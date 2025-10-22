Новини
Илиян Василев: Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов

22 Октомври, 2025 13:02 2 374 42

  • илиян василев-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • корупция-
  • герб-
  • дпс-ново начало

В перефраза на класиката - когато говорят за Борисов, подразбират Пеевски, когато изговарят Пеевски, имат пред вид Борисов. Неразделими

Илиян Василев: Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов и над ГЕРБ като самостоятелна политическа партия. Той вече няма собствен път. Единственото, на което може да разчита, е на "Путиновата снизходителност към Елцин" – милостта, която Пеевски би проявил към него.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Композицията на кадъра е показателна:

Отляво е формалната, видимо изтощена власт.

Отдясно е истинската, непоклатима власт, която диктува решенията.

В перефраза на класиката - когато говорят за Борисов, подразбират Пеевски, когато изговарят Пеевски, имат пред вид Борисов. Неразделими.

С единствената разлика - Борисов е редуциран до ролята на изпълнител – един съвременен Джевджет Чакъров, когото задкулисието изважда от резерва, когато е необходимо да се свърши мръсната работа.

Снимката е и епитафия за илюзиите на т.нар. "демократи", които вярваха, че Борисов може да се еманципира от Пеевски и че подлежи на "спасяване" от евроатлантическите сили. Както Гого Лозанов изключително сполучливо каза, "евроатлантици", които от евроатлантизма реално взеха еврото.

Какво стана с призивите на видни лидери от миналото, които натискаха партиите да се "разберат с Борисов" за общ кандидат за президент? Те просто не разбират, че няма две страни, има един общ интерес. Няма общ път. Няма атлантизъм, няма общи ценности.

Добро утро, България! Демокрацията приключи.

Това, което виждате, е снимка на новото Политбюро. Властта е централизирана, неформална и окончателно освободена от неудобството на публичните и идеологическите спорове.

Вие сте техните поданици. Добре дошли обратно в 1989 г., където истинските решения се взимат извън институциите и без публичен контрол. От Политбюро или по-конкретно от българския "Иванишвили" - Делян Пеевски.

Тези хора имат амбицията да ви управляват в следващите десет-двадесет години. Честито! Бъдещето ви е ясно: дълъг застой под ботуша на задкулисието. Ако не се събудите.

А защо именно днес пускат тази снимка - лесно е. За да изместят информационно новините от Европейския Парламент. А тя работата като щрауса с главата в пясъка.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делю Хайдутин

    40 1 Отговор
    Снимка за Белене.

    Коментиран от #18

    13:03 22.10.2025

  • 2 Дориана

    31 0 Отговор
    Поредното доказателство, че Борисов разиграваше лош , нескопосан театър пред цяла България. Той и Пеевски бяха наясно за последиците , но „ кучето рие- на гърба му пада” Всички последващи негативи ще ги оберат Борисов и ГЕРБ/ СДС. А, за предателските мини партии ИТН и БСП ОЛ е отредено последното място и дъно за БСП ОЛ , а и ИТН излизат от Парламента, защото придатъците каквато роля играят ИТН без никаква визия, без да знаят защо са в Парламента никой не ги обича .

    13:03 22.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    9 49 Отговор
    Пеевски е бъдещето, набийте си го дълбоко в... чугунените кaнчета

    Коментиран от #10, #14, #19

    13:04 22.10.2025

  • 4 ООрана държава

    27 3 Отговор
    Нещо липсва.... а да райрани костюмчета в черно и бяло

    13:05 22.10.2025

  • 5 Уроди

    29 3 Отговор
    А тези на снимката опоскаха държавата и народа като марокански скакалци , и сега продължава пъкленото си дело ,вместо да са осъдени на по сто г. Затвор

    Коментиран от #13

    13:06 22.10.2025

  • 6 Герп боклуци

    29 1 Отговор
    И както винаги се изпампулва бойко и обеснява на всички че той е героят на деня, ама срама трудно се прикрива

    13:07 22.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    И Бойко се снима под герба с Делян Пеевски.

    13:09 22.10.2025

  • 8 Буха ха

    22 1 Отговор
    Територията се обитава от овце. Тъпи. Заспали. Малоумни. Жалки. Обречени

    13:09 22.10.2025

  • 9 гошо

    26 6 Отговор
    Всички се надяваме Радев да спечели изборите и да вкара цялата тая крадлива тлъста мафия по затворите.

    Коментиран от #27

    13:10 22.10.2025

  • 10 И вие си го набийте!

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "Карлос Друсар":

    Може да е бъдещето на ГЕРБ, но не и бъдещето на България!

    13:10 22.10.2025

  • 11 Как да обясниш

    24 0 Отговор
    Те тази снимка е в действие вече 20 г., НО чак сега ли я видяхте. Досега срам (страх) ли Ви беше да я показвате.

    13:10 22.10.2025

  • 12 Промяна

    3 25 Отговор
    Делян ПЕЕВСКИ унищожи Борисов защото друг Избор нямаше Делян е силния Човек и скоро ПРЕМИЕР

    Коментиран от #20

    13:11 22.10.2025

  • 13 Новак

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Уроди":

    Нали народът си ги избираше? Най-напред го (народа) минавахa с 200, но нали е лаком, сега ще го минавaт 300.

