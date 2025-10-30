100 000 млади украинци са напуснали родината заради войната

Близо 100 000 украинци са напуснали Украйна, откакто украинските власти разрешиха на мъже под 22-годишна възраст да пътуват в чужбина без ограничения, съобщава The Telegraph, позовавайки се на данни на Полската гранична служба.
Според нейните данни, 99 хиляди млади украинци са преминали полската граница от края на август.
В средата на август украинският президент Володимир Зеленски нареди облекчване на пътуването в чужбина за мъже на възраст от 18 до 22 години.
От началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение, което забранява на мъже между 18 и 60 години да пътуват в чужбина без специално разрешение от военните власти.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #31
16:22 30.10.2025
2 пешо
16:22 30.10.2025
3 Искате да кажете
16:23 30.10.2025
4 Руснаков
Коментиран от #22, #43
16:24 30.10.2025
5 Русия
16:25 30.10.2025
6 Механик
п.п.
Сега бягат, ама 14-та година се кълняха, че ще се къпят в руска кръв и ,че ще качат руснаците по гиляците?
16:26 30.10.2025
7 Долен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":лъжец!
16:26 30.10.2025
8 Pyccкий Карлик
Само младите украинки под 65кг 😁👍
Коментиран от #23
16:26 30.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хайо
16:26 30.10.2025
11 В Русия
16:28 30.10.2025
12 НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #14
16:29 30.10.2025
13 А РФ
16:30 30.10.2025
14 Повечето
До коментар #12 от "НАБЛЮДАТЕЛ":в Русия!
16:31 30.10.2025
15 Ако САЩ
Коментиран от #18
16:33 30.10.2025
16 Ъхъъъъъ...
"Тълпа от цивилни, използвайки физическа сила, сълзотворен газ и палки, нападна военнослужещи на един от ЦОК-тата и СП. В резултат на нападението е повреден служебен автомобил, а сред военнослужещите има и жертви “, се казва в доклада. )....Tова било "насилствено възпрепятстване на законосъобразните мобилизационни мерки" ....
16:35 30.10.2025
17 Уса
16:37 30.10.2025
18 САЩ
До коментар #15 от "Ако САЩ":САЩ анексираха част от Мексико още 1846 г. Едни убиха, а други избягаха в остатъчно Мексико.
16:39 30.10.2025
19 Ивелин Михайлов
16:40 30.10.2025
20 Нека да ви развеселя колеги
Това е разцветът на икономиката на града, в повечето случаи (освен ако не е Харков), тези градове никога не са виждали толкова много пари...Железарски магазини, магазини за авточасти, сервизи, хранителни магазини, кафенета, пицарии, суши барове, фризьорски салони, клонове на Нова поща — всички те ще се появят като гъби след дъжд. Ако няма големи магазини в града, тогава цените ще се повишат паралелно, за почти всичко, като ATB или Varus, цените ще се задържат, но само докато фронтът се приближи, някъде на разстояние 35-40 км...... ) А сега ще ви разкажа как всъщност ще бъде, стъпка по стъпка.....Украинският военен Дмитро Демшин ...
16:40 30.10.2025
21 Моряка
16:43 30.10.2025
22 мешката и
До коментар #4 от "Руснаков":дранг нахт оостен
16:43 30.10.2025
23 Моряка
До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":А бе те преди да те оженят,може да са под 65 кг.ама после.......
Коментиран от #42
16:45 30.10.2025
24 Механик
Здравей, здравей, Новорусия!
16:46 30.10.2025
25 Софиянец
16:48 30.10.2025
26 Те ще
16:49 30.10.2025
27 И колко са общо
16:49 30.10.2025
28 Хохо Бохо
16:50 30.10.2025
29 А в БГ на три морета
16:51 30.10.2025
30 до промитите мозъци
Коментиран от #35
16:52 30.10.2025
31 Подвеждащо е заглавието
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В текста е написано "от края на август" и само в Полша
16:52 30.10.2025
32 Децата
16:53 30.10.2025
33 хихихи
16:53 30.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Точно
До коментар #30 от "до промитите мозъци":а в РФ,монголци!
16:54 30.10.2025
36 Бунтове в Одеса вчера
16:54 30.10.2025
37 хаха
16:59 30.10.2025
38 100 000 млади украинци
17:00 30.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тиква
17:02 30.10.2025
41 604
17:06 30.10.2025
42 хаха
До коментар #23 от "Моряка":Те украинките не е масово да напълняват, като се оженят. Проблемът им е, че повечето пият бая сериозно и всъщност отдавна са известни златотърсачки. Със "златотърсачки" говоря за търсене даже мъжът просто да има да им даде покрив и храна най-често, защото като цяло и преди 2021 си бяха бая бедна държава с 5-6 пъти по-ниски доходи от нас. И 1980те колко наши тогавашни гастарбайтери се върнаха с "рускини" от Сибир/Сочи и Украйна, защото бяха като за българка от 1990те грък или западняк..... В Сочи съм чувал от работили там, че и за консерви били готови да се дадат.
17:06 30.10.2025
43 Руснаци
До коментар #4 от "Руснаков":И къде чувството за патр отизъм и желанието да се бори за свободата
, на родинста?
17:13 30.10.2025
44 Мимч
17:16 30.10.2025
45 някой
17:21 30.10.2025