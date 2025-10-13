Илиян Василев: Точно толкова струва един глас – 50 лева

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Видяхме пачки по 50 лева, разкрити в кола.

Точно толкова струва един глас – 50 лева.

Арестуваните от гражданите си крият лицата, но срамът няма да ги спаси.

А в същото време шефът на МВР в Пазарджик спокойно казва: „Нищо не сме видели. Няма проблем. Няма престъпление.“ Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Не питат откъде са парите, колко са били преди „гражданския арест“, не питат за какво са предназначени. Не търсят отговорност.

Просто... не виждат. А логическата връзка е ясна и за децата - намерения, възможност, на "местопрестъплението" са хванати-

Така ли изглежда държава?

Да имаш МВР, което се държи като адвокат на купувачите на гласове? Да се прави, че не знае какво се случва, когато пачките миришат на избори от километър?

Но нека отбележим нещо важно.

Днешните събития показаха друго България – гражданска, смела, будна.

Хората вече не чакат МВР да защити изборите им. Те самите започват да действат, да упражняват своя надзор, да защитават демокрацията си.

Когато МВР е пленено – гражданите арестуват.

Да се знае.

Никой не е длъжен да търпи безобразията ви, нито да ви уважава, когато предавате обществото, на което дължите служба и чест.

И ако институциите се правят на слепи, гражданите ще гледат вместо тях.

И ще действат.