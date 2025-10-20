Проф. Милена Стефанова пред ФАКТИ: Пеевски има безкрайни амбиции и това е видно от пръв поглед

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще започне ли държавата да функционира нормално, след като миналата седмица депутатите не успяха да съберат кворум, защото ГЕРБ не се регистрират по заповед на Борисов. Ще видим ли „ДПС – Ново начало“ в нова роля и като част от управлението? Какво да очакваме от БСП и ИТН… Пред ФАКТИ говори политологът проф. Милена Стефанова.



- Г-жо Стефанова, Бойко Борисов се разсърди, след като ГЕРБ останаха 6-и на изборите в Пазарджик, и държавата спря да работи. Това нормално ли е. Може ли да се случи в друга държава от ЕС?

- Резултатите от изборите в Пазарджик за общински съвет бяха само предтекст. Да, Борисов беше ядосан, но според мен, той отдавна е ядосан. Нека не забравяме, че става дума за резултати от частични местни избори и то в една средна община. Тези избори не могат да се екстраполират като някаква тенденция или да се обобщават като валидни за цялата страна. Местните избори са специфични и специално община Пазарджик се характеризира с твърде разнопосочни икономически интереси и обвързаности. В тази община ГЕРБ отдавна няма значими резултати. ГЕРБ дори не направи значима кампания за тези избори. Дали това е грешка, или не, аз не знам, защото е възможно да не са правили кампания, защото знаят, че нямат позиции, които толкова да защитават. Борисов решава сега проблеми с коалиционното управление на държавата, защото трябва да се приеме бюджета за 2026 година, първият за България в евро, а коалицията е разнолика в идеологическо отношение. БСП се чудят защо той им се сърди, но те прекаляват с популизма и безконтролното харчене на публичните ни пари. Едва ли Борисов е изненадан, защото БСП са социалисти, но трябва да бъдат малко усмирени. Въобще има да се решават въпроси с единността на коалицията, ако искаме наистина през следващата година управлението на страната да е стабилно, а ние имаме нужда от това, за да влезем успешно и без сътресения в еврозоната.

- Поглъща ли „ДПС – Ново начало“ ГЕРБ, защото виждаме как по места бивши кадри на партията на Борисов „сменят курса“…

- Във всяка партия има клиентелисти и кариеристи. Те се преориентират бързо, без да имат морал. Във вашия въпрос се съдържа и отговорът – тези хора са бивши кадри на ГЕРБ. Борисов си го каза – „тези, които ние ги пъдиме“, те отиват при друг. Това се случва в местата, където се носят слухове и има някакви размествания на клиентелата към „силния“ на деня. Ако ПП-ДБ не говореха от сутрин до вечер за Пеевски, може би нямаше да му създават ореол на „силния“. Не знам конкретиката, но съм сигурна, че икономически интереси по места движат нещата.

- Оказва се, че има министрества, дадени на концесия. Сега ли го разбра това Борисов…

- Сега, концесията като инструмент на икономиката означава, че даваш на някого да върши едни неща от името на държавата, от които той печели, но и плаща на държавата концесионна такса. Та аз не знам какво означава да са дадени на концесия министерства. Има съществена грешка при първоначалното формиране на управляващата коалиция, но ние не знаем дали това не е било единствено възможното в онзи момент на създаването на коалицията. Грешката е, че една партия си отговаря за дадени министерства и не само министърът, но и заместниците са на същата партия, че и парламентарните комисии се водят от депутати от същата партия. Изкушенията са големи. Сега с евентуално преформатиране тази грешка може да се поправи. Особено ако министерствата са високо ресурсни, каквито са МРРБ, МТСП и други, трябва много да се внимава при коалиционно управление.

- Критики от Бойко Борисов отнесоха председателят на парламента Наталия Киселова, Борислав Гуцанов и Даниел Митов. В тях ли лидерът на ГЕРБ си намери виновници за несполуките на партията…

- Само Даниел Митов е от ГЕРБ. Като министър на МВР, чувствително министерство, за което отдавна се твърди, че е завладяно, Митов е изложен на много критики и има голяма отговорност. Борисов каза ясно, че Митов е политическото ръководство и иска от него да е по-твърд. Или си отива някой от професионалното ръководство на МВР, или си отива министърът. Е, шефът на полицията в Пазарджик е отстранен и се води разследване, а в петък Борисов каза, че Митов е отървал кожата. Гуцанов е ядосал Борисов, защото си позволи по медиите да прави изявления за повишаване на доходите, което явно не е съгласувано в коалицията. Киселова отдавна с поведението си си проси подобно отношение. Та явно има много защо да се ядосва Борисов. Най-вече защото когато работиш в коалиция, трябва предварително да обсъждаш нещата и да се излиза с ясна и единна позиция. За пореден път трябва да кажем, че българските политици нямат коалиционна култура.

- БСП първоначално не коментираха ситуацията, а след това казаха, че за тях е важна стабилността на управлението. В каква ситуация са социалистите…

- БСП е в изключително неизгодна позиция. С твърде малко реално присъствие в Народното събрание, но пък с големи амбиции. Не могат да си позволят друго отношение към момента. Не могат да заплашват и не могат да извиват ръце. Затова единствено трябва да демонстрират национално отговорна позиция и да продължат. Всъщност, от стабилност на държавното управление, в което те участват, само биха спечелили. Нищо, че някои от симпатизантите и членовете им не харесват коалицията с ГЕРБ. Обаче трябва да се смирят и да посмалят амбициите си. Няма да докладват на партийните си форуми как са повишили доходите, а това ги тревожи явно. Обаче трябва разум.

