Българската политика като "ловена мачка"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

С типичния си простоват стил, Борисов ни уведоми, че той трябвало да се разбере с Делян, другите се „гушили като неловени мачки“. Колоритният израз е много описателен и много типичен за Борисов, който принизи политическото говорене в държавата до треторазряден кръчмарски разговор на три ракии. Разбира се, от него тръгна и модата да се говори на други политици на малко име, на „ти“, да се обижда, а драгият електорат да се подиграва и нарича с епитети като „тулупи“, „безделници“, „мисирки“ и прочие. Смайващото е, че това поведение се разминава безнаказано повече от десетилетие.

Борисов е чалгата на политиката. Символът на корупцията и унижението на народа. Самото му съществуване в политиката показва колко съществено България се е отклонила от нормалността и държавността. Защото, както и да го оправдаваме, наличието на човек като Борисов в българската политика, означава, че държава няма, а мафията е превзела властта.

Само преди пет години имаше сериозни национални протести срещу Борисов. Тогава той се сниши. След побоят на младежите зад стълбовете на Министерски съвет, за миг изглеждаше, че неговата власт се клати. Но господарите му пробутаха няколко удобно опозиционно изглеждащи проекти, които го изпраха до степен на бяло и го върнаха отново на бял кон в политиката. В момента сериозна опозиция на Борисов няма. А най-голямата опасност за него идва не от опозицията или от някакви протести срещу него, а от поглъщането му от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски. Това обаче не е повод за голяма радост от наша страна.

Най-корумпираната партия здраво е хванала властта и то във време, когато кризите следват една след друга – и на национално, и на геополитическо ниво. Начело на българския кораб стои дискредитиран капитан – пират, който не е в час с променените условия и чийто единствен модус операнди и кражбата и увъртането. Сламеният премиер с хотела с водопад ще продължава да взема вредни и престъпни решения, а държавното свлачище ще става все по-опасно.

В българската политика неизвестни няма. Ловени, неловени мачки – всичко се случва между един – единствен кръг котараци, които си подхвърлят плячката и се боричкат за нея. А плячката е България. Ние продължаваме да се заблуждаваме, че с подписки, декларации и мирни протести, ще спрем отявлени крадци и национални предатели. Опростачването на нацията вече е към своя край. Заедно с държавата ни…