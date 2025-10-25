ИПИ препоръча замразяване на бюджетните заплати

Експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) препоръчаха замразяване на бюджетните заплати и увеличение само в приоритетни сектори през 2026 година. Препоръката идва дни преди крайния срок за представяне на макрорамката.
Според икономистите масово нарастване на доходите в държавния сектор би поставило в риск бюджета заради опасността от раздуване на дефицита.
Според прогнозите на ИПИ, правителството може да планира разходите си до дефицит от 4,2%, за да покрие критериите на еврозоната. За да се постигне тази цел, трябва да се ограничат всички големи разходи, особено тези за бюджетни заплати, заяви икономистът от института Петя Георгиева, цитирана от БНР.
"Трябва да бъдат ограничени възнагражденията. Начинът, по който те растат, е абсолютно рисков за бюджета, тъй като голяма част от тези възнаграждения са обвързани с величини, които са макроикономически и означава, че насреща срещу тях трябва да има приход, който да ги осигури. Ако успеем да получим достатъчно приходи, можем да си позволим разходи. Ако не успеем обаче, трябва да имаме механизми, които да ограничат тези разходи", коментира Георгиева.
Въпреки това анализаторите не изключват увеличаване на възнагражденията в недофинансирани сфери или в тези с големи дисбаланси. Това обаче трябва да стане само при условие за категоричен диференциран подход от страна на властта, обясни Петя Георгиева.
"Най-трудното нещо в тази държава е т.нар. приоритизиране. Ние го виждаме в здравеопазването колко е трудно и невъзможно. Никой не иска да пусне своето, за да има някой, на който не му е достатъчно. Затова имаме и институции, които трябва да работят и да преценяват къде какво да се дава. Тук нещата наистина трябва сериозно да се държат под контрол. Много бързо се наказва - и пазарът наказва такива очаквания, и институциите много бързо наказват такива мераци за безконтролно харчене", допълни тя.
Срокът за внасянето на проекта за бюджета в Народното събрание е до края на октомври.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дефицитът е от 6 милиарда за непотребно оръжие и още 6 милиарда издръжка за Украйна.
Иначе девалвация.
До коментар #6 от "Бюджет":основно за издеръжка "етноса" .Смятай колко млрд. прави!
Оттам могат да излязат много пари!
