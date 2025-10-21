Илиян Василев: Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг

Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг. Доказателство за това е последното съобщение на пресцентъра на ДПС – не решение на ЦК, а направо на Политбюро на "Ново Начало", с което се издава декрет по ленински към Министерството на финансите да намери пари за закупуване на служебни автомобили за Президентството. А Бойко Борисов, ИТН и БСП твърдят, че Пеевски не участва в управлението, демек в коалицията.
Хайде да опитат ПГ на БСП и ИТН да направят подобен пресрелийз, за да видят ефекта. Ще бъде нула.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Трябва да си пълен кретен, за да се изживяваш публично като алтернативен премиер и Министерски съвет или като някакъв върховен жрец. Никаква парламентарна група не може да разпорежда на изпълнителната власт пряко, особено когато разполага само с 29 депутата. Но понеже си е въобразил, че е най-важният депутат в държавата, отвътре му напира нагона към публична изява на власт, нищо че, буквално се самозастрелва с подобни "ПресСъобщения".
Разбира се, прави го нарочно - за сведение на клиентелата, че той кара влака. Да не би да си помислят, че е токсичен и заради това не го пускат до одъра или до Трона. В деня, в който коалицията трябва да бъде преформатирана на принципа "огледал се Илия, пак в тия".
Съчетанието на комплекс за малоценност (както естетическа, така и умствена, поради неговата недоученост) с мания за величие ражда тези трагични комедии в българската политика.
В цялото това представление липсват както въображение, така и размах. Той е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти, които се надява с купен пиар да заслужат нечие внимание. Колкото по-скапан е политическия продукт, толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока. Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.
