Нищо ново под политическото слънце

22 Октомври, 2025 17:00 732 21

  • герб-
  • дпс - ново начало-
  • бойко борисов

БСП и ИТН никой не ги пита. Добре е, че вече това не се прикрива

Нищо ново под политическото слънце - 1
Снимка: ГЕРБ-СДС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес ГЕРБ и ДПС излязоха с еднакво прессъобщение за срещата и разговорите между тях. Това е напълно достатъчно - без нужда от допълнителен анализ.

Сигурно са уточнили, че не е редно уж „общите гласове“ да отиват само в едната партия (Пазарджик), докато другата бива публично унижавана. И че е по-добре да се процедира, както винаги - по старому. Но това е без значение.

Нищо общо с Борисов от миналата седмица. Няма и следа от заканите му.

Сега - усмихнати снимки с Пеевски. А кой наистина се радва и кой просто позира - отделен въпрос. Както е ясно и кой управлява държавата, кой е директорът, кой - подуправителят.

Шефът е Пеевски.

БСП и ИТН никой не ги пита. Добре е, че вече това не се прикрива, а се демонстрира - за да няма излишно придаване на важност.

В публичното пространство се спекулира, че Пеевски щял да ликвидира ГЕРБ. И защо му е? Може да управлява две партии. А и повече.

Други пишат, че това е краят на Борисов и го пращат при Доган - в политическа пенсия. Но край за какво? Борисов си е председател на ГЕРБ и не пречи на Пеевски и коалиционната „слепка“. Напротив - синхронизиран, диалогичен, консенсусен. Понякога се пали, когато му засегнат егото (миналата седмица), но после влиза в ритъм и „лидира“.

Единият лидира, другият - валидира.

Нищо ново. Нищо извънредно.

Продължаваме напред.

Слънчево е.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    ГЕРБ,,Ново Начало,,

    17:02 22.10.2025

  • 2 Гост

    9 0 Отговор
    Е как няма ново! Официализилаха любовта двата шардена. Вече може и в едно легло да лягат и там да решават важните политически въпроси.....за хората, нали....

    17:04 22.10.2025

  • 3 Курд Околянов

    10 0 Отговор
    Прасето май не иска да изяде тиквата преди Коледа.

    17:06 22.10.2025

  • 4 Дългият

    6 0 Отговор
    Баце бързо смени посоката и най после седна в скута на феномена. Липсва само маслото кафеш

    17:13 22.10.2025

  • 5 фифти -фифти

    4 0 Отговор
    кои има по големи чували ---------------ПИТАТ ОТ ББР

    17:14 22.10.2025

  • 6 симптоми на невроза

    3 0 Отговор
    Възбудимост, която бързо се изчерпва и преминава в апатия.

    17:14 22.10.2025

  • 7 1488

    6 0 Отговор
    пребий депутат, съдия, прокурор, полицай или мисирка
    дари любов и спаси българия

    17:15 22.10.2025

  • 8 Иван

    4 0 Отговор
    Сега остава българския десен избирател да свикне с мисълта че Пеевски управлява България ..турците свикнаха ,ромите също, олигарсите и остана градската десница

    17:17 22.10.2025

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Мутрата се ежи, вика, обижда, долу в мазето, преди два дена и след два дена оп под герба. Много е страхлив милия...

    17:17 22.10.2025

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    Карадая, преди няколко години, каза, че всички ще станем депесе и се оказа прав

    17:19 22.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 доктор с €500!

    4 0 Отговор
    теа двамата са баща и син с
    еднакви форми и приказки

    17:20 22.10.2025

  • 13 чалгар-демократ

    4 0 Отговор
    ГЕРБ, ДПС и ИТН са една партия, просто електората им е различен 😂, а вече бившите социалисти даже не са партия.😋

    17:21 22.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Про Клятието на България е изключително

    2 0 Отговор
    прос Народ, два пъти по Прости Политици, всичките в кюпа са самодостатъчни, Правилото: "Всеки Сам си Преценя."

    17:22 22.10.2025

  • 16 Намирам Цензурният Софтуер за

    2 0 Отговор
    интелектуална заигравка, винаги съм щастлив когато намеря думичката пречеща ми на поста.😂🤣

    17:25 22.10.2025

  • 17 Банкята е много ухилен

    1 0 Отговор
    На никого ли вече не му стана ясно, че целта на грухтящото момче е не само пълното овладяване на държавата, но най-вече тоталното й фалиеане. Той затова взима колите на президента, после нережда на Нушето да закупи нови, два и половина милиарда даде на милиционерите, за да го пазят, теглят през ден огромни заеми и т. н. и т. н. Какво може да се каже за такива хора, освен, че или не са в ред с главите, което е малко вероятно, но по-вярното е, че всичко това го правят съвсем целенасочено, до пълното унищожение на народа и държавата. И, ако продължаваме да титуловаме този феномен като политик, това означава, че нищо добро не ни чака. Та той има-няма 30-40 думи в речника си като: "добро за хората, колеги, Румен, чичо Румен" и до там му се простира речниковия запас. Такъв човек е овладял бедната ни територия.

    17:26 22.10.2025

  • 18 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Какво е БСП и ИТН?

    17:26 22.10.2025

  • 19 Какви

    3 0 Отговор
    Протести правиха 2013 г. сикаджииските гербави мутри когато предложиха КТБ магнитската с-и-я за шеф на ДАНС,а сега се Гушкат

    17:26 22.10.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Царството на Пеевски има нужда от шут. Шутът не преминава тест от психиатър. Подходящ е Борисов.

    17:28 22.10.2025

  • 21 Тити

    1 0 Отговор
    Продажните Итн и БZП са пълнеж на Шиши.

    17:34 22.10.2025