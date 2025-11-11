Новини
Куче сгази доктор*

Куче сгази доктор*

11 Ноември, 2025 13:19

Нагледал съм се на докторски мизерии от всякакъв порядък, каза той

Светослава Ингилизова
Причиних си неудоволствието да изгледам клипа с прегазването на кучето от десет години градящия кариера доктор във ВМА. Да. Подразни ме опитът да се омаловажи ситуацията защото видиш ли убиецът на кучето градял кариера. Затова ще го повторя - Прави впечатление неадекватността по време на прегазването (ще прескоча думата инцидент) на градящия от десет години кариера доктор. Защото дори и да не е видял кучето, нищо не оправдава последващите му реакции. Човек (тук не е необходимо да си доктор градящ кариера) паве да настъпи с гумата, пак ще спре, ще върне назад. Да не говорим за финала на случката. Газ и да довършим започнатото със задните гуми. Сигурно в главата му, докато прекарва и задните гуми през още скимтящото животно, му се е завъртяла мисълта, че „то така си беше“.

Какво да ви кажа. Това, с „то така си беше“ щеше да бъде самата истина ако нямаше камера, която да заснеме истината. Нали? Нали усещате, че самата идея, че това е дело на лекар е дълбоко перверзна.

Има една почти градска легенда, че докторите, видиш ли, били състрадателни и интелигентни. Не поставяйте всички доктори под общ знаменател. През живота и кратката си кариера като лекар съм се нагледал на съвършено тъпи лекари. Виждал съм злобари, дребнави доктори, доносници и какви ли не. Виждал съм и тъпи лекари, докопали се до титли. Виждал съм как особено тъпите доктори отбраняват титлите си. Виждал съм доктори, които прекрачват границата на здравословния лекарски цинизъм и се превръщат в ходещи изроди. Виждал съм и тотални подлеци – пак доктори. Нагледал съм се на докторски мизерии от всякакъв порядък. Това е и една от многото причини вече да не съм доктор. Затова не приравнявайте докторите. Не е справедливо. Не приравнявайте дори тези, които градят кариера, ако ме разбирате.

Днес, като доктор, ще си позволя и един недокторски съвет, мнение или глас в пустиня. Този доктор със слабите шофьорски умения не бива да бъде допускан да лекува. Поне не днес, не тук и сега. Би било добре да мине основен психиатричен преглед. Комисия да се изкаже за състоянието му. За менталното му здраве. Най-малкото, за да се определи къде е личната му граница на „маловажно убийство“. Защото днес куче, а утре… няма да е куче.

А както знаем на докторите им е позволено да се разхождат по онази тясна пътека между живота и смъртта и доверието на хората ( а защо не и на животните) е единствения пропуск, който може да ги легитимира.

* Журналистите от по-старото поколение казваха: Търси силното заглавие! И даваха като пример: Куче ухапа бабичка – слабо заглавие. Бабичка ухапа куче – силно заглавие. Та затова!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    От македонец какво очаквате?

    13:20 11.11.2025

  • 2 Сталин

    23 5 Отговор
    В България права имат само евреи,цигани и псета ,а българите кучета ги яли

    13:22 11.11.2025

  • 3 Читател

    5 10 Отговор
    Има физиономия на наглец.

    13:22 11.11.2025

  • 4 Ламбо

    7 2 Отговор
    Жалко за доктора сгазен от куче.

    13:23 11.11.2025

  • 5 Сила

    8 6 Отговор
    Не вярвах да го напиша ....БРАВО НА ЕМИЛ ....!!!? иначе за разните глупост дето пише , той си знае ....

    13:24 11.11.2025

  • 6 Лалугер

    16 0 Отговор
    Не си спомням тази Светослава да е описвала така някой от разкъсаните и убити от кучета множество човешки жертви.Но,ми е жал за кучето Мая.Красива е.

    13:25 11.11.2025

  • 7 БРАВО

    10 1 Отговор
    Доктори, журналисти, юристи, преподаватели, политиц, без значение от професията и образованието, те са част от нас, от обществото. Сред тях има и свястни има и боклуци. Глупаво е само заради професията някой да се има за неко повече. Но има и един друг момент. Поведението на докторите, които автора описва, има много общо със стреса и егоизма в обществото. И това го наблюдавам сред всички съсловия.

    13:28 11.11.2025

  • 8 виктория

    18 14 Отговор
    Човек да беше прегазен,нямаше да лаете толкова!!!

    Коментиран от #11

    13:29 11.11.2025

  • 9 Промяна

    20 1 Отговор
    КИРО И КОЛА НА НСО УБИХА БЪЛГАРИН И НИЩООООООООО ГЛЕДАМ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ ИНТЕРВЮТА НА НЯКАКВИ ДЕЖУРНИ

    Коментиран от #12

    13:30 11.11.2025

  • 11 Сила

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    А децата , а децата.... аааааа .....а , стрино , а децатааааа !!!? Егати приматите в БГ то ....

    13:32 11.11.2025

  • 12 Мдаа

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Боко, Шиши и компания убиха цяла България и пак нищо.

    Коментиран от #22

    13:32 11.11.2025

  • 13 Роза

    10 2 Отговор
    Писала съм го много пъти-лекарската професия е като всяка друга-има добри и съвестни,но има и лоши хора.Не се подвеждайте да вярвате на тези,дето имат гръмка репутация и голям опит-много често сред тях се срещат мръсници и кариеристи.Спомням си че преди години един хирург,при който бях отишла на преглед,се опита да ме изнуди с неприлично предложение.Не го издадох,защото не ми се занимаваше с разправии,но повече не стъпих в кабинета му.Не се доверявайте сляпо на "бялата мафия"-това е моят съвет!

    13:35 11.11.2025

  • 14 Олигофрен пише блог

    4 7 Отговор
    Друг олигофрен го разпространява

    13:36 11.11.2025

  • 15 Реалният проблем

    10 2 Отговор
    Че навсякъде е пълно с кучета и броят им не се контролира.
    Всяка нощ минавам по един път и там налягали кучета. Въпрос на късмет някой да ги сгази.

    13:38 11.11.2025

  • 16 Късмет

    0 6 Отговор
    Ако потърпевшият беше руснак, докторът щеше да пише друго. Но понеже е македонец - лае за братушката си. Това е нацизъм.

    13:40 11.11.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    5 7 Отговор
    Идиотията продължава! На доктора медал да се даде!
    А на кучкарите ДАНЪЦИ ДО УМИРАНЕ! Щом имаш пари за куче значи може да плащаш двойни данъци!

    13:42 11.11.2025

  • 18 Алекса

    11 5 Отговор
    Държава в която кучетата са по важни от хората е за закриване ! От записа личи че го прегазва неволно ! Тия които истеризират защо това куче са го оставили бездобно ??? За малката светица Сияна нямаше толкова медиен шум или за пияни които убиват хора с колите си и получават условни присъди ! Кучешка държава на такава ни превърнаха за 36 г. !

    Коментиран от #24, #25

    13:43 11.11.2025

  • 19 ТИГО

    8 0 Отговор
    Истината е че никой не го интересува какво става на вън ! Важното е аз да съм добре и другите да си... тук гледам няколко котета , миналата година един мина с 60 върху едно и дори не спря като се развиках ! Няма жал няма , симпатия , няма доброта ,децата даже нямат такт към котетата крещят викат ,котетата са много общителни но бягат ! Щото хлапетата крещят като полудели по тях !Жал ми е всеки ден ги храня и гледам дали са всичките ! Няма, не сме хора нямаме милост ! Всеки ти се зъби ,не е добре избиват се по улиците ама карат като луди !Бавно загива тая нация ,как в Турция няма такива неща никой не пипа нито котета , нито кучета а уж са Анадол?Има една вещица дето ми крещя по миналата година , като оставих пейките в градинката зад блока ! АА ти си тоя с котките ще видят ТЕ ?? Малоумна работа без думи ! Загиваме .

