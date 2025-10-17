Новини
Малко ключови неща по темата за снимката на Насар

17 Октомври, 2025 16:01

  • снимка-
  • делян пеевски-
  • карлос насар

Независимо по какви причини се е снимал с Пеевски, това е разочароващо. Единствената причина, която е разбираема, и почти всеки 9 от 10 човек би приел, е да е заплашен той и близките му

Малко ключови неща по темата за снимката на Насар - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко ключови неща по темата Насар.

Можете да имате мнение дали одобрявате или не снимката му с Пеевски, можете да сте разочаровани или не, но това е тясно свързано единствено и само с вашия морал и ценностна система.

Има два аргумента в негова защита, които се споделят.

1.Аргумент 1 (този е и на самия Насар): “Ама аз не се интересувам от политика и за мен са важни само тежестите”. Ми не, не е адекватен аргумент по темата дали даден човек разочарова с позицията си по толкова важна и наболяла тема. Липсата на интерес към най-важната тема - гражданското общество и бъдещото на държавата е разочарование. Особено на поредния млад човек с огромно влияние/инфлуенсър върху много други млади хора. Това не е аргумент, че той не е разочаровал, и че направеното от него е нормално. То дава обяснение и го разбирам, но НЕ го приемам, то самото е разочарование. Както е разочароваща апатията на повечето млади хора, включително и такива с претенции за интелект и образование, по темата с политиката и ситуацията у нас."Аз не ги следя много тези теми, не са ми интересни, не разбирам и тн".

2.Аргумент 2 (по Сиромахов и много други): “Ама вие какво сте постигнали на 20 години или изобщо в живота си. Срещу него да вървите няма да го стигнете. Не можете да го критикувате”.

Абсолютно невалиден аргумент по темата. Ако смятате, че когато даден човек е добър/гений в дадено нещо, НЕ можете аргументирано да го критикувате в друга област, само защото той е велик в нещо, имате сгрешени логически връзки и ценностна система, подчинена на безкритично идеализиране. идоли. Никой не е тръгнал да критикува Насар как вдига щангата, къде тренира и подобни неща, в които той е брилянтен и ще остане може би един от най-добрите в историята на спорта, може би и в света, а със сигурност за България.

Критикуват го за избора му да се подчинени на този, който е завладял всичко в любимата ви родина (понеже нали тук патриотичните нотки са засегнати, че се атакува народен герой).

Независимо по какви причини се е снимал с Пеевски, това е разочароващо. Единствената причина, която е разбираема, и почти всеки 9 от 10 човек би приел, е да е заплашен той и близките му, както са много хора, работещи за Пеевски, които ги държи той с изфабрикувани дела (където е завладял съд и прокуратура) и физически заплахи, а други ги държи просто с много пари и те са се продали, водени от личните интереси - тях никога няма да ги разберат други освен себеподобните им келепирници. Но дори при тази причина това пак е разочароващо, че се случва у нас.

Така че всички тези аргументи не са по същество и по темата. Разбира се, че за да се разочарова човек от нещо, си е виновен той самият, че има такива очаквания особено към хора от света на българския спорт и шоубизнес. Тук рядко може да се появи читав морален човек, който въпреки големите и безспорни успехи в спорта, има морално поведение и служи за пример/заема важни позиции по теми извън своята област, в която е експерт, в областта на общочовешкото и гражданското.

И да, щом нямате проблем с тази постъпка на Насар, значи с вас имаме различна ценностна система. Аз също разбирам (обяснявам си) защо го прави (това още повече ме разочарова), но не го приемам и това е въпрос на възпитание и приоритети в живота. Моите са коренно противоположни на всичко, което символизира Пеевски - физически, говорно, психически, духовно, морално и цялостно.

Петър Велков, фейсбук


България
  • 1 бай Бай

    21 2 Отговор
    Гледайте паричните потоци вместо снимки.
    Кое е по-важно а??

    16:02 17.10.2025

  • 2 Седящия бик

    15 8 Отговор
    Голям праз. Снимал се с вожда Дебелия Шопар. Насар свинско не яде няма и да го открадне, не виждам проблем че мюсюлманин се е снимал Нерез.

    Коментиран от #12

    16:05 17.10.2025

  • 3 Минаващ

    12 4 Отговор
    Много е лесно да обясняваш колко си морален, когато нищо не зависи от теб и нямаш допирни точки до ДП.
    Другото е лакардия...

