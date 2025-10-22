Новини
Иран: Няма да се върнем към преговорите, докато САЩ отправят неразумни искания

Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга непреки ядрени преговори, които завършиха с 12-дневната въздушна война през юни, в която Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти

Иран: Няма да се върнем към преговорите, докато САЩ отправят неразумни искания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран няма да се върне към преговори със Съединените щати, докато Вашингтон отправя "неразумни искания", заяви в сряда иранският външен министър, според полуофициалната информационна агенция Тасним, цитирана от "Ройтерс".

Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга непреки ядрени преговори, които завършиха с 12-дневната въздушна война през юни, в която Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти.

"Разговорите, които се водеха със САЩ, както и преговорите в Ню Йорк, бяха преустановени и не продължиха поради прекомерните искания на САЩ", заяви Абас Аракчи пред Тасним, визирайки петте кръга преговори и Общото събрание на ООН.

По-рано в понеделник Иран отмени споразумението за сътрудничество, което подписа с МААЕ (организация на ООН за ядрена енергия) през септември. То позволяваше на МААЕ да възобнови инспекциите на ядрените си обекти, ако западните сили възстановят санкциите на ООН. Те бяха възстановени в края на миналия месец.


Иран (Ислямска Република)