    13:45 11.11.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    7 8 Отговор
    100 човека на ден са нападани о нахапвани от кучета!!! това е регистрирания брой, тоест хора РАЗКЪСВАНИ ОТ ПОДИВЕЛИ КУЧЕТА!!

    този плзамодий дали ще си направи труда да пише за тях?!!!
    Някой кучелюбец ще понесе ли отговорността за това?

    ПАК ЩЕ КАЖА - БРАВО ДОКТОРЕ! СПАСИЛ СИ НЯКОГО ОТ НАХАПВАНЕ!

    13:45 11.11.2025

  • 21 еххххх

    5 5 Отговор
    Този македонски педал директно в пандиза !

    Коментиран от #23

    13:47 11.11.2025

  • 24 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Алекса":

    Ти ще прецениш ! Аз карам колело и то доста ,преди години карам по "Три Уши и излизан на К.Величков точно пред маалата ! Един със Ситроен е до мен посоката и на двамата е към Красна поляна тоест на ляво ! Аз съм 180 см с голямо колело и съм до предната лява страна и започвам да усещам как нещо ме натиска ! Идиота щеше да мине въху мен аз съм на няма и метър ,от него !Ударих по капака о тоя спря веднага добре че реагира ,щях да го извадя през прозореца ! Мен не ме отрази та камо ли тоя с кучето !Пробвай да пресечеш пеша 4 ти километър под моста ,дето са прегледите ! НИКОЙ не те бръсне в калабалъка ! Гледа ме , вижда ме, и пак ме бури на пешаходната пътека ! Кво да ти кажа !

    13:55 11.11.2025

  • 25 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Алекса":

    И пак" неволно" го влачи с колата докато кучето пищеше , и" неволно" го прегази ПАК и със задните гуми ....!!!? Абе , що за същества сте бе ...???!!!???

    13:56 11.11.2025

  • 26 Хипократ

    3 3 Отговор
    Всички лекари станаха търгаши, не търговци, а търгаши, защото изнудват хората чрез здравето им за пари. Безочливи и алчни са. Неотдавна един ми каза на излизане от кабинета му, застанал на вратата :" иии...каквото дадеш", въпреки че бях с направление.

    Коментиран от #30

    13:59 11.11.2025

  • 27 гадинката е умрела

    5 2 Отговор
    Ама стана герой, щото я има на фото.
    Ами другите по пътищата, ами по полята, по горите? Ами ловците? Ами рибарите? Ами месцето по магазини и ресторанти? Ами по Коледа?
    Ами яйцата? Кой ще реве за неродените пиленца? Ами хилядите знаини и незнайни животинки, живи в биологичен смисъл, но не можещи да говорят? Ами бездомните? Що не ги приберете вкъщи? Ами хората?

    14:01 11.11.2025

  • 28 Владо

    2 3 Отговор
    Емо... Сърце трябва за тая работа да бъдеш доктор, всичко останало са бизнесмени. А, за това същество не мога да намеря думи наистина, не знам въобще главата ми отказва да проумее, как е възможно. Смятай за къв .и.з.р.о.д става въпрос,жална им майка на пациентите му!

    14:04 11.11.2025

  • 31 Анонимен

    2 2 Отговор
    "Защото днес куче, а утре… няма да е куче." - това е страшно манипулативна логика. Все едно веган да те обвинява в канибализъм, защото си ял пилешко.

    14:13 11.11.2025

  • 32 Баш психиатър

    0 1 Отговор
    Може би докторът наистина не е видял кучето.

    Коментиран от #33

    14:18 11.11.2025

  • 33 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Баш психиатър":

    Но чува добре предполагам ....??! Щото писъците на животинката ехтяха по цялата улица .....

    14:21 11.11.2025