    16:13 17.10.2025

  • 4 Мечо ПУХ

    22 5 Отговор
    ГОЛЯМ СПОРТИСТ, малък човек. Що е то?

    16:14 17.10.2025

  • 5 Оффф

    17 7 Отговор
    Големи простотии. Момчето каз какво е станало. Отишъл е при тоя Шопар за да се изясни, че той от федерацията и от Шиши нищо не е взел и нищо не е получил. А ние го изкарахме най-големия идиот. Де да имаше още истински българи като него. А Шиши гледа как да се покаже, че и Насар държи в ръцете си. Тоя е по нагъл и от Баце!

    Коментиран от #7

    16:14 17.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    На снимката Пеевски е с двайсет години по млад .Фотошоп.

    16:15 17.10.2025

  • 7 така е

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Оффф":

    Шиши държи федерацията по вдигане на тежести, с която Насар е в конфликт. Личи си от снимката, че Насар не е въодушевен от това ръкостискане. А ДП се е снимал и с много други спортисти, постигнали големи успехи! Обича да използва популярността им!

    16:21 17.10.2025

  • 8 Какъв.

    12 3 Отговор
    Е тоя зор да се снимат с тая с виня?

    16:22 17.10.2025

  • 9 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Няма логика световен талант да се снима със световен корупционен магнитски индивид с нулево одобрение в собствената му страна

    16:25 17.10.2025

  • 10 Тъпото руско говедо Румен Р

    7 11 Отговор
    Кой си ти нещастнико Петър Веков, та да коментираш до кого се бил снимал българският световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар????
    Гнус ме е от такива гадни хора като вас Петър Веков, просто се скрийте под камъка от който изпълзяхте... нещастник смотан.

    Коментиран от #11

    16:30 17.10.2025

  • 11 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    делянеее, ти ли си бе?

    16:31 17.10.2025

  • 12 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Седящия бик":

    Карлос е християнин.

    16:31 17.10.2025

  • 13 !!!?

    0 0 Отговор
    "...за мен са важни само тежестите" !!!?

    16:31 17.10.2025

  • 14 Гошо

    5 0 Отговор
    Костадин Костадинов председател на "Възраждане" пред факти.бг-

    Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски


    Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа
    ......
    Мисля че "леко" се е заблудил Костадинов като си е помислил че Пеевски е взел на ГЕРБ купения вот и им е останал само корпоративния ( държавни служители ,областни и общински администрации ,полиция,военни, даскали). Заблудил се е от резултата на ГЕРБ в Пазарджик (6,2%). В Пазарджик имаха толкова защото отидоха много граждански активисти (БОЕЦ ,Бареков с колона от 32 автомобила и други),защото изборите бяха само в 1 град. А парламентарните са едновременно в цялата страна и няма как тези граждански активисти и сдружения да бъдат едновременно във всички градове в страната и Пеевски и Борисов отново ще си купуват на воля. Вярно ,ДПС ще имат много повече но за ГЕРБ освен корпоративния отново ще има и купен вот. Няма как да се съберат десетки хиляди граждански активисти които в деня на изборите да бъдат във всеки град. Нормален ,обикновен ,трудов човек не гласува за тези грабителски клики ( ГЕРБ -ДПС)

    16:33 17.10.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Това е една много тъжна за българите снимка! Две пълни противоположности. Единият е единственото, което ни е останало - гордостта. Другият е срама , който търпим!

    16:37 17.10.2025

  • 16 Какъв морал в този мохамеданин

    3 1 Отговор
    Арабина не се интересува от Българското простолюдие. От министъра на спорта Пешев получи 600 хиляди лева ,от вицепрезидента на "Мултигруп" 1 милион ,от Пеевски тоест от вашите пари 1 милион и 300 хиляди. Коя арабска държава ще му даде толкова? Те не се интересуват от някакви вдигащи железа! Знаете ли че когато Италия стана световен шампион по волейбол като победи България, в анкета 67% от Италианските граждани изобщо не са знаели че има световно първенство. А тук снимки ,фанфари и те също се снимаха със свинята дори още по унизително! Наредена парламентарната група на ДПС отпред а волейболистите в редица зад тях все едно са незначителни индивиди

    16:39 17.10.2025

  • 17 Кой е виновен?

    0 0 Отговор
    Не са виновни спортистите, че се снимат с политиците! Виновни са политиците, че се снимат със спортистите!

    16:58 17.10.2025