Новини
Мнения »
Ангел Джамбазки: Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система

20 Октомври, 2025 16:01 1 799 30

  • мол-
  • убийство-
  • младеж-
  • англе джамбазки-
  • намушкване

Следващият път, когато отидете “на МОЛ”, вземете със себе си поне сатър. Че не се знае кой кого.

Ангел Джамбазки: Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система - 1
Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки евродепутат
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Махалата дойде в центъра.

Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система.

Това коментира във "Фейсбук" Ангел Джамбазки.

Нищо неочаквано, нищо изненадваща, крайно време беше тези, които смятаха за нормално да убият животински от бой беззащитен пенсионер за пет лева в село Мечка — и го правеха безнаказано три десетилетия — да покажат как се прави тази работа и в центъра на София. Има нещо демократично в това.

Убийци тук далеч не са само физическите извършители. Силно подозирам, че ще се окажат наркозависими филмари, с дотам изпържени мозъци, че да следват що-годе някаква поредност от физиологични нужди, които трудно разбират свойството и последиците от постъпките и поведението си.

Истински представители на новото поколение в прекрасния нов свят на евтини наркотици, никакво образоване, никакво възпитание и никаква лична отговорност.

Убийци са и онези, които отричаха, прикриваха, оправдаваха и омаловажаваха етническата битова престъпност в циганските махали. Е, чудесно и очаквано — тя вече е извън махалите. В мола е.

Поздравления за правителството, а и за неговите предшественици — благодарение на героичните ви усилия България вече е „европейска държава“ и всеки софиянец вече може да бъде намушкан с нож по европейски, докато пазарува зарзават в мола.

Виновни са както тези, които усвояваха соросоидните грантове, за да оправдават битовата етническа престъпност в циганските махали, така и тези, които се скатаваха в министерските кабинетчета, правейки се, че не я виждат, за да добутат до поредната комисионна, от поредната обществена поръчка.

Поздравления за правителствата, и сегашното и предишните, вече сме на нивото на европейските столици — София се нареди до Брюксел, Берлин и Лондон, по правото и възможността да бъдеш наръган с нож в търговски център.

Не може да има изненадани.

Бяхте предупредени. Многократно.

Следващият път, когато отидете “на МОЛ”, вземете със себе си поне сатър.

Че не се знае кой кого.


България
Оценка 4.4 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    39 0 Отговор
    Бг - ново начало

    16:02 20.10.2025

  • 2 Някой

    42 2 Отговор
    Така е. Но какво направихте вие, мишоци, докато бяхте на власт? Нищо.
    За жалост, положението и у нас ще се влошава. Не ми стигат нашите тъмнокожи, но от ЕС ни изпращат постоянно и от там.

    Коментиран от #26, #29

    16:05 20.10.2025

  • 3 осп

    5 36 Отговор
    Това всъщност е глупост. Мол-а е на мястото на Татарли, стигаше дотам, много добре си спомням. От алчност да се печели взехме мястото на туземците. Сега се колели вътре, ами нормално е. Същото е като ония, които са строили хотел на мястото на река. А този пишман-националист да вземе да си наляга парцалите, а не да се опитва да обвинява за всичко малцинставата.

    Коментиран от #9, #18, #25

    16:09 20.10.2025

  • 4 Кирил

    10 0 Отговор
    Уха, сеща двойно кИбапчитъ за изборите.

    16:12 20.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    30 0 Отговор
    Всичко много хубаво го е наредил, ама пропуска едно голямо НО. Отдавна не само индианските деца са невъзпитани и опасни. Мисля че във всеки по-голям град може да се потвърди това.

    16:13 20.10.2025

  • 7 избирател

    23 1 Отговор
    Джамбазки , не обиждай избирателите на новата партия .

    16:13 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оптимист

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "осп":

    Нищо подобно!
    Татарли винаги е била около Константин Величков. Може да се види на стари карти. Да не говорим, че в пресечките около този мол все още има солидни постройки, които са от царско време. Нищо общо като архитектура с ромските махали (в който и да е исторически период). Районът около мола е старият квартал Ючбунар(три кладенеца), който е достигал на север до Владайската река - населен предимно с работническа класа, нерядко македонски бежанци.

    Коментиран от #13

    16:16 20.10.2025

  • 10 Тоя ,

    11 3 Отговор
    дето мяташе пиратки по хората от високо , той да напомни за мизерната си същност с тая простотия !

    16:18 20.10.2025

  • 11 Коментиращ

    17 0 Отговор
    В поколението на чалгата, агресивните филми, видео игри и свободията, няма ценности (при по-голямата част от това поколение)!
    Важното е да се покажат колко "голяма" работа са, вземайки пример и от родителите си!

    Всички младежи правят глупости, но да се събират по молове за да се бият и убиват (от скука), показва абсолютна липса на ценностна система - семейство, приятели, общество, държава!
    Време е за крайни мерки!
    Всички гаменчета и агресорчета са ясни от кои класове са!
    Събират се и се вкарват във възпитанелни училища (спту-та), а на ученолюбивите се дава възможност да се развиват и да имат възможност да поправят един ден държавата ни!!!

    16:19 20.10.2025

  • 12 !!!?

    3 14 Отговор
    Джамбазки и ромите - има роми има Джамбазки, няма роми няма Джамбазки !

    16:19 20.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оптимист":

    Ючбунар е работническия квартал на София. Там е и къщата на Гошо Тарабата.
    Татарли маала е между ул. Татарли и парка Боримечката, срещу малкото НДК.

