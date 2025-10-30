Новини
100 000 млади украинци са напуснали родината заради войната
100 000 млади украинци са напуснали родината заради войната

30 Октомври, 2025 16:20 902 45

В средата на август украинският президент Володимир Зеленски нареди облекчване на пътуването в чужбина за мъже на възраст от 18 до 22 години

Близо 100 000 украинци са напуснали Украйна, откакто украинските власти разрешиха на мъже под 22-годишна възраст да пътуват в чужбина без ограничения, съобщава The Telegraph, позовавайки се на данни на Полската гранична служба.

Според нейните данни, 99 хиляди млади украинци са преминали полската граница от края на август.

В средата на август украинският президент Володимир Зеленски нареди облекчване на пътуването в чужбина за мъже на възраст от 18 до 22 години.

От началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение, което забранява на мъже между 18 и 60 години да пътуват в чужбина без специално разрешение от военните власти.


  • 1 Последния Софиянец

    40 3 Отговор
    Само в Свети Влас има 100 000

    Коментиран от #7, #31

    16:22 30.10.2025

  • 2 пешо

    31 3 Отговор
    заради зеления наркоман и чужди интереси

    16:22 30.10.2025

  • 3 Искате да кажете

    26 3 Отговор
    поне един милион, нали?

    16:23 30.10.2025

  • 4 Руснаков

    9 27 Отговор
    Живота се дава веднъж и никой не иска да го даде курбан, с изключение на промитото руско племе...

    Коментиран от #22, #43

    16:24 30.10.2025

  • 5 Русия

    7 8 Отговор
    колко?Заради благоденствието!

    16:25 30.10.2025

  • 6 Механик

    31 4 Отговор
    Е, нали Зели каза, че младите украинци правят опашки пред пунктовете за мобилизация? Нямали търпение да се проявят като патриоти, рече??
    п.п.
    Сега бягат, ама 14-та година се кълняха, че ще се къпят в руска кръв и ,че ще качат руснаците по гиляците?

    16:26 30.10.2025

  • 7 Долен

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лъжец!

    16:26 30.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    25 4 Отговор
    Украинците не ни интересуват !!!
    Само младите украинки под 65кг 😁👍

    Коментиран от #23

    16:26 30.10.2025

  • 10 Хайо

    27 3 Отговор
    Плюс 10-12 милиона които никога няма да се върнат .

    16:26 30.10.2025

  • 11 В Русия

    19 1 Отговор
    Кой напуснал,напуснал!Мандалото лопна!

    16:28 30.10.2025

  • 12 НАБЛЮДАТЕЛ

    22 1 Отговор
    И милион млади българи-без война...

    Коментиран от #14

    16:29 30.10.2025

  • 13 А РФ

    0 12 Отговор
    защо е 140 милиона?

    16:30 30.10.2025

  • 14 Повечето

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    в Русия!

    16:31 30.10.2025

  • 15 Ако САЩ

    8 6 Отговор
    освобождава Мексико,колко ще останат !

    Коментиран от #18

    16:33 30.10.2025

  • 16 Ъхъъъъъ...

    2 0 Отговор
    ( Поредното нападение срещу служители на CCC се случи в Одеса. На сутринта на 30 октомври избухна конфликт между група мъже и служители на CCC близо до пазара „Седми километър“ по време на мобилизационни събития.В резултат на сблъсъка мъжете са преобърнали и катастрофирали с микробуса на военните комисари, съобщиха от Одеския регионален ЦКК и СП .
    "Тълпа от цивилни, използвайки физическа сила, сълзотворен газ и палки, нападна военнослужещи на един от ЦОК-тата и СП. В резултат на нападението е повреден служебен автомобил, а сред военнослужещите има и жертви “, се казва в доклада. )....Tова било "насилствено възпрепятстване на законосъобразните мобилизационни мерки" ....

    16:35 30.10.2025

  • 17 Уса

    18 2 Отговор
    Тези деца нямат нищо общо с техните батковци и чичовци,които тъпчеха българското знаме на площада и го изгориха.За капак запалиха живи и двама българи и това не им стигна.С курабииките на запада,които явно съдържаха по шепа кристали решиха,че могат да избият всички руснаци на тая земя и се подготвяха 14 години и превърнаха Украйна в къртичини и укрития.Нищо не им помогна,нито западните оръжия,нито фашистката злоба ще останат без държава и обикалят като цигани по света.Това заслужават и тези,които ги насъскаха сорос и неговите лакеи третополовите демократи

    16:37 30.10.2025

  • 18 САЩ

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ако САЩ":

    САЩ анексираха част от Мексико още 1846 г. Едни убиха, а други избягаха в остатъчно Мексико.

    16:39 30.10.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    6 3 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна напомня, че вече има украински училища и детски градини в България

    16:40 30.10.2025

  • 20 Нека да ви развеселя колеги

    5 3 Отговор
    Какво пишат украинските примати: (Ако фронтът започне да се приближава до град, тоест разстоянието до зоната за откъсване ще се намали до 50-70 километра, военните ще започнат масово да пристигат там, това ще бъдат тилови части, служби и бригадни складове, които ще ги изместят от фронтовата линия, за да осигурят сигурност. Веднага цената на наема на жилища в града ще се увеличи значително и ще стане почти невъзможно да се намери. Инфраструктурата ще спре да се справя, ще има опашки в магазините, може да се стои с часове в Нова поща, до фризьор може да се стигне само с предварителна уговорка, а до бензиностанцията ще се чака седмица, ще отнеме няколко седмици, или дори месец.
    Това е разцветът на икономиката на града, в повечето случаи (освен ако не е Харков), тези градове никога не са виждали толкова много пари...Железарски магазини, магазини за авточасти, сервизи, хранителни магазини, кафенета, пицарии, суши барове, фризьорски салони, клонове на Нова поща — всички те ще се появят като гъби след дъжд. Ако няма големи магазини в града, тогава цените ще се повишат паралелно, за почти всичко, като ATB или Varus, цените ще се задържат, но само докато фронтът се приближи, някъде на разстояние 35-40 км...... ) А сега ще ви разкажа как всъщност ще бъде, стъпка по стъпка.....Украинският военен Дмитро Демшин ...

