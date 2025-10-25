Новини
ИПИ препоръча замразяване на бюджетните заплати

25 Октомври, 2025 14:02 632 21

  • ипи-
  • бюджет-
  • заплати-
  • чиновници

Mасовоto нарастване на доходите в държавния сектор би поставило в риск бюджета заради опасността от раздуване на дефицита

ИПИ препоръча замразяване на бюджетните заплати - 1
Снимка: Shutterstock
Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) препоръчаха замразяване на бюджетните заплати и увеличение само в приоритетни сектори през 2026 година. Препоръката идва дни преди крайния срок за представяне на макрорамката.

Според икономистите масово нарастване на доходите в държавния сектор би поставило в риск бюджета заради опасността от раздуване на дефицита.

Според прогнозите на ИПИ, правителството може да планира разходите си до дефицит от 4,2%, за да покрие критериите на еврозоната. За да се постигне тази цел, трябва да се ограничат всички големи разходи, особено тези за бюджетни заплати, заяви икономистът от института Петя Георгиева, цитирана от БНР.

"Трябва да бъдат ограничени възнагражденията. Начинът, по който те растат, е абсолютно рисков за бюджета, тъй като голяма част от тези възнаграждения са обвързани с величини, които са макроикономически и означава, че насреща срещу тях трябва да има приход, който да ги осигури. Ако успеем да получим достатъчно приходи, можем да си позволим разходи. Ако не успеем обаче, трябва да имаме механизми, които да ограничат тези разходи", коментира Георгиева.

Въпреки това анализаторите не изключват увеличаване на възнагражденията в недофинансирани сфери или в тези с големи дисбаланси. Това обаче трябва да стане само при условие за категоричен диференциран подход от страна на властта, обясни Петя Георгиева.

"Най-трудното нещо в тази държава е т.нар. приоритизиране. Ние го виждаме в здравеопазването колко е трудно и невъзможно. Никой не иска да пусне своето, за да има някой, на който не му е достатъчно. Затова имаме и институции, които трябва да работят и да преценяват къде какво да се дава. Тук нещата наистина трябва сериозно да се държат под контрол. Много бързо се наказва - и пазарът наказва такива очаквания, и институциите много бързо наказват такива мераци за безконтролно харчене", допълни тя.

Срокът за внасянето на проекта за бюджета в Народното събрание е до края на октомври.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Бюджета на страните с голям дефицит в еврозоната се определя от ЕК и ЕЦБ.А ние имаме голям дефицит.Ще има голямо рязане на заплати и пенсии.

    Коментиран от #3

    14:05 25.10.2025

  • 2 Гост

    8 0 Отговор
    То стана квото стана. По телевизията каза Нинова, че имало по 20 000 лв заплати.

    14:08 25.10.2025

  • 3 Всъщност

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дефицитът е от 6 милиарда за непотребно оръжие и още 6 милиарда издръжка за Украйна.

    14:08 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бюджет

    7 0 Отговор
    Здравната каса не са бюджетни заплати, в болниците си ги раздават. Над 20 милиарда за 20 хиляди лекаря.

    Коментиран от #10

    14:11 25.10.2025

  • 7 Гост

    5 4 Отговор
    Замразяване, ама на нивото отпреди 5 години. И увеличаване до сегашните нива само за учители и лекари. И след това индивидуално увеличаване само за учители и лекари, за които е необходимо, за да се задържат или пък заслужават.

    14:12 25.10.2025

  • 8 Не замръзяване а редукция

    6 1 Отговор
    на нивата преди да има дефицит. Както и съкращения- значителни!
    Иначе девалвация.

    14:12 25.10.2025

  • 9 ПИПИ

    12 2 Отговор
    Заплатите трябва да се изравнят с тези в Германия. Минималната когато мине 2500 евро, тогава я замразявайте. Като нямате пари, къде сте тръгнали в еврозоната?

    14:14 25.10.2025

  • 10 Забравяш 800 хил ТЕЛК-а

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бюджет":

    основно за издеръжка "етноса" .Смятай колко млрд. прави!

    14:16 25.10.2025

  • 11 Някой

    7 4 Отговор
    И как ще бъдат стимулирани държавните служители? При все, че има чудовищна инфлация, ако замразите доходите, най-кадърните кадри веднага ще избягат. И после ще искате държавната администрация да работи добре...

    14:17 25.10.2025

  • 12 Сфинкя

    2 2 Отговор
    Не ми пипайте раята, шапкарите, трябва редовно да ги гушим

    14:17 25.10.2025

  • 13 Защо закрихте индустрията?

    6 0 Отговор
    От кой бюджет се издържа ИПИ? Онова момченце с брадата, което все от лукойл и мариците разбира, когато трябва да се закриват.

    14:20 25.10.2025

  • 14 Иван Вазов

    4 1 Отговор
    Аз препоръчвам ДАНС и уважаемия господин Пеевски да проверят ИПИ за корупционни практики и пране на пари.
    Оттам могат да излязат много пари!

    14:20 25.10.2025

  • 15 Али Баба

    6 1 Отговор
    Приемам, но само при условие експертите но ИПИ, които дават тези съвети, да си замразят заплатите на 1600 лв, колкото е средната заплата на редовите служители

    14:21 25.10.2025

  • 16 ИПИ

    5 1 Отговор
    Как едно ЕВ-16 струва шестотин милиона, което дори не лети? С каква икономическа логика се купуват 16 такива? Как се закриват енергоблокове с печалба от стотици милиарди? Не трябва ли някой да се съди?

    14:23 25.10.2025

  • 17 дядото

    5 1 Отговор
    явно това е демокрацията - не могат да да озаптят растежа на цените,но могат да замразят доходите на бедстващия народ.банани има,но се молете да не започнат намаляване заплати и пенсии,като не приоритетни сфери за разходи.

    14:24 25.10.2025

  • 18 Стеф

    3 1 Отговор
    Абе важни са гащниците от милицията, че нали са "преторианска гвардия"

    14:26 25.10.2025

  • 19 експерт от инстута по нещо си

    3 0 Отговор
    Ние предлагаме ИПИ да му намалят заплатите на 1000 лева, а ако повечето служители там не са съгласни, да закрият целият институт поради отпаднала необходимост.

    14:33 25.10.2025

  • 20 Фют

    2 0 Отговор
    Аз предлагам да се закрият всички неща които започват с " института,център за и т.н " стотици милиони ще се спестят и няма да се пипат заплатите на никои.Добре платена държавна администрация неможе да се контролира от платени НПО-та.

    14:37 25.10.2025

  • 21 дядото

    1 0 Отговор
    ипи препоръчва намаляване на доходите,управляващите - вдигане на данъците,а иди ота тагаренко- увеличаване помощите за украйна. какво трябва да направим като народ.извода е ваш.

    14:39 25.10.2025