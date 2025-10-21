Новини
Илиян Василев: Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг

Илиян Василев: Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг

21 Октомври, 2025 10:01 1 814 12

Трябва да си пълен кретен, за да се изживяваш публично като алтернативен премиер и Министерски съвет или като някакъв върховен жрец

Илиян Василев: Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както многократно съм твърдял, Пеевски е най-големият си враг. Доказателство за това е последното съобщение на пресцентъра на ДПС – не решение на ЦК, а направо на Политбюро на "Ново Начало", с което се издава декрет по ленински към Министерството на финансите да намери пари за закупуване на служебни автомобили за Президентството. А Бойко Борисов, ИТН и БСП твърдят, че Пеевски не участва в управлението, демек в коалицията.

Хайде да опитат ПГ на БСП и ИТН да направят подобен пресрелийз, за да видят ефекта. Ще бъде нула.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Трябва да си пълен кретен, за да се изживяваш публично като алтернативен премиер и Министерски съвет или като някакъв върховен жрец. Никаква парламентарна група не може да разпорежда на изпълнителната власт пряко, особено когато разполага само с 29 депутата. Но понеже си е въобразил, че е най-важният депутат в държавата, отвътре му напира нагона към публична изява на власт, нищо че, буквално се самозастрелва с подобни "ПресСъобщения".

Разбира се, прави го нарочно - за сведение на клиентелата, че той кара влака. Да не би да си помислят, че е токсичен и заради това не го пускат до одъра или до Трона. В деня, в който коалицията трябва да бъде преформатирана на принципа "огледал се Илия, пак в тия".

Съчетанието на комплекс за малоценност (както естетическа, така и умствена, поради неговата недоученост) с мания за величие ражда тези трагични комедии в българската политика.

В цялото това представление липсват както въображение, така и размах. Той е посредствен човек, който ражда посредствена стока – политически продукти, които се надява с купен пиар да заслужат нечие внимание. Колкото по-скапан е политическия продукт, толкова повече ресурс трябва да се продаде като качествена стока. Но има равнище на посредственост, което никакви пари не могат да компенсират.


България
  • 1 Това ,

    20 2 Отговор
    което човек сам си направи , никой друг не може да му го направи .

    10:04 21.10.2025

  • 2 Сила

    5 3 Отговор
    Голем е , верно е ...и е психопат и социопат , но каквото каже го прави и то брутално !!!

    10:07 21.10.2025

  • 3 честен ционист

    17 1 Отговор
    Глиганът няма естествени врагове в природата. Затова се приема за вредител и се изстребва.

    10:07 21.10.2025

  • 4 флора

    12 1 Отговор
    на тлъстия жена му миналата година забегна с тъпкач в Испания и сега тлъстия я е заключил в Дубай като в концлагер докато съвсем не се побърка - това е отмъщението му .....малко да дъниха руснаците този звяр

    10:08 21.10.2025

  • 5 Такова

    12 1 Отговор
    представление само в България може да бъде допуснато !

    10:10 21.10.2025

  • 6 жсьед

    10 1 Отговор
    Глупаци. Само си помислете за какви глупаци в парламента си говорим. ГЕРБ, ДПС -Шишко, БСП -кукери, ИТН и ПП и ДБ педофили, "наказват" президента и гласуват да му вземат служебните автомобили??? Без дори да помислят каква глупост гласуват. След 3 дни след като са разбрали какви са глупаци, излизат и викат че трябва да закупят нови коли за Президента??? А цяла служба с автомобили, създадена за държавния протокол, отделно и те ще си имат служебни коли??? Чували ли сте за по големи глупаци в Света??? Ще купят още коли с парите на българите, и на другия ден ще излезе и ще каже че няма пари в България. Тая измет ако я изритат утре от властта, ще е загубен още един ден. Слава на Господ Иисус Христос, те сами излизат викат вижте какви сме глупаци. Дори не трябва да се чудиш, мИрси.

    Коментиран от #12

    10:18 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво

    8 2 Отговор
    Василев както винаги Право куме в очите. Стотици хиляди споделят неговото мнение, но Главният герой не му пука, какво значение има мнението на раята. Борисов беше Бог в хвалбите, което е хубаво е негово дело, лошото все на БСП и останалите, а този няма и дар слово, няма и нюх към политика. Има нюх само към парите, кражбите и като диво прасе с муцуната напред хуква, без да мисли. Все ще се намери някой ловджия да го спре, дано само да е скоро, докато е разрушил, окрал и продал България.

    10:27 21.10.2025

  • 9 Дориана

    9 1 Отговор
    Борисов е по- вреден за България . Той с неговото еднолично управление докара на България най- голямата корупция и кражби, завладяване на институции, рекети, диктатура . Сега Пеевски иска да го конкурира и контролира , защото Борисов вече е провален.

    10:27 21.10.2025

  • 10 Пейо Деляновски

    6 0 Отговор
    Голямото Д
    стана топ бос,
    пие само вода
    Восс - внос!
    Има милиони,
    пука балони,
    гърми бушони,
    в ХХЛ панталони!
    В тази държава
    командва човека
    дори Баце леко му
    клека!
    Да си негов човек
    е мечта, да те
    уреди и пази, абе
    БГ сме прости хайлази!

    10:41 21.10.2025

  • 11 дядото

    3 1 Отговор
    така е.както казват шопите,на шашов човек пушка не му давай,дай му брич и ботуши и ще изтрепе народа.

    10:56 21.10.2025

  • 12 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "жсьед":

    Обаче най долни са петата колона от разграждане. Дебелия и копейката са отврат!

    11:03 21.10.2025