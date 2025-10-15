Адв. Велислав Величков пред ФАКТИ: Пеевски загуби контрола над изборите в Пазарджик след скандала в Огняново

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След приключването на местните избори в Пазарджик… Какво и как се случи в деня на вота и дали този път схемите за купуване на гласове дадоха очаквания резултат. Пред ФАКТИ говори адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.



- Адвокат Величков, изборите в Пазарджик приключиха. Вие бяхте на място и ги наблюдавахте лично. Какви са основните ви изводи от това, което видяхте?

- Основният извод е, че изборите бяха приключили още преди да започнат. Бяха преброени гласовете на една огромна маса от хора, които бяха доведени като стадо до изборните секции от ефрейтори, лейтенанти и полковници на една определена партия – „ДПС - Ново начало“. И като цяло до обяд реален изборен процес де факто нямаше, само се губеше времето и на хората в изборните секции, и на тези, които се занимаваха с контрола, преброяването, а и на самите хора, които отидоха свободно да изразят вота си. Имаше цели секции в селата и градски квартали, които очевидно бяха под контрола на две определени групи, които играеха с общо четири изборни листи - тази на "ДПС Ново начало“ и тази на бившия кмет Тодор Попов. Виждаше се координация между членове на секционни комисии, застъпници и посредници, които докарваха хората или ги пресрещаха в дворовете на училищата. Местата, които са от години „под контрол“ там, отново бяха главният център на изборна дейност. Но този път нещата не се развиха по сценария, който определени хора и един доста видим партиен лидер очакваха. Този път се случи нещо необичайно. Имаше единни действия между граждански и партийни активисти от различни политически сили - и то от такива, които иначе имат дълбоки противоречия помежду си като „Величие“ и ПП-ДБ. Когато се разбра, че се прилага класическа схема с брокери и „тефтерчета“, разпределителни групи в близки заведения и директно довеждане на гласоподаватели, всички реагираха и поединично, и заедно в последствие. Това обърка плановете на организаторите. Трябва да се каже ясно - без тази реакция схемата на "Новото начало" щеше да сработи по стария модел. Както бе в село Огняново до момента на "гражданските арести" и блокираните коли.



- Визирате случката в Огняново, която предизвика скандал…

- Работеше се с класическа логистика - автомобили, които докарват хора, десятници, списъци с имена и телефони и посредници с пари. Но в определен момент сана голямо напрежение в селата Мало Конаре и Огняново и полицията и активисти започнаха да ги разпръскват, а на някои места буквално бяха изгонени прекупвачи и брокери на гласове. Имаше три скъпи автомобила – „Порше“, БМВ и „Ауди“, с хора, които бяха засечени да обикалят в махалите и до контролират потока от хора към секциите. В Огняново бяха заловени част от тези хора, но не последваха арести. Видяха се хората, колите, значките, парите… Това стана факт най-вече на симпатизанти и активисти на партия „Величие“, които следиха колите дори с дрон, а после блокираха две от тях в ромската махала. Към този момент полицията и медиите не реагираха, излъчваше се само в интернет. Следобед вече не можеше да се крие нищо. Медиите и наблюдателите започнаха да разпространяват информацията. Стана ясно, че в Огняново нещата са излезли извън контрол за тези, които обикновено „държат“ изборния процес. Там имаше и немски журналисти, скандалът ставаше международен...



- Това имаше национален и дори международен отзвук?

- Полицаите на място в Огняново, които дойдоха с огромно закъснение, след дълго колебание и чакане на инструкции все пак свършиха работата си и наредиха установяване на самоличността и обиск и претърсване на колите и хората в тях. Най-видимият резултат от това бе, че след 14:00 часа масовите опашки изчезнаха от училищата, секциите се изпразниха и в крайна сметка голяма част от поръчания вот не се случи. Вместо да се стигне до 45 - 50% избирателна активност, каквато явно беше целта на контролирания вот, се получи около 35%, което е по-малко от изборите преди две години. Така Пеевски загуби контрола над изборите в Пазарджик след скандала в Огняново.



- И това доведе до…

- Поради ниската избирателна активност, „ДПС – Ново начало“ не успяха да придобият еднолично абсолютно мнозинство в Общинския съвет. Свързаните групи на бившия кмет Попов, който очевидно игра споделена игра с „ДПС - Ново начало“, разпределиха своите листи между роднини, приятели и бивши колеги от предишния общински съвет. Той сам призна, че така са решили да играят. Но ДПС и листите на Попов общо имат 18 (8 + 10) съветника, което не стига.



- Какво означава това за баланса на силите в общинския съвет?

