100 000 млади украинци са напуснали родината заради войната

Близо 100 000 украинци са напуснали Украйна, откакто украинските власти разрешиха на мъже под 22-годишна възраст да пътуват в чужбина без ограничения, съобщава The Telegraph, позовавайки се на данни на Полската гранична служба.

Според нейните данни, 99 хиляди млади украинци са преминали полската граница от края на август.

В средата на август украинският президент Володимир Зеленски нареди облекчване на пътуването в чужбина за мъже на възраст от 18 до 22 години.

От началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение, което забранява на мъже между 18 и 60 години да пътуват в чужбина без специално разрешение от военните власти.