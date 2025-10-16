Слави Василев: Решението на президента да използва личния си автомобил е олицетворение на няколко политически реалности

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Решението на президента да използва личния си автомобил при посещения в страната е олицетворение на няколко политически реалности, които неизменно ще предопределят събитията напред.

Това коментира във "Фейсбук" Слави Василев.

1. Радев демонстрира изключителен политически нюх. Способността му да маневрира през миниран терен и да покаже умение да отвърне на удара, нанасяйки максимално поражение на опонентите си и излизайки победител от ситуацията, е показателна за развоя на предстоящия сблъсък между него и мутрите.

2. Това разпределение на отговорностите между ГЕРБ, „Ново начало“ и Радев оформя перфектната буря за управляващите. Колкото повече ГЕРБ, „Ново начало“, ПП–ДБ, БСП и ИТН - партиите, гласували промените в закона за службите, включително НСО - удрят срещу президента, толкова повече неговият имидж на единствена алтернатива расте. И желанието да се роди негов политически проект в един момент ще избие на улицата. Нито могат да игнорират президента, нито пък той ще им остане длъжен.

3. Държавата е в положение на свободно падане, и това играе в полза на необходимостта от алтернатива на сегашното положение. Президент, който се вози в личния си автомобил, е израз на политическо пропадане, което не сме виждали от 90-те години. Радев ни показа, че с тези управляващи, начело с Пеевски - който е инициатор на промените в закона, лишил администрацията на президента от служебни автомобили - вървим към тотално разграждане и пропадане на държавата, институциите и, в крайна сметка, живота и благосъстоянието на всеки от нас. И всички ставаме свидетели на това. Управляващите не могат да се скрият.

Това ни довежда до неизбежността на т. 4. Времето работи в интерес на президента. Властта към момента е отговорност на ГЕРБ и ДПС „Ново начало“, които нито могат да се отърват от нея, нито могат да променят конфигурацията достатъчно дълго, за да изчакат края на мандата на Радев. Предсрочни избори със сигурност засилват възможността за Радев да се официализира.

Вътрешната динамика в мнозинството играе в полза на Пеевски, която поставя Борисов в „цугцванг“ - той е на ход, а правилен такъв няма. Колкото повече седи в тази коалиция, толкова повече Пеевски изяжда партията му. Вариантът да вкара Пеевски официално в коалицията само ще засили апетитите на „Ново начало“, което от своя страна ще ускори процеса на канибализация в ГЕРБ.

Тази динамика ще предопредели, почти математически, оставащото време на този кабинет и събитията след неговия край. По-сериозна екзистенциална криза ГЕРБ не е преживявал. Борисов е на ход, Пеевски изчаква, а Радев наблюдава. Това е и съотношението на силите.

В крайна сметка почти математически сигурно е - освен ако не ни сполети някой „черен лебед“ - че ще стигнем до сблъсъка между ГЕРБ/ДПС „Ново начало“ и Радев, и това ще предопредели дали ще потънем в това, което вчера Борисов нарече „помийна яма“, или ще излезем от нея.