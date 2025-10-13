Александър Симов: Да погледнем към резултатите в Пазарджик реалистично и с "нищожно количество болка"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дайте да поемем дъх и да погледнем към резултатите в Пазарджик реалистично и с "нищожно количество болка", както би се изразил Буковски. Че нивото на истерия на десните софийски, подчертавам "софийски" инфлуенсъри ми идва леко нанагорно. Тази поза "Късам си косите, стена и твърдя, че селяните са ме прецакали" трябва официално да влезе в Кама сутра.

Това коментира във "Фейсбук" Александър Симов.

1. Не знам защо някой си е мислил, че броят на гласуващите рязко ще скочи. Тъжно, но факт - в България не се е случило нищо, което да вдигне избирателната активност. Медийните пушилки, парламентарните скандали и стенания задават сбъркана оптика. Ситуацията е абсолютно същата като през 2023 година - банална безнадеждност, студ в душата и липсата на нов хоризонт. През 2023 година активността е 39, 42, сега е 35, 09. Тоест реалната промяна не е чак толкова голяма.

Всички, които стенат за "негласуващите" трябва да си зададат основен въпрос - "Защо трябва да им гласуват, а?". Да не говорим, че убеждението, ако хората се върнат пред урните ще гласуват за правилните сили и фактори граничи с пиесите на Бекет.

2. Пеевски не коли и беси из Пазарджишко от сега. Той е скритият фактор там от много години. Сега просто официализира резултата си, което очевидно ще иска да направи и в национален план. Беше хубаво софийските борци с него да открият Пазарджик малко по-рано, защото да концентрираш усилията си само в един (изборен) ден е върховна глупост. Те големите схеми се пекат преди това. Много е лесно днес десните да сочат с криви пръсти към циганските махали и да ги изкарват виновни. Циганинът - този вечен виновник за некадърната политика. А някой някога опита ли се да приобщи ромите към някакво национално политическо усилие? Оставили сме ги невидими в гетата и се сещаме за тях само по време на избори.

3. Резултатът на ПП-ДБ не е лош - повишават си гласовете.

Но, офффф, още отсега знам, че централите им няма да си направят правилните изводи. Прегледах внимателно посланията на местните им кандидати - никъде не видях оливане от типа: "това е грандиозната битка между Запада и Кремъл" или "дългата ръка на Путин иска да стисне за топките Пазарджик". Напротив - видях концентрирани, строго местни послания, изключително конкретни, при това без голям патос. Може би точно в това е голямата разлика. На място кандидатите знаят, че политическата мастурбация вреди на резултата.

4. БСП повишава своя резултат. Тук вече ясно се вижда, че обединението на левицата наистина работи. Да, скокът не е много голям, но със съвсем леко усилие можете да видите във ФБ какви апокалиптични слюнки се пръскаха за предстоящото титанично поражение на левицата и как отвратените избиратели ще накажат БСП. Резултатът на левицата е светлинка в тунела, защото БСП винаги се оказва по-издръжлива и силна в миговете на криза, когато всички канибали в социалните мрежи очакват нейния окончателен край.

5. Сега се дръжте - допреди тези избори мнозинството, което управляваше в Пазарджик беше ПП-ДБ, ГЕРБ и БСП. То заради това схемите наизуст не работят.

Дали заради това или заради нещо друго - ГЕРБ гълтат вода на тези избори и спадът им е драматичен. А може би това е метафора какво ще се случи, ако Борисов и Пеевски се сблъскат като Годзила и Биоланте на национално ниво. Не знам. Точно тук политиката потъва под водата, а зад кулисите е тъмно, мрачно и прашно, за да знам какво точно става.

6. Резултатът на "Възраждане" също е очакван. Те са особена политическа конструкция. На национално ниво, където вървят политическите дъвки могат да се представят добре, но на местно, където се изисква хладен прагматизъм и реално знание, никакви ги няма. Не бих правил генерални изводи за националния им резултат обаче.