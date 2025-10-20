Ангел Джамбазки: Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система

Махалата дойде в центъра.
Махалата дойде „на МОЛа“ със своите навици и поведение — с ножовете си, с „ценностната“ си система.
Това коментира във "Фейсбук" Ангел Джамбазки.
Нищо неочаквано, нищо изненадваща, крайно време беше тези, които смятаха за нормално да убият животински от бой беззащитен пенсионер за пет лева в село Мечка — и го правеха безнаказано три десетилетия — да покажат как се прави тази работа и в центъра на София. Има нещо демократично в това.
Убийци тук далеч не са само физическите извършители. Силно подозирам, че ще се окажат наркозависими филмари, с дотам изпържени мозъци, че да следват що-годе някаква поредност от физиологични нужди, които трудно разбират свойството и последиците от постъпките и поведението си.
Истински представители на новото поколение в прекрасния нов свят на евтини наркотици, никакво образоване, никакво възпитание и никаква лична отговорност.
Убийци са и онези, които отричаха, прикриваха, оправдаваха и омаловажаваха етническата битова престъпност в циганските махали. Е, чудесно и очаквано — тя вече е извън махалите. В мола е.
Поздравления за правителството, а и за неговите предшественици — благодарение на героичните ви усилия България вече е „европейска държава“ и всеки софиянец вече може да бъде намушкан с нож по европейски, докато пазарува зарзават в мола.
Виновни са както тези, които усвояваха соросоидните грантове, за да оправдават битовата етническа престъпност в циганските махали, така и тези, които се скатаваха в министерските кабинетчета, правейки се, че не я виждат, за да добутат до поредната комисионна, от поредната обществена поръчка.
Поздравления за правителствата, и сегашното и предишните, вече сме на нивото на европейските столици — София се нареди до Брюксел, Берлин и Лондон, по правото и възможността да бъдеш наръган с нож в търговски център.
Не може да има изненадани.
Бяхте предупредени. Многократно.
Следващият път, когато отидете “на МОЛ”, вземете със себе си поне сатър.
Че не се знае кой кого.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:02 20.10.2025
2 Някой
За жалост, положението и у нас ще се влошава. Не ми стигат нашите тъмнокожи, но от ЕС ни изпращат постоянно и от там.
16:05 20.10.2025
3 осп
16:09 20.10.2025
4 Кирил
16:12 20.10.2025
6 име
16:13 20.10.2025
7 избирател
16:13 20.10.2025
9 Оптимист
До коментар #3 от "осп":Нищо подобно!
Татарли винаги е била около Константин Величков. Може да се види на стари карти. Да не говорим, че в пресечките около този мол все още има солидни постройки, които са от царско време. Нищо общо като архитектура с ромските махали (в който и да е исторически период). Районът около мола е старият квартал Ючбунар(три кладенеца), който е достигал на север до Владайската река - населен предимно с работническа класа, нерядко македонски бежанци.
16:16 20.10.2025
10 Тоя ,
16:18 20.10.2025
11 Коментиращ
Важното е да се покажат колко "голяма" работа са, вземайки пример и от родителите си!
Всички младежи правят глупости, но да се събират по молове за да се бият и убиват (от скука), показва абсолютна липса на ценностна система - семейство, приятели, общество, държава!
Време е за крайни мерки!
Всички гаменчета и агресорчета са ясни от кои класове са!
Събират се и се вкарват във възпитанелни училища (спту-та), а на ученолюбивите се дава възможност да се развиват и да имат възможност да поправят един ден държавата ни!!!
16:19 20.10.2025
12 !!!?
16:19 20.10.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Оптимист":Ючбунар е работническия квартал на София. Там е и къщата на Гошо Тарабата.
Татарли маала е между ул. Татарли и парка Боримечката, срещу малкото НДК.
16:21 20.10.2025
14 Оптимист
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":точно!
