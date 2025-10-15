Юлия ал-Хаким: Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт

Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт.
Това коментира Юлия ал-Хаким.
Било заради политическата криза, която остави твърде дълго кадрите и бизнес кръговете около ГЕРБ на сухо, било заради напъна да вкарат страната в еврозоната на цената на пълно задушаване на местната власт. Когато си оставиш кметовете без проекти и финансиране, те отиват при Пеевски, който услужливо ги прозвънява един след друг да предложи помощта си.
Доколкото имам някакъв поглед към вътрешните среди в ГЕРБ, доста техни кадри бяха оставени на произвола с месеци след съставянето на кабинета, защото Борисов бе обиден, че той лично не е станал премиер и не го вълнуваха никакви други назначения.
И понеже в политиката не влизат алтруисти, хеле пък тия от кръговете на ГЕРБ, Пеевски бързо се намества там, където нечий интерес е останал неудовлетворен.
То не е някаква сложна философия, такъв бе механизмът на превземането на ДПС, такъв ще е механизмът на превземане и на ГЕРБ. Страната е в пълен финансов колапс и всеки се ориентира по посока на парите, за да оцелее.
Водачката на листата на ДПС-Ново начало в Пазарджик е бивша депутатка от ГЕРБ, защо и как е останала бивша не знам, но нека да го наречем отмъщението на бившите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цвете гербер
12:05 15.10.2025
2 Майна
Та ти си съпруга на Симов от БСП
Оставка!
12:06 15.10.2025
3 Вече
12:06 15.10.2025
4 избирател
Коментиран от #10, #14
12:08 15.10.2025
5 И за какво
12:08 15.10.2025
6 бтеде
12:09 15.10.2025
7 Един
Да видим дано се изтребят един друг!
12:09 15.10.2025
8 кроманьонеца
12:10 15.10.2025
9 българка
12:10 15.10.2025
10 Майна
До коментар #4 от "избирател":Искаш от същото- гласувай за Тримореца
Искаш НАТО- човекът е Радев
Искаш Брюксел- човекът е Радев
Искаш България над всичко- Възраждане!
12:10 15.10.2025
11 Фактъ
12:13 15.10.2025
12 Ха ха хо
12:14 15.10.2025
13 Хасковски каунь
Това беше чиста уйдурмъ
12:15 15.10.2025
14 Купуване продаване
До коментар #4 от "избирател":С това МВР и с този ЦИК, на предсрочни избори тлъстата свиня ще вземе над 100 процента, не мандата.
12:16 15.10.2025
15 Юлия, а вий госпожо като сте
12:18 15.10.2025