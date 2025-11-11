Куче сгази доктор*

Причиних си неудоволствието да изгледам клипа с прегазването на кучето от десет години градящия кариера доктор във ВМА. Да. Подразни ме опитът да се омаловажи ситуацията защото видиш ли убиецът на кучето градял кариера. Затова ще го повторя - Прави впечатление неадекватността по време на прегазването (ще прескоча думата инцидент) на градящия от десет години кариера доктор. Защото дори и да не е видял кучето, нищо не оправдава последващите му реакции. Човек (тук не е необходимо да си доктор градящ кариера) паве да настъпи с гумата, пак ще спре, ще върне назад. Да не говорим за финала на случката. Газ и да довършим започнатото със задните гуми. Сигурно в главата му, докато прекарва и задните гуми през още скимтящото животно, му се е завъртяла мисълта, че „то така си беше“.
Какво да ви кажа. Това, с „то така си беше“ щеше да бъде самата истина ако нямаше камера, която да заснеме истината. Нали? Нали усещате, че самата идея, че това е дело на лекар е дълбоко перверзна.
Има една почти градска легенда, че докторите, видиш ли, били състрадателни и интелигентни. Не поставяйте всички доктори под общ знаменател. През живота и кратката си кариера като лекар съм се нагледал на съвършено тъпи лекари. Виждал съм злобари, дребнави доктори, доносници и какви ли не. Виждал съм и тъпи лекари, докопали се до титли. Виждал съм как особено тъпите доктори отбраняват титлите си. Виждал съм доктори, които прекрачват границата на здравословния лекарски цинизъм и се превръщат в ходещи изроди. Виждал съм и тотални подлеци – пак доктори. Нагледал съм се на докторски мизерии от всякакъв порядък. Това е и една от многото причини вече да не съм доктор. Затова не приравнявайте докторите. Не е справедливо. Не приравнявайте дори тези, които градят кариера, ако ме разбирате.
Днес, като доктор, ще си позволя и един недокторски съвет, мнение или глас в пустиня. Този доктор със слабите шофьорски умения не бива да бъде допускан да лекува. Поне не днес, не тук и сега. Би било добре да мине основен психиатричен преглед. Комисия да се изкаже за състоянието му. За менталното му здраве. Най-малкото, за да се определи къде е личната му граница на „маловажно убийство“. Защото днес куче, а утре… няма да е куче.
А както знаем на докторите им е позволено да се разхождат по онази тясна пътека между живота и смъртта и доверието на хората ( а защо не и на животните) е единствения пропуск, който може да ги легитимира.
* Журналистите от по-старото поколение казваха: Търси силното заглавие! И даваха като пример: Куче ухапа бабичка – слабо заглавие. Бабичка ухапа куче – силно заглавие. Та затова!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:20 11.11.2025
2 Сталин
13:22 11.11.2025
3 Читател
13:22 11.11.2025
4 Ламбо
13:23 11.11.2025
5 Сила
13:24 11.11.2025
6 Лалугер
13:25 11.11.2025
7 БРАВО
13:28 11.11.2025
8 виктория
Коментиран от #11
13:29 11.11.2025
9 Промяна
Коментиран от #12
13:30 11.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сила
До коментар #8 от "виктория":А децата , а децата.... аааааа .....а , стрино , а децатааааа !!!? Егати приматите в БГ то ....
13:32 11.11.2025
12 Мдаа
До коментар #9 от "Промяна":Боко, Шиши и компания убиха цяла България и пак нищо.
Коментиран от #22
13:32 11.11.2025
13 Роза
13:35 11.11.2025
14 Олигофрен пише блог
13:36 11.11.2025
15 Реалният проблем
Всяка нощ минавам по един път и там налягали кучета. Въпрос на късмет някой да ги сгази.
13:38 11.11.2025
16 Късмет
13:40 11.11.2025
17 ДрайвингПлежър
А на кучкарите ДАНЪЦИ ДО УМИРАНЕ! Щом имаш пари за куче значи може да плащаш двойни данъци!
13:42 11.11.2025
18 Алекса
Коментиран от #24, #25
13:43 11.11.2025
19 ТИГО
13:45 11.11.2025
20 ДрайвингПлежър
този плзамодий дали ще си направи труда да пише за тях?!!!
Някой кучелюбец ще понесе ли отговорността за това?
ПАК ЩЕ КАЖА - БРАВО ДОКТОРЕ! СПАСИЛ СИ НЯКОГО ОТ НАХАПВАНЕ!
13:45 11.11.2025
21 еххххх
Коментиран от #23
13:47 11.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТИГО
До коментар #18 от "Алекса":Ти ще прецениш ! Аз карам колело и то доста ,преди години карам по "Три Уши и излизан на К.Величков точно пред маалата ! Един със Ситроен е до мен посоката и на двамата е към Красна поляна тоест на ляво ! Аз съм 180 см с голямо колело и съм до предната лява страна и започвам да усещам как нещо ме натиска ! Идиота щеше да мине въху мен аз съм на няма и метър ,от него !Ударих по капака о тоя спря веднага добре че реагира ,щях да го извадя през прозореца ! Мен не ме отрази та камо ли тоя с кучето !Пробвай да пресечеш пеша 4 ти километър под моста ,дето са прегледите ! НИКОЙ не те бръсне в калабалъка ! Гледа ме , вижда ме, и пак ме бури на пешаходната пътека ! Кво да ти кажа !
13:55 11.11.2025
25 Сила
До коментар #18 от "Алекса":И пак" неволно" го влачи с колата докато кучето пищеше , и" неволно" го прегази ПАК и със задните гуми ....!!!? Абе , що за същества сте бе ...???!!!???
13:56 11.11.2025
26 Хипократ
Коментиран от #30
13:59 11.11.2025
27 гадинката е умрела
Ами другите по пътищата, ами по полята, по горите? Ами ловците? Ами рибарите? Ами месцето по магазини и ресторанти? Ами по Коледа?
Ами яйцата? Кой ще реве за неродените пиленца? Ами хилядите знаини и незнайни животинки, живи в биологичен смисъл, но не можещи да говорят? Ами бездомните? Що не ги приберете вкъщи? Ами хората?
14:01 11.11.2025
28 Владо
14:04 11.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Анонимен
14:13 11.11.2025
32 Баш психиатър
Коментиран от #33
14:18 11.11.2025
33 Сила
До коментар #32 от "Баш психиатър":Но чува добре предполагам ....??! Щото писъците на животинката ехтяха по цялата улица .....
14:21 11.11.2025