Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран се присмя на Тръмп: Добре, продължавай да мечтаеш!

Техеран се присмя на Тръмп: Добре, продължавай да мечтаеш!

20 Октомври, 2025 17:23 630 4

  • иран-
  • фордо-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп-
  • израел

Аятолах Али Хаменей отхвърли твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Съединените щати са унищожили ядрените възможности на Иран

Техеран се присмя на Тръмп: Добре, продължавай да мечтаеш! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли днес предложението на американския президент Доналд Тръмп за подновяване на преговорите и опроверга твърденията му, че САЩ са унищожили иранския ядрен капацитет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран и Вашингтон проведоха пет кръга на непреки преговори по ядрената програма, които приключиха с 12-дневен конфликт през юни, в който Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти.

"Тръмп казва, че сключва сделки, но ако сделката е съпроводена с принуда и резултатът ѝ е предрешен, това не е сделка, а по-скоро налагане и тормоз", заяви Хаменей, цитиран от иранските държавни медии.

Миналата седмица Тръмп заяви пред Кнесета (израелския парламент), че би било чудесно, ако Вашингтон успее да договори "мирно споразумение" с Техеран, след като в ивицата Газа започна изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас".

"Президентът на САЩ казва гордо, че те са бомбардирали и унищожили иранската ядрена промишленост. Много добре, продължавайте да си мечтаете!", написа Хаменей в социалната платформа "Екс".

"Какво общо има Америка с това дали Иран има ядрени съоръжения или не? Тези интервенции са неподходящи, погрешни и принудителни", подчерта той.

Запада обвинява Иран, че тайно се опита да разработи ядрено оръжие чрез обогатяване на уран, и иска Ислямската република да прекрати тази дейност. Техеран отрича да се стреми към ядрено оръжие, като твърди, че ядрената му програма има изцяло граждански енергийни цели.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    5 0 Отговор
    Дъртия пес го интересуват само пари и егото му...

    17:27 20.10.2025

  • 2 посейдон

    4 0 Отговор
    Тръпм е палячо , който иска да отложи всичко за след неговия мандат .

    17:34 20.10.2025

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    По същата логика може да се твърди,че Германия се опитва да измайстори атомна бомба и трябва да бъде ударена.
    Досега инцидентите с ядрено оръжие са 4 в полза на САЩ + бомбардировката на Хирошима и Нагазаки .По сблъсък на два самолета превозващи атомно оръжие над Испания падат 4 парчета ,които не избухват но изтичащата радиация е в големи количества .В Гренландия същата работа,и в щата Джорджия където падналата бомба ме е открита и досега.

    17:35 20.10.2025

  • 4 Бах мама му..

    1 0 Отговор
    За граждански цели , а на 80 м. под земята...Айде де..! Какво крият тогава ?

    17:45 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания