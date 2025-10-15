Калина Андролова: Случаят „Пазарджик“ се използва за повод за преформатиране на кабинета „Желязков“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случаят „Пазарджик“ се използва за повод за преформатиране на кабинета „Желязков“.

„Ново начало“ започват преговори, най-вероятно ще се сменят няколко министри, може и Гуцанов да изгърми, защото Зафиров си мери влиянието с него, пък и Гуци е в добри отношения с Радев, което не е приемливо в този момент. За да се постигне промяната, която се желае, ще паднат и глави за обща атмосфера.

Това прогнозира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Възможно е и някои министър от ГЕРБ да си тръгне, уж, че ГЕРБ се оттеглят, за да се събират и стягат, както и някои министър от ИТН може да се подмени, за да се покаже, че коалицията се разтърсва.

Все пак трябва да има прилични поводи за подмяна на формулата на управление.

Защото парадоксът, който Борисов подчертава в изявлението си вчера, е, че т.нар. коалиционни партньори вместо да търпят щети, си вдигат рейтинга, щетите са единствено за ГЕРБ. Затова Борисов казва, че Киселова обикаля държавата и си прави пиар, тоест работи за кампанията на БСП. Въпросното БСП хем е във властта и консумира предимствата на властта, хем не търпи щети, а ползва ресурсите за своя си кампания и в момента възстановява клиентелата си, доколкото може. Процесът беше започнат още при служебните кабинети на Радев, но сега продължава в друга посока и под ръководството на друг.

БСП е двулицева и инструментализирана партия в момента. Киселова е напълно абсурдна, и отдавна трябваше да се махне от поста, който обитава. Всъщност Борисов заобиколно изразява това, което не може в дълбочина да каже директно и го обобщава за умрели кучета като БСП, които някой реанимира!

Борисов се чувства неприятно от факта, че „Ново начало“ източва части от актива на ГЕРБ по места, без партията на Пеевски да е формално във властта и да поема отговорност за управленските решения.

Тоест „Ново начало“ събира сили за легитимно участие, ползвайки паравана на официалното присъствие на ГЕРБ във властта, без да търпи каквито и да е електорални щети, а тъкмо обратното.

„Ново начало“ има избор, дали да се съгласява или да атакува решенията на правителството, което дава гъвкавост пред електората и възможност за спокойно съсредоточаване на ресурси по места. (Тук трябва да се каже, че Пеевски не бяга от отговорност, той винаги е искал да има легитимно присъствие. Но обстоятелствата досега не бяха удобни.)

ГЕРБ е в обратната позиция. Като най-голяма партия във властта, обира всички негативи от управлението, изтощава електоралната си база,

тъй като ресурсите във властта са твърде споделени – малко министри, огромен разход на отговорност, никаква гъвкавост, щети от вземане на непопулярните решения, като влизане в еврозоната, непреодолими дупки в държавния бюджет, сложна външна политика, и в крайна сметка, непрекъснати атаки от опозицията за неформалното присъствие на Пеевски пр.

Така че в думите на Борисов има много много истина, има и желание за действие, но дали ще се върви към стабилизация на партията, зависи само от стратегията на Борисов, дали ще бъде дълбока и реформаторска наистина или ще се заложи само на общи фрази и констатации. Сега е момента Радев да излезе с реалистично изявление, да напусне президентството и да започне кампания, но за пореден път няма да го направи!