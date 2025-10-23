Контрера: Въпреки задаващата се грандиозна криза с боклука, хората на Терзиев нямат план за действие

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

До 19 октомври положението с боклука в Люлин и Красно село трябваше да се нормализира според Столична община. Бодряшки зам.-кметът по екология и директорът на завода за боклук обявяваха данни, че 80% от боклука бил извозван, количеството отпадък, докарвано от двата района до завода за боклук, било намаляло. Общината се оплете в собствените си твърдения, а гръмко дадените обещания в началото на октомври съвсем лъснаха като несъстоятелни. От този уикенд трябваше по думите на Столична община да се премине към нормален график на извозване - т.е. с кратност, както беше до 05.102.2025г. Обаче продължава да има неивозен отпадък...

За това бие тревога във "Фейсбук" общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.

Несъстоятелни са твърденията, защото продължаваме да има камари от боклук покрай контейнери в двата района, вятърът, кучетата, котките разнасят скъсани чували и торби, появиха се и плъховете... Поводи за особен оптимизъм няма. Закъснялото решение да се впрегне капацитета на общинската фирма "Софекострой" ще даде ефект след месеци. А до тогава?

Проблемът не е само на Люлин и Красно село. Скоро 3/4 от София ще имат почти същата драма с чистотата, защото анексираните договори изтичат.

Декември месец ще е доста интересен и тежък. Просто някой ще трябва да чисти, а на хоризонта не се вижда кой, как, за колко пари и с какво качество.

Последното е най-важно, защото иначе цели квартали ще се заринат също с боклуци заради неритмично вдигане на контейнери. Веднъж влезеш ли в този сценарий, трудно се излиза.

Въртележките с боклука в Люлин и Красно село ни показаха, че и по-лошо може да е. Вече не говорим за качество на сметосъбиране и сметоизвозване, а дали въобще ще го има... Кризата беше брандирана и легендрана като борба с мафията, но поръчката, която буквално отвори парадния вход на общината за мафията, все още не е прекратена. Няма и сключен договор за нито една зона. Скоро очаквам да бъде обявено, че ще се сключат контракти с добрата мафия и да се обяви, че лошата мафия е победена.

Къде отива всъщност отива част от боклука на Люлин и Красно село, ако не постъпва в завода за боклук? Кой и къде го извозва? Колко струва в момента извозването на боклука от СПТО до завода за боклук на СПТО?

Нали си даваме сметка, че Люлин и Красно село в момента се без действащи услуги за метене на улици, миене, почистване на кошчета, зимна поддръжка - т.е. обработка на улици при снеговалеж, чистене на сняг, спирки и прочие! На практика Люлин и Красно село са без комунални услуги.

"Борбата с мафията" доведе до това граждани да плащат данък ангария на общината. Не стига, че си плащат такса смет, но и с труд гражданите правят опит да компенсират липсата на услуга, за която вече са им взети пари. Ще борим мафията с Ленински съботници... И така, докато гражданите разнасят боклук в чували и торби, накрая сметката ще излезе двойна, а и за капак една част от същите чистачи-външни фирми ще получат нови договори... Нищо че същите и преди не даваха особено качествена услуга. Но пък никой не посмя да им прекрати договорите от есента на 2023г., та до сега.

Въпреки задаващата се грандиозна криза, все още липсва ясна концепция и план за действие. Общинската фирма ли ще поема половината от зоните, с какъв капацитет и кога?

Едни други бълнуват за общинско предприятие. Кои зони в крайна сметка ще трябва да се възложат на външни чистачи и колко ще струва? Какво качество на услугите търсим?

Много въпроси - малко отговори. Ситуацията е такава, че кметът Терзиев трябва да излезе и да каже ясно какъв е планът - първо, второ, трето, пето десето и така. А той трябва да каже, защото кметът провежда политиката по отпадъците. Оттам-нататък СОС да реши и да се следва планът стъпка по стъпка. Това е отговорното поведение. В момента се люшкаме от едни едни крайности в други, а страдат хората и градът. Липсата на ясно решение и посока е по-лошо от всичко друго.