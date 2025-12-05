Новини
Мнения »
Бареков: Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели

Бареков: Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели

5 Декември, 2025 16:01 1 284 46

  • николай бареков-
  • парламент-
  • вот на недоверие-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Борисов има шанс да оцелее политически, само ако се разкачи от сиамския си близнак Пеевски

Бареков: Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Бареков Николай Бареков евродепутат
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели, а правителството на Сламения премиер Желязков ще подаде оставка веднага след бруталния 150 - 200 хиляден протест на жълтите павета, който ще дойде с вота на недоверие другата седмица. Трябва Борисов да е луд, за се подложи на Непалския вариант, който следва. Пробва всичко, но се видя, че не става и сега следва спасителния вариант с разкачването от Пеевски и възможно най-мекото приземяване със скъсания вече парашут.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Бареков.

Борисов има шанс да оцелее политически, само ако се разкачи от сиамския си близнак Пеевски, иначе ще бъде пометен от протестната енергия и международните фактори. Относно Русия и Тръмп Борисов взе завоя тромаво и късно, но така се ориентира правилно към следващия силен фактор в българската политика след ерата Борисов - Вучич - Ердоган. Този фактор от българска страна ще бъде за следващите два мандата Румен Радев - след консенсус между САЩ, Великобритания и Русия, а Турция ще е гарант за сделката между Великите сили.

Пеевски има малък шанс да оживее, само ако абсорбира ГЕРБ или ГЕРБ - Ново начало абсорбира него или …., ако се разбере с американците и предаде Борисов и стане защитен свидетел срещу него. Това би имало смисъл, само ако Шишкото по Магнитски се е примирил завинаги с идеята, че е аут от българската политика и икономика и ще приеме доброволно изгнание и малко кеш пред угрозата да лежи до живот в затвора или да се бори за живота си немил - недраг из афганистанските планини Тора Бора.

От вчера Двамата Шишковци започнаха да се ритат по кокалчетата и да си правят взаимно номера - самият Борисов потвърди, че Пеевски му праща зависимите от него Величие д платена агитка от Люлин да протестират пред Зайчарника му в Банкя, а днес реши да закрива комисията Анти Сорос на Пеевски и обяви в НюзКурниците на Парламата, че иска да се сложи край на мантрата “Пеевски - Борисов”.

Пеевски играе през проксита с малките партии и бухалките си, а Борисов избра да го удари публично.

Краят на Модела #КОЙ дойде. Приключи ерата на подставените лица във властта, която започна след 2021 година.

На изборите през зимата ще има нечувано висока електорална и автентична избирателна активност от омерзени българи, а това ще потопи малките бизнес играчи (ИТН, Величие, МЕЧ, ИТН) за сметка на един голям - Румен Радев, и ще потопи купения ромски вот на Пеевски и за ГЕРБ.

Иронично е, че днес вотът на недоверие, който формално ще бутне глинения колос Пеевски и проксито му Желязков, бе подписан от АПС и двете крайности от протеста - ПП и ДБ и Възраждане. Когато тези полюси се съберат, факторът “Украйна” в БГ политика отпада и се сменя с фактора “Корупция”. Това прави Пеевски най-вреден и излишен за останалите. Борисов го потвърди, след като днес безсрамно се похвали и излъга пред медиите, че се познава отлично с Путин (тук не лъже) и винаги е твърдял, че победата на Русия в Украйна е сигурна и неизбежна (тук излъга безсрамно, защото го е мислел, но нямаше смелостта и свободата на Румен Радев да го каже на глас нито след Крим 2014, нито през 2021, нито през 2022 или 2023 година).


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахахаха

    12 7 Отговор
    Ай чиститу. Скоро руска губерния! И за фронта тю-тюююююю.

    16:04 05.12.2025

  • 3 Тц,тц

    13 0 Отговор
    Полет над кукувиче гнездо

    16:04 05.12.2025

  • 4 Оффф ,

    29 1 Отговор
    Дудука се яви неканен !

    Коментиран от #34

    16:05 05.12.2025

  • 5 Стара чанта

    11 1 Отговор
    Ла.не.це мири.ли.о

    16:05 05.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мале-мила...

    19 1 Отговор
    Това момче нацяло е изперкало.Сигурно мисли,че и на доган партията ще спечели.

    16:06 05.12.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    23 8 Отговор
    Няма да ги спечели! Радев е свършен!

    Трите служебни кабинета, които той състави и ръководи ни донесоха само щети!

    - Боташ,
    - легализиране на просотуцията, но само частично, така че пулицаите да си останат сводници,
    - нито една инвестиция, само разходки до Египет, Япония.

    Радев е популист и натовски генерал. Нито е русофил, нито еврязиец, нито защитава България!

    16:06 05.12.2025

  • 9 Силиций

    4 1 Отговор
    Бря,какво просветление ,сигурно вече "има сто марки" ?

    16:06 05.12.2025

  • 10 младежа

    8 5 Отговор
    Куражлия е Барека ! Какво се оказва , че големия проблем на България от много години насам е една главна буква . Браво Барек !

    16:06 05.12.2025

  • 11 Бре!

    9 5 Отговор
    ПП и Президента нещо пак си повярваха.
    Ама за разлика от преди, вече гледахме няколко серии и не стават.

    16:08 05.12.2025

  • 12 Мдаа

    14 0 Отговор
    Планът на Радев е ясен, а Бареков е неговият пророк !

    16:09 05.12.2025

  • 13 А бе

    8 1 Отговор
    Този беше водещ,после шеф на телевизия! Фалирала! Като него! Как стават тези неща? Сега пак плещи! Да внимават всички самодоволни тв водещи! По утъпкан път вървите...

    16:09 05.12.2025

  • 14 Раздумка

    7 1 Отговор
    с Боко край дуварЯ му в Банкя ! Лъжат - мажат , кой от кой по по най !

    16:10 05.12.2025

  • 15 Хехе

    2 1 Отговор
    Просто е ясно! А ясното е просто..

    16:11 05.12.2025

  • 16 Е,бравос

    9 0 Отговор
    Трудно се гледат много деца! НАВЕЖДАНЕ е нужно,Бареков! Ти имаш пластичен гръбнак,постарай се!

    16:13 05.12.2025

  • 17 мунчо в затвора!

    9 0 Отговор
    Дудука точи лиги мунчо да го турне в някоя депутатска листа и му ближе мутрата, но дръжки.Деса не го понася.

    16:16 05.12.2025

  • 18 12340

    6 0 Отговор
    Остава да каже - как ще спечели Радевкато е още президент и няма партия?

    16:16 05.12.2025

  • 19 Т Живков

    8 0 Отговор
    Дудука е спал открит

    16:16 05.12.2025

  • 20 УМБАЛ "Свети Наум"

    10 0 Отговор
    Хи-хи ! Пак са пуснали лудите от 4-ти километър в домашна отпуска . Никито Бареков се е добрал до лаптоп и е (за)нареждал едни , мале мила . Човечецът напълно е изплискал легенчето и е необходимо спешно да го проберат обратно в отделението за опасно луди , защото е повече от очевидно , че състоянието му се влошава когато не е под лекарско наблюдение и когато не си е изпил и не са му инжектирани предписаните медикаменти .

    Коментиран от #22

    16:17 05.12.2025

  • 21 мунчо в затвора!

    9 0 Отговор
    Това нищожество не е евродепутат, а бивш, и защо си цапате сайта с това нищожество?

    16:17 05.12.2025

  • 22 мунчо в затвора!

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "УМБАЛ "Свети Наум"":

    По-луд от Дудука няма и всичко живо го презира.

    16:18 05.12.2025

  • 23 Сашо

    4 0 Отговор
    Бареков откакто не евродепутат откачи напълно!

    16:19 05.12.2025

  • 24 мунчо в затвора!

    4 1 Отговор
    И е пълен кретен, защото вотът е внесен не от Израждане, а от Меч.

    16:19 05.12.2025

  • 25 възмутен

    4 0 Отговор
    Абе , ама нали кметът Терзиев каза ,че били събрали боклуците от улиците !!! Бареков защо не са го събрали ?! Пак лъжат !

    16:20 05.12.2025

  • 26 Хахахаха

    6 2 Отговор
    Появи се това недоносче недоразбрани. Помним недоносче. Радев няма капацитет. Презоден не може да има успешен политически проект. От Радев се отказаха много хора. Хората които биха гласували за него са тези около ИТН, Възраждане, Величие, БСП, Меч, цялата плеяда от подобни партии. Бъркате началото на Радев, когато го пробутаха като президент с сегашните обстоятелство. В началото той беше възприет като всенароден човек без партийна принадлежност, въпреки че гравитираше около бесепарската кочина, той беше възприет като президент на всички. Заради това ще президентът се предполага че е президент на всички ни. Но в последствие ясно се откри като партиец, като идеологист по партийна линия. Това говорят и антиевропейските му настроение. Обаче много с ъркаха, това не са настроенията на хората, на мнозинството. Истинските настроения на хората намериха изражение през онзи фалшив юмрук, с който Радев подлъга хората. Никога не бих гласувал за Радев или човек пробудят от същите среди, които излезе и и той. Радев може би да има между 15 и 23 процента от 40 50 процента гласуване. Което е много разбира се. Но нищо от това на несретника Бареков.