    13:13 22.10.2025

  • 15 С това мнение си пълна нула

    1 26 Отговор
    Стига злоба, стига ревност! На България и трябва стабилно правителство в тези смутни времена! Борисов и Пеевски показаха, че са истински политици, отговорни за нацията! Стига с тези жълтопаветни опорки, омръзнали сте на всимки, допи и на хората, които довчера ни вярваха, а се оказахте едни обикновени некадърници!😂

    Коментиран от #17, #26

    13:18 22.10.2025

  • 16 Крастави магарета

    22 1 Отговор
    При парламент и правителство на НДСВ, борисов е главен секретар на МВР, пеевски е председател на младежкото НДСВ. Цар Симеон II, се е завърнал от изгнание и "ръководи" демократичната парламентарна република. Оправи ни всички за 800 дни. Остави ни наследство от тикви и прасета.

    13:18 22.10.2025

  • 17 Отговор

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "С това мнение си пълна нула":

    На България й трябва изпълнение на правото на ЕС. Беззаконие, престъпления и шиканиране НЕ е стабилност.

    13:20 22.10.2025

  • 18 Унизително е!

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Борисов пак се наду.пи на Пеевски!

    13:20 22.10.2025

  • 19 Саша Грей

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карлос Друсар":

    Ти в такова "бъдеще" ли искаш да живеят децата ти?

    13:24 22.10.2025

  • 20 Бай

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Премиер с раиран костюм, въпрос на време!

    13:29 22.10.2025

  • 21 Добро утро, България! Демокрацията

    9 1 Отговор
    приключи. Атлантизма може да съществува
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    13:30 22.10.2025

  • 22 ДС на БКП - МултиГруп в действие,

    10 0 Отговор
    Пеевски винаги е бил Реалната Власт зад Завесата, Банкянският Андрешко - Б. Борисов е Формалната Власт за пред Офците защото е популярен с простотиите си сред още по простият Народ.
    Дошло е Време Разделно, време за пренареждане на Доминото, Бойко е със Затихващи Функции шоп от Банкя докато МултиГруп си прибира своето и изхвърля баласта от пробитата Лодка на БКП.
    Както Доган така и Борисов.
    Комунистическата Партия Над Всичко.
    Никой не се е родил да векува, всичко има начало и край само Саламът има два края.

    13:30 22.10.2025

  • 23 Тома

    6 1 Отговор
    Липсва по средата им кмета на Симитли

    13:31 22.10.2025

  • 24 Кое ги обединява

    3 0 Отговор
    Е основният въпрос !

    13:32 22.10.2025

  • 25 Гост

    5 1 Отговор
    Съвет към младите: БЕГАЙТЕЕЕЕ!!!!

    13:32 22.10.2025

  • 26 Какво е обаче

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "С това мнение си пълна нула":

    "стабилно правителство" ти убягва

    13:34 22.10.2025

  • 28 Българин

    0 12 Отговор
    Илиянчо сякаш не знае, че българския народ избира Пеевски и Борисов, точно защото двамата унищожиха натрапените антибългари от азб! И ще продължава да ги избира, точно защото те не са нито соросоиди, нито джендъри, а работят за хората и ни дават стабилитет и порядък.

    13:35 22.10.2025

  • 29 На Снимката, Европейската Подредба

    0 0 Отговор
    на Царо в името на Германия над Всичко.

    13:35 22.10.2025

  • 31 Бах Иван

    0 5 Отговор
    Абе нямаше ли една история с незаконна продажба на цигари в българското посолство в Москва по времето на умнокрасивия автор на статията? Имам някакви смътни спомени, ама не се сещам за подробности

    13:41 22.10.2025

  • 32 жаедц

    9 0 Отговор
    55 милиарда долара са изнесени от България по данни на БНБ в периода 2009 г до 2021 г. при управлението на лъжливия и крадлив циганин Винету от ГЕРБ банкя. Докато ни разказваше как не се познават с дригото прасе, са изпродали и ограбили кой колкото може да носи, и няма пари за заплати, детски,пенсии и социални. Всичко са ограбили. Най накрая Винету си призна че както не се познават уж, така и ще се оженят за да са стабилни. Но пари няма, нали се досещате. И в клуба на богатите като ви вкарат от 1 януари, да знаете че се отменя забогатяването. Все пак трябва да плюскат. Всичко беше докато ви излъжат за лева. Слава на Господ Иисус Христос, лъгаха, лъгаха и след 20 г се взеха вече официално. Не знам дали остана някои да се радва,мИрси.

    13:44 22.10.2025

  • 33 Брачо Сретане, ти кажи

    5 0 Отговор
    За този каквото и да кажем, слабо ще е, езикът ни е беден на псувни.

    13:45 22.10.2025

  • 34 Семейство Свинсънс

    6 1 Отговор
    Тази снимка ще е в учебниците по история злед време 🤣

    13:47 22.10.2025

  • 37 Павел пенев

    7 0 Отговор
    Боко и Шиши са Сиамски близнаци, престъпници по рождение. Затвор и екзекуция.

    13:52 22.10.2025

  • 40 Гост

    3 0 Отговор
    Планът е изпълнен! Наеб..а ни

    13:55 22.10.2025

  • 42 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Свинята обича да яде тиква и я изконсумира,иначе на снимката са двамата най големи престъпници в новата история на България.

    14:11 22.10.2025