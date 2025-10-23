Новини
Защо "Възраждане" изведнъж заговори за "Магнитски"?

23 Октомври, 2025

Националпопулистите са наясно, че законодателното предложение няма да мине, но въпреки това пускат в употреба пропагандния трик

Защо "Възраждане" изведнъж заговори за "Магнитски"? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като години наред бяха срещу еврото, Брюксел, НАТО, санкциите срещу Русия и "джендър идеологията", "Възраждане" преминаха към положителния наратив - от кресльовци станаха факлоносци. Какви цели гонят?

В опит да напомнят за себе си след доскучалите кампании срещу еврото, националпопулистите от "Възраждане" издигнаха високо факела на "върховенството на закона" - но и малко топла бира с идеите си за президентска република и по-малък брой депутати. Освен възможността да пошумят за себе си с тези нови стари предложения, от партията на Костадин Костадинов гонят и други цели, значително по-прагматични.

След като години наред бяха срещу единната европейска валута, Брюксел, НАТО, санкциите срещу Русия, "джендър идеологията", "Възраждане" преминаха към положителния наратив - от кресльовци станаха факлоносци.

Ще се коткат избиратели.

Дали още някой кълве на въдицата с (невъзможното) Велико народно събрание (ВНС)? Невъзможно, защото за свикването му са нужни гласовете на 160 депутати, а те едва ли биха гласували подобно решение - не само заради идеята за малоброен парламент.

Хайджакване

Лустрация за санкционираните за корупция по "Магнитски" български граждани - без право да заемат висши държавни и партийни длъжности. (Полу)президентска република, 160-180 депутати, закриване на регулатори, премахване на институцията на главния прокурор. Изобщо "преосноваване на държавата", което си звучи като по хан Аспарух, обаче с нова Конституция. Нещо като ПП-ДБ, нещо като "Има такъв народ" (ИТН), нещо като "нов обществен договор", любимо клише на нововъзникнали партии, политолози и think tank-ове.

С тези теми "Възраждане" смята да си осигури място под слънцето на прожекторите за известно време. Но в предходните четири години (първите санкционирани по "Магнитски" българи бяха обявени през 2021 г.) за костадиновци тази тема не съществуваше, нито пък контекстът ѝ за съдебната реформа и върховенството на закона. Впрочем, "докладчикът" по темата в БНР и БНТ вчера - зам.-председателят на ПГ на "Възраждане" Петър Петров, който не е известен с радикализма на съпартийците си, прояви завидна акробатика на юрист, като не спомена "Пеевски", "корупция" и "Магнитски" в едно изречение.

С темата за "Магнитски" обаче "Възраждане" прави опит да се измъкне от образа на патерица на статуквото и да заприлича на почти истинска опозиция, като похити каузи на "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Двете формации имат серия неуспешни опити да приложат глобалния акт "Магнитски" в България. Не получиха силна подкрепа и за предложението си за т.нар. "санитарен кордон" около Делян Пеевски. През юни 2021 г. като служебен министър днешният лидер на ПП Асен Василев изготви списък на фирми и лица на Министерството на финансите по санкциите "Магнитски", с които държавата да не работи. Върховният административен съд обаче го отмени.

Преди пет месеца ПП-ДБ отново предложиха законодателни промени, чрез които "Магнитски" да се прилага в България, в т.ч. и за свързаните с обявените български граждани лица. Мнозинството не го подкрепи, също и "Възраждане". Всъщност единствените други народни представители, които гласуваха за законодателните предложения, бяха от МЕЧ и част от депутатите от групата около Ахмед Доган.

Националпопулистите са наясно, че законодателното предложение няма да мине, но въпреки това пускат в употреба пропагандния трик. А той съвсем не е нов.

"Възраждане" усвоява реторика, използвана от проевропейските партии, като ѝ придава нов контекст, обслужващ нейните интереси - да изглеждат като реалната антисистемна, че и морална алтернатива.

Така и не става ясно каква концепция има "Възраждане" за върховенството на закона, след като е амбицирана да преустройва държавата. Но опитите да се саморекламират като автентични борци срещу статуквото Борисов/Пеевски не са убедителни, макар че със сигурност ще заблуди някои избиратели да ги последват. Отровните двойници обикновено са по-атрактивни и ярки от оригиналите, които копират.

