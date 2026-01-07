Евродепутати от Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП идват на посещение у нас

Новини
7 Януари, 2026 07:35 420 2

На 7 януари, сряда, членовете на ЕП ще присъстват на представяне на реформата на системата за грижи за децата в България и ще се срещнат с представители на неправителствени организации и УНИЦЕФ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутати от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент - на посещение в България от 7 до 9 януари. По време на визитата си те ще се срещнат с неправителствени организации и национални органи и ще посетят центрове за настаняване на деца и семейства.

Делегацията е ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров ("Обнови Европа", България) и Валери Дево ("Обнови Европа", Франция).

На 7 януари, сряда, членовете на ЕП ще присъстват на представяне на реформата на системата за грижи за децата в България и ще се срещнат с представители на неправителствени организации и УНИЦЕФ. На следващия ден те ще пътуват до Пазарджик, където ще посетят центрове за социални услуги за деца и семейства и за деца с увреждания.

Следобед делегацията ще проведе срещи с националните органи по въпросите на закрилата на детето. В петък, 9 януари, евродепутатите ще посетят комплекс за преходно жилищно настаняване за млади хора в София, където се подпомагат деца бежанци и жертви на трафик на възраст между 14 и 18 години.


България
  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    07:36 07.01.2026

  • 2 ха ха

    3 0 Отговор
    наглеждат робите в колонията

    07:47 07.01.2026