    16:40 30.10.2025

  • 21 Моряка

    5 4 Отговор
    Ами добре са направили.Ще живеят.Защо да умират за нещо,кето го е нямало и няма да го има в бъдеще,защото е откраднато.Вкрая на краищата Зеленски ще опъне жартиерите на гилляку или ще избяга при имотите си за гранацой.

    16:43 30.10.2025

  • 22 мешката и

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаков":

    дранг нахт оостен

    16:43 30.10.2025

  • 23 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    А бе те преди да те оженят,може да са под 65 кг.ама после.......

    Коментиран от #42

    16:45 30.10.2025

  • 24 Механик

    4 2 Отговор
    Бай, бай, Украина!
    Здравей, здравей, Новорусия!

    16:46 30.10.2025

  • 25 Софиянец

    3 1 Отговор
    😂 а как само пяха "кой не скача е Москал!", а сега бягат като плъхове, хихихи

    16:48 30.10.2025

  • 26 Те ще

    2 2 Отговор
    се върнат да възстановяват Украйна!А Русия,китайците!

    16:49 30.10.2025

  • 27 И колко са общо

    3 1 Отговор
    След като е написано че по данни на Полската гранична служба. "Според нейните данни, 99 хиляди млади украинци са преминали полската граница от края на август."......100 000 млади украинци ли са напуснали родината ? Или само толкова са в Полша от края на август ?

    16:49 30.10.2025

  • 28 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    Отвориха границата на Салоленд за да могат мобилизираните да дезертират и затвориха границите на Русия за да не могат да дезертират. Е как да стане тва с перемогата?

    16:50 30.10.2025

  • 29 А в БГ на три морета

    4 0 Отговор
    100 хиляди млади българи напуснаха заради перспективата да се мажат с ракия, лекуват с червен конец на ръката, докато изповядват традиционните християнски ценности

    16:51 30.10.2025

  • 30 до промитите мозъци

    5 0 Отговор
    Украинци няма..Това са руснаци.

    Коментиран от #35

    16:52 30.10.2025

  • 31 Подвеждащо е заглавието

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В текста е написано "от края на август" и само в Полша

    16:52 30.10.2025

  • 32 Децата

    0 2 Отговор
    на Кремъл,къде са?

    16:53 30.10.2025

  • 33 хихихи

    5 1 Отговор
    Как бързо забравиха, че са граждани на измислена държава с 30 год история, хахахах

    16:53 30.10.2025

  • 35 Точно

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "до промитите мозъци":

    а в РФ,монголци!

    16:54 30.10.2025

  • 36 Бунтове в Одеса вчера

    3 1 Отговор
    Срещу мобилизацията. ..... яко млатене на мобилизатори

    16:54 30.10.2025

  • 37 хаха

    3 0 Отговор
    Ама нали украинците умираха от желание да воюват с руснаците и гърмяха милиони руснаци с 0 украински жертви на фронта? Защо така 100 000 младежи, дето сигурно са поне 20-30% от младежите между 18 и 22 в страната, са избягали? От какво бягат? От това да са герои с почти 0 шанс да бъдат ранени или убити(по думите на медиите)? Интересният въпрос е защо няма никакви новини и е нямало нито една такава от 2022 насам за бягащи от Русия мъже. Имаше малка вълна в началото на 2022 и след това пълно мълчание. Защо руснаците не се боят, ако милиони умират и губят войната?

    16:59 30.10.2025

  • 38 100 000 млади украинци

    2 0 Отговор
    Са изнасилени в Полша

    17:00 30.10.2025

  • 40 Тиква

    3 0 Отговор
    Добре,окраинци избягаха,а женски окраински наглеци,какво правят тук?

    17:02 30.10.2025

  • 41 604

    0 0 Отговор
    Всички дъ бегът че тоъ фъшагъ че ги прати на каймъ!

    17:06 30.10.2025

  • 42 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Моряка":

    Те украинките не е масово да напълняват, като се оженят. Проблемът им е, че повечето пият бая сериозно и всъщност отдавна са известни златотърсачки. Със "златотърсачки" говоря за търсене даже мъжът просто да има да им даде покрив и храна най-често, защото като цяло и преди 2021 си бяха бая бедна държава с 5-6 пъти по-ниски доходи от нас. И 1980те колко наши тогавашни гастарбайтери се върнаха с "рускини" от Сибир/Сочи и Украйна, защото бяха като за българка от 1990те грък или западняк..... В Сочи съм чувал от работили там, че и за консерви били готови да се дадат.

    17:06 30.10.2025

  • 43 Руснаци

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаков":

    И къде чувството за патр отизъм и желанието да се бори за свободата
    , на родинста?

    17:13 30.10.2025

  • 44 Мимч

    1 1 Отговор
    Браво на тях.Добре са се ориентирали,вместо да стават курбан на зеления.Дано и останалите се усетят и да духат,ако искат да живеят....

    17:16 30.10.2025

  • 45 някой

    1 0 Отговор
    Само?

    17:21 30.10.2025

