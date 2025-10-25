Принудата за новото правителство е на една крачка размисъл!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

К. Парамов

Днес, 24.10, петък, в парламента се стигна до реално физическо насилие-бой! Изненадващо-когато се разглеждаше законът за инвестициите. Интересът на едната и другата бойна група депутати е голям, а законът е важен — отваря врата на депутатите-борци. И тъй като наблюдаваме и други подобни изпълнения по света, депутатите, защитници на тяхната кауза, остават непримирими! Защо? Защото депутатите и техните изборни началници искат преразпределението на големия “тезгях” да е само тяхно въжделение. А другите — по-малките, по-скромните — да мълчат, изпълняват и поздравяват уж по-богатите, по-умните, по-кадърните! Но това в българската политика вече не се приема! Вече 35 години “ортаклъкат” в големите кражби прекали и е време за друга парламентарна илюзия. Тя обаче не носи пари, а само един гол ламтеж за сила и непобедимост.

Вчера в една статия в почит към 27-мия министър-председател на България Георги Кьосеиванов (1935–1940), изрично подчертах за обединителния мост в парламента. Уточних с огромно уважение към уникалния Кьосеиванов, че силата на личността на министър-председателя е непреходна за държавата! Съобщавам изрично това, защото големият, силният министър-председател, който внася промени в закона за инвестиционните пари и тяхното ново разпределение, няма за цел да буни парламента. Първо трябва да отчете педантично държавния интерес, а после депутатския корпус. Но говорейки за Кьосеиванов, искам изрично да подчертая, че сравнението ми не е случайно. Защото именно той, след бурните дни на преврата на Кимон Георгиев от 19 май 1934 г. и хаотичното движение на генерал Пенчо Златев, утвърждава един уникален порядъчен ред в парламента. Като министър-председател на 34-то, 35-то и 36-то правителство на България за близо 5 години Кьосеиванов превъзпитава българския парламент и тогава силата на парламентаризма се превръща в сила на държавата, а пък тя достига до едно достойно място сред първите 10 в Европа.

Защо го пиша всичко това сега? Защото днешният министър-председател е зависим от тези странни биячи-парламентаристи, които трябва да гарантират неговият избор и той няма силата на онзи Кьосеиванов отпреди 85 години. Тази обявена сила на премиера гарантира перфектността на парламента и успеха на днешното 105-то правителство на България.

Тогава накъде? Време е вече да се направи една нова оценка на истината за управлението. Ако така продължаваме с ненаситността на 10-20 олигарха, в България ще се роди наистина голямата омраза лицево, която днес е прикрита! Време е вече българският парламент да се затвори яко в себе си и да помислят българските депутати-кой, кога и как ще успеят да моделират другият успех. Време е да се разбере, че днешният зависим цикъл на преразпределяне на богатството е дълбоко грешен. Налага се да се върнем назад към историята, към опита на други успешни народи и да утвърдим нов подход. Тази странна неразбория днес в парламента ражда само омраза и огромно противоречие. Време е за нов проект за изпълнителна власт. До 6 месеца ще се наложи друг поглед назад към историята, за да осигурим утрешния ден с ново, експертно и независимо правителство!

Реализацията на тази важна задача диктува условия, които досега не са ползвани през последните 35 години. Допускането на идеята за независимо експертно правителство в парламента днес е една малка фантазия. Но когато на депутатите им се съобщят някои факти, изобличаващи истината, трябва да пробуди у тях силата на признанието.

Новото експертно правителство трябва да разсее веднага всякаква сила на зависимост и да гарантира безкомпромисно, че ще извърши няколко важни задачи:

1.В България в момента се издържат 250 общински центъра с тотално раздут административен щат. Има общини с 2000–2500 души население и 50 души административен щат. Това го няма никъде по света. Административно се реорганизират общинските центрове и от 250 се намалят на 101. В новата структура на общините се преформатират органите по борбата с пожарите, борбата със сметищата и цялостната архитектура и възстановителна среда на пътища и комуникации. В общините се преразглеждат всички утвърдени проекти в обработваеми земи, предадени за инсталиране на възстановителни и ел. слънчеви батерии. Наложим е тотален преглед на водоснабдяването и осигуряването на населените места с вода, проекти и възстановяване на центровете на населени места.

2.Държавата трябва да направи нов обхват на ВЕЦ и предоговоря условията за ползване на водата за последните 5 години, както и промяна на цялостния режим за ползване на водните ресурси на държавата за контрол и производство на ел. енергия. Такова неконтролирано, олигархично ползване на язовирите, което до вчера е било държавно, а днес се ползва като частно, не може да допускаме повече.

3.Наред с административните промени трябва да се стартира коренно различна практика с освободените служители в общините, които до днес се чувстват и работят като партийци по места, вместо административно да са изпълнители на държавни приоритети.

4.Необходима е коренна промяна във функционирането на Националната здравна каса. Изплащането на заплати по 100 000 -200 000 евро на месец в здравна дирекция е парадокс за света. В най-бедната европейска държава с най-много на брой болници, с най-малко пациенти, и заплати по 100 000 евро — това е наистина изкривена доходна матрица до безкрай!

5. В образованието трябва да се въведе строг отчет по издирването, проследяването и обезпечаването за задължителното присъствие на ромските деца в училище. Дневно по 700 000 безработни, скитащи се по страната без перфектна регистрация, над 55 000 -70 000 деца не посещават училище. В ромските сектори има тотална неграмотност, глад и първобитен начин на живот, който дърпа България назад до тотален негатив. Държавата трябва да осигури спешен програмен модел за нулев стандарт на живот при ромите със съдействие и пряко проследяване на всички регистрирани семейства!

Българският парламент от състав на политическа плутокрация трябва да се възроди в орган на новия стил на утрешния ден на България! Всякаква намеса на олигархията в проследяване, въздействие и промяна в законодателната рамка на държавата е недопустима! Тези реформи изискват детайлна работа по:

1.Съдебната система — най-скъпоплатена и осигурена, с най-голяма зависимост и с най-нисък признат от народа ефект от действия и работа.

2.Детайлна и съдържателна промяна на ДАНС, органите за разузнаване и специални служби, детайлен отчет на всеки българин във всяко направление. Особена отговорност към 3000-4000 милионери, както се практикува в Западна Европа! Движение на пари, политически въздействия и коренно различно проследяване за разлика от сегашната тотална свободия!

3.Организация и перфектност към бюджета на държавата! Особено внимание към финансите на публичните проекти, подконтролността на Сметната палата и уникалната прикритост, която се шири там!

Уважаеми дами и господа депутати,

Нужен ни е нов тип държава! Ако до 6 месеца не осъзнаете пред какво предизвикателство сте застанали, вероятността да напуснете с голяма отговорност днешните Ви работни места е огромна! Подгответе независимо национално правителство, изберете независимо от политическите Ви сили достойно правителство, което да извърши големите промени. Иначе влизате в кръга на огромното противоречие на глада в България, който няма да прости на водачите Ви в центъра и по места в държавата. България очаква същността промяна от Вас, а не побои, скалъпване на подигравки и напрежение срещу колегите Ви.

Дано проумеете какво искрено съм Ви споделил!

24.10.2025

София