За полицията с любов и омраза

Вероятно само за лекарите има толкова противоречиви мнения, колкото за полицаите. Полицията е и обичана и мразена. Хората често не знаят как да реагират на определени ситуации. Полицията ни пази. И ни бие. Малко на пернишка работа прилича. Много пъти полицията предотвратява и разкрива престъпления. Аз лично съм благодарна на полицията, защото е реагирала адекватно в някои случаи и покрай работата си съм се убедила, че има много съвестни полицаи, истински професионалисти. Ама проблемът е онази тлъста зелена муха в кацата мед, която отравя целият вкус.

Полицията и бие. Бие протестиращи. През 2020 година лично се убедих, как полицията бие и обгазява протестиращите. Видях побоят над младежи зад колоните на Министерски съвет, видях как полицаи се гаврят с разсъблечено младо момиче и я снимат. Виждала съм видео как влизат в дома на политик по средата на нощта и го изкарват по долно бельо и разпространяват видеото в централните новини. Виждала съм как пребита жена отива в полицията да се оплаче от домашния насилник, а полицаят я съветва да не го ядосва и да се прибере в къщи.

Една съвсем малка част от полицаите се съюзяват с престъпниците. И от обикновено по по-високите постове. Всичко се вижда. Няма как сенчестият бизнес да работи спокойно, ако не се е споразумял. От време на време показни акции, които не променят статуквото.

Това, което интересува хората, е битовата престъпност и наркотиците. На хората им писна да ги ограбват в домовете им, на улицата, да ги пребиват за пет-десет лева като кучета. А полицията да не прави нищо. Особено по селата. На хората им писна около училищата на децата им да обикалят дилъри на наркотици, които целият квартал ги знае, а полицията да се прави на неразбрала и да не ги закача.

Полицията по презумпция трябва да пази властта. Е, и да осигурява обществения ред, да предотвратява престъпността, но за властта е първото. Затова е напълно безсмислено да призоваваме полицията по протести да застане на страната на народа. Няма. Те си вършат работата и няма да си подритнат хляба. А ние станахме напълно полицейска държава по отношение на властта.

Случаят в Русе отново възбуди полемики. Допустимо ли е полицейски шеф да е пребит от младежи? Какво е правил той? Излязоха доста смущаващи кадри и данни. Няма да коментирам ланците и татуировките. Според мен не са редни изобщо за полицай. Но пък съм виждала полицаи с татуировки и злато като на копанарска ромка, които са много съвестни и страхотни професионалисти.

И ще завърша с това, че рибата и полицията се вмирисват от главата. Ако начело на МВР се постави човек, който не е бил вътре в системата, няма си и понятие от полицейска работа и целта му е само да накара полицията да защитава и обслужва властта, то цялата полиция няма да има авторитет и ще се стига до случаи, които ще предизвикват въпроси и негативно отношение. Специално сегашният министър на вътрешните работи стои толкова несериозно на този пост, че аз, ако бях полицай, сериозно щях да се обидя.

Оставете полицията да си върши работата, без политици да ѝ се месят постоянно. И сложете човек, който поне половината му стаж да е бил в полицията и да знае за какво става дума. Иначе ще продължават скандалите. А доверието в полицията ще става все по-малко.