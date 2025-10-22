Българската политика като "ловена мачка"

С типичния си простоват стил, Борисов ни уведоми, че той трябвало да се разбере с Делян, другите се „гушили като неловени мачки“. Колоритният израз е много описателен и много типичен за Борисов, който принизи политическото говорене в държавата до треторазряден кръчмарски разговор на три ракии. Разбира се, от него тръгна и модата да се говори на други политици на малко име, на „ти“, да се обижда, а драгият електорат да се подиграва и нарича с епитети като „тулупи“, „безделници“, „мисирки“ и прочие. Смайващото е, че това поведение се разминава безнаказано повече от десетилетие.
Борисов е чалгата на политиката. Символът на корупцията и унижението на народа. Самото му съществуване в политиката показва колко съществено България се е отклонила от нормалността и държавността. Защото, както и да го оправдаваме, наличието на човек като Борисов в българската политика, означава, че държава няма, а мафията е превзела властта.
Само преди пет години имаше сериозни национални протести срещу Борисов. Тогава той се сниши. След побоят на младежите зад стълбовете на Министерски съвет, за миг изглеждаше, че неговата власт се клати. Но господарите му пробутаха няколко удобно опозиционно изглеждащи проекти, които го изпраха до степен на бяло и го върнаха отново на бял кон в политиката. В момента сериозна опозиция на Борисов няма. А най-голямата опасност за него идва не от опозицията или от някакви протести срещу него, а от поглъщането му от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски. Това обаче не е повод за голяма радост от наша страна.
Най-корумпираната партия здраво е хванала властта и то във време, когато кризите следват една след друга – и на национално, и на геополитическо ниво. Начело на българския кораб стои дискредитиран капитан – пират, който не е в час с променените условия и чийто единствен модус операнди и кражбата и увъртането. Сламеният премиер с хотела с водопад ще продължава да взема вредни и престъпни решения, а държавното свлачище ще става все по-опасно.
В българската политика неизвестни няма. Ловени, неловени мачки – всичко се случва между един – единствен кръг котараци, които си подхвърлят плячката и се боричкат за нея. А плячката е България. Ние продължаваме да се заблуждаваме, че с подписки, декларации и мирни протести, ще спрем отявлени крадци и национални предатели. Опростачването на нацията вече е към своя край. Заедно с държавата ни…
16:03 22.10.2025
16:07 22.10.2025
Цялата проруска опозиция около Мунчо се изказа тези дни.
Коментиран от #6, #13
16:08 22.10.2025
16:08 22.10.2025
До коментар #4 от "И това Ленче":Прав си . Дори не си струва да го плюеш Боко .
16:12 22.10.2025
16:13 22.10.2025
16:23 22.10.2025
16:36 22.10.2025
16:36 22.10.2025
11 Христо Радевски 1937 г.
Запитали един пророк /то било нявга в древността/
кое той смята на света за най-опасния порок?
Предателството, клеветата, убийството или разврата?
Набръщил своя древен лик и сякаш тоз въпрос е чакал.
Отвърнал мъдрия старик: "ВЛАСТТА В РАЦЕТЕ НА ПРОСТАКА!
Коментиран от #15
16:39 22.10.2025
До коментар #3 от "Офанзивен дефанзиф":Защо,като нямате аргументи, се хващате за някоя казана дума(Борисов сам каза ,че иска са е цветист) или изпусната реплика.Само за сведение --навремето,в училище,сме чели задължително повече книги,отколкото можете да си представите.С връзки сме си купували романи,като например" Отнесени от вихъра" .Пък вие нямате угаждане.Нали сега Премиерът е начетен,говори свободно английски,представителен е.Борисов е прав --оставя кучетата да си лаят,пък работа да се върши.Защото другото е хаос и разруха.
16:41 22.10.2025
13 Факти
До коментар #4 от "И това Ленче":Не го мисли Боко, човека е на приципа.."ти го плюеш, той си мисли, че вали"!
16:41 22.10.2025
16:50 22.10.2025
15 Пак стигаме до
До коментар #11 от "Христо Радевски 1937 г.":Прочетено нещо и приложено от никому неизвестна личност,с цел не само да омаловажи постигнатото,а направо да го отрече.И идеята е пак,някак си да се съсипе ГЕРБ, оплювайки лидера им.Ама другите партии,нито опит имат,нито желание нещо полезно да свършат.
16:51 22.10.2025
16:53 22.10.2025
..... Другите наистина се гушат като ловени мачки!
16:53 22.10.2025
17:00 22.10.2025
19 Споко, рано или късно ще се случи,
17:05 22.10.2025
17:23 22.10.2025
17:33 22.10.2025