    Коментиран от #14

    16:21 20.10.2025

  • 14 Оптимист

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    точно!

    16:24 20.10.2025

  • 15 Новак

    1 1 Отговор
    Махалата е навсякъде. Дали с боя (ударението е на Я) или с табиет има ли разлика?

    16:36 20.10.2025

  • 16 Опааа

    12 1 Отговор
    Команчи ли са убийците?

    16:42 20.10.2025

  • 17 наблюдавах

    12 0 Отговор
    От една пейка в голям парк.
    Младежи, които крещяха, ритаха пейките, агресираха срещу деца, които караха колелета или сами момчета и момичета. Не зная кое беше смешното, но се заливаха от смях.
    Не бяха българчета. Лошото, заради което пиша всичко това е, че поне 4-ри момчета от 7 носеха ножове, а един имаше и бокс на ръката си.
    Беше в началото на лятото и признавам си, оттогава не искам да срещам голяма група момчета на около 13, 14, 15, 16 и повече години.

    Коментиран от #20

    16:47 20.10.2025

  • 18 На дезинфектант!

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "осп":

    Циганин, къде си чул, че циганите са признати за малцинство в някоя държава? За етнос- да, но за малцинство-не! И да знаеш, сапунът е дезинфектант.

    16:49 20.10.2025

  • 19 Джамболина и тя се обади

    1 7 Отговор
    Ми то сбивания стават всеки ден, що мълчиш за тях..

    16:51 20.10.2025

  • 20 Наблюдателен

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "наблюдавах":

    Ами що не се обади на МВР-Ново начало?

    16:56 20.10.2025

  • 21 Тома

    3 4 Отговор
    Ние циганите от мола и целия джинс гласуваме за герб и дпс защото те дават парите които крадат от българите.

    17:01 20.10.2025

  • 22 Жамбаза отече в канала

    0 4 Отговор
    И сега търси изяви...

    17:06 20.10.2025

  • 23 Шикългрубер

    5 0 Отговор
    Имало едно място , където ги превъзпитаваха , на входа на което пишеше : "Arbeit Macht Frei"...

    Коментиран от #24

    17:10 20.10.2025

  • 24 Дава,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шикългрубер":

    за около седмица бяха възпитани отвсякъде и завинаги.

    17:16 20.10.2025

  • 25 ВКК 567

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "осп":

    Татарли, друг път!

    17:17 20.10.2025

  • 26 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Какво ВМРО постигна:

    1. Спряха коварната Истанбулска конвенция.
    2. Спряха опасната Конвенция за бежанците.
    3. Настояваха и се прие необходимоста от ограда на границата с Турция, която за съжаление и заради
    чукундура Валери не се направи както трябва.
    4. Ограничиха гласуването в Турция чрез намаляване броя на секциите и ЛИЧНО попълване на декларациите.
    5. Въпреки задкулисната каолиция на ГРОБ с ДПС значително ограничиха участието на кадри на ДПС в
    централната власт.
    6. Категорично и последователно се противопоставят на антибългарската политика на управляващите вСев.
    Македония сръбски еничари и в защитата на тази кауза обединиха всички истински българи.
    7. Обещаха и постигнаха увеличаване на пенсиите.

    17:18 20.10.2025

  • 27 Факти

    5 0 Отговор
    Какво ВМРО НЕ УСПЯ да постигне :

    1.Не успяха да прокарат нормативни актове(закони) в посока на защита нa държaвнитe cлужитeли
    при дeйcтвиятa им cрeщу циганската престъпност, като е неприемливо oпрaвдaниeтo им, чe ГEРБ-aвитe
    нe ca подкрепили тeхнитe прoeктoзaкoни, зaщoтo вмecтo тoгaвa дa нaпуcнaт упрaвлeниeтo, тe прoдължaвaхa
    дa гo пoдкрeпят дoри, кoгaтo cтaнa oчeвaднo, чe ТУЛУПA oбcлужвa Дoгaн и ДПC !!!
    2.Нe нaпрaвихa почти нищo и зa aнулирaнeтo нa cтoтицитe хиляди фaлшиви ТEЛК-oвe...
    3.Участваха в позорния "конкурс" за избор на боен самолет-изтребител и подписването на крайно
    неизгодна сделка с наглите ни "приятели" от САЩ.

    17:19 20.10.2025

  • 28 Сандокан

    5 0 Отговор
    В мола съм с двата ножа, и сатър за всеки случай.

    17:19 20.10.2025

  • 29 ИСТИНАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Бойко Борисов е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти.
    Вниманието си дължи на купен пиар в българските медии,
    които са на 113-то място, след повечето африкански медии!!!
    Колкото по-скапан е политическият продукт ГЕРБ,
    толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока.
    Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
    Затова Борисов е безпомощен неможач в управлението след изборите!
    Затова винаги Борисов се оправдава с ПП/ДБ.
    Затова и така лесно Пеевски се изгаври с Борисов и политическият му продукт ГЕРБ.

    Затова Пеевски толкова лесно изяде Борисов!
    Както свинята изяжда тиква!

    17:37 20.10.2025

  • 30 Димитър

    1 0 Отговор
    В Германия не може да се гарантира живота и здравето на германците от миграцията на ножа - 29 000 нападения с нож над германци само за 2024 г.! Ами това е гражданска война, като прибавим и премазванията на Коледни базари в Берлин, Мюнхен и други градове.

    17:41 20.10.2025