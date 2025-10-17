Малко ключови неща по темата за снимката на Насар

Малко ключови неща по темата Насар.
Можете да имате мнение дали одобрявате или не снимката му с Пеевски, можете да сте разочаровани или не, но това е тясно свързано единствено и само с вашия морал и ценностна система.
Има два аргумента в негова защита, които се споделят.
1.Аргумент 1 (този е и на самия Насар): “Ама аз не се интересувам от политика и за мен са важни само тежестите”. Ми не, не е адекватен аргумент по темата дали даден човек разочарова с позицията си по толкова важна и наболяла тема. Липсата на интерес към най-важната тема - гражданското общество и бъдещото на държавата е разочарование. Особено на поредния млад човек с огромно влияние/инфлуенсър върху много други млади хора. Това не е аргумент, че той не е разочаровал, и че направеното от него е нормално. То дава обяснение и го разбирам, но НЕ го приемам, то самото е разочарование. Както е разочароваща апатията на повечето млади хора, включително и такива с претенции за интелект и образование, по темата с политиката и ситуацията у нас."Аз не ги следя много тези теми, не са ми интересни, не разбирам и тн".
2.Аргумент 2 (по Сиромахов и много други): “Ама вие какво сте постигнали на 20 години или изобщо в живота си. Срещу него да вървите няма да го стигнете. Не можете да го критикувате”.
Абсолютно невалиден аргумент по темата. Ако смятате, че когато даден човек е добър/гений в дадено нещо, НЕ можете аргументирано да го критикувате в друга област, само защото той е велик в нещо, имате сгрешени логически връзки и ценностна система, подчинена на безкритично идеализиране. идоли. Никой не е тръгнал да критикува Насар как вдига щангата, къде тренира и подобни неща, в които той е брилянтен и ще остане може би един от най-добрите в историята на спорта, може би и в света, а със сигурност за България.
Критикуват го за избора му да се подчинени на този, който е завладял всичко в любимата ви родина (понеже нали тук патриотичните нотки са засегнати, че се атакува народен герой).
Независимо по какви причини се е снимал с Пеевски, това е разочароващо. Единствената причина, която е разбираема, и почти всеки 9 от 10 човек би приел, е да е заплашен той и близките му, както са много хора, работещи за Пеевски, които ги държи той с изфабрикувани дела (където е завладял съд и прокуратура) и физически заплахи, а други ги държи просто с много пари и те са се продали, водени от личните интереси - тях никога няма да ги разберат други освен себеподобните им келепирници. Но дори при тази причина това пак е разочароващо, че се случва у нас.
Така че всички тези аргументи не са по същество и по темата. Разбира се, че за да се разочарова човек от нещо, си е виновен той самият, че има такива очаквания особено към хора от света на българския спорт и шоубизнес. Тук рядко може да се появи читав морален човек, който въпреки големите и безспорни успехи в спорта, има морално поведение и служи за пример/заема важни позиции по теми извън своята област, в която е експерт, в областта на общочовешкото и гражданското.
И да, щом нямате проблем с тази постъпка на Насар, значи с вас имаме различна ценностна система. Аз също разбирам (обяснявам си) защо го прави (това още повече ме разочарова), но не го приемам и това е въпрос на възпитание и приоритети в живота. Моите са коренно противоположни на всичко, което символизира Пеевски - физически, говорно, психически, духовно, морално и цялостно.
Петър Велков, фейсбук
1 бай Бай
Кое е по-важно а??
16:02 17.10.2025
2 Седящия бик
Коментиран от #12
16:05 17.10.2025
3 Минаващ
Другото е лакардия...
16:13 17.10.2025
4 Мечо ПУХ
16:14 17.10.2025
5 Оффф
Коментиран от #7
16:14 17.10.2025
6 Последния Софиянец
16:15 17.10.2025
7 така е
До коментар #5 от "Оффф":Шиши държи федерацията по вдигане на тежести, с която Насар е в конфликт. Личи си от снимката, че Насар не е въодушевен от това ръкостискане. А ДП се е снимал и с много други спортисти, постигнали големи успехи! Обича да използва популярността им!
16:21 17.10.2025
8 Какъв.
16:22 17.10.2025
9 ООрана държава
16:25 17.10.2025
10 Тъпото руско говедо Румен Р
Гнус ме е от такива гадни хора като вас Петър Веков, просто се скрийте под камъка от който изпълзяхте... нещастник смотан.
Коментиран от #11
16:30 17.10.2025
11 Гост
До коментар #10 от "Тъпото руско говедо Румен Р":делянеее, ти ли си бе?
16:31 17.10.2025
12 Хмм
До коментар #2 от "Седящия бик":Карлос е християнин.
16:31 17.10.2025
13 !!!?
16:31 17.10.2025
14 Гошо
Костадин Костадинов: И на котките в държавата им е ясно, че управлява Пеевски
Борисов може да намери сили и да отидат на избори, но ГЕРБ вече са сянка. При едни бъдещи избори - предвиждам едни 300 000 гласа
......
Мисля че "леко" се е заблудил Костадинов като си е помислил че Пеевски е взел на ГЕРБ купения вот и им е останал само корпоративния ( държавни служители ,областни и общински администрации ,полиция,военни, даскали). Заблудил се е от резултата на ГЕРБ в Пазарджик (6,2%). В Пазарджик имаха толкова защото отидоха много граждански активисти (БОЕЦ ,Бареков с колона от 32 автомобила и други),защото изборите бяха само в 1 град. А парламентарните са едновременно в цялата страна и няма как тези граждански активисти и сдружения да бъдат едновременно във всички градове в страната и Пеевски и Борисов отново ще си купуват на воля. Вярно ,ДПС ще имат много повече но за ГЕРБ освен корпоративния отново ще има и купен вот. Няма как да се съберат десетки хиляди граждански активисти които в деня на изборите да бъдат във всеки град. Нормален ,обикновен ,трудов човек не гласува за тези грабителски клики ( ГЕРБ -ДПС)
16:33 17.10.2025
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:37 17.10.2025
16 Какъв морал в този мохамеданин
16:39 17.10.2025
17 Кой е виновен?
16:58 17.10.2025