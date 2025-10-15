Новини
Юлия ал-Хаким: Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт

15 Октомври, 2025 12:03 553 15

  • бойко борисов-
  • герб-
  • дпс

Доколкото имам някакъв поглед към вътрешните среди в ГЕРБ, доста техни кадри бяха оставени на произвола с месеци след съставянето на кабинета, защото Борисов бе обиден, че той лично не е станал премиер и не го вълнуваха никакви други назначения

Юлия ал-Хаким: Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт - 1
Снимка: БГНЕС
Юлия Ал-Хаким Юлия Ал-Хаким
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт.

Това коментира Юлия ал-Хаким.

Било заради политическата криза, която остави твърде дълго кадрите и бизнес кръговете около ГЕРБ на сухо, било заради напъна да вкарат страната в еврозоната на цената на пълно задушаване на местната власт. Когато си оставиш кметовете без проекти и финансиране, те отиват при Пеевски, който услужливо ги прозвънява един след друг да предложи помощта си.

Доколкото имам някакъв поглед към вътрешните среди в ГЕРБ, доста техни кадри бяха оставени на произвола с месеци след съставянето на кабинета, защото Борисов бе обиден, че той лично не е станал премиер и не го вълнуваха никакви други назначения.

И понеже в политиката не влизат алтруисти, хеле пък тия от кръговете на ГЕРБ, Пеевски бързо се намества там, където нечий интерес е останал неудовлетворен.

То не е някаква сложна философия, такъв бе механизмът на превземането на ДПС, такъв ще е механизмът на превземане и на ГЕРБ. Страната е в пълен финансов колапс и всеки се ориентира по посока на парите, за да оцелее.

Водачката на листата на ДПС-Ново начало в Пазарджик е бивша депутатка от ГЕРБ, защо и как е останала бивша не знам, но нека да го наречем отмъщението на бившите.


България
  • 1 цвете гербер

    1 7 Отговор
    Няма такова нещо .Герб винаги е готов за избори , а феномена беше до тук .

    12:05 15.10.2025

  • 2 Майна

    5 0 Отговор
    Ти ли нямаш поглед?
    Та ти си съпруга на Симов от БСП
    Оставка!

    12:06 15.10.2025

  • 3 Вече

    5 0 Отговор
    Всички любими " независими анаЛизатори " обслужват само шишо

    12:06 15.10.2025

  • 4 избирател

    1 2 Отговор
    Мнозинство в парламента без Герб не може .Единствения начин някой да има мнозинство е да излезе Радев и да вземе над 100 мандата

    Коментиран от #10, #14

    12:08 15.10.2025

  • 5 И за какво

    4 1 Отговор
    му е престъпната Бокова шайка , един читав няма ! Малко такива прибра от ДПС - то , че и още !?

    12:08 15.10.2025

  • 6 бтеде

    4 0 Отговор
    Фалираха държавата за това този лъжлив и крадлив циганин прави сценки. Дефицита вече е над 5 % и до края на годината ще стигне 8% и сега този боклук от банкя се опитва да се изхлузи без да го разберат че се е наакал. Целия спектакъл е за това. А иначе другата свиня че има голям апетит и изяде Винету е повече от ясно. Искат да крадат само че вече няма за всички на клона. Слава на Господ Иисус Христос на лъжата и идва края. Много народ лъгаха и мамеха но истината идва.

    12:09 15.10.2025

  • 7 Един

    5 0 Отговор
    Сега калинките на ГЕРБ ще започнат ударно пребоядисване, за да могат да се доберат до скута на Дебелия!
    Да видим дано се изтребят един друг!

    12:09 15.10.2025

  • 8 кроманьонеца

    3 2 Отговор
    Допускате ли , че г-н П , може да управлява държавта , след като е отхвърлен от всички международни лидери ? Не слушайте какво кудкудякат мисирките .

    12:10 15.10.2025

  • 9 българка

    4 0 Отговор
    Бойко изнесе едно представление, в което се видяха много неща и най-вече големия му СТРАХ. Време разделно - край или начало? Всичко зависи от заспалите българи, които се държат като извънземни.

    12:10 15.10.2025

  • 10 Майна

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "избирател":

    Искаш от същото- гласувай за Тримореца
    Искаш НАТО- човекът е Радев
    Искаш Брюксел- човекът е Радев
    Искаш България над всичко- Възраждане!

    12:10 15.10.2025

  • 11 Фактъ

    2 1 Отговор
    Нещата отиват натам , че вече Банкята ще целува ръка . Какво падение и унижение ли му предстои тепърва ?! Ще гледаме сеира .

    12:13 15.10.2025

  • 12 Ха ха хо

    1 0 Отговор
    ДП му взе милиционерите на ББ, те 90% са вече ДПС НН.

    12:14 15.10.2025

  • 13 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Това са гласуващото малцинство за пари. Масрафа бе поет от главното Д с голямото Г. Боко умишлено каза пас, и резултатът бе са човека с тясното чело. А Пазарджик се слави с тъмни субекти с виолетови устни и амуджи- синеци.Те винаги гласуват за посочените индивиди.
    Това беше чиста уйдурмъ

    12:15 15.10.2025

  • 14 Купуване продаване

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "избирател":

    С това МВР и с този ЦИК, на предсрочни избори тлъстата свиня ще вземе над 100 процента, не мандата.

    12:16 15.10.2025

  • 15 Юлия, а вий госпожо като сте

    0 0 Отговор
    с висока култура, защо сте хванали Арабия за ....ра?

    12:18 15.10.2025