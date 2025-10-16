Слави Василев: Решението на президента да използва личния си автомобил е олицетворение на няколко политически реалности

Решението на президента да използва личния си автомобил при посещения в страната е олицетворение на няколко политически реалности, които неизменно ще предопределят събитията напред.
Това коментира във "Фейсбук" Слави Василев.
1. Радев демонстрира изключителен политически нюх. Способността му да маневрира през миниран терен и да покаже умение да отвърне на удара, нанасяйки максимално поражение на опонентите си и излизайки победител от ситуацията, е показателна за развоя на предстоящия сблъсък между него и мутрите.
2. Това разпределение на отговорностите между ГЕРБ, „Ново начало“ и Радев оформя перфектната буря за управляващите. Колкото повече ГЕРБ, „Ново начало“, ПП–ДБ, БСП и ИТН - партиите, гласували промените в закона за службите, включително НСО - удрят срещу президента, толкова повече неговият имидж на единствена алтернатива расте. И желанието да се роди негов политически проект в един момент ще избие на улицата. Нито могат да игнорират президента, нито пък той ще им остане длъжен.
3. Държавата е в положение на свободно падане, и това играе в полза на необходимостта от алтернатива на сегашното положение. Президент, който се вози в личния си автомобил, е израз на политическо пропадане, което не сме виждали от 90-те години. Радев ни показа, че с тези управляващи, начело с Пеевски - който е инициатор на промените в закона, лишил администрацията на президента от служебни автомобили - вървим към тотално разграждане и пропадане на държавата, институциите и, в крайна сметка, живота и благосъстоянието на всеки от нас. И всички ставаме свидетели на това. Управляващите не могат да се скрият.
Това ни довежда до неизбежността на т. 4. Времето работи в интерес на президента. Властта към момента е отговорност на ГЕРБ и ДПС „Ново начало“, които нито могат да се отърват от нея, нито могат да променят конфигурацията достатъчно дълго, за да изчакат края на мандата на Радев. Предсрочни избори със сигурност засилват възможността за Радев да се официализира.
Вътрешната динамика в мнозинството играе в полза на Пеевски, която поставя Борисов в „цугцванг“ - той е на ход, а правилен такъв няма. Колкото повече седи в тази коалиция, толкова повече Пеевски изяжда партията му. Вариантът да вкара Пеевски официално в коалицията само ще засили апетитите на „Ново начало“, което от своя страна ще ускори процеса на канибализация в ГЕРБ.
Тази динамика ще предопредели, почти математически, оставащото време на този кабинет и събитията след неговия край. По-сериозна екзистенциална криза ГЕРБ не е преживявал. Борисов е на ход, Пеевски изчаква, а Радев наблюдава. Това е и съотношението на силите.
В крайна сметка почти математически сигурно е - освен ако не ни сполети някой „черен лебед“ - че ще стигнем до сблъсъка между ГЕРБ/ДПС „Ново начало“ и Радев, и това ще предопредели дали ще потънем в това, което вчера Борисов нарече „помийна яма“, или ще излезем от нея.
1 Некой
13:57 16.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12
13:59 16.10.2025
3 Бялджип
Коментиран от #8, #15, #18, #20
14:00 16.10.2025
4 pyндью
14:03 16.10.2025
5 Дааа
Коментиран от #9, #11
14:04 16.10.2025
6 Данко Харсъзина
Парите за служебен кортеж заминаха при Боташ.
Коментиран от #13
14:04 16.10.2025
7 Кеефф
14:07 16.10.2025
8 Да си знае
До коментар #3 от "Бялджип":Боташ му е по-малкият проблем! Борисов се спаси заради него, а това няма да му бъде простено!
14:10 16.10.2025
9 И ти от кой лагер си?
До коментар #5 от "Дааа":Не е вярно това, което си написал! Вие искате да си мислим така!
14:11 16.10.2025
10 Промяна
14:15 16.10.2025
11 Промяна
До коментар #5 от "Дааа":И какво като влезе Радев в парламента Какво ще е едноличен собственик там ли хахахахахахаха Защо пишете откровени лъжи за малоумници
14:17 16.10.2025
12 Промяна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И няколко пеша полицая зад него и полицейска кола хахахахаха
14:18 16.10.2025
13 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Само да ни светнеш какво общо има Радев с Боташ, че нещо май не ти е ясно. Както общо има президент с договор между фирми? Или тая плюнка още я дъвчите щото тулуп и свиня така ви казаха. А колело си има и ходи с него на работа. Свиня и тиква на велосипед да си видял?
Коментиран от #21
14:20 16.10.2025
14 мунчо в затвора!
14:31 16.10.2025
15 мунчо в затвора!
До коментар #3 от "Бялджип":Най- вонящият екскремент е точно мунчо.
14:32 16.10.2025
16 Тримата от запаса
14:33 16.10.2025
18 Каза Деса
До коментар #3 от "Бялджип":Джиткай си с БМВто докато можеш- само 300 бона сме платили за него.
14:35 16.10.2025
19 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
ДЪРЖАВНИТ€ ПАРИЧКИ, ОТ КРАД НА ТИ ОТ тати Н€ МИРИШАТ, НАЛИ $лави?!?!?
P.S.
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 81г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
14:36 16.10.2025
20 Фона го засрахте задружно!
До коментар #3 от "Бялджип":Продължавайте да ми пишете минуси! Факт е, че много хора се отдръпнаха и това ясно се видя на втори тур на президентските избори!
14:38 16.10.2025
21 Боташчо копейков
До коментар #13 от "Хохо Бохо":А бе, другарю, КОЙ ходи преди подписването при ердоганчо да хортува за този договор?! Защо правиш хората на толкова прости? КОЙ е назначил това ВРЕМЕННО правителство, КОЙ е разрешил 13 г договор да се подпише отВРЕМЕННО правителство, без опция за предоговаряне???? Нещо за комисионни да речеш и тем подобни, КОЙ ли ги е гушнал????
14:38 16.10.2025
22 все тая
14:40 16.10.2025