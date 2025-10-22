Нищо ново под политическото слънце

Днес ГЕРБ и ДПС излязоха с еднакво прессъобщение за срещата и разговорите между тях. Това е напълно достатъчно - без нужда от допълнителен анализ.
Сигурно са уточнили, че не е редно уж „общите гласове“ да отиват само в едната партия (Пазарджик), докато другата бива публично унижавана. И че е по-добре да се процедира, както винаги - по старому. Но това е без значение.
Нищо общо с Борисов от миналата седмица. Няма и следа от заканите му.
Сега - усмихнати снимки с Пеевски. А кой наистина се радва и кой просто позира - отделен въпрос. Както е ясно и кой управлява държавата, кой е директорът, кой - подуправителят.
Шефът е Пеевски.
БСП и ИТН никой не ги пита. Добре е, че вече това не се прикрива, а се демонстрира - за да няма излишно придаване на важност.
В публичното пространство се спекулира, че Пеевски щял да ликвидира ГЕРБ. И защо му е? Може да управлява две партии. А и повече.
Други пишат, че това е краят на Борисов и го пращат при Доган - в политическа пенсия. Но край за какво? Борисов си е председател на ГЕРБ и не пречи на Пеевски и коалиционната „слепка“. Напротив - синхронизиран, диалогичен, консенсусен. Понякога се пали, когато му засегнат егото (миналата седмица), но после влиза в ритъм и „лидира“.
Единият лидира, другият - валидира.
Нищо ново. Нищо извънредно.
Продължаваме напред.
Слънчево е.
