Бареков: Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели

Просто и ясно е. Избори през март, които Румен Радев абсолютно убедително ще спечели, а правителството на Сламения премиер Желязков ще подаде оставка веднага след бруталния 150 - 200 хиляден протест на жълтите павета, който ще дойде с вота на недоверие другата седмица. Трябва Борисов да е луд, за се подложи на Непалския вариант, който следва. Пробва всичко, но се видя, че не става и сега следва спасителния вариант с разкачването от Пеевски и възможно най-мекото приземяване със скъсания вече парашут.
Това коментира във "Фейсбук" Николай Бареков.
Борисов има шанс да оцелее политически, само ако се разкачи от сиамския си близнак Пеевски, иначе ще бъде пометен от протестната енергия и международните фактори. Относно Русия и Тръмп Борисов взе завоя тромаво и късно, но така се ориентира правилно към следващия силен фактор в българската политика след ерата Борисов - Вучич - Ердоган. Този фактор от българска страна ще бъде за следващите два мандата Румен Радев - след консенсус между САЩ, Великобритания и Русия, а Турция ще е гарант за сделката между Великите сили.
Пеевски има малък шанс да оживее, само ако абсорбира ГЕРБ или ГЕРБ - Ново начало абсорбира него или …., ако се разбере с американците и предаде Борисов и стане защитен свидетел срещу него. Това би имало смисъл, само ако Шишкото по Магнитски се е примирил завинаги с идеята, че е аут от българската политика и икономика и ще приеме доброволно изгнание и малко кеш пред угрозата да лежи до живот в затвора или да се бори за живота си немил - недраг из афганистанските планини Тора Бора.
От вчера Двамата Шишковци започнаха да се ритат по кокалчетата и да си правят взаимно номера - самият Борисов потвърди, че Пеевски му праща зависимите от него Величие д платена агитка от Люлин да протестират пред Зайчарника му в Банкя, а днес реши да закрива комисията Анти Сорос на Пеевски и обяви в НюзКурниците на Парламата, че иска да се сложи край на мантрата “Пеевски - Борисов”.
Пеевски играе през проксита с малките партии и бухалките си, а Борисов избра да го удари публично.
Краят на Модела #КОЙ дойде. Приключи ерата на подставените лица във властта, която започна след 2021 година.
На изборите през зимата ще има нечувано висока електорална и автентична избирателна активност от омерзени българи, а това ще потопи малките бизнес играчи (ИТН, Величие, МЕЧ, ИТН) за сметка на един голям - Румен Радев, и ще потопи купения ромски вот на Пеевски и за ГЕРБ.
Иронично е, че днес вотът на недоверие, който формално ще бутне глинения колос Пеевски и проксито му Желязков, бе подписан от АПС и двете крайности от протеста - ПП и ДБ и Възраждане. Когато тези полюси се съберат, факторът “Украйна” в БГ политика отпада и се сменя с фактора “Корупция”. Това прави Пеевски най-вреден и излишен за останалите. Борисов го потвърди, след като днес безсрамно се похвали и излъга пред медиите, че се познава отлично с Путин (тук не лъже) и винаги е твърдял, че победата на Русия в Украйна е сигурна и неизбежна (тук излъга безсрамно, защото го е мислел, но нямаше смелостта и свободата на Румен Радев да го каже на глас нито след Крим 2014, нито през 2021, нито през 2022 или 2023 година).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Трите служебни кабинета, които той състави и ръководи ни донесоха само щети!
- Боташ,
- легализиране на просотуцията, но само частично, така че пулицаите да си останат сводници,
- нито една инвестиция, само разходки до Египет, Япония.
Радев е популист и натовски генерал. Нито е русофил, нито еврязиец, нито защитава България!
16:06 05.12.2025
11 Бре!
Ама за разлика от преди, вече гледахме няколко серии и не стават.
16:08 05.12.2025
Коментиран от #22
16:17 05.12.2025
До коментар #20 от "УМБАЛ "Свети Наум"":По-луд от Дудука няма и всичко живо го презира.
16:18 05.12.2025
Коментиран от #33, #35
16:26 05.12.2025
До коментар #32 от "вонииии":Това се нарича манипулиране и опит за влияние. Мафията ужасно много го е закъсала за да активира Бареков скопения мозък. Не другото, защото доста се е развъдил, ще трябва да им осигурява държавна работа или някъде при дружките в бъдеще време.
16:32 05.12.2025
Коментиран от #38
16:33 05.12.2025
38 Това което чета по мрежите..
До коментар #36 от "Анджо":И разговори с хора, има които ще гласуват за руската подлога без да се замислят какво може да ни довлече този негодник.
Коментиран от #41, #44
16:39 05.12.2025
Коментиран от #45
16:40 05.12.2025
До коментар #38 от "Това което чета по мрежите..":И тоя щом започна да прави реклама на радев.значи се гласи да не излиза от политиката.
16:44 05.12.2025
До коментар #38 от "Това което чета по мрежите..":За съжаление е така.
16:47 05.12.2025
45 Не знам
До коментар #39 от "чисто и просто":От кого е внедрен Радев но дори евроатлантическите агенции признават че е политика с най висок рейтинг. Значи изразява вижданията на избирателя. А всички други мислещи че могат да дават наклон на буя на избирателя имат рейтинг колкото пръстите на ръцете
16:48 05.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.