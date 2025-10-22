Илиян Василев: Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов и над ГЕРБ като самостоятелна политическа партия. Той вече няма собствен път. Единственото, на което може да разчита, е на "Путиновата снизходителност към Елцин" – милостта, която Пеевски би проявил към него.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Композицията на кадъра е показателна:

Отляво е формалната, видимо изтощена власт.

Отдясно е истинската, непоклатима власт, която диктува решенията.

В перефраза на класиката - когато говорят за Борисов, подразбират Пеевски, когато изговарят Пеевски, имат пред вид Борисов. Неразделими.

С единствената разлика - Борисов е редуциран до ролята на изпълнител – един съвременен Джевджет Чакъров, когото задкулисието изважда от резерва, когато е необходимо да се свърши мръсната работа.

Снимката е и епитафия за илюзиите на т.нар. "демократи", които вярваха, че Борисов може да се еманципира от Пеевски и че подлежи на "спасяване" от евроатлантическите сили. Както Гого Лозанов изключително сполучливо каза, "евроатлантици", които от евроатлантизма реално взеха еврото.

Какво стана с призивите на видни лидери от миналото, които натискаха партиите да се "разберат с Борисов" за общ кандидат за президент? Те просто не разбират, че няма две страни, има един общ интерес. Няма общ път. Няма атлантизъм, няма общи ценности.

Добро утро, България! Демокрацията приключи.

Това, което виждате, е снимка на новото Политбюро. Властта е централизирана, неформална и окончателно освободена от неудобството на публичните и идеологическите спорове.

Вие сте техните поданици. Добре дошли обратно в 1989 г., където истинските решения се взимат извън институциите и без публичен контрол. От Политбюро или по-конкретно от българския "Иванишвили" - Делян Пеевски.

Тези хора имат амбицията да ви управляват в следващите десет-двадесет години. Честито! Бъдещето ви е ясно: дълъг застой под ботуша на задкулисието. Ако не се събудите.

А защо именно днес пускат тази снимка - лесно е. За да изместят информационно новините от Европейския Парламент. А тя работата като щрауса с главата в пясъка.