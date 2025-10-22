Новини
Мнения »
Българската политика като "ловена мачка"

22 Октомври, 2025 16:00 1 152 21

  • бойко борисов-
  • дпс - ново начало-
  • делян пеевски

Борисов е чалгата на политиката

Българската политика като "ловена мачка" - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

С типичния си простоват стил, Борисов ни уведоми, че той трябвало да се разбере с Делян, другите се „гушили като неловени мачки“. Колоритният израз е много описателен и много типичен за Борисов, който принизи политическото говорене в държавата до треторазряден кръчмарски разговор на три ракии. Разбира се, от него тръгна и модата да се говори на други политици на малко име, на „ти“, да се обижда, а драгият електорат да се подиграва и нарича с епитети като „тулупи“, „безделници“, „мисирки“ и прочие. Смайващото е, че това поведение се разминава безнаказано повече от десетилетие.

Борисов е чалгата на политиката. Символът на корупцията и унижението на народа. Самото му съществуване в политиката показва колко съществено България се е отклонила от нормалността и държавността. Защото, както и да го оправдаваме, наличието на човек като Борисов в българската политика, означава, че държава няма, а мафията е превзела властта.

Само преди пет години имаше сериозни национални протести срещу Борисов. Тогава той се сниши. След побоят на младежите зад стълбовете на Министерски съвет, за миг изглеждаше, че неговата власт се клати. Но господарите му пробутаха няколко удобно опозиционно изглеждащи проекти, които го изпраха до степен на бяло и го върнаха отново на бял кон в политиката. В момента сериозна опозиция на Борисов няма. А най-голямата опасност за него идва не от опозицията или от някакви протести срещу него, а от поглъщането му от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски. Това обаче не е повод за голяма радост от наша страна.

Най-корумпираната партия здраво е хванала властта и то във време, когато кризите следват една след друга – и на национално, и на геополитическо ниво. Начело на българския кораб стои дискредитиран капитан – пират, който не е в час с променените условия и чийто единствен модус операнди и кражбата и увъртането. Сламеният премиер с хотела с водопад ще продължава да взема вредни и престъпни решения, а държавното свлачище ще става все по-опасно.

В българската политика неизвестни няма. Ловени, неловени мачки – всичко се случва между един – единствен кръг котараци, които си подхвърлят плячката и се боричкат за нея. А плячката е България. Ние продължаваме да се заблуждаваме, че с подписки, декларации и мирни протести, ще спрем отявлени крадци и национални предатели. Опростачването на нацията вече е към своя край. Заедно с държавата ни…


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хайде пак

    20 2 Отговор
    Не обсъждайте глупостите на разни ограничени индивиди, а дайте информация за такса водомер и прочие демократични таксички, които ни кичат безпардонно!

    16:03 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Офанзивен дефанзиф

    24 0 Отговор
    Няма какво да се очаква като мисловна дейност от един илитерат, който сам се хвали, че е прочел една книга - Винету...

    Коментиран от #12

    16:07 22.10.2025

  • 4 И това Ленче

    4 20 Отговор
    да се нареди на опашката от мераклии да плюят Боко!

    Цялата проруска опозиция около Мунчо се изказа тези дни.

    Коментиран от #6, #13

    16:08 22.10.2025

  • 5 Снимката на боко от днес

    0 0 Отговор
    Измерване,мрачен усеща края си. Обвини другите 2 партии за лошото управление..Видеото интересно

    16:08 22.10.2025

  • 6 посейдон

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "И това Ленче":

    Прав си . Дори не си струва да го плюеш Боко .

    16:12 22.10.2025

  • 7 Щом

    10 0 Отговор
    ще има такса водомер пак народа ли ще трябва да вика и плаща на всеки 10 г.проверката ва водомера на фирма Вамекс - м-ш-н--и

    16:13 22.10.2025

  • 8 Сила

    13 0 Отговор
    Прости са бе , прости ....затова се разбират така добре !!! БГ приматите и Тиквата !!!

