта ще бъде окрупнена и централизирана, а контролът върху разследванията поставен в ръцете на едни и същи хора.

Властта в България се концентрира. Централизацията, обаче, няма да носи прозрачност, а удобство за онези, които не искат светлина.

И когато дойде денят, в който левът стане евро, може би ще видим не просто нова валута, а и ново ниво на контрол върху обществото. Не случайно от сега се опитват да приемат закон, с който да запушат устата на някои журналисти и коментатори в социалните мрежи - заплашвайки ги със затвор за разгласяване на лична информация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Грую

    9 3 Отговор
    Тамън сега ще лъснат и парите които се наливат в либералните ни медии да бълват глупости и КОЙ ги дава тия пари,щото нашата журналистика е под дъното

    Коментиран от #4

    10:04 11.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Ще оберат парите на народа и ще им дадат тоалетна хартия без покритие.Вчера всички вестници в Европа излязоха с заглавия: Франция потопи еврото.

    10:04 11.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Грую":

    Тези пари са в долари.Ама Тръмп ги спря

    Коментиран от #5, #6

    10:05 11.10.2025

  • 5 Грую

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За една част е така,но повечето са давани от нашите на нашите джурналя да бълват заплахи и простотии

    10:06 11.10.2025

  • 6 Няма проблеми

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Прехвърлиха ги в бюджета, за социални услуги, 6 милиарда за защита на животните от бомбички.

    10:10 11.10.2025

  • 7 Кой ще преброи

    6 0 Отговор
    след една година
    обеднилите и лишаващи се отчаяни хора
    като заплатите и пенциите намалеят два пъти

    кли от 2 хилки кинти на 1 хилка евро
    и цените подобно на сегашните в лева

    Коментиран от #9

    10:14 11.10.2025

  • 8 Дам

    5 0 Отговор
    99 % от народа няма авоари, дигиталните плащания не са пари, а купони. Хартиените банк-ноти също не са пари, а банкови разписки. Избягвайте банките когато е възможно.

    10:14 11.10.2025

  • 9 Абе те

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ще преброи":

    Абе те номинално ще ги вдигнат доходите, накрая дори милионери ще ви направят, само дето един хляб ще е един милион евро.

    10:17 11.10.2025

  • 10 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Народът ще се хване за палците още на 1 януари когато започва най-големият грабеж в България в новата и история..

    10:18 11.10.2025

  • 11 факуса

    3 0 Отговор
    що ни една мисирка не си направи труда да пита кво правим ако се спъне туй приемане на еврото,кой ще покрие загубите от малоумната реклама и другите тъпотий свързани с туй юркане

    10:19 11.10.2025

  • 12 Костадинов

    2 5 Отговор
    Аз избрах Еврото ,пред руБлатО

    Коментиран от #14

    10:21 11.10.2025

  • 13 малко разум

    3 0 Отговор
    Сменяйте в долари и злато.Германия ,Франция,Италия,Испания ....са фалирали.Еврото е обречено на яка инфлация.

    10:35 11.10.2025

  • 14 Бизнесмен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Костадинов":

    Аз избрах рублата пред еврото

    Коментиран от #18

    10:36 11.10.2025

  • 15 Отвратен

    1 0 Отговор
    Поредният обир на мнозинството! Крадците отново ще са на печалба!

    10:40 11.10.2025

  • 16 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Най-много скочиха оборотите на лидле и куфлан. Не случайни обекти. Цените там от три месеца са двойни спрямо миналата година

    10:42 11.10.2025

  • 17 Тити

    1 0 Отговор
    А бащата на Сияна какво ще каже?

    10:44 11.10.2025

  • 18 Копейко

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бизнесмен":

    А ти виждал ли си някога рубла?

    10:45 11.10.2025