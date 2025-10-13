Илиян Василев: Точно толкова струва един глас – 50 лева

Видяхме пачки по 50 лева, разкрити в кола.
Точно толкова струва един глас – 50 лева.
Арестуваните от гражданите си крият лицата, но срамът няма да ги спаси.
А в същото време шефът на МВР в Пазарджик спокойно казва: „Нищо не сме видели. Няма проблем. Няма престъпление.“ Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Не питат откъде са парите, колко са били преди „гражданския арест“, не питат за какво са предназначени. Не търсят отговорност.
Просто... не виждат. А логическата връзка е ясна и за децата - намерения, възможност, на "местопрестъплението" са хванати-
Така ли изглежда държава?
Да имаш МВР, което се държи като адвокат на купувачите на гласове? Да се прави, че не знае какво се случва, когато пачките миришат на избори от километър?
Но нека отбележим нещо важно.
Днешните събития показаха друго България – гражданска, смела, будна.
Хората вече не чакат МВР да защити изборите им. Те самите започват да действат, да упражняват своя надзор, да защитават демокрацията си.
Когато МВР е пленено – гражданите арестуват.
Да се знае.
Никой не е длъжен да търпи безобразията ви, нито да ви уважава, когато предавате обществото, на което дължите служба и чест.
И ако институциите се правят на слепи, гражданите ще гледат вместо тях.
И ще действат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горе
10:08 13.10.2025
2 Инициатива Правосъдие за всеки
10:09 13.10.2025
3 айде смешарки:но срамът няма да ги спаси
и общ поръчкари си измислят нови за фирми на шуробаджанаци
Коментиран от #4
10:10 13.10.2025
4 Весо
До коментар #3 от "айде смешарки:но срамът няма да ги спаси":Мислите ли, че Сю ще хвани подпалвачите на камиони в София?
10:12 13.10.2025
5 Любопитен
Коментиран от #10
10:13 13.10.2025
6 Народе????
10:13 13.10.2025
7 МИ ТАКА Е ВАСИЛЕВ
10:13 13.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Да се чуди човек❗
ТЪРГОВИЯТА ( купуване-продаване на гласове)
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
а ИЗМАМАТА ( обещание което не се изпълни)
Е ПОЛИТИКА❗
🤔🤔🤔
10:15 13.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 долар ден
10:21 13.10.2025
13 Циник
10:22 13.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 жедрф
10:23 13.10.2025
16 да си
10:25 13.10.2025
17 болгаринь..
10:29 13.10.2025
18 Ами сега?
10:30 13.10.2025
19 не може да бъде
10:34 13.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 С РИСК ДА СЕ ПОВТОРЯ
До коментар #14 от "ШЕФА":ПАЗАРНА ИКОНОМИКА-----ФИНИКИИСКИТЕ ЗНАЦИ ДОКАЗАХА ПАТРАВАТА СТОИНОСТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
10:38 13.10.2025