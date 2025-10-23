Новини
Контрера: Въпреки задаващата се грандиозна криза с боклука, хората на Терзиев нямат план за действие

23 Октомври, 2025 10:01 545 7

  • карлос контрера-
  • боклук-
  • криза-
  • софия-
  • смет-
  • сметоизвозване

На практика Люлин и Красно село са без комунални услуги

Контрера: Въпреки задаващата се грандиозна криза с боклука, хората на Терзиев нямат план за действие - 1
Снимка: БГНЕС
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

До 19 октомври положението с боклука в Люлин и Красно село трябваше да се нормализира според Столична община. Бодряшки зам.-кметът по екология и директорът на завода за боклук обявяваха данни, че 80% от боклука бил извозван, количеството отпадък, докарвано от двата района до завода за боклук, било намаляло. Общината се оплете в собствените си твърдения, а гръмко дадените обещания в началото на октомври съвсем лъснаха като несъстоятелни. От този уикенд трябваше по думите на Столична община да се премине към нормален график на извозване - т.е. с кратност, както беше до 05.102.2025г. Обаче продължава да има неивозен отпадък...

За това бие тревога във "Фейсбук" общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.

Несъстоятелни са твърденията, защото продължаваме да има камари от боклук покрай контейнери в двата района, вятърът, кучетата, котките разнасят скъсани чували и торби, появиха се и плъховете... Поводи за особен оптимизъм няма. Закъснялото решение да се впрегне капацитета на общинската фирма "Софекострой" ще даде ефект след месеци. А до тогава?

Проблемът не е само на Люлин и Красно село. Скоро 3/4 от София ще имат почти същата драма с чистотата, защото анексираните договори изтичат.

Декември месец ще е доста интересен и тежък. Просто някой ще трябва да чисти, а на хоризонта не се вижда кой, как, за колко пари и с какво качество.

Последното е най-важно, защото иначе цели квартали ще се заринат също с боклуци заради неритмично вдигане на контейнери. Веднъж влезеш ли в този сценарий, трудно се излиза.

Въртележките с боклука в Люлин и Красно село ни показаха, че и по-лошо може да е. Вече не говорим за качество на сметосъбиране и сметоизвозване, а дали въобще ще го има... Кризата беше брандирана и легендрана като борба с мафията, но поръчката, която буквално отвори парадния вход на общината за мафията, все още не е прекратена. Няма и сключен договор за нито една зона. Скоро очаквам да бъде обявено, че ще се сключат контракти с добрата мафия и да се обяви, че лошата мафия е победена.

Къде отива всъщност отива част от боклука на Люлин и Красно село, ако не постъпва в завода за боклук? Кой и къде го извозва? Колко струва в момента извозването на боклука от СПТО до завода за боклук на СПТО?

Нали си даваме сметка, че Люлин и Красно село в момента се без действащи услуги за метене на улици, миене, почистване на кошчета, зимна поддръжка - т.е. обработка на улици при снеговалеж, чистене на сняг, спирки и прочие! На практика Люлин и Красно село са без комунални услуги.

"Борбата с мафията" доведе до това граждани да плащат данък ангария на общината. Не стига, че си плащат такса смет, но и с труд гражданите правят опит да компенсират липсата на услуга, за която вече са им взети пари. Ще борим мафията с Ленински съботници... И така, докато гражданите разнасят боклук в чували и торби, накрая сметката ще излезе двойна, а и за капак една част от същите чистачи-външни фирми ще получат нови договори... Нищо че същите и преди не даваха особено качествена услуга. Но пък никой не посмя да им прекрати договорите от есента на 2023г., та до сега.

Въпреки задаващата се грандиозна криза, все още липсва ясна концепция и план за действие. Общинската фирма ли ще поема половината от зоните, с какъв капацитет и кога?

Едни други бълнуват за общинско предприятие. Кои зони в крайна сметка ще трябва да се възложат на външни чистачи и колко ще струва? Какво качество на услугите търсим?

Много въпроси - малко отговори. Ситуацията е такава, че кметът Терзиев трябва да излезе и да каже ясно какъв е планът - първо, второ, трето, пето десето и така. А той трябва да каже, защото кметът провежда политиката по отпадъците. Оттам-нататък СОС да реши и да се следва планът стъпка по стъпка. Това е отговорното поведение. В момента се люшкаме от едни едни крайности в други, а страдат хората и градът. Липсата на ясно решение и посока е по-лошо от всичко друго.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    2 3 Отговор
    Терзиев се хвана за турската фирма като удавник за сламка!

    10:04 23.10.2025

  • 2 плана го ограничава

    1 0 Отговор
    затова и няма . обществена поръчка , кандидати , срокове . минало заминало . вили лилков е много умен от съветниците . та той му подсказал . 50 процента общинско извозване и 50 процента за фирма с евтина оферта за сметосъбиране . ако направи и няколко по близки сметища няма и камьоните да обикалят по 100 км . веднага изгарят боклуците разделно и продават биогаз . има затворен кръг на просене . зелиски към тръмпи , а ние към ЕК , а те просат от зелиски . технологии за ракети и дронове , мини и снаряди . бизнесите в чужбина обработват боклуците . и не вдигат цената на услугата .

    Коментиран от #5

    10:15 23.10.2025

  • 3 Георги

    1 3 Отговор
    малко им е на жълтопаветниците. Те си мислят, че всичко става с красиви приказки срещу мафията, де да знаят, че трябва и да се работи в тая насока.

    10:22 23.10.2025

  • 4 Кочо Дъргата

    2 0 Отговор
    Само не разбрах какво толкова против има този индивид срещу общинското предприятие?!

    Коментиран от #6

    10:27 23.10.2025

  • 5 Хората

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "плана го ограничава":

    Чакаме наистина,някаква яснота по въпроса.Например,чудя се защо столовата на МО до Пирогов не работи вече втора седмица.Аргументът е,да не се прави боклук,но нали в заведенията наоколо се готви повече,за да се хранят хората.Все пак,колко може да се издържи,хората да си носят храна в кутия от вкъщи,или да си изхвърлят боклука в друг квартал.Това не е справяне с проблема.Пък и няма как проблемът да се прехвърли на ББ.

    10:31 23.10.2025

  • 6 Да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кочо Дъргата":

    Общинското предприятие няма КАПАЦИТЕТ,капацитет няма

    Коментиран от #7

    10:33 23.10.2025

  • 7 Кочо Дъргата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да ти кажа":

    Ами направете така, че да има капацитет.

    11:03 23.10.2025