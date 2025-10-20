Новини
Мнения »
Той се съобразява, аз изпълнявам – кое е по-отговорно

20 Октомври, 2025 13:03

Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам, каза преди дни Борисов

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Той се съобразява, а аз изпълнявам – кое е по-отговорно… Преди дни от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов чухме, че от 20 години познава Делян Пеевски и знае на какво може да разчита. Преди 20 години Бойко Борисов бе главен секретар на МВР, после кмет, после премиер (официален) три пъти. А днес е обикновен депутат, както обича сам да се изразява. Е, и е лидер на партия – все още.

"Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. И знам, че като му кажа нещо, той се съобразява, и знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам", каза преди дни Борисов.

Значи Пеевски се съобразява, все пак, а това означава, че може да го направи, може и да не го направи. Има възможност за избор. Може да откликне да помогне, може и да не го направи. Но все пак се съобразява. Какво се случва, когато Пеевски поиска нещо от Борисов – „… аз го изпълнявам“. Това бяха думите на Борисов. По-горе го цитирахме точно.

И така бе през тези „приятелски“ 20 години
Днес Борисов не е премиер, а обикновен депутат. Уви. Но факт! Когато Борисов е кмет на София и поиска нещо от Делян Пеевски, някак е угодно. Кметът иска нещо. Има престиж. Когато Борисов е премиер и поиска нещо от Пеевски, е още по-престижно. Човекът с най-отговорния пост в държавата иска нещо. Има още повече престиж. Както се казва, да си направил нещо за премиера и той да ти е някак задължен, звучи добре. А и нали се познават от години. Значи Борисов – като кмет или премиер, иска нещо от Пеевски и той се съобразява. После Певски иска нещо от Борисов (в качеството му на кмет или премиер) и той го ИЗПЪЛНЯВА. Това е според цитата (б.р. - виж в началото) – тук не става въпрос за интерпретации.

Какво е днес
Преди 20 години Борисов е бил на 46 г. (б.р.- роден е 13 юни 1959 година) Днес е на 66 години. Пенсионна възраст според българското законодателство. Днес Борисов не е кмет на София, не е премиер. А обикновен депутат. Та, какво може да иска Пеевски от един обикновен депутат, след като си има цяла парламентарна група. Самят Пеевски също е депутат. Какво може да иска депутатът Пеевски от депутата Борисов, което вторият да изпълни!? Депутатът Пеевски си има всичко – има си партия – „ДПС – Ново начало“, след като пенсионира Ахмед Доган от политиката, има си парламентарна група, има си депутати, има си хора в съдебната власт, има си хора в МВР, има си хора в агенциите, има си хора в регулаторните органи… Има си всичко, което поиска. Тогава за какво му е Борисов, който не е сигурно, че може да изпълни това, което Пеевски ще поиска…

Борисов каза, че знае на какво може да разчита, когато поиска нещо от Пеевски през последните 20 години.

А дали днес Пеевски знае на какво може да разчита, ако поиска нещо от Борисов, който е просто обикновен депутат…


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    5 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    13:09 20.10.2025

  • 2 флип

    22 0 Отговор
    Е това беше, официално по долу не можем да паднем

    Коментиран от #11

    13:10 20.10.2025

  • 3 оня с коня

    14 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:10 20.10.2025

  • 4 БИЗНЕС МЕН

    12 0 Отговор
    МНООООООГО СВЕЩИ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ

    13:11 20.10.2025

  • 5 Лика -

    11 0 Отговор
    прилика ! Другари БКП -ари !

    13:12 20.10.2025

  • 6 Ухаааа

    14 1 Отговор
    Баце е направо на амбразурата. Шиши го дебне, като Доган. И ще го изпързули, когато си поиска. Но днес му е по изгодно Баце да си мисли, че управлява, а всъщност да затъва все повече. Като Доган, че се събуди някой ден и ще види ГЕРБ-Ново начало. Баце е бита карта, ама и ние ще сме в душата. Защото Шиши ще ни излапа до един и ще си размятва голямото Д.

    13:16 20.10.2025

  • 7 Най малкото зло се казва

    1 19 Отговор
    Поне ще има работа и пари за Българският народ когато са Про Европейски партии
    Айде да Дойде Радев със Възраждане и Митруванова на власт да видите
    Руският стандарт на живот
    Кал Глад и Лъжи

    13:19 20.10.2025

  • 8 Путин

    1 15 Отговор
    Искам във България мор Правителство
    Президент си имам
    Искам Възраждане ще плащам във кеш със Рубли

    13:21 20.10.2025

  • 9 И двамата

    12 0 Отговор
    си овързали червени конци по ръцете .

    13:27 20.10.2025

  • 10 Хаха

    9 1 Отговор
    Какво толкова се впечатлявате!
    От самолет е видна новата партия-обединение "Ново начало ГЕРП"!
    Въпрос на време е ПееФски да пусне по "пързалката" безкнижника, подобно на доган! Всички останали уж "лидери" на ГЕРП са му готови за снимка под знамето...

    13:30 20.10.2025

  • 11 оптимист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "флип":

    Аааа, може, може...

    13:54 20.10.2025

  • 12 Светльо

    2 0 Отговор
    Баце не се дава лесно като Доган. Държат се докато не хвръкнат двамата заедно.

    13:59 20.10.2025

  • 13 Цуца

    2 0 Отговор
    Ти на мене, аз на тебе!

    14:15 20.10.2025

  • 14 Удавена Риба

    1 0 Отговор
    Винаги съм се чудил кой от двамата е по-отвратителен и още не мога да взема решение ! Те се надпреварват да чупят своите си рекорди по ОТВРАТИТЕЛНОСТ !

    14:21 20.10.2025

  • 15 Гост

    0 0 Отговор
    Немили недраги.

    14:22 20.10.2025

  • 16 Петер Брьогел

    1 0 Отговор
    Тези двамата са двете страни на една и съща монета - монетата на Простащината , Байганьовщината , Лицемерието , Цинизма , Пошлостта , КОРУПЦИЯТА , Наглостта , Мегаломанията , Алчността , Гнусотията !
    Жалко , за изброените негативизми , но това си е истината , а тя е горчива !

    Коментиран от #18

    14:23 20.10.2025

  • 17 ШперПЛАТ

    0 0 Отговор
    И кой е виновен , че тези двамата си развяват коня на поразия както им кефне ?
    Щом ги търпим , значи си ги заслужаваме !

    14:26 20.10.2025

  • 18 ишщксдзмцч;

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Петер Брьогел":

    ВИЕ си ги избрахте!

    14:26 20.10.2025