Новини
Мнения »
За полицията с любов и омраза

За полицията с любов и омраза

10 Септември, 2025 11:01 1 042 16

  • полиция-
  • побои-
  • омраза-
  • престъпност

Полицията ни пази. И ни бие. Малко на пернишка работа прилича. Много пъти полицията предотвратява и разкрива престъпления

За полицията с любов и омраза - 1
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вероятно само за лекарите има толкова противоречиви мнения, колкото за полицаите. Полицията е и обичана и мразена. Хората често не знаят как да реагират на определени ситуации. Полицията ни пази. И ни бие. Малко на пернишка работа прилича. Много пъти полицията предотвратява и разкрива престъпления. Аз лично съм благодарна на полицията, защото е реагирала адекватно в някои случаи и покрай работата си съм се убедила, че има много съвестни полицаи, истински професионалисти. Ама проблемът е онази тлъста зелена муха в кацата мед, която отравя целият вкус.

Полицията и бие. Бие протестиращи. През 2020 година лично се убедих, как полицията бие и обгазява протестиращите. Видях побоят над младежи зад колоните на Министерски съвет, видях как полицаи се гаврят с разсъблечено младо момиче и я снимат. Виждала съм видео как влизат в дома на политик по средата на нощта и го изкарват по долно бельо и разпространяват видеото в централните новини. Виждала съм как пребита жена отива в полицията да се оплаче от домашния насилник, а полицаят я съветва да не го ядосва и да се прибере в къщи.

Една съвсем малка част от полицаите се съюзяват с престъпниците. И от обикновено по по-високите постове. Всичко се вижда. Няма как сенчестият бизнес да работи спокойно, ако не се е споразумял. От време на време показни акции, които не променят статуквото.

Това, което интересува хората, е битовата престъпност и наркотиците. На хората им писна да ги ограбват в домовете им, на улицата, да ги пребиват за пет-десет лева като кучета. А полицията да не прави нищо. Особено по селата. На хората им писна около училищата на децата им да обикалят дилъри на наркотици, които целият квартал ги знае, а полицията да се прави на неразбрала и да не ги закача.

Полицията по презумпция трябва да пази властта. Е, и да осигурява обществения ред, да предотвратява престъпността, но за властта е първото. Затова е напълно безсмислено да призоваваме полицията по протести да застане на страната на народа. Няма. Те си вършат работата и няма да си подритнат хляба. А ние станахме напълно полицейска държава по отношение на властта.

Случаят в Русе отново възбуди полемики. Допустимо ли е полицейски шеф да е пребит от младежи? Какво е правил той? Излязоха доста смущаващи кадри и данни. Няма да коментирам ланците и татуировките. Според мен не са редни изобщо за полицай. Но пък съм виждала полицаи с татуировки и злато като на копанарска ромка, които са много съвестни и страхотни професионалисти.

И ще завърша с това, че рибата и полицията се вмирисват от главата. Ако начело на МВР се постави човек, който не е бил вътре в системата, няма си и понятие от полицейска работа и целта му е само да накара полицията да защитава и обслужва властта, то цялата полиция няма да има авторитет и ще се стига до случаи, които ще предизвикват въпроси и негативно отношение. Специално сегашният министър на вътрешните работи стои толкова несериозно на този пост, че аз, ако бях полицай, сериозно щях да се обидя.

Оставете полицията да си върши работата, без политици да ѝ се месят постоянно. И сложете човек, който поне половината му стаж да е бил в полицията и да знае за какво става дума. Иначе ще продължават скандалите. А доверието в полицията ще става все по-малко.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    17 2 Отговор
    мислите че сте хитри с тези заглавия, но не сте

    Коментиран от #11

    11:04 10.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Плебеите никога не са обичали преторианците.

    11:07 10.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    В сряда сутринта пред парламента дойде един началник на полицията със скъпо Ауди и събра шефовете на ъгъла на парламента и ми вика:Я се отмести че ще говорим секретни работи.Аз се мръднах и две крачки и го слушам как ги пита колко пари са събрали от наркодилърите и кога ще му ги донесат.Нямат срам.

    11:07 10.09.2025

  • 4 Мисира

    7 0 Отговор
    Когато вожда говореше за матряла е вадел изводите като главен секретар на МВР

    11:08 10.09.2025

  • 5 Наказание

    12 0 Отговор
    За корумпираните полицай.

    11:09 10.09.2025

  • 6 Факт

    2 0 Отговор
    Пешо - мутрата на Георги Илиев, пише и брише във Фактибг!

    11:10 10.09.2025

  • 7 гжерд

    12 0 Отговор
    Ами айде да спрем всички да се правим на глупаци, а??? По 3-5 хиляди лева са им заплатите вече и колко още добавки имат само Господ знае. Кои продава наркотици??? Как продава наркотици??? Кои го пази да не го хванат??? С райския газ вече 5 години се "борят" уж. Кои се прави че не вижда 2 те свини как крадат България??? Кои си взема рекет от проститутки и дилъри??? Кои си обръща фуражката на опаки и вика сега ко ша праим??? Айде всички да спрем да се лъжем, а??? Може да е добро начало за чистка. Слава на Господ Иисус Христос има и здрави ябълки, но гнилите трябва да се махат, мИрси.

    11:18 10.09.2025

  • 8 Най важният въпрос? Защо Шефа на

    9 0 Отговор
    ,защо Шефа на
    МВР Русе 130 кг. е пребит като куче?

    Другият най важен въпрос?
    Кой инициира боят, кой започва пръв да налага с юмруци?

    И третият важен въпрос?
    Ако Вас в малките часове на нощта Ви нападнат с Юмруци, как ще реагирате?

    11:22 10.09.2025

  • 9 Най-важното е

    9 0 Отговор
    че заплатите им са огромни, другото е ала-бала

    11:25 10.09.2025

  • 10 Още въпроси:

    8 1 Отговор
    Кога се легитимира Шефа на МВР Русе?

    Ако е със счупено ребро и пробит бъбрек защо не е извикал линейка веднага?

    Колко Уиски трябва всеки един от вас да изпие за да не разбере че е със счупено ребро и пробит бъбрек при уличен бой?

    11:26 10.09.2025

  • 11 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    За еничарите само с омраза....

    11:27 10.09.2025

  • 12 нова писарка на хоризонта

    5 0 Отговор
    Полицията е и обичана от тиквените хорица
    и НЕ е мразена (неправилно изразяване)
    макар че доста има доста наглеци промъкнали се вътре и го раздават бабаити
    народа не вярва в тях че вършат достатъчно работа или е избирателно с какво да се занимават

    11:37 10.09.2025

  • 13 смешарки от новата ни писарка

    3 0 Отговор
    колегите им пък си затварят очите

    Една съвсем малка част от полицаите се съюзяват с престъпниците. И от обикновено по по-високите постове

    11:41 10.09.2025

  • 14 Книжки да искаш!

    4 0 Отговор
    Нашите не са полицаи те са милиционерчета!

    11:48 10.09.2025

  • 15 дедо..

    1 0 Отговор
    Ченгеджийска държава,първи в юръпо по полицай от глава на населението..като дойдат избори-плондерите вдигат заплатите на фуражкаджийте и на тия по етажите за да гласуват за тях,а останалите са малцинство и са бита карта и за това сме първи по смъртност и корупция..и.т.н.

    12:02 10.09.2025

  • 16 Равно поле 🏡

    0 0 Отговор
    Полицията във Елин Пелин е корумпирана и мутренска 😎⚖️😎 доверие не може да им се има за нищо нито ще им се обаждам ако видя и или до чуя нещо във селото или извън него 📱📞🚔

    12:19 10.09.2025