- От тук нататък всичко зависи дали ГЕРБ и БСП ще се включат в Пеевското мнозинство. Ако го направят, те ще превърнат тези осем души на ДПС в реално мнозинство и ще достигнат 25 съветници. Това вече си е мнозинство, но само ако и бившият кмет Тодор Попов реши да играе за Пеевски и ДПС.



- Какво се случи с ГЕРБ на тези избори? Останаха шести…

- ГЕРБ бяха пометени, буквално, в Пазарджик, защото тяхното влияние и брокери очевидно работеха за „ДПС - Ново начало“. Това е може би най-странната изборна загуба на ГЕРБ в голям областен град като Пазарджик - да се наредят шеста политическа сила.



- Очаквахте ли такъв резултат за ГЕРБ?

- Аз бях изумен, когато видях в две секции в Мало Конаре как вървят нещата, след като веригата се прекъсна. В една секция там бяха подадени около 190 гласа до обяд, общо станаха около 250 в края на изборния ден, като секцията е от близо 1000 души. За ГЕРБ имаше нула гласа. В друга секция в същото училище със 700 души по списък, където има смесено население, ГЕРБ имаше само три гласа. Едва ли някога ГЕРБ са имали нула гласа в голяма избирателна секция.



- Това сигнал ли е за ГЕРБ…

- При такава развръзка на бъдещи избори, Пеевски може да вземе огромната част от техните гласове и да ги прехвърли, така че ГЕРБ да стане трета или четвърта политическа сила. Ако Борисов продължава да се държи като обслужваща „камериерка“ на Пеевски, да му слугува в будоара, ГЕРБ ще бъде маргинализирана - или ще бъде изсмукана, претопена от „Ново начало“, или ще бъде маргинализирана и дори заличена за известно време. Именно поради това Борисов бе толкова афектиран, държеше се буквално като човек с биполярно разстройство пред собствената си парламентарна група. Той рязко и болезнено разбра, че вече не е най- силният човек в държавата и е изпуснал от контрол собствените си депутати и министри.



- Как се справиха другите партии, които имат представители в Общинския съвет?

- Тези, които се противопоставиха твърдо на Пеевски, като „Продължаваме промяната“, получиха близо 1000 гласа повече, отколкото в миналия съвет и увеличиха с двама общинските си съветници. Това показва, че при добра организация и координация можеш да се противопоставиш на контролирания и купен вот, и да получиш собствен добър резултат, като не позволиш някой да расте с огромни темпове, както очакваше Пеевски.



- И сега следва голямото изпитание за кмета Кулински, който е от ПП-ДБ?

- Кметът Кулински се оказа много добро попадение - много успешен, много уважаван. Хората говорят с респект за него, той е комбинативен, с добра визионерска стратегия и дипломатически умения. В първия си мандат успя да получи мнозинство за предложенията си, въпреки че голяма част от партиите се опитваха да го блокират. Сега веднага започна разговори с всички политически сили.



- Какво ще се случи в Общинския съвет, много партии имат представители…

- Ако се направи мнозинство срещу ДПС, както предложи Асен Василев от ПП-ДБ, и осемте съветници на „ДПС - Ново начало“ бъдат изолирани, кметът ще има комфорт. Все пак остава въпросът как бившият кмет Тодор Попов ще използва своите 9-10 гласа, ако и съветниците от партия МИР се прибавят. Ако Попов в преследване на своя бизнес политически модел ги даде на Пеевски, задачата на кмета Кулински става много трудна.



- Но пак не стигат за мнозинство?

- Тук вече идва ролята на ГЕРБ и БСП. Те ще рискуват много, ако се включат към хората на Пеевски и Тодор Попов. Очаквам БСП, с трима съветници, да се опитат да действат така, че да не изглеждат като патерица на Пеевски, но ще видим. Дали ГЕРБ и БСП ще застанат с или срещу Пеевски, това до голяма степен ще предопредели съдбата им и в национален мащаб… Мисля си, че кметът трудно ще бъде бламиран в съвета при тези резултати.



- Ако трябва да се направи извод от тези избори?

- Голямата въпросителна след тези избори е дали хората ще започнат да гласуват. Ако има по-голяма изборна активност, нещата ще са други. Ако хората гласуват, няма да оставят едни с пачки и поршета да контролират вота. Когато хората не гласуват, те реално помагат на онзи, който контролира и купува гласове. При избирателна активност от 60 - 65% в Пазарджик, Новото начало нямаше да произведе повече от 4-5 съветника, заедно със сателитите си, максимум до 15 души, и щеше да има стабилно мнозинство около кмета Кулински. И вече се видя и голямата въпросителна, която остава - има ли си Пеевски „частно МВР“, което действа само по поръчка и отказва да образува досъдебни производства, въпреки че има достатъчно данни и налични доказателства за купуване на гласове…