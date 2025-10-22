Илиян Василев: Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов

Тази снимка е като епитафия над политическата кариера на Борисов и над ГЕРБ като самостоятелна политическа партия. Той вече няма собствен път. Единственото, на което може да разчита, е на "Путиновата снизходителност към Елцин" – милостта, която Пеевски би проявил към него.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Композицията на кадъра е показателна:
Отляво е формалната, видимо изтощена власт.
Отдясно е истинската, непоклатима власт, която диктува решенията.
В перефраза на класиката - когато говорят за Борисов, подразбират Пеевски, когато изговарят Пеевски, имат пред вид Борисов. Неразделими.
С единствената разлика - Борисов е редуциран до ролята на изпълнител – един съвременен Джевджет Чакъров, когото задкулисието изважда от резерва, когато е необходимо да се свърши мръсната работа.
Снимката е и епитафия за илюзиите на т.нар. "демократи", които вярваха, че Борисов може да се еманципира от Пеевски и че подлежи на "спасяване" от евроатлантическите сили. Както Гого Лозанов изключително сполучливо каза, "евроатлантици", които от евроатлантизма реално взеха еврото.
Какво стана с призивите на видни лидери от миналото, които натискаха партиите да се "разберат с Борисов" за общ кандидат за президент? Те просто не разбират, че няма две страни, има един общ интерес. Няма общ път. Няма атлантизъм, няма общи ценности.
Добро утро, България! Демокрацията приключи.
Това, което виждате, е снимка на новото Политбюро. Властта е централизирана, неформална и окончателно освободена от неудобството на публичните и идеологическите спорове.
Вие сте техните поданици. Добре дошли обратно в 1989 г., където истинските решения се взимат извън институциите и без публичен контрол. От Политбюро или по-конкретно от българския "Иванишвили" - Делян Пеевски.
Тези хора имат амбицията да ви управляват в следващите десет-двадесет години. Честито! Бъдещето ви е ясно: дълъг застой под ботуша на задкулисието. Ако не се събудите.
А защо именно днес пускат тази снимка - лесно е. За да изместят информационно новините от Европейския Парламент. А тя работата като щрауса с главата в пясъка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #18
13:03 22.10.2025
2 Дориана
13:03 22.10.2025
3 Карлос Друсар
Коментиран от #10, #14, #19
13:04 22.10.2025
4 ООрана държава
13:05 22.10.2025
5 Уроди
Коментиран от #13
13:06 22.10.2025
6 Герп боклуци
13:07 22.10.2025
7 Последния Софиянец
13:09 22.10.2025
8 Буха ха
13:09 22.10.2025
9 гошо
Коментиран от #27
13:10 22.10.2025
10 И вие си го набийте!
До коментар #3 от "Карлос Друсар":Може да е бъдещето на ГЕРБ, но не и бъдещето на България!
13:10 22.10.2025
11 Как да обясниш
13:10 22.10.2025
12 Промяна
Коментиран от #20
13:11 22.10.2025
13 Новак
До коментар #5 от "Уроди":Нали народът си ги избираше? Най-напред го (народа) минавахa с 200, но нали е лаком, сега ще го минавaт 300.
13:13 22.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 С това мнение си пълна нула
Коментиран от #17, #26
13:18 22.10.2025
16 Крастави магарета
13:18 22.10.2025
17 Отговор
До коментар #15 от "С това мнение си пълна нула":На България й трябва изпълнение на правото на ЕС. Беззаконие, престъпления и шиканиране НЕ е стабилност.
13:20 22.10.2025
18 Унизително е!
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Борисов пак се наду.пи на Пеевски!
13:20 22.10.2025
19 Саша Грей
До коментар #3 от "Карлос Друсар":Ти в такова "бъдеще" ли искаш да живеят децата ти?
13:24 22.10.2025
20 Бай
До коментар #12 от "Промяна":Премиер с раиран костюм, въпрос на време!
13:29 22.10.2025
21 Добро утро, България! Демокрацията
Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....
13:30 22.10.2025
22 ДС на БКП - МултиГруп в действие,
Дошло е Време Разделно, време за пренареждане на Доминото, Бойко е със Затихващи Функции шоп от Банкя докато МултиГруп си прибира своето и изхвърля баласта от пробитата Лодка на БКП.
Както Доган така и Борисов.
Комунистическата Партия Над Всичко.
Никой не се е родил да векува, всичко има начало и край само Саламът има два края.
13:30 22.10.2025
23 Тома
13:31 22.10.2025
24 Кое ги обединява
13:32 22.10.2025
25 Гост
13:32 22.10.2025
26 Какво е обаче
До коментар #15 от "С това мнение си пълна нула":"стабилно правителство" ти убягва
13:34 22.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
13:35 22.10.2025
29 На Снимката, Европейската Подредба
13:35 22.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бах Иван
13:41 22.10.2025
32 жаедц
13:44 22.10.2025
33 Брачо Сретане, ти кажи
13:45 22.10.2025
34 Семейство Свинсънс
13:47 22.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Павел пенев
13:52 22.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
13:55 22.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ШЕФА
14:11 22.10.2025