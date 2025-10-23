Защо "Възраждане" изведнъж заговори за "Магнитски"?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като години наред бяха срещу еврото, Брюксел, НАТО, санкциите срещу Русия и "джендър идеологията", "Възраждане" преминаха към положителния наратив - от кресльовци станаха факлоносци. Какви цели гонят?

В опит да напомнят за себе си след доскучалите кампании срещу еврото, националпопулистите от "Възраждане" издигнаха високо факела на "върховенството на закона" - но и малко топла бира с идеите си за президентска република и по-малък брой депутати. Освен възможността да пошумят за себе си с тези нови стари предложения, от партията на Костадин Костадинов гонят и други цели, значително по-прагматични.

След като години наред бяха срещу единната европейска валута, Брюксел, НАТО, санкциите срещу Русия, "джендър идеологията", "Възраждане" преминаха към положителния наратив - от кресльовци станаха факлоносци.

Ще се коткат избиратели.

Дали още някой кълве на въдицата с (невъзможното) Велико народно събрание (ВНС)? Невъзможно, защото за свикването му са нужни гласовете на 160 депутати, а те едва ли биха гласували подобно решение - не само заради идеята за малоброен парламент.

Хайджакване

Лустрация за санкционираните за корупция по "Магнитски" български граждани - без право да заемат висши държавни и партийни длъжности. (Полу)президентска република, 160-180 депутати, закриване на регулатори, премахване на институцията на главния прокурор. Изобщо "преосноваване на държавата", което си звучи като по хан Аспарух, обаче с нова Конституция. Нещо като ПП-ДБ, нещо като "Има такъв народ" (ИТН), нещо като "нов обществен договор", любимо клише на нововъзникнали партии, политолози и think tank-ове.

С тези теми "Възраждане" смята да си осигури място под слънцето на прожекторите за известно време. Но в предходните четири години (първите санкционирани по "Магнитски" българи бяха обявени през 2021 г.) за костадиновци тази тема не съществуваше, нито пък контекстът ѝ за съдебната реформа и върховенството на закона. Впрочем, "докладчикът" по темата в БНР и БНТ вчера - зам.-председателят на ПГ на "Възраждане" Петър Петров, който не е известен с радикализма на съпартийците си, прояви завидна акробатика на юрист, като не спомена "Пеевски", "корупция" и "Магнитски" в едно изречение.

С темата за "Магнитски" обаче "Възраждане" прави опит да се измъкне от образа на патерица на статуквото и да заприлича на почти истинска опозиция, като похити каузи на "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Двете формации имат серия неуспешни опити да приложат глобалния акт "Магнитски" в България. Не получиха силна подкрепа и за предложението си за т.нар. "санитарен кордон" около Делян Пеевски. През юни 2021 г. като служебен министър днешният лидер на ПП Асен Василев изготви списък на фирми и лица на Министерството на финансите по санкциите "Магнитски", с които държавата да не работи. Върховният административен съд обаче го отмени.

Преди пет месеца ПП-ДБ отново предложиха законодателни промени, чрез които "Магнитски" да се прилага в България, в т.ч. и за свързаните с обявените български граждани лица. Мнозинството не го подкрепи, също и "Възраждане". Всъщност единствените други народни представители, които гласуваха за законодателните предложения, бяха от МЕЧ и част от депутатите от групата около Ахмед Доган.

Националпопулистите са наясно, че законодателното предложение няма да мине, но въпреки това пускат в употреба пропагандния трик. А той съвсем не е нов.

"Възраждане" усвоява реторика, използвана от проевропейските партии, като ѝ придава нов контекст, обслужващ нейните интереси - да изглеждат като реалната антисистемна, че и морална алтернатива.

Така и не става ясно каква концепция има "Възраждане" за върховенството на закона, след като е амбицирана да преустройва държавата. Но опитите да се саморекламират като автентични борци срещу статуквото Борисов/Пеевски не са убедителни, макар че със сигурност ще заблуди някои избиратели да ги последват. Отровните двойници обикновено са по-атрактивни и ярки от оригиналите, които копират.

Рамо до рамо с ГЕРБ

В кратката си парламентарна история "Възраждане" все са били сгодна опозиция на ГЕРБ. Чрез различни трикове в пленарна зала са гласували по удобен за партията на Борисов начин, помагали са за кворума - или разпадането му. Услуга за услуга.

Благодарение на ГЕРБ са запазени имунитетите на четирима депутати от "Възраждане" - Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Йордан Тодоров, Никола Димитров, въпреки неколкократни опити да бъдат свалени. Причината и.ф. главен прокурор Сарафов да иска снемане на защитата им от наказателно преследване е погромът срещу сградата на Европейската комисия в София през февруари, в който те бяха замесени.

Проектът за "лустрацията" по "Магнитски", освен като известно плагиатстване на дискурса, може да се разглежда и като вид услуга към Борисов - държи фокуса върху партньора съперник, но и отмества до известна степен вниманието от зависимостите, които са го приковали към него. А "президентската република" - цяла или полу, е солта и пиперът на тези притоплени идеи. Така "Възраждане" изглеждат като част от опозицията, но без да нарушават удобните си партньорства.

Хорът на опозицията срещу Пеевски/Борисов става толкова оглушителен, че трудно се различава кой пее фалшиво. А от "Възраждане" дори искат да минат за солисти.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.