Той се съобразява, аз изпълнявам – кое е по-отговорно

Той се съобразява, а аз изпълнявам – кое е по-отговорно… Преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов чухме, че от 20 години познава Делян Пеевски и знае на какво може да разчита. Преди 20 години Бойко Борисов бе главен секретар на МВР, после кмет, после премиер (официален) три пъти. А днес е обикновен депутат, както обича сам да се изразява. Е, и е лидер на партия – все още.



"Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. И знам, че като му кажа нещо, той се съобразява, и знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам", каза преди дни Борисов.



Значи Пеевски се съобразява, все пак, а това означава, че може да го направи, може и да не го направи. Има възможност за избор. Може да откликне да помогне, може и да не го направи. Но все пак се съобразява. Какво се случва, когато Пеевски поиска нещо от Борисов – „… аз го изпълнявам“. Това бяха думите на Борисов. По-горе го цитирахме точно.



И така бе през тези „приятелски“ 20 години

Днес Борисов не е премиер, а обикновен депутат. Уви. Но факт! Когато Борисов е кмет на София и поиска нещо от Делян Пеевски, някак е угодно. Кметът иска нещо. Има престиж. Когато Борисов е премиер и поиска нещо от Пеевски, е още по-престижно. Човекът с най-отговорния пост в държавата иска нещо. Има още повече престиж. Както се казва, да си направил нещо за премиера и той да ти е някак задължен, звучи добре. А и нали се познават от години. Значи Борисов – като кмет или премиер, иска нещо от Пеевски и той се съобразява. После Певски иска нещо от Борисов (в качеството му на кмет или премиер) и той го ИЗПЪЛНЯВА. Това е според цитата (б.р. - виж в началото) – тук не става въпрос за интерпретации.



Какво е днес

Преди 20 години Борисов е бил на 46 г. (б.р.- роден е 13 юни 1959 година) Днес е на 66 години. Пенсионна възраст според българското законодателство. Днес Борисов не е кмет на София, не е премиер. А обикновен депутат. Та, какво може да иска Пеевски от един обикновен депутат, след като си има цяла парламентарна група. Самят Пеевски също е депутат. Какво може да иска депутатът Пеевски от депутата Борисов, което вторият да изпълни!? Депутатът Пеевски си има всичко – има си партия – „ДПС – Ново начало“, след като пенсионира Ахмед Доган от политиката, има си парламентарна група, има си депутати, има си хора в съдебната власт, има си хора в МВР, има си хора в агенциите, има си хора в регулаторните органи… Има си всичко, което поиска. Тогава за какво му е Борисов, който не е сигурно, че може да изпълни това, което Пеевски ще поиска…



Борисов каза, че знае на какво може да разчита, когато поиска нещо от Пеевски през последните 20 години.



А дали днес Пеевски знае на какво може да разчита, ако поиска нещо от Борисов, който е просто обикновен депутат…