16:24 20.10.2025
15 Новак
16:36 20.10.2025
16 Опааа
16:42 20.10.2025
17 наблюдавах
Младежи, които крещяха, ритаха пейките, агресираха срещу деца, които караха колелета или сами момчета и момичета. Не зная кое беше смешното, но се заливаха от смях.
Не бяха българчета. Лошото, заради което пиша всичко това е, че поне 4-ри момчета от 7 носеха ножове, а един имаше и бокс на ръката си.
Беше в началото на лятото и признавам си, оттогава не искам да срещам голяма група момчета на около 13, 14, 15, 16 и повече години.
16:47 20.10.2025
18 На дезинфектант!
До коментар #3 от "осп":Циганин, къде си чул, че циганите са признати за малцинство в някоя държава? За етнос- да, но за малцинство-не! И да знаеш, сапунът е дезинфектант.
16:49 20.10.2025
19 Джамболина и тя се обади
16:51 20.10.2025
20 Наблюдателен
До коментар #17 от "наблюдавах":Ами що не се обади на МВР-Ново начало?
16:56 20.10.2025
21 Тома
17:01 20.10.2025
22 Жамбаза отече в канала
17:06 20.10.2025
23 Шикългрубер
17:10 20.10.2025
24 Дава,
До коментар #23 от "Шикългрубер":за около седмица бяха възпитани отвсякъде и завинаги.
17:16 20.10.2025
25 ВКК 567
До коментар #3 от "осп":Татарли, друг път!
17:17 20.10.2025
26 Факти
До коментар #2 от "Някой":Какво ВМРО постигна:
1. Спряха коварната Истанбулска конвенция.
2. Спряха опасната Конвенция за бежанците.
3. Настояваха и се прие необходимоста от ограда на границата с Турция, която за съжаление и заради
чукундура Валери не се направи както трябва.
4. Ограничиха гласуването в Турция чрез намаляване броя на секциите и ЛИЧНО попълване на декларациите.
5. Въпреки задкулисната каолиция на ГРОБ с ДПС значително ограничиха участието на кадри на ДПС в
централната власт.
6. Категорично и последователно се противопоставят на антибългарската политика на управляващите вСев.
Македония сръбски еничари и в защитата на тази кауза обединиха всички истински българи.
7. Обещаха и постигнаха увеличаване на пенсиите.
17:18 20.10.2025
27 Факти
1.Не успяха да прокарат нормативни актове(закони) в посока на защита нa държaвнитe cлужитeли
при дeйcтвиятa им cрeщу циганската престъпност, като е неприемливо oпрaвдaниeтo им, чe ГEРБ-aвитe
нe ca подкрепили тeхнитe прoeктoзaкoни, зaщoтo вмecтo тoгaвa дa нaпуcнaт упрaвлeниeтo, тe прoдължaвaхa
дa гo пoдкрeпят дoри, кoгaтo cтaнa oчeвaднo, чe ТУЛУПA oбcлужвa Дoгaн и ДПC !!!
2.Нe нaпрaвихa почти нищo и зa aнулирaнeтo нa cтoтицитe хиляди фaлшиви ТEЛК-oвe...
3.Участваха в позорния "конкурс" за избор на боен самолет-изтребител и подписването на крайно
неизгодна сделка с наглите ни "приятели" от САЩ.
17:19 20.10.2025
28 Сандокан
17:19 20.10.2025
29 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Някой":Бойко Борисов е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти.
Вниманието си дължи на купен пиар в българските медии,
които са на 113-то място, след повечето африкански медии!!!
Колкото по-скапан е политическият продукт ГЕРБ,
толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока.
Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
Затова Борисов е безпомощен неможач в управлението след изборите!
Затова винаги Борисов се оправдава с ПП/ДБ.
Затова и така лесно Пеевски се изгаври с Борисов и политическият му продукт ГЕРБ.
Затова Пеевски толкова лесно изяде Борисов!
Както свинята изяжда тиква!
17:37 20.10.2025
30 Димитър
17:41 20.10.2025