    16:23 22.10.2025

  • 9 гост

    5 0 Отговор
    Не са страшни крадците и лъжците, те все някога си намират майстора. Най-страшни са равнодушните, които позволяват на крадците и лъжците да са на власт! Спомням си думите на един немски пастор от 30-те години, цитирам ги по памет: "Когато арестуваха комунистите аз мълчах. Когато арестуваха социалдемократите аз мълчах, когато арестуваха католиците аз мълчах, когато арестуваха християндемократите аз мълчах. Сега идват да арестуват мен вече няма кой да ме защити.".

    16:36 22.10.2025

  • 10 Българин

    1 9 Отговор
    Бойко е най-големия политик и за това народа го обича! Сороските медии се опитват да го очернят, но така още повече се вижда класата на великия Българин!

    16:36 22.10.2025

  • 11 Христо Радевски 1937 г.

    8 2 Отговор
    НАЙ-ОПАСНИЯ ПОРОК
    Запитали един пророк /то било нявга в древността/
    кое той смята на света за най-опасния порок?
    Предателството, клеветата, убийството или разврата?

    Набръщил своя древен лик и сякаш тоз въпрос е чакал.
    Отвърнал мъдрия старик: "ВЛАСТТА В РАЦЕТЕ НА ПРОСТАКА!

    Коментиран от #15

    16:39 22.10.2025

  • 12 Чудя се

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Офанзивен дефанзиф":

    Защо,като нямате аргументи, се хващате за някоя казана дума(Борисов сам каза ,че иска са е цветист) или изпусната реплика.Само за сведение --навремето,в училище,сме чели задължително повече книги,отколкото можете да си представите.С връзки сме си купували романи,като например" Отнесени от вихъра" .Пък вие нямате угаждане.Нали сега Премиерът е начетен,говори свободно английски,представителен е.Борисов е прав --оставя кучетата да си лаят,пък работа да се върши.Защото другото е хаос и разруха.

    16:41 22.10.2025

  • 13 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "И това Ленче":

    Не го мисли Боко, човека е на приципа.."ти го плюеш, той си мисли, че вали"!

    16:41 22.10.2025

  • 14 Българин

    2 1 Отговор
    Българската политика е уловена и добре адресирана мечка. В задачката се пита кои са дресьорите?!

    16:50 22.10.2025

  • 15 Пак стигаме до

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Христо Радевски 1937 г.":

    Прочетено нещо и приложено от никому неизвестна личност,с цел не само да омаловажи постигнатото,а направо да го отрече.И идеята е пак,някак си да се съсипе ГЕРБ, оплювайки лидера им.Ама другите партии,нито опит имат,нито желание нещо полезно да свършат.

    16:51 22.10.2025

  • 16 Господи!

    6 0 Отговор
    Каква просташка мутра! Престъпник от подезмния свят, крадец на милиарди и убиец!

    16:53 22.10.2025

  • 17 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Единствената, която водеше и води борба с Боко Тиквата е кака Кури!
    ..... Другите наистина се гушат като ловени мачки!

    16:53 22.10.2025

  • 18 Добре, че миряса

    3 0 Отговор
    Казаха му да кротува, со мирно, со благо иначе ще ходи да се крие по села и паланки, като Доган. И как бързо наведе послушно главата))))). Време е да се работи за хората по нов начин, а той може да си лови мачките по сварете на Банкя поне да не пречи.

    17:00 22.10.2025

  • 19 Споко, рано или късно ще се случи,

    1 0 Отговор
    най големите майстори в Традицията на Българската Политика е най големите майстори да го отнасят най яко, Ботев, Левски, Стамболийски, Стамболов с разцепена Тиква, така че не са притеснявайте, "който му е писано да скочи от единадесетият етаж няма да се обеси".😁

    17:05 22.10.2025

  • 20 Корман

    1 0 Отговор
    Те и Доган, така го галеха и ласкаеха някой хора, преди да го занулят. Ситуацията е много, много близка с очевадна прилика)))). И Доган си вярваше, но до едно време, сега е при мачките у село.

    17:23 22.10.2025

  • 21 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    1 0 Отговор
    Не му минават вече тези негови си "хитроумия". Не го понасяме този долнопробен крадец, лъжец, еднокнижник.

    17:33 22.10.2025