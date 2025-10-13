Новини
Мнения »
Илиян Василев: Точно толкова струва един глас – 50 лева

Илиян Василев: Точно толкова струва един глас – 50 лева

13 Октомври, 2025 10:01 869 21

  • илиян василев-
  • пазарджик-
  • корупция-
  • купуване на гласове-
  • общински съветници

А в същото време шефът на МВР в Пазарджик спокойно казва: „Нищо не сме видели. Няма проблем. Няма престъпление“

Илиян Василев: Точно толкова струва един глас – 50 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Видяхме пачки по 50 лева, разкрити в кола.

Точно толкова струва един глас – 50 лева.

Арестуваните от гражданите си крият лицата, но срамът няма да ги спаси.

А в същото време шефът на МВР в Пазарджик спокойно казва: „Нищо не сме видели. Няма проблем. Няма престъпление.“ Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Не питат откъде са парите, колко са били преди „гражданския арест“, не питат за какво са предназначени. Не търсят отговорност.

Просто... не виждат. А логическата връзка е ясна и за децата - намерения, възможност, на "местопрестъплението" са хванати-

Така ли изглежда държава?

Да имаш МВР, което се държи като адвокат на купувачите на гласове? Да се прави, че не знае какво се случва, когато пачките миришат на избори от километър?

Но нека отбележим нещо важно.

Днешните събития показаха друго България – гражданска, смела, будна.

Хората вече не чакат МВР да защити изборите им. Те самите започват да действат, да упражняват своя надзор, да защитават демокрацията си.

Когато МВР е пленено – гражданите арестуват.

Да се знае.

Никой не е длъжен да търпи безобразията ви, нито да ви уважава, когато предавате обществото, на което дължите служба и чест.

И ако институциите се правят на слепи, гражданите ще гледат вместо тях.

И ще действат.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горе

    13 1 Отговор
    долу, са 50 за куповача и 50 за малограмотния “българин”

    10:08 13.10.2025

  • 2 Инициатива Правосъдие за всеки

    3 0 Отговор
    Резюме на изборния ден в Пазарджик

    10:09 13.10.2025

  • 3 айде смешарки:но срамът няма да ги спаси

    10 1 Отговор
    ама си крадат безнаказано чекмеджарите
    и общ поръчкари си измислят нови за фирми на шуробаджанаци

    Коментиран от #4

    10:10 13.10.2025

  • 4 Весо

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "айде смешарки:но срамът няма да ги спаси":

    Мислите ли, че Сю ще хвани подпалвачите на камиони в София?

    10:12 13.10.2025

  • 5 Любопитен

    2 10 Отговор
    Браво на таен агент Сашо от ДС, знае ги нещата и преди и сега.

    Коментиран от #10

    10:13 13.10.2025

  • 6 Народе????

    12 1 Отговор
    МВР-Ново начало! Когато няма полиция, народът създава милиция. И да се знае-циганите никога не са били част от българския народ!

    10:13 13.10.2025

  • 7 МИ ТАКА Е ВАСИЛЕВ

    3 4 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯ Е МОЖЕШ ПЛАЩАШ А ПАЗАРА ДИКТУВА ПРАВИЛАТА на ТЪРСЕНЕ и ПРЕДЛАГАНЕ

    10:13 13.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    🤔🤔🤔
    Да се чуди човек❗
    ТЪРГОВИЯТА ( купуване-продаване на гласове)
    Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
    а ИЗМАМАТА ( обещание което не се изпълни)
    Е ПОЛИТИКА❗
    🤔🤔🤔

    10:15 13.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 долар ден

    1 0 Отговор
    Той винаги си е струвал толкова

    10:21 13.10.2025

  • 13 Циник

    1 0 Отговор
    Ужас, аз все безплатно гласувам, а то било ОК и за пари. Къде се пускат обявите?

    10:22 13.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 жедрф

    2 1 Отговор
    При по честни избори като се ловят купувачите и се брой правилно, лъжливите и крадливи ГЕРБ със циганина от банкя са на 6 то място, без никакво влияние. Сещате ли се как стават друг път все "първи"??? Слава Богу всеки може да прецени как се лъже.

    10:23 13.10.2025

  • 16 да си

    4 1 Отговор
    Намалят субсидиите партиите и да дават на всеки който отиде да гласува по 50 лв. и няма да има куповачи като магнитския с -и-ч-г

    10:25 13.10.2025

  • 17 болгаринь..

    2 0 Отговор
    Като дойдат изборите за двата плондера дека командорат б-я..взимам педесетачката и гласувам за них,та на бг-тата да им стане зле-като разберат че са вкарали още една бара за водопадо-да бъде по зрелищен в хотело за женската на железков..

    10:29 13.10.2025

  • 18 Ами сега?

    4 0 Отговор
    Като не отиваш да гласуваш по честни ли стават изборите? Манипулации и купуване на гласове има винаги и навсякъде, но когато има много гласували по съвест или срещу мафията количеството на манипулациите се губи в множеството, а когато голяма част не гласуват на места само 50 или 100 гласа са решаващи и лесно става да ги фалшифицират. Някои се оправдават, че нямало за кого да гласуват, ами достатъчно е да е срещу представителите мафията. След като множеството не гласуват все по няма да има читави кандидати, защото такива няма да се кандидатират докато гласуват само платени и зависими избиратели, а няма кой да гласува против статуквото.

    10:30 13.10.2025

  • 19 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Будността на пазарджишкия гражданин струва- както се вижда 50 лева!?Това което също се вижда е една безнадежност -има някакви отчаяни опити на шепата разумни пазарджиклии да спасят положението !?Но останалите вече не виждат смисъл -какво ви говори тази избирателна активност ... 35%.!?Е проверете кой етнос е взел масово участие - това са "будните" хора!?....поредните простотии на Илиян Василев ...

    10:34 13.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 С РИСК ДА СЕ ПОВТОРЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    ПАЗАРНА ИКОНОМИКА-----ФИНИКИИСКИТЕ ЗНАЦИ ДОКАЗАХА ПАТРАВАТА СТОИНОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    10:38 13.10.2025