Юлия ал-Хаким: Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт

Поглъщането на партията на Борисов от Пеевски вече е очеизваден факт.

Това коментира Юлия ал-Хаким.

Било заради политическата криза, която остави твърде дълго кадрите и бизнес кръговете около ГЕРБ на сухо, било заради напъна да вкарат страната в еврозоната на цената на пълно задушаване на местната власт. Когато си оставиш кметовете без проекти и финансиране, те отиват при Пеевски, който услужливо ги прозвънява един след друг да предложи помощта си.

Доколкото имам някакъв поглед към вътрешните среди в ГЕРБ, доста техни кадри бяха оставени на произвола с месеци след съставянето на кабинета, защото Борисов бе обиден, че той лично не е станал премиер и не го вълнуваха никакви други назначения.

И понеже в политиката не влизат алтруисти, хеле пък тия от кръговете на ГЕРБ, Пеевски бързо се намества там, където нечий интерес е останал неудовлетворен.

То не е някаква сложна философия, такъв бе механизмът на превземането на ДПС, такъв ще е механизмът на превземане и на ГЕРБ. Страната е в пълен финансов колапс и всеки се ориентира по посока на парите, за да оцелее.

Водачката на листата на ДПС-Ново начало в Пазарджик е бивша депутатка от ГЕРБ, защо и как е останала бивша не знам, но нека да го наречем отмъщението на бившите.