Рамо до рамо с ГЕРБ

В кратката си парламентарна история "Възраждане" все са били сгодна опозиция на ГЕРБ. Чрез различни трикове в пленарна зала са гласували по удобен за партията на Борисов начин, помагали са за кворума - или разпадането му. Услуга за услуга.

Благодарение на ГЕРБ са запазени имунитетите на четирима депутати от "Възраждане" - Славчо Крумов, Ивайло Чорбов, Йордан Тодоров, Никола Димитров, въпреки неколкократни опити да бъдат свалени. Причината и.ф. главен прокурор Сарафов да иска снемане на защитата им от наказателно преследване е погромът срещу сградата на Европейската комисия в София през февруари, в който те бяха замесени.

Проектът за "лустрацията" по "Магнитски", освен като известно плагиатстване на дискурса, може да се разглежда и като вид услуга към Борисов - държи фокуса върху партньора съперник, но и отмества до известна степен вниманието от зависимостите, които са го приковали към него. А "президентската република" - цяла или полу, е солта и пиперът на тези притоплени идеи. Така "Възраждане" изглеждат като част от опозицията, но без да нарушават удобните си партньорства.

Хорът на опозицията срещу Пеевски/Борисов става толкова оглушителен, че трудно се различава кой пее фалшиво. А от "Възраждане" дори искат да минат за солисти.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    21 7 Отговор
    Щот дойчиЗели е пидрасткъ поръчкувъ драскалня!

    18:16 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    16 8 Отговор
    Пълни глупости от чуждестранен агент.
    Айде нема нужда.

    Коментиран от #26

    18:17 23.10.2025

  • 3 Лост

    20 6 Отговор
    А на кой автор изразява мнение?

    18:17 23.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 17 Отговор
    Така им е заповядано от пияните им господари от калния бункер‼️

    Коментиран от #20

    18:17 23.10.2025

  • 5 К.К.

    16 4 Отговор
    И на кой е тоя коментар ...да знайм кой дъ съдим ....,

    18:18 23.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 19 Отговор
    Сервилините копейки изпълняват каквото каже пасьола.

    18:19 23.10.2025

  • 7 Майна

    21 7 Отговор
    Айде..
    Пак завиха срещу Възраждане!
    Щото Възраждане са като АfD!
    Пречат ви пронационалните партии, а?
    Те са гласовете на народите си!

    18:20 23.10.2025

  • 8 604

    7 15 Отговор
    А за рублен боташа и останалите русороби кога ще има магнитски!

    Коментиран от #14

    18:20 23.10.2025

  • 9 Майна

    4 15 Отговор
    Но копейката е ортак с баце, повечето му гласувания бяха в полза на герб!

    18:21 23.10.2025

  • 10 Атина Палада

    9 16 Отговор
    Копейката е слуга на вражеска държава.

    18:22 23.10.2025

  • 11 12340

    5 2 Отговор
    "Този коментар изразява личното мнение на кака Милка и не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ, която го намира за махленско и клюкарско"

    18:22 23.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    11 6 Отговор
    Чудното е, не че "Възраждане" повдига въпроса за санкционираните по закона "Магнитски", а че никой друг не го прави. Нали сме европейци, нали сме демократи.? Уж най демократичната страна (пфу-пфу) ни казва и показва, че има престъпници у нас, обаче нашите политици се правят, че нищо не да чули. А за да попаднеш под ударите на този закон, трябва да си наистина изпечен и голям престъпник.
    Та, управляват ни престъпници. И не ви е виновна "ВъЗраждане" за това.

    18:23 23.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защото олигархията зад възраждане

    3 8 Отговор
    Защото олигархията зад възраждане беше настъпена от олигархията зад Пеевски. Повдигането на темата Магнитски е елемент на натиск.

    18:24 23.10.2025

  • 16 Някой

    3 8 Отговор
    Не?че те го правят по собствено смотрение, просто пияната от пасьола ги е привикала и им е подала лист с новите методички, и робите изпълняват!