- ИТН продължават да мълчат. Те какъв ход имат?

- ИТН никакъв ход нямат, освен да участват в управлението. Това не би им се случило след предсрочни избори. Допуснаха грешка с внесения законопроект за изменение на Наказателния кодекс и си навлякоха справедливия гняв не само на журналистите. Вероятно това е действие без да е съгласувано с коалиционните партньори. Това също е повод Борисов да се ядосва и да иска затягане на правилата на работа на управляващата коалиция.

- Лидерът на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че е готов да поеме управлението. Ще влезе ли партията му официално във властта?

- Той каза, че е готов да носи отговорност, включително и с участие в управлението. Звучи малко като онзи пионерски отговор: „Винаги готов“. Пеевски има безкрайни амбиции и това е видно от пръв поглед. Явно много му се иска да се пъчи с участие в управлението. Нека не забравяме, че ДПС под ръководството на Доган е било и мандатоносител, и е участвало с партийни кадри в управлението. Освен всичко останало Пеевски ще иска да докаже, че и той може. Според мен, обаче, няма да се получи. Поне докато Пеевски е лидер на ДПС, дали ще му сложим отзад новото начало или не, няма никакво значение, защото вече има само едно ДПС, тази партия няма да участва в управлението на страната. Ролята на крепящ правителство на малцинството му е достатъчна. Ще видим. Предстоят разговори.

- Респективно, коя партия ще изпадне?

- Никоя, защото както казах вече „ДПС – Ново начало“ няма да влезе официално в коалиция. Но ще продължи да подкрепя мнозинството. На първа стъпка Пеевски ще трябва да се задоволи само с това, че ще водят някакви разговори с партията ДПС. Всъщност, е много престижно да подкрепяш стабилността в страната.

- Как виждате нова формула на кабинет с „ДПС – Ново начало“ в него…

- Не я виждам. Няма да има такава. ГЕРБ и Бойко Борисов, според мен, са напълно наясно, че това би било катастрофа за ГЕРБ. Миналата седмица след брифинга на ГЕРБ стана ясно, че ГЕРБ не искат предсрочни парламентарни избори. След допитване до активите на партията по страната. От изказването на Борисов разбрахме, че в понеделник трябва да се проведат разговори в Съвета за съвместно управление между тримата партньори в коалицията. И след тези разговори, ако се прецени, да се покани „ДПС – Ново начало“ на разговори. Много медии разчетоха това изказване като покана към Пеевски за включване във властта. Аз не го тълкувам така. Борисов каза, че много е разчитал ДБ и по-малко ПП да проявят разум и да поискат разговори. И след като това не се случва и явно няма да се случи, управляващите нямат никакъв избор, освен да разчитат на подкрепа от тези, които им я дават. Ако Пеевски си е мислил, обаче, че може да поема отговорност по друг начин, освен по този, който до сега прави, мисля, че се е лъгал. Та, разговорите с Пеевски и „ДПС – Ново начало“ явно ще трябва да са в посока на усмиряване на безкрайните амбиции. След като месеци наред декларираш всеки ден публично, че ще подкрепяш правителството на малцинството, защото това е държавническо поведение, защото няма да хвърлиш държавата в хаос, значи трябва да си изпълниш декларациите. Ще видим. Предстоят разговори и от резултата от тях ще стане ясно, макар никой да не иска предсрочни избори, дали все пак няма да има такива. Вината много лесно може да бъде хвърлена на ДПС, а Пеевски няма да иска това.



Би било убийствено, ако се стигне до предсрочни избори през февруари.



Опозицията да не бърза съвсем да залепва Борисов за Пеевски. И да не отварят шампанското. Това е само моя прочит на казаното.

Когато имаме управление с правителство на малцинството, обикновено в парламента се сформират плаващи мнозинства. Мисля, че управляващата коалиция, не само ГЕРБ, но и ИТН и БСП трябва да полагат повече усилия и да си търсят подкрепа и от други формации – не само от “ДПС – Ново начало“. Това е много предизвикателно и трудно, давам си сметка, при настоящата конфигурация на българското Народно събрание. Но трябва да се полагат усилия и ако ПП-ДБ са внесли смислени предложения, те трябва да бъдат подкрепени. Както и обратното е валидно. Ако управляващите са внесли нещо, което може да бъде подкрепено, то това трябва да стане.

- За пореден път виждаме, че това, което обединява Борисов и Пеевски, е общият враг - Румен Радев… Страх ли ги е от партия на президента…

- Радев не може да бъде заплаха нито за ГЕРБ, нито за ДПС-НН. Аз не мисля, че въобще ще се стигне до създаване на партия на Радев. Около него има кръг от икономически интереси, които си мислят, че такова нещо е възможно. Има и заблудени от относително стабилния му рейтинг, но този рейтинг се дължи не на личните качества на Радев, а на заеманата от него сега позиция на президент. Това ще се промени веднага, след като Радев предаде властта на следващия президент.



С посланията, които Радев отправя, и с действията, които предприема, ако се създаде някаква формация, или ако той оглави вече съществуваща формация, те биха теглили електорат от националистическите и проруски партии.



Нито ГЕРБ, нито „ДПС – Ново начало“ са такива. Ако нещо обединява Борисов и Пеевски, то това не е Радев.