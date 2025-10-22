Нищо ново под политическото слънце

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес ГЕРБ и ДПС излязоха с еднакво прессъобщение за срещата и разговорите между тях. Това е напълно достатъчно - без нужда от допълнителен анализ.

Сигурно са уточнили, че не е редно уж „общите гласове“ да отиват само в едната партия (Пазарджик), докато другата бива публично унижавана. И че е по-добре да се процедира, както винаги - по старому. Но това е без значение.

Нищо общо с Борисов от миналата седмица. Няма и следа от заканите му.

Сега - усмихнати снимки с Пеевски. А кой наистина се радва и кой просто позира - отделен въпрос. Както е ясно и кой управлява държавата, кой е директорът, кой - подуправителят.

Шефът е Пеевски.

БСП и ИТН никой не ги пита. Добре е, че вече това не се прикрива, а се демонстрира - за да няма излишно придаване на важност.

В публичното пространство се спекулира, че Пеевски щял да ликвидира ГЕРБ. И защо му е? Може да управлява две партии. А и повече.

Други пишат, че това е краят на Борисов и го пращат при Доган - в политическа пенсия. Но край за какво? Борисов си е председател на ГЕРБ и не пречи на Пеевски и коалиционната „слепка“. Напротив - синхронизиран, диалогичен, консенсусен. Понякога се пали, когато му засегнат егото (миналата седмица), но после влиза в ритъм и „лидира“.

Единият лидира, другият - валидира.

Нищо ново. Нищо извънредно.

Продължаваме напред.

Слънчево е.