    18:26 23.10.2025

  • 17 Абсурдистан

    7 10 Отговор
    За Израждане е достатъчно само, че подкрепят Вучич -отявлен антибългарин чиито служби продължават обезбългаряването за западните покрайнини и СМ. Невероятно безродие, сякаш слугуването на Путлер не им е достатъчно.

    Коментиран от #19

    18:28 23.10.2025

  • 18 Сандо

    5 8 Отговор
    И започва див козяшки вой!И милите козячета забравиха за любимите си евроатлантически ценности.

    18:32 23.10.2025

  • 19 604

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абсурдистан":

    И коги го подкрепихъ уяэт ли му крепът или?

    18:32 23.10.2025

  • 20 БЕЗ МАЙТАП

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Радвай се на минусите в оценката.По тях ще разбереш колко си прав.

    18:52 23.10.2025

  • 21 Пешо

    2 0 Отговор
    Льош Костадинов, а Радостин, Корнела, Ивелин - хубави!

    18:59 23.10.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Днес Тиквата каза, защо е назначил негов човек за шеф на ДАНС?
    За да му пази гърба от продажбата на Камчия, разбира се!

    19:00 23.10.2025

  • 23 Костадин

    5 1 Отговор
    Важното е ,че с другаря с Волгата избрахме еврото ,и протести Нет.Сега лаем срещу ръката която ни храни ,но така е по сценарий

    19:01 23.10.2025

  • 24 Кумшията

    0 2 Отговор
    E на кого е това лично мнение ? Пак няма име на автора на статията.

    19:04 23.10.2025

  • 25 Бай Араб

    7 3 Отговор
    Набирам копейки доброволци да воюват в защита на Русия

    Коментиран от #30

    19:08 23.10.2025

  • 26 Трябва съвсем да си изперкал, за да

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    продължаваш да се връзваш на лакардиите на Копейкин и на Борсов

    19:10 23.10.2025

  • 27 Артилерист

    0 3 Отговор
    Защо всичко на Възраждане да е джавкане, популизъм и прочие. Какво му е лошото, например, да се издигне върховенството на закона и да се ограничат кражбите? Нима предложенията на сглобкаджиите да си траем, да се снишаваме, да теглим заеми и да ги даваме за превъоръжаване с американски стари модели оръжия, да сме послушни, щото сме в НАТО и ЕС и да купуваме прескъпо руски енергийни ресурси, ама пребоядисани от посредници, че да не си личат колко са руски и тн, и тн., не са по-пагубни? Какво наше, родно произвеждаме (освен оръжия и главно боеприпаси по руски лицензи), щото да е доходоносно, да носи пари и да имаме някаква надежда за по-добро бъдеще? Кога най-после ще кажат, че на прехода му се вижда края и ще влезем в нещо не толкова преходно, по-трайно и перспективно? Освен еврозоната, разбира се. Или и след нейните заеми, ама вече в евро, пак ще измислят някоя евроатлантическа залъгалка за будалкане...

    19:13 23.10.2025

  • 28 Коце от Максуда,Варна

    3 2 Отговор
    На 1 януари ще изкарам бабичките на протест срещу еврото!

    19:15 23.10.2025

  • 29 Да не би...

    2 3 Отговор
    Митрофанова да им е спряла денгите? 🤣

    19:18 23.10.2025

  • 30 Копей

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Араб":

    Ти луд ли си ,ние сме си добре в пропадналия запад

    19:20 23.10.2025

  • 31 ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 1 Отговор
    Възраждане ли?! Кои бяха пък тез?! сега румбата като си стегне една партийка и броя на избирателите възрожденци ще стане равен на броя на депутатините им!

    19:22 23.10.2025

  • 32 Край

    2 0 Отговор
    Парадоксално но Факт. Само магнита пречи непрокопсалата ни демокрация да се увенчае с Премиер - свинечовек. Фалирал и изял всичко до което се е докопал : КТБ, Булгартабак, лафка и Държавен резерв.

    19:25 23.10.2025

  • 33 !!!?

    1 0 Отговор
    ВъZраждане Старо начало + Мистър Кеш = Съветска република !!!?

    19:50 23.10.2025

  • 34 Дедо

    0 0 Отговор
    Абе вервайте на Копейкин Костадинов, на Ивелин Фараона от Тогедър и на Руди Гела ......те ще ви оправят

    19:50 23.10.2025