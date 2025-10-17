Малко ключови неща по темата за снимката на Насар

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко ключови неща по темата Насар.

Можете да имате мнение дали одобрявате или не снимката му с Пеевски, можете да сте разочаровани или не, но това е тясно свързано единствено и само с вашия морал и ценностна система.

Има два аргумента в негова защита, които се споделят.

1.Аргумент 1 (този е и на самия Насар): “Ама аз не се интересувам от политика и за мен са важни само тежестите”. Ми не, не е адекватен аргумент по темата дали даден човек разочарова с позицията си по толкова важна и наболяла тема. Липсата на интерес към най-важната тема - гражданското общество и бъдещото на държавата е разочарование. Особено на поредния млад човек с огромно влияние/инфлуенсър върху много други млади хора. Това не е аргумент, че той не е разочаровал, и че направеното от него е нормално. То дава обяснение и го разбирам, но НЕ го приемам, то самото е разочарование. Както е разочароваща апатията на повечето млади хора, включително и такива с претенции за интелект и образование, по темата с политиката и ситуацията у нас."Аз не ги следя много тези теми, не са ми интересни, не разбирам и тн".

2.Аргумент 2 (по Сиромахов и много други): “Ама вие какво сте постигнали на 20 години или изобщо в живота си. Срещу него да вървите няма да го стигнете. Не можете да го критикувате”.

Абсолютно невалиден аргумент по темата. Ако смятате, че когато даден човек е добър/гений в дадено нещо, НЕ можете аргументирано да го критикувате в друга област, само защото той е велик в нещо, имате сгрешени логически връзки и ценностна система, подчинена на безкритично идеализиране. идоли. Никой не е тръгнал да критикува Насар как вдига щангата, къде тренира и подобни неща, в които той е брилянтен и ще остане може би един от най-добрите в историята на спорта, може би и в света, а със сигурност за България.

Критикуват го за избора му да се подчинени на този, който е завладял всичко в любимата ви родина (понеже нали тук патриотичните нотки са засегнати, че се атакува народен герой).

Независимо по какви причини се е снимал с Пеевски, това е разочароващо. Единствената причина, която е разбираема, и почти всеки 9 от 10 човек би приел, е да е заплашен той и близките му, както са много хора, работещи за Пеевски, които ги държи той с изфабрикувани дела (където е завладял съд и прокуратура) и физически заплахи, а други ги държи просто с много пари и те са се продали, водени от личните интереси - тях никога няма да ги разберат други освен себеподобните им келепирници. Но дори при тази причина това пак е разочароващо, че се случва у нас.

Така че всички тези аргументи не са по същество и по темата. Разбира се, че за да се разочарова човек от нещо, си е виновен той самият, че има такива очаквания особено към хора от света на българския спорт и шоубизнес. Тук рядко може да се появи читав морален човек, който въпреки големите и безспорни успехи в спорта, има морално поведение и служи за пример/заема важни позиции по теми извън своята област, в която е експерт, в областта на общочовешкото и гражданското.

И да, щом нямате проблем с тази постъпка на Насар, значи с вас имаме различна ценностна система. Аз също разбирам (обяснявам си) защо го прави (това още повече ме разочарова), но не го приемам и това е въпрос на възпитание и приоритети в живота. Моите са коренно противоположни на всичко, което символизира Пеевски - физически, говорно, психически, духовно, морално и цялостно.

Петър Велков, фейсбук