    16:21 05.12.2025

  • 27 Лелей

    5 1 Отговор
    Какъв мазен чалгар.

    16:21 05.12.2025

  • 28 1-20

    6 1 Отговор
    Дудука се опитва да се пришие към зеленото чорапче. Останал и някой който да му се връзва на този неудачник.

    16:22 05.12.2025

  • 29 !!!?

    6 0 Отговор
    Носрадамос Бареков...на Никулден !

    16:23 05.12.2025

  • 30 Лозан Панов

    0 5 Отговор
    Румен Радев и Бойко Борисов са двете страни на една и съща монета. Корумпираната монета на мафията. Която си я подхвърлят и си мърморят, Радев ли да е, Бойко ли да е, Радев ли да е, Бойко ли да е. Пу за мен това чекмедже.

    16:25 05.12.2025

  • 31 колю

    5 0 Отговор
    Толкова мъка в опит за мислене... И накрая нищо!

    16:26 05.12.2025

  • 32 вонииии

    5 0 Отговор
    Ндаа ,ясно е ,че замеряният с л..на е новата Ванга ,я го вижте как пророкува и как вижда в бъдещето. Нострадамус пасти да яде! Изобщо - положението /му/ е тежко и май е нелечимо и само - пускането на водата във ве-цето може да го отмие от тоалетната чиния /и от медийното пространство/ ,откъдето така ужасно вони.

    Коментиран от #33, #35

    16:26 05.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Никакъв нострадамус

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "вонииии":

    Това се нарича манипулиране и опит за влияние. Мафията ужасно много го е закъсала за да активира Бареков скопения мозък. Не другото, защото доста се е развъдил, ще трябва да им осигурява държавна работа или някъде при дружките в бъдеще време.

    16:32 05.12.2025

  • 36 Анджо

    2 0 Отговор
    През март да има избори радев няма как да участва и има ли прости българи да гласуват за господин КЕШ. Малко не реално ги мисли тоя пропаднал политик. Борисов и Пеевски се дебнеха кой да е по по най. За момента не ни трябват избори.

    Коментиран от #38

    16:33 05.12.2025

  • 37 Лази дудука лази

    3 0 Отговор
    Па дано му подхвърлят някоя трохичка и на него, червеят пълзеше до Доган, сега подир муньо Боташа, гладно не се стои..

    16:36 05.12.2025

  • 38 Това което чета по мрежите..

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анджо":

    И разговори с хора, има които ще гласуват за руската подлога без да се замислят какво може да ни довлече този негодник.

    Коментиран от #41, #44

    16:39 05.12.2025

  • 39 чисто и просто

    1 2 Отговор
    Простия народ си заслужава слабата държава. Завинаги и вовеки след Март ако това се случи. Румен Радев не е руски елемент. Всъщност е елемент внедрен от една съседна нам южна държава, доста близка с русия.

    Коментиран от #45

    16:40 05.12.2025

  • 40 Анджо

    2 2 Отговор
    Желязков бил сламен, а от тоя по сламен нема, да чете вестника наопаки и то без да знае езика.

    16:42 05.12.2025

  • 41 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Това което чета по мрежите..":

    И тоя щом започна да прави реклама на радев.значи се гласи да не излиза от политиката.

    16:44 05.12.2025

  • 42 Тоя не го харесвам

    0 1 Отговор
    Но тук има право.каквото и да реват евроатлантиците ако Радев излезе на избори ще обере целия протестен вот. Иначе няма шанс за промяна

    16:45 05.12.2025

  • 43 ГОСПОДИН БАРЕКОВ

    0 1 Отговор
    ТРЯБВА ОБЩ ФРОН СРЕЩУ УБАВЦИТЕ И ПРОЧИСТВАНЕ ДО ЧИСТАЧКИТЕ .

    16:45 05.12.2025

  • 44 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Това което чета по мрежите..":

    За съжаление е така.

    16:47 05.12.2025

  • 45 Не знам

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "чисто и просто":

    От кого е внедрен Радев но дори евроатлантическите агенции признават че е политика с най висок рейтинг. Значи изразява вижданията на избирателя. А всички други мислещи че могат да дават наклон на буя на избирателя имат рейтинг колкото пръстите на ръцете

    